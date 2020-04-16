Yaş maya buzlukta saklanır mı? Yaş maya dondurucuda veya buzlukta saklandığında bozulur mu?

16 Nisan 2020 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:18

Yaş mayanın aklaşık 4 haftalık bir ömrü vardır. Yaş mayanın kullanım zamanı çok kısa bir süre olduğu için dörtlü paketler halinde satılan mayayı kısa sürede kullanmak mümkün olmuyor. Yaş maya kullananlar buzlukta saklanınca mayanın özelliğini yiritmesinden endişe ediyor. Peki yaş maya dondurucu veya buzlukta saklandığında bozulur mu? Yaş maya nasıl saklanır? Yaş mayanın tekrar kullanılabilmesi için nasıl saklanması gerektiğini haberimizde derledik.

YAŞ MAYA BUZLUKTA SAKLANIR MI?

Yaş maya kısa ömürlü bir gıda maddesi olduğu için kesinlikle dışarıda tutulmamalıdır. Paketini açmadan buzdolabının içinde üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ancak bu noktada açılmamış paketleri kısa sürede tüketmek mümkün olmadığında buzlukta saklayabilirsiniz. Çoğu insan yaş mayanın buzlukta saklanmayacağını düşünse de dondurucuya veya buzluğa konulan mayanın tarihinin önemi kalmıyor. Yani buzlukta mayayı muhafaza etmek mümkün. Yaş maya canlı bir mikroorganizma olduğu için buzlukta saklandığında etkisi sadece biraz azalıyor. Fakat kullanım miktarını artırdığınızda etkisini gösteriyor.

Yaş maya buzdolabında ya da daha soğuk şartlarda olması için buzlukta saklanabilir.

YAŞ MAYA NASIL SAKLANIR?

Yaş mayanın hava veya güneş ile temas etmesi durumunda mayanın içinde bulunan besinler hava ile tepkimeye girerek mayanın bozulmasına neden olur. Yaş maya bozulmaya uygun bir besin olduğu için tarihi geçtiğinde kesinlikle kullanılmamalı.

Yaş maya alırken paketinde herhangi bir açıklık fark ederseniz o ürünü almamalısınız. Yaş mayayı buzlukta saklamak için delik olmayan ve hava geçirmeyen bir poşete koyarsanız daha sağlıklı olacaktır.

Genellikle yaş mayaların buzlukta saklanmaması gerektiği söylenir. Yaş maya paketlerinin üzerinde de buzlukta saklamayınız gibi uyarılar bulunur. Ancak buzlukta saklamanın sağlık açısından hiçbir sakıncası yoktur. Bunun tek nedeni aşırı soğuk ve uzun süreli saklanma koşullarından kaynaklı mayanın alındığı tarihteki kadar etkili sonuçlar vermeyecek olmasıdır.

Ancak bu değişikliğin oranı o kadar küçük düzeylerde olur ki evlerde yaş maya kullanarak yapılan ürünlerde bu farkı anlamak mümkün değildir. Bu nedenle paketin tamamen kapalı olduğundan emin olduğunuz yaş mayalarınızı buzlukta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ambalajı kesilmiş, açılmış ya da yırtılmış olan yaş mayaları ise buzdolabı poşetine içine koyarak içindeki tüm havayı çıkardıktan sonra sıkıca bağlayarak saklayabilirsiniz. Yaş mayanın kokusunda bir değişim hissetmediğiniz sürece tüketebilirsiniz.

Yaş maya belirli ömrü olan türde bir üründür. Özelliklerini kaybetmemesi için bu süreye göre saklanmasına dikkat edilmelidir.Yaş mayanın yaklaşık 4 haftalık bir ömrü vardır.

Yaş maya buzdolabında ya da daha soğuk şartlarda olması için buzlukta saklanabilir.

Yaş maya kesinlikle dışarıda tutulmamalıdır.

Buzdolabında ise havayla temas etmemesine özen göstermek gerekir.Buzdolabı poşetine ya da saklama kabına koymanız iyi bir seçenektir. Buzlukta saklamaya karar verdiyseniz aynı unsurları göz önüne almanız önemlidir.