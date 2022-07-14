Twitter çöktü mü? Son dakika: Twitter neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü? sorusu son dakika olarak gündemde yerini aldı. Ülke genelinde milyonlarca Twitter kullanıcısı erişim sorunu ile karşılaşıyor. Sosyal medya platformunda paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Peki Twitter neden açılmıyor son dakika? İşte detaylar

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'da yaşanan erişim sorunu milyonlarca kullanıcı tarafından gündeme geldi.

Profiline giriş yapan Twitter kullanıcıları, 'Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin' hatası alıyor.



Son dakika: 14 Temmuz 2022 saat 15:00 itibariyle Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Söz konusu problem hem masaüstü hem de mobil sürümde yaşanıyor.

Twitter açılmaya çalışıldığında 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor.

Twitter uygulamasında ortaya çıkan sorun hakkında şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.