12 Mart'ın 50. yılı... Medya tarihinde kötülüğün sıradanlığı

Darbeye dönük övgü dolu satırlar medyamızdaki kötülüğün ne kadar sıradanlaşabileceğinin en açık örneklerindendir. Nadir Nadi 17 Mart tarihli Cumhuriyet'te darbeyi yere göğe koyamadıktan sonra askerin yeniden seçime gidilmesi yönünde bir karar almasının ne kadar yanlış olduğunu savunur. Nadi, askere seslenir: Müdahale ettiniz, hükümeti devirdiniz ama bu da yetmez. Devam edin. Yönetimi sivillerin 'ele geçirmesine' müsaade etmeyin, yarın sizi suçlu duruma düşürürler...

Türk Dil Kurumu, muhtıra sözcüğünü, 'Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı' şeklinde tanımlıyor. Devamında, 'Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, nota' diye de not düşüyor. Siyasi hayatımızda muhtıra kelimesi daha ziyade 12 Mart askeri müdahalesiyle girdi; 12 Mart muhtırası. 12 Mart muhtırasında devletin başka bir devlete değil, askerin seçilmiş hükümete karşı antidemokratik bir 'uyarıda' bulunmuş olmasından ötürü yaşananları muhtıra şeklinde ifade etmenin güç olduğu söylenebilir. Ortada masum bir uyarıdan çok, 1969 seçimlerinde halkın yüzde 46 oranında desteğini alan seçilmiş hükümete dönük bir müdahale söz konusuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla, muhtıra vererek, hükümeti istifaya zorlayarak askerî müdahalede bulunmuştu.



Demokrasi ayıbı değil mi?

Bugün, 12 Mart 1971'de emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleşen darbenin üzerinden 50 yıl geçti. 12 Mart'ın neden yapıldığına ilişkin çokça tartışmalar yapıldı. Özellikle 12 Mart'ın ordu içinde 9 Martçılar olarak bilinen belli bir grubun darbe ihtimaline karşı yapıldığına ilişkin çok şey yazıldı çizildi. Sol/Kemalist aydınlar ve onların etki alanındaki toplumsal kesimler darbe beklentisi içindeydi.

Akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, edebiyatçılar, öğrenciler bu sol şemsiyenin altından toplanmışlardı. Ordu içindeki cuntacıların Türkiye'de bir darbe gerçekleştireceğine ve Baas tipi bir yapı kurarak Türkiye'nin daha demokratik ve antiemperyalist bir devlete sahip olacağına inanıyorlardı. Sosyalist bir darbenin solun geniş kesimlerinde meşruiyet ve destek görmesi hiç şüphesiz işaret ettiğimiz 'aydın' kesimleri tarafından sağlanmıştı. Doğan Avcıoğlu'nun etki alanındaki Yön Dergisi ve devamı niteliğindeki Devrim Gazetesi darbeciliğe altyapı kazandırmaya dönük yayınlar yapıyordu. Solun önemli isimlerinden biri olan Mihri Belli, Milli Demokratik Devrim (MDD) teziyle sosyalist hareketi sol/kemalist askere eklemleyerek sosyalist darbenin 'teorisyenliğini' yapacak kadar sivil, demokratik kültürün dışına çıkmakta bir sakınca görmüyor, Fetullahçılığı andıran bir anlayışla yönetime 'el koymanın' heyecanını taşımaktaydı. Türk solu, darbeciliği bir demokrasi ayıbı olarak görmüyor bilakis dört koldan darbenin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyordu. Bu açıdan Sosyalizm ile Kemalizm arasındaki iç içe geçişler bu dönemde güçlenmişti. Solcu aydınlar Kemalizmi 'gerciliğe' karşı ilerici bir siyaset olarak kodlayıp, adına yurtseverlik dedikleri kurgusal bir sol inşa etmekteydiler. Kurguladıkları bu sol anlayış solun evrensel iddialarıyla uyumlu olmak zorunda da değildi. Hatta Marksist olma zorunluluğu da yoktu. Dolayısıyla hem solcu olup hem de darbeci olmakta bir beis bulunmamaktaydı.

