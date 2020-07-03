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  • Türkiye'de ilk! Ekmek, simit derken şimdi de yufkasını yaptılar...
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Türkiye'de ilk! Ekmek, simit derken şimdi de yufkasını yaptılar...

12 yıllık çalışma sonucu İstanbul Üniversitesi'nde üretildi. Başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiksten üretilen ekmekten sonra, Türkiye'de ilk kez Edirne'de mormiksten yufka da üretildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

IHA03 Temmuz 2020 Cuma 15:14 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 15:14
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Edirne’de, bir kadın yufka işletmecisi tarafından ilk kez üretilen mor yufkanın, özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde yüksek risk grubundaki şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı bulunan vatandaşlara bu ürünün iyi geldiği öne sürüldü.

“BİLMEYENLER İÇİN ŞAŞKINLIK VERİCİ OLUYOR”

Edirne’de, yufka imalathanesi işleten Ebru Sakin (39), mor ekmek ve mor simidi duyduktan sonra, araştırma içine girdiklerini belirterek, “Biz de işletme olarak araştırdık. Mor ekmek ve mor simide ilgiden sonra, önce kendimiz bir denedik. Gözleme ve sigara böreği yaptık. Müşterilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Bilmeyenler için şaşkınlık verici oluyor” dedi.

“DENEMEYE GELDİK”

Ogün Öznarçiçeği isimli bir müşteri de, “Alışverişe geldim. Yufka almaya geldik. Daha önce televizyonlarda görmüştüm. Mor ekmek, mor simit olarak şimdi de mor yufka kalmışlar. Sağlık açısından faydalarını duyduk, denemeye geldik” diye konuştu.

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