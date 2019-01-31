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Vizyon Koleji’nin düzenlediği Vizyona Giriş Sınavı için geri sayım başladı

Vizyon Koleji’nin her yıl düzenlediği Vizyona Giriş Sınavı’na sayılı günler kaldı. Öğrencilerini akademik başarının yanı sıra, yabancı dil eğitimi, teknoloji, spor, kültür ve sanat alanlarında da başarılı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen okul, bu yıl ki öğrenci alımı için sınav tarihini duyurdu.

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Vizyon Koleji’nin her yıl düzenlediği Vizyona Giriş Sınavı’na sayılı günler kaldı. Öğrencilerini akademik başarının yanı sıra,  yabancı dil eğitimi, teknoloji, spor, kültür ve sanat alanlarında da başarılı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen okul, bu yıl ki öğrenci alımı için sınav tarihini duyurdu. 
 
2019 – 2020 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere öğrenci kabulünün sağlanacağı sınav 9 Şubat 2019 tarihinde Vizyon Koleji Bahçeşehir ve Beylikdüzü kampüslerinde gerçekleştirilecek. Sınav Antalya Kampüsü’ne öğrenci alımı için Antalya’da 16 Şubat 2019’da yapılacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak ve ilk oturum saat 10.00’da ikinci oturum saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Adayların sınav saatlerinden en az 45 dakika önce okulda bulunması gerekmektedir. Öğrencilere sınav başarıları ve okul kontenjanlarına göre %100, %75 ve %50 oranlarında burs imkanı tanınacak. Sınava 2019-2020 yılında 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sınıfta eğitim alacak olan öğrenciler katılabilecek. Sınava katılım ücretsizdir.
 
Vizyonlu olmak ayrıcalıktır
 
Her geçen gün adından yeni bir başarı ile söz ettiren okul, sınav gününde velilere de okul tanıtımı yapacak. Bahçeşehir Kampüsünde Vizyon Koleji Kurucusu ve Genel Müdürü Abdulkadir Özbek de velilere yönelik konuşma yapacak.  
 
Sınav başvuruları www.vizyonkoleji.k12.tr adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılacaktır. 
 

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