Fakat Türkiye solu siyasi hedeflerine (darbe) ulaşmak için ordu içinde etkisini arttırmak kadar mevcut hükümetin meşruiyetini de zayıflatmak durumundaydı. Bir yandan sokak eylemleri, sağ-sol çatışması, adam kaçırma, banka soygunu, cinayet gibi olaylar halkı tedirgin edip, hükümete olan bakış açısını zayıflatırken öte yandan medyada kendini Atatürkçü, ilerici şeklinde tanımlayan aydınlar/gazeteciler hükümete karşı oldukça sert bir muhalefete başlamıştı.

Hayati bir araç

Medya güçlü demokrasiler için en hayati araçlardan biri olmuştur. Bu açıdan medyanın muhalefeti sağlıklı işleyen bir demokrasi için olmazsa olmazdır. 1971 yılında Türk medyasının belli bir bölümünün Demirel hükümetine muhalif olmasında garipsenecek bir durum da bulunmamaktadır. Her muhalefet yapan medyayı darbecilikle itham etmek kabul edilemez. Fakat, 12 Mart döneminde muhalif tavır sergileyen medyanın darbe sonrası takındığı tavır, darbeyi alkışlamaları, döktükleri sevinç gözyaşları, medyanın hükümete muhalefetini doğal gerekçelerle açıklamanın mümkün olmadığını göstermektedir.

Kemalist refleks

Basının bir kısmı darbe olması için altyapı faaliyeti yürütüyor, darbenin gerçekleşmesi için uygun bir zemini oluşturmaya gayret ediyordu. Örneğin Şevket Süreyya Aydemir, 4 Mart tarihli Cumhuriyet'teki köşe yazısında, iktidarın çoğunluğun desteğini arkasına alarak, milli iradeyi sadece kendisinin temsil ettiğini düşünmesinin kabul edilemez olduğunu belirtip bu duruma aydınların, vatandaşların ve 'zinde kuvvetlerin' de karşı çıkacağını yazarak hükümete asker dipçiğinin ucunu gösteriyordu. Her daim Kemalist refleksin en saf halini görme fırsatını okuyucularına sunan Cumhuriyet, darbenin öncesinde ve sonrasında da 'üst düzey' bir performans sergilemekteydi. Askerin yaptığı toplantılar, hükümete dönük müdahaleyi ima eden hazırlıklar, darbeyi çağrıştıran her türlü haber gazetenin manşetlerini 'süslüyordu'. Cumhuriyet yazarları köşelerinde Godot'yu bekler gibi darbeyi bekleyen yazılar yayımlıyordu.

'Orgnl. Tağmaç 300 subayla görüştü' başlığıyla verilen bir haberin hemen altında generalin, gerekenin gerektiği zaman yapılacağı yönündeki açıklamaları da 70'ler Türkiye'sinin Cumhuriyeti'nde normal bir haber olarak verilebiliyordu. Cumhuriyet yazarlarından tek bir kişi dahi demokrat bir tavır takınarak gerekenin gerektiği zaman yapılacağı yönündeki sözden kastedilenin ne olduğunu sorma gereği duymuyordu. Kendi çabaları yetmiyormuş gibi Cumhuriyet dış basında darbe iddialarını konu eden yazılara da sayfalarını açıyordu. İskandinavya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olduğu belirtilen Expressen adlı gazetede diplomatik gözlemcilerin Türkiye'de yakın bir zamanda darbe beklediklerine dair 'Türkiye ve Ordu' başlıklı bir yazı yayımlanmış Cumhuriyet'te bu yazıyı sevindirici bir gelişme gibi tercüme edip okuyucularına sunmuştu.

