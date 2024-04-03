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Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından resmi açıklama

En yaygın olarak kullanılan global mesajlaşma uygulaması WhatsApp akşam saatlerinde çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan da konu hakkında, 'Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler.' açıklamasında bulundu.

3 Nisan 2024 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından resmi açıklama
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Global düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta akşam saatlerinde bağlantı sorunu yaşanıyor.

Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorun zaman zaman düzeliyor, ancak bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'ta global bir sorun olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan: Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler.

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