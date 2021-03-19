ABD ile yeni bir sayfa açmak mümkün mü?

Trump'tan farklı olarak Biden, özellikle dış politikayı önemli ölçüde dış politika ve ulusal güvenlik ekibine teslim etmiş durumda. Bu bakımdan Blinken'ın Türk-Amerikan ilişkilerine bakışındaki hem sorunları/kaygıları dile getirmek, hem de işbirliği/ittifak noktalarına vurgu yapmak şeklinde özetlenebilecek "dengeci" yaklaşımını takip etmek gerekiyor. Yeni ulusal güvenlik stratejisinde ağırlık merkezini Asya-Pasifik bölgesine kaydırma niyetini açıkça ortaya koyan ve "Ortadoğu'da gerektiği kadar bulunacağım" diyen ABD'nin bu bölgede Türkiye'den daha güçlü bir partner bulması mümkün değildir.

1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla müttefiklik zemininde başlayan Türk-Amerikan ilişkileri bugüne kadar pek çok sınamadan ve inişli çıkışlı yollardan geçmiş ve sayısız krizi atlatmıştır. Gerek dünyadaki jeostratejik dengelerin sürekli değişmesi, gerek Türkiye'nin bölgesindeki hayati önemi ve gerekse son dönemde Ankara'nın daha proaktif bir dış politika düzlemine geçmesiyle ikili ilişkilerde yeni test alanları ortaya çıkmıştır.

Washington'daki 'endişe'

Bu test alanlarında gündeme ve konuya göre söylemler değişse de aslında Washington'daki ortak "endişe", "Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki rolünün değişip değişmediğine" yönelik sorgulamalar olmuştur. Ancak tüm bu sınamaların yanı sıra Türk-Amerikan ilişkilerinde her zaman pozitif bir ajanda da olmuş, ilişkilerin en gergin olduğu noktalarda dahi hep müttefiklik olgusuna ve iki ülkenin birbirine olan ihtiyacına vurgu yapılmıştır. ABD'de yeni göreve gelen Biden yönetiminin önünde de ikili ilişkiler bağlamında sorunlar kefesi ağır basan bir terazi bulunuyor. Fakat Washington'da açılan yeni sayfanın ardından gelen soru şu: Türk-Amerikan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir mi?

Biden'ın Türkiye dosyası

Başta S-400 meselesi olmak üzere Türk-Amerikan ilişkilerini negatif etkileyen ya da etkileme potansiyeli taşıyan YPG/PKK mevzusu, ABD'nin FETÖ'ye göz yumması, Halkbank davası, Doğu Akdeniz/Kafkasya konusu ve insan hakları meseleleri önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de Ankara-Washington hattındaki ana başlıklar olacak. Şu ana kadar Biden yönetiminden, özellikle de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan yapılan açıklamalar, Washington'ın Türkiye ile ilgili "kaygı başlıklarını" her fırsatta açıkça dile getirdiği ve getirmeye devam edeceğini gösteriyor. Bu noktada yukarıda saydığım alanlarla ilgili geçen iki aylık süre zarfında birçok açıklama duyduk. Ayrıca Biden yönetimi, insan hakları ve demokrasi başlığı altındaki hususları Trump yönetimine kıyasla daha fazla Ankara'nın gündemine getireceğinin de net sinyallerini verdi. Dolayısıyla, gerçekçi olmak gerekirse terazinin sorunlar kefesinde çok da fazla değişen bir durum yok.

Ancak, bununla beraber, Blinken'ın "bölgesel müttefiklerimizle ilişkilerimizi düzelteceğiz" ve "kurumsal diplomasiyi işleteceğiz" yönündeki ısrarlı mesajlarının Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın geleceği için pozitif bir ajandanın işareti olabileceğini düşünmek mümkün. Bu potansiyelin kesinlikle olduğunun iki ülke diplomatlarının çok net farkında olduklarını düşünüyorum, ancak bunun kinetiğe ne ölçüde dönüşeceği iki başkentteki siyasi karar verme süreçlerinde şekillenecektir.