Bir yandan askerin süreçten duyduğu rahatsızlığa ilişkin haberler manşetlere taşınırken diğer yandan da İlhan Selçuk gibi köşe yazarları da sürekli hükümeti hedef gösteren yazılar yayımlıyorlardı. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, durumu izah etmek için sağ şiddet kavramını kullanıyordu. Bu yazarlar ordu içindeki hareketlenmelere ve sol örgütlerin şiddet içeren eylemlerine dair herhangi bir eleştiride bulunmazken şiddetin tek sorumlusu olarak hükümeti gösteriyorlardı. 11 Mart tarihli Cumhuriyet'in birinci sayfasında 'olayları önlemede hükümet başarısız' başlığı yer alıyordu. Haberin devamında ise Yüksek Komuta Konseyi toplantısında askerlerin Başbakan'ın çekilmesini istediklerine dair detaya yer verilmişti. 12 Martta ise komutanların yine toplandığı, rahatsızlık duydukları konuları Cumhurbaşkanı Sunay'a ilettikleri belirtiliyordu. Bu haberlerin veriliş şeklinde Cumhuriyet'in en küçük bir editoryal rahatsızlık duyduğunu hissedilmiyor, bilakis siyasete ayar veren bu haberler normal birer habermiş gibi oyucuya sunuluyordu. 12 Mart'a gelindiğinde artık fotoğraf netleşmişti. Asker muhtırayla halkın tecelligahı olarak bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de üzerinde olduklarına dair bir güç gösterisinde bulunmuştu. Tam bu noktada muhtıranın içeriğini belirleyen ve devamındaki günlerde ordu kaynaklı haberlere konu edilen söylemle 12 Mart öncesi medyadaki belli kalemlerin söylemi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.

Bayram havasında kutlandı

Beklenen gün gelmiş ve askerin yönetime müdahalesi Cumhuriyet'te büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bugün genç - orta yaşlı fark etmeksizin her vatandaşın garipseyeceği, hatta reddedeceği, fakat 50 yıl öncesinin gazeteleri incelendiğinde darbe olduğu için sevinç çığlıkları atan bir medyanın varlığı çok net görülüyor. Burada gördüğümüz düşünceler arşivdeki vesikalardan fazlası değil. Medya bir yandan Demirel'in ordunun talebini yerine getirerek istifa etmesini sağlamak için baskı yaparken diğer yandan da halkın sürece katkısını sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Muhtıranın bir gün sonrasındaki Cumhuriyet'in birinci sayfası yaşanan gelişmelere ayrılmıştı. Haberde ilgi çekici de bir detay yer alıyordu. Muhtıranın ardından ismi belirtilmeyen Adalet Partililer, zamanında Demirel'i çok uyardıklarını ama dinletemediklerini söylüyorlarmış. Demirel'i çok seven senatörlerin dahi yaşananlardan sebep yüzleri kızarmış. Cumhuriyet, AP'lilerin orduyu, darbeye zorladıkları için utandıkları bilgisine yer veriyordu.

14 Mart tarihli Cumhuriyet'in birinci sayfasında 'Devrimci kuruluşlar tutumu destekliyor' başlığıyla aralarında edebiyatçı Fakir Baykurt'un genel başkanlığını yaptığı TÖS, Avukatlar Derneği, Mimarlar Odası, ODTÜ Mezunları Cemiyeti, Asistanlar Sendikası gibi kuruluşların da yer aldığı derneklerin darbeyi destekleyen açıklamalarına yer verilmişti. DEV-Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü de, Cumhuriyet'teki açıklamasında ordunun tutumunu olumlu karşıladıklarını, girişilecek bütün devrimci adımların yanında olduklarını belirtmişti. (2009'da Oğuzhan Müftüoğlu Birgün'de Dev-Genç'in muhtırayı desteklediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını yazmıştı. Fakat arşivlerde DEV-GENÇ Başkanı Kürkçü'nün açıklamaları duruyor)

İlhan Selçuk da 14 Mart tarihli yazısında, 12 Mart bildirisinin devrimci çizgide olumlu bir adım olduğunu belirtip, 'Atatürkçülük ve 27 Mayıs doğrultusunda Türk ordusunun devrimci geleneğine ve yapısına uygun bir tarihi belge' olduğunu yazıyordu. Ayrıca Atatürkçü aydınların, öğretmenlerin devrimin yanında olması gerektiğini de vurguluyordu. Cumhuriyet Gazetesi 15 Mart'ta ise 'Silahlı Kuvvetlerin Yanındayız' manşetiyle çıkarak darbeyi destekleyen sol derneklerin açıklamalarına yer veriyordu. Aynı gün Cihad Baban isimli köşe yazarı, Ankara Kızılay'da insanların kendisini durdurup, boynuna sarıldıklarını ve darbenin gerçekleşmesinden ötürü yanağına öpücük kondurduklarını, halkın mutluluktan ne yapacağını şaşırdığını belirten bir köşe yazmıştı. Cumhuriyet gazetesi darbeyi övmek isteyenlerin birbiriyle rekabet ettiği bir mecraya dönüşmüştü.

