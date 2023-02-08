Twitter erişim sorunuyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, mobil uygulamadan Twitter'a giriş yapamıyor.Twitter'da bazı kullanıcıların giriş yapamaması sonrası sistemde sorun olup olmadığı sorgulanıyor. Peki Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika: Twitter'a neden girilmiyor?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?



Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren internet sitesi Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor. Web üzerinden açılabilen uygulamaya mobilden erişim sağlanamıyor.

Söz konusu problemlerin neden kaynaklandığı şimdilik bilinmiyor. Fakat kısa zamanda sorunun çözülmesi bekleniyor.

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