Burada eksik nokta Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında henüz gerçekleşmemiş olan ilk görüşmedir. Bazı kişiler söz konusu görüşmenin "geciktiğini" ve bunun olumsuz bir sinyal olduğunu belirtse de, henüz bu yönde kesin bir kanaate ulaşmayı gerektirecek bir durum yok. Biden yönetiminin önceliği Kovid-19'la mücadele, ekonomi ve dış politikada da Çin, İran ve Rusya gibi başlıklar oldu. Bu süreçte Biden-Erdoğan görüşmesinin ne zaman olacağına takılmadan bu görüşme olduğunda ortaya nasıl bir tablo çıkacağına, ne tür açıklamalar yapılacağına bakmak gerektiğini düşünüyorum.

Yeni öneri görmedik

İki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanın mümkün olup olmadığı biraz da yukarıda zikredilen sorunların stratejik mi yoksa taktiksel mi olduğuyla ilgili. Washington'daki havaya bakarsanız, mesela, S-400 meselesinin diğer sorun alanlarının önünde daha stratejik bir sorun/konu başlığı olduğunu görebilirsiniz. Bunun altında yatan "Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki pozisyonunu oynatıp Rusya'ya yaklaşması" şeklindeki yanlış önermenin özellikle Kongre'de abartılmış bir "paranoyaya" dönüştüğünü gözlemlemek mümkün. Yönetim nezdinde de ciddi bir sorun olarak kodlanan S-400 meselesinin yakın vadedeki gidişatı, Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatını da doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Eğer bu konuda yeni bir diplomasi masası kurulur, konu müzakere edilerek iki tarafın da kabul edebileceği bir noktaya taşınabilirse mevcut durumda ikili ilişkilerin üzerindeki en büyük gri buluttan kurtulma imkanı doğar. Ancak S-400 konusu negatif bir yönde seyrederse yeni bir sayfa açma imkanı görece olarak azalabilir. Biden yönetiminin şu ana dek S-400 konusunda yeni hiçbir şey söylemediğini, daha önceki pozisyonları ne ise onu aynen koruduklarını buraya not etmiş olalım.

İstikamet arayışı

Biden yönetiminin S-400 meselesinde olduğu gibi YPG/PKK konusunda, Doğu Akdeniz konusunda ya da Kafkasya hususunda söyledikleri, 20 Ocak'tan önce söylenenlerden çok da farklı değil. Ayrıca Biden'ın dış politika ve ulusal güvenlik ekibinin henüz her konuda ayakları yere basan net politikalara sahip olmadığı da söylenebilir. Biden'ın ekibinin Türk-Amerikan ilişkilerine dair bold açıklamalar yerine aslında zaten bildiğimiz söylemleri tekrarlamalarını biraz da bu "istikamet arayışına" bağlamak mümkün. Dolayısıyla biraz daha beklemek, liderler düzeyindeki temasları görmek, diplomatlar arasındaki görüşmelere tanıklık etmek gerekiyor. İki taraf da birbirinden bazı konularda adım atmasını bekliyor olabilir, bu gayet normal bir durumdur; diplomasi ve müzakere masası tam da bunun için vardır.

Ancak bu parçalı bulutlu durumu anlamaya çalışırken, Biden yönetiminin güçlü bölgesel müttefikliklere ve kurumsal diplomasiye vurgu yapan açıklamalarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her şeyden önce NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip olan bir ülkenin öneminin farkında olmak için sadece haritaya bakmak yeterlidir. Bunun hem Biden, hem Blinken hem de Sullivan tarafından gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Kaldı ki Türkiye'nin bölgesinde giderek daha fazla "oyun kurucu" bir güç olduğunun da Washington'da net olarak okunduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Çin ve Rusya'ya karşı uluslararası ittifaklarını güçlendirmek isteyen ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alması da mümkün değildir. Yeni ulusal güvenlik stratejisinde ağırlık merkezini Asya-Pasifik bölgesine kaydırma niyetini açıkça ortaya koyan ve "Ortadoğu'da gerektiği kadar bulunacağım" diyen ABD'nin bu bölgede Türkiye'den daha güçlü bir partner bulması mümkün değildir. Eğer Biden, "ABD geri döndü, diplomasi geri döndü" derken gerçekten kararlı ve samimiyse, İbrahim Kalın-Jake Sullivan görüşmesinden sonra belirtildiği gibi sorunların yapıcı diyalogla çözülmesi hiç de imkansız değildir. Şu ana kadar Biden yönetiminden bu yapıcı diyalog konusunda henüz güçlü somut adımlar görmedik, fakat buradaki fırsat penceresi halen açık duruyor.

