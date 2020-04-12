Yaş maya ile evde ekmek nasıl yapılır? İşte evde nefis ve kolay ekmek yapımı

12 Nisan 2020 Pazar 10:40 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:40

Evde ekmek tarifi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu bağlamda evde ekmek tarifi için yoğun bir arayış başladı. Vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan ekmeğin yapımı ve kolay ekmek tarifi öğrenilmek isteniyor. Peki yaş maya ile evde ekmek nasıl yapılır? Marketlerde mayaların bitmesi sonrası kısa sürede tarihi geçen yaş mayalar ise dolaplarda muhafaza ediliyor. Evinde yaş maya olanlar, yaş maya ile yapılan ekmek tarifini araştırıyor.

Evde kolay ekmek yapımı sokağa çıkma yasağı çıkması üzerine araştırılmaya başladı. Sokağa çıkmayan ve evde kendi ekmeğini yapmak isteyenler için sağlıklı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz yaş maya ile ekmek tarifi sizler için hazırladık. İşte evde ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Evde kendi malzemeleriyle kolay ve güvenilir ekmek yapmak isteyenler kolay ekmek tarifi araştırmaya başladı.

Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor. Evde hazırlayacağınız ekmek daha güvenilir ve kolay olacaktır. İşte mis gibi evde ekmek tarifi...

YAŞ MAYA İLE EKMEK TARİFİ

2 su bardağı su (yarım bardağını süt olarak da koyabilirsiniz)

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un ( Ortalama 4-4,5 su bardağı)

EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.

Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin. (Mayayı elinizle iyice eritin)

8-10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.

Hamuru 1 saat kadar dinlenmeye bırakın.

Hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere ayırıp şeklini verip tepsiye koyun.

Ve tepside üstünü bir bezle örtüp tepsi mayasının gelmesini bekleyin. Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Daha sonra bıçak yardımı ile üzerine kesiler atın.



Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabın içine su doldurun fırına koyun. (Ekmeğin kurumasını engelleyecektir)

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Pişirdikten sonra ekmeği hemen kesmeyin

Ekmeğinizi pişirdikten sonra hemen kesmeye kalkışmayın. Hemen keserseniz içi hamur, hafif ıslak bir ekmekle karşılacaksınız. Tüm aşamalarda gösterdiğiniz sabrı piştikten sonra da gösterin. Ekmeğinizi oda sıcaklığında 30 dakika kadar mutlaka dinlendirin. Dinlendikten ve ilk ısısını attıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketin.

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