Ordu aslında jest yaptı!

Bu süreçte darbeyi en parlak şekilde savunan yazılardan biri Ordinaryus Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'na aitti. Velidedeoğlu hukukçuydu ama 17 Mart tarihli yazısında darbeye derin anlamlar yükleyecek kadar da ileri gidebilmişti: 'Önemli günlerdeyiz. Muhtırayı 12 Mart Cuma günü radyodan dinlediğim zaman, son yıllarda her gün biraz daha kararan ve karanlıklaşan sosyal ortamda Atatürk'ün –bundan tam 51 yıl önceki o mutsuz günlerde, Ankara Lisesi'nin loş holünde ilk kez işittiğim – iman dolu gür sesini yeniden duyar gibi oldum. Radyodaki bu ses, sanki karanlıklara keskin ışığını tutarak menfaat mahzenlerinin izbe köşelerinde barınan yarasaları şaşkına çeviren Atatürk evlatlarının sesiydi'

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oktay Akbal da, Atatürk'ü öldü sayanların yanıldığını, 12 Mart darbesiyle Atatürk'ün Anıtkabir'den çıkıp geldiğini yazıyordu. Prof. Dr. İlsan Arsel ise yazısında ORDU kelimesinde yer alan dört harfi de büyük harfle yazacak kadar orduya saygı duyan, muhabbet besleyen bir hukukçuydu. Arsel ordunun 12 Mart darbesiyle aslında milletine karşı bir jestte bulunduğunu ve bunun da son bir ihtar olduğunu dile getiriyordu: 'Şunu kabul etmek gerekir ki ORDU, kendi milletine ve ülkesine olan sonsuz sevgisi ve demokrasiye karşı beslediği idealizmi nedeniyle, pek çok milletlere örnek olacak yeni bir jestte bulunmuş, askeri idare veya diktatorya yollarına gidebilecek iken bunu yapmamıştır; sadece son bir İHTAR'da bulunmayı uygun görmüştür.'

Bir dönem CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinde de bulunan Jale Candan ise 28 Mart'ta Cumhuriyet'teki köşe yazısında demokrasiyle taban tabana zıt bir mantıkla şunları yazıyordu: 'Milli Nizam Partisine parlamentoda söz hakkı tanınırken milli varlığımızın bekasından sorumlu silahlı kuvvetlere bu söz hakkını çok gören bir zihniyet demokratik olamıyacağı gibi ulusçu da değildir.'

Gerek 12 Mart darbesi öncesi gerekse de sonrasında Türk medyasında ve özelde Cumhuriyet'te darbeye dönük övgü dolu satırlar medyamızdaki kötülüğün ne kadar sıradanlaşabileceğinin en açık örnekleri arasında görülebilir. Darbeyi övmenin yahut darbeye destek olmanın hukuki yanı ayrı bir konu. Ancak silahlı olanın silahsız olan üzerinde kuracağı hegemonya aslında güçlünün güçsüz, devletin birey, beyazın siyah üzerinde kuracağı baskı kadar sorunludur ve ahlaki olarak tartışılmalıdır. Maalesef Türkiye'de 12 Mart darbesinin kendi darbeleri olmadığını anlayan bazı sol aydınlar daha sonra 12 Martı eleştirmeye başlamışlardır. Ancak bu durum onların hukuk devletine, özgürlüklere olan bağlılıklarından değil kaybettiklerini anlamalarından kaynaklanmaktadır. Yani sol aydınlar iyi darbe-kötü darbe ayrımı yapmaktadırlar. Kendileri yaptığında iyi ve ilerici olan darbe devlet otoritesi tarafından yapıldığından bir anda faşist darbe olabilmektedir. Bu nedenle Türk solunun büyük bir kısmının hem 27 Mayıs hem de 12 Mart darbeleri karşısındaki tavrı özgürlükçü bir perspektiften maalesef utanç duyulacak bir karaktere sahiptir. Bu noktada Türkiye İşçi Partisi'nin başından itibaren sol cunta projesinin karşısında olduğunu da unutmamalıyız.

