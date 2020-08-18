18 Ağustos 2020 Salı 11:16 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:16

Tulumba tatlısının püf noktası nedir? sorusu bu tafifi evde yapmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yemek yarışması Masterchef'te yarışmacılar tulumba tatlısı yaparak farklı sunumlarla şeflerin beğenisine sundular. Programı izleyenler internetten tulumba tatlısının püf noktalarını aratmaya başladı. Tatlı ve sokak lezzeti deyince akla gelen tulumba tatlısını evde yapmak mümkün. Türk yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Tulumba tatlısının püf noktası nedir? İşte tulumba tatlısının püf noktaları...

Tulumba tatlısının püf noktası yumurtasını hamuru biraz beklettikten sonra koymaktır. Tulumba tatlısının püf noktalarından bir diğeri ise şerbetin tamamen soğumasıdır. Tamamen soğumadan kızarmış hamurları şerbete atmanız durumunda ortaya daha yumuşak ve hamurumsu bir tulumba tatlısı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle ilk olarak şerbeti yaparsanız soğuması için vakit kaybetmemiş olursunuz.

TULUMBA TATLISININ PÜF NOKTALARI

- Tatlınızı yapmaya ilk şerbetinden başlamalı ve şerbeti soğumaya bırakmalısınız. Şerbetin tamamen soğuk olması gerekiyor.

- Yumurtaları ilave etmeden önce hamurunuzu dinlendirmelisiniz.

- Yumurtaları hamura teker teker eklemeli ve her yumurtayı eklemenizden sonra güzel bir şekilde karıştırmalısınız.

- Tatlılarınızı kısık ateşte yavaş yavaş pişirmelisiniz. Eğer harlı ateşte pişirirseniz içi hamur kalacaktır. Ancak kısık ateşte pişen tulumba tatlılarınız çok daha lezzetli olacaktır.

Hamurunuzu istediğiniz boyutta kesebilirsiniz.

- Sıkma torbası olarak ince yapıda olanları kullanmamanız daha iyi olacaktır. Aksi halde torbanız hemen yırtılabilir.

TULUMBA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

1. 5 su bardağı un

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı margarin

1 çimdik tuz

Çay kaşığının ucuyla limon tuzu çok az olacak

Tulumba tatlısının şerbeti için;

2. 5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3. 4 damla limon suyu

Tulumba tatlısını kızartmak için;

Sıvı yağ

TULUMBA TATLISI TARİFİ VE YAPILIŞI

Lokma tatlısını da anımsatan tulumba tatlısını her evde bulunan malzemelerle hazırlamak mümkün. Tulumba tatlısı için ilk olarak e tatlının şerbetini hazırlayarak tarife başlayın. Su ve tereyağını tencerenin içinde eritin. İçerisine un koyup sürekli olarak çırpın.

Oluşan hamuru 15 dakika dinlendirdikten sonra içine yumurtaları kırın. İyice karıştırarak hamura şekil verin.

Derin bir tencerenin içerisinde yağı kızdırıp içine atın. Güzelce kızartın.

Hamurları kızarttıktan sonra şerbetin içine atıp, bir süre sonra servis edebilirsiniz.

Kızaran tulumbaları soğuk şerbetin içine atıp iyice şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbetini çeken tulumbaları ayrı bir tabağa alın ve hamur bitene kadar aynı şekilde devam edin. İstediğiniz gibi yanına isterseniz kaymakla veya cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Not: Hamuru sıkmak için geniş ağızlı sıkma poşeti kullanırsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz.

TULUMBA TATLISI KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükte 1 adet tulumba tatlısı yaklaşık olarak 127 kaloriye denk gelmektedir.

Evde tulumba tatlısı nasıl yapılıyor? Evde tulumba tatlısı tarifi