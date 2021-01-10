10 Ocak 2021 Pazar 17:00 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 17:00

Whatsapp, Facebook bilgi paylaşımı kapsamında kullanıcılara zoraki bir sözleşme gönderdi. Güncellemenin kabul edilmesi halinde diğer şirketlerin kişisel bilgilere ulaşabilecek olması nedeniyle Whatsapp yerine kullanılacak uygulamalar araştırılmaya başlandı. WP sözleşmesinin AB üyesi ülkelerce geçerli olmadığının duyulması sonrası Facebook'un çifte standart uygulaması nedeniyle kullanıcıların tepkisine neden oldu. Birçok kullanıcı Wp sözleşmesi nedeniyle hesabını silip yeni sohbet uygulamalarını kullanmaya başladı. Peki Whatsapp yerine hangi uygulama kullanılabilir? İşte Whatsapp yerine kullanılacak uygulamalar

WhatsApp, Facebook gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerini başka şirketler ile paylaşmanın önünü açtı. Bu durumda Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri gibi veriler gizli kalmayıp, diğer şirketlerin görebilmesine ve kullanıcılara pazarlama amaçlı reklam gönderebilmesinin önünü açacak.

WHATSAPP YERİNE HANGİ UYGULAMALAR KULLANILABİLİR?

Whatsapp yerine hangi uygulamaların kullanılabilir olduğu konusunda araştırmalar sürerken, alternatif programlardan BİP ve Telegram'a talep arttı. Whatsapp yerine kullanılabilecek uygulamalar arasında yerli programlar da bulunuyor. İşte İşte Whatsapp yerine kullanılacak uygulamalar...

WHATSAPP YERİNE KULLANILABİLECEK UYGULAMALAR

WhatsApp'ın sözleşme kararının ardından uygulama marketlerinde alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer alıyor.

10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan yerli mesajlaşma uygulaması "BiP", en çok indirilenler listesinde üst sıralara yükseldi ve bir günde 100 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Öte yandan, Elon Musk'ın açıkladığı "Signal", BTK'nın geliştirdiği "Dedi", ve "Viber" uygulamalar da Whatsapp yerine kullanılacak uygulamalar arasında yer alıyor.

BiP UYGULAMASI

Bip uygulaması, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş Türkiye'ye ve Turkcell'e ait bir uygulamadır. Diğer operatörler tarafından da rahatlıkla kullanılabilen BiP, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

* BiP'le 10 kişiye kadar görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

* BiP'le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz.

* BiP'le fotoğraf ve videolarınızı çözünürlük kaybı olmadan gönderebilirsiniz.

* BiP Gece Modu ile pil tasarrufu ederken gözlerinide dinlendirebilirsiniz.

* Kanalını açıp binlerce kişiye sesini duyurabilir, fenomen olma fırsatı bulabilirsin. Gruplarda sohbet edebilir, sosyalleşibilirsiniz.

* BiP'te mobil uygulamada olduğu gibi sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilir telefonun şarjı bitse bile iletişime devam edebilirsiniz.

TELEGRAM UYGULAMASI

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

SİGNAL UYGULAMASI

Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden "Signal kullanın" tavsiyesinde bulundu.

VİBER UYGULAMASI

Viber Medya'nın geliştirdiği programla kullanıcılar birbirlerine metin mesajları, fotoğraf mesajları, eğlenceli stickerlar, fotoğraflar, videolar, çizimler, konum paylaşma ve çağrı yapma özellikleri bulunuyor. Bütün platformlarda çalışan uygulama masaüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

LINE UYGULAMASI

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Whatsapp onayı geri alma işlemi

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

WhatsApp sözleşmesi nedir, neleri kapsıyor? Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı Şubat 8'inden sonra kullanamayacak.

GÜNCELLEME, AB ÜLKELERİNDEKİ KULLANICILARI KAPSAMIYOR

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEK ZORUNDA!

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

SOSYAL MEDYADA WHATSAPP'A BÜYÜK TEPKİ

Whatsapp'ın Facebook bilgi paylaşımı nedeniyle sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle başlatılan kampanyaya çok sayıda kişi katıldı.

Kampanyaya destek veren isimlerden biri de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını açıkladı.