Bu noktada şunun da altını çizmek gerekiyor: Trump'tan farklı olarak Biden, özellikle dış politikayı önemli ölçüde dış politika ve ulusal güvenlik ekibine teslim etmiş durumda. Bu bakımdan Blinken'ın Türk-Amerikan ilişkilerine bakışındaki hem sorunları/kaygıları dile getirmek, hem de işbirliği/ittifak noktalarına vurgu yapmak şeklinde özetlenebilecek "dengeci" yaklaşımını takip etmek gerekiyor. Bu yönüyle yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasındaki diyalog kadar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki diyalogun da yeni dönemde önem taşıyacağını düşünüyorum.

Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanın kolay olmadığını, ilişkileri yakından takip eden herkes görüyordur. Fakat aynı kişiler, aynı zamanda, aslında iki ülke arasındaki işbirliği ve ittifak alanlarının ne kadar fazla olduğunu da görüyorlar. Biden yönetimi ikinci ayını doldururken ikili ilişkiler konusunda görece ağır, temkinli, yeri gelince tavrını gösteren ama dengeyi de gözetmeye çalışan bir yaklaşım içinde gözüküyor. Biden yönetimi mevcut sorunları daha da derinleştirmeyip bilakis çözüm odaklı bir çaba içine girerse, karşısında konuşmaya gayet açık ve hazır bir Ankara bulacaktır. İki başkente de biraz zaman ve fırsat tanımak gerekiyor, ancak ondan sonra yeni bir sayfa açma imkan ve kabiliyetinin ne ölçüde olduğunu hep birlikte görebiliriz.

Biden 'önce Çin' diyor

Biden yönetiminin dış politikadaki en önemli öncelikleri, Çin'le küresel düzlemde rekabet üstünlüğünü korumak, Rusya'nın "yıkıcı" etkilerini minimize edecek bir pozisyonda olmak ve İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönmek olarak öne çıkıyor. Bu öncelikleri Biden yönetimi ne ölçüde gerçekleştirebilecek bunu elbette zaman gösterecek fakat pek çok kişiye göre ABD yönetiminin söylemlerini sahada realize edebilmesi göründüğünden çok daha zor.

Önemli ölçüde Barack Obama'nın dış politika ve ulusal güvenlik ekibini alan Biden, 2015'teki dünyanın köprülerinin altından çok suların aktığını anlıyor olmalı. Elbette Biden'ın elinde taktik manevra yapmasını sağlayacak ABD ordusu ve ABD doları gibi iki önemli enstrümanı var, ancak Trump döneminde değişen ve yıpranan uluslararası sistemi yeniden kendi arzu ettiği formata taşımak Biden için oldukça zor bir görev olacaktır. Çin'in AB ile olan ticaretinin her geçen gün arttığı, Rusya ile Almanya'nın doğalgaz boru hattı inşa ettiği (bitmek üzere), Çin'in dünyanın her bölgesinde yayılmacı bir politika izlediği ve ABD'nin itibarının sorgulandığı bir uluslararası sistemde Biden yönetiminin "Amerika'yı geri döndürmesi", sadece söylem, yumuşak güç ve diplomasiyle gerçekleştirilemeyecek kadar zor bir iştir. ABD yönetiminin Çin, Rusya ve İran konusundaki limitlerinin nerede durduğunu da henüz bilmiyoruz.

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