Medya-iktidar ilişkisi

Sona yaklaşırken Türk medya tarihinde kara bir leke olarak kalacak bir ibret vesikasından bahsedeceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi'nin oğlu Nadir Nadi'nin 12 Mart döneminde yazdıkları. Alıntıladığımız şekliyle birçok tanınmış sol aydın demokrasi dışına çok rahat meyledebiliyordu. Fakat gazetenin başyazarlığını da yürüten Nadir Nadi'nin durumu ise biraz farklıydı. Çünkü Nadi'nin özellikle iki yazısı medya-siyaset, medya-iktidar, medya-demokrasi ilişkileri bağlamında her zaman okunması gereken bir yazı olarak hatırlanması gerekir. Bu iki yazıda medyanın demokrasi dışı organizasyonların nasıl aparatı haline geldiğini, nasıl gazeteci olunmaması gerektiğini gösteriyor.

Devirdiniz ama yetmez!

Nadir Nadi 17 Mart tarihli Cumhuriyet'te darbeyi yere göğe koyamadıktan sonra askerin yeniden seçime gidilmesi yönünde bir karar almasının ne kadar yanlış olduğunu savunuyor. Nadi, askere sesleniyor, müdahale ettiniz, hükümeti devirdiniz ama bu da yetmez. Devam edin. Yönetimi sivillerin 'ele geçirmesine' müsaade etmeyin, yarın sizi suçlu duruma düşürürler diye de orduyu kışkırtıyor: 'Biz seçimlerin yenilenmesi ile muhtırada öngörülen devrim kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin kurulabileceğine inananlardan değiliz. 46'dan bu yana Türkiye'de 8-10 kez seçim yapılmış, her seferinde tutucu ve çıkarcı güçler devlet yönetimini ele geçirmişlerdir. Bugünkü koşullar altında yenilenecek bir seçim, hiç kuşkusuz gene aynı güçlerin zaferi ile sona erecek ve belki de muhtırayı hazırlayanlar suçlu duruma düşürülmek isteneceklerdir.'

Nadir Nadi Cumhuriyet'te darbenin hemen ertesi günü çıkan yazısında ise daha da ileri giderek tüm siyasi, ahlaki, demokratik ilkeleri ayaklar altına alacak bir teklifte bulunuyor. Nadi, muhtıranın bir yerinde hükümetin istifasının beklendiğini hatırlatıp, Demirel hükümetinin laik ilkelerini hiçe saydığını ve büyük bir coşkuyla muhtıranın göstermelik demokrasinin belini kırdığını yazıyor. Nadir Nadi'ye ne ordunun müdahalesi, ne hükümetin istifası ne de Demirel'in ayrılması yeterli gelmemiştir. Cumhuriyet başyazarı Nadir Nadi, daha fazlasını istemektedir: TBMM kendini feshetsin: 'Bu durumda TBMM'nin kendi kendini feshetmesi, 1961'den bu yana göze aldığı en olumlu en haysiyetli bir davranış olacaktır.'

Maalesef ülkemizde bundan 50 yıl önce çok da marjinal olmayan gazetelerde meclisin kendini feshetmesi gerektiğini anlatan evrensel hukuktan, özgürlükten ve ahlaktan nasibini almamış yazılar yayınlamıştı. Böylesine sapkın anlayışlara sahip, ötekine karşı hiçbir tahammülü olmayan, farklılığı hazmedecek olgunluktan uzak gazetecilik anlayışının artık geride kaldığına inanmak istiyoruz. Türk medyasının böylesi bir tarihsel perspektif ışığında kendisiyle yüzleşip, demokrasinin çıtasını yükseltecek bir standarda kavuşması zorunluluktur. Uzun bir dönem bu tarz marazi eğilimler Türk medyasının çerçevesini belirliyordu. Artık, her konunun tartışılabildiği, özgürlükçü, sivil ve darbelere karşı bağışıklığı, gücü gelişmiş, evrensel iddiaları olan, güçlü bir Türk medyasından söz edilmelidir.

yektasirin@gmail.com