07 Ocak 2021 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:57

WhatsApp'ın yeni sözleşmesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya platformlarını bir araya getirmeye başlayan Facebook, WhatsApp kullanıcılarına zorunlu bir güncelleme gönderdi. Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Peki WP güncellemesi nedir? WhatsApp (WP) yeni güncelleme neleri kapsıyor? WhatsApp sözleşmesi nedir?

WHATSPP'TAN KULLANICILARA YENİ SÖZLEŞME

WhatsApp'ın yeni sözleşmesini 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi kullanıcıların tepkisine neden oldu. Whatsapp kullanıcılarına bir seçenek bırakmayan uygulama, bu yeni güncellemeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişim sağlayamamasına neden oluyor.

WP YENİ GÜNCELLEME NEDİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

WHATSAPP (WP) YENİ GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.

ÇOKLU HESAP DESTEĞİ GELİYOR

WhatsApp bir yandan kullanıcıları kızdıracak kararlara imza atarken, diğer yandan uzun bir süredir beklenen bir özelliği de hayata geçiriyor. İlerleyen haftalarda kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar birden çok cihazda eş zamanlı olarak WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.

İlk olarak WhatsApp Web üzerinden aktif hale gelmesi beklenen özellik, sonrasında mobil cihazlara da yansıyacak.