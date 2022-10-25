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Whatsapp neden çöktü? Son dakika: Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp çöktü. Son dakika: Sabah saat 10.00'dan itibaren mesajlaşma programı Whatsapp'ta mesajlar iletilmiyor. Milyonlarca kullanıcısı olan programda oluşan aksaklık sonrası Whatsapp neden çöktü;* Mesajlar neden iletilmiyor? gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Peki Whatsapp ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

25 Ekim 2022 Salı 10:58 - Güncelleme:
Whatsapp neden çöktü? Son dakika: Whatsapp ne zaman düzelecek?
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Whatsapp'ta mesajların iletilmemesi üzerine çöktüğü ortaya çıktı. Programı kullanan milyonlarca kişi, gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini farketti. Peki Whatsapp ne zaman düzelecek? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri

WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

WhatsApp'ın çökmesi üzerine milyonlarca kişi mağdur oldu. Kullanıcılar Twitter üzerinden şikayetlerini paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi.

WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi.

Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğine dair Meta şirketinden henüz bir açıklama yapmadı.

Whatsapp'ta bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.

WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp yetkilileri, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha önce meydana gelen benzer sorunların 2 saat içerisinde çözülmesinden dolayı Whatsapp'ın öğle saatlerine kadar düzelmesi bekleniyor.

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