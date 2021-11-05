Afgan eski ordu ve istihbarat yetkilileri DEAŞ'a katılıyor! Uyanan terör hücreleri

20 yıllık Amerikan işgali sonrası Afganistan'daki durum işgal sonrası Irak'ta yaşananlarla benzerlik gösteriyor. Uyuyan terör hücreleri aktif hale gelmeye başladı. 2014 yılında adını, satır aralarında okuduğumuz DEAŞ-Horasan (DEAS-K) bugün daha da faal duruma geldi ya da getirildi. Örgüte katılımların gözle görünür şekilde arttığına dair gelişmeler sır değil. Afganistan'da kötüleşen duruma bir çare bulunup, en kısa zamanda önüne geçilmezse Suriye krizinden çok daha büyük bir kriz dünyayı bekliyor. İşsizlik, açlık, terör saldırıları ve bunun sonucunda kaçınılmaz son: Çok büyük bir göç akını.

Eşref Gani ve daha önceki dönemlerde, Afganistan ekonomisinin neredeyse yüzde 50'si dış yardımlara, uluslararası fonlara bağımlı haldeydi. Taliban, Kabil'i alıp yönetimi ele geçirdikten sonra durum daha da kötüleşti. Dışarıdan gelen fonlar durduruldu. Maaşların ödenememesi, çok yüksek enflasyon gibi sorunların yanında ülke nüfusunun yüzde 95'in yeterli gıdaya erişememesi gibi kronik problemler var ülkede. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar. Açlıktan hastaneye düşen çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Tüm bunlara ek olarak, eski Afgan yönetimine çalışan kişilerin, genel af çıkarılmasına rağmen işlerine dönememesi ya da "faili meçhule" kurban gitmesi büyük bir doğal zenginliğe sahip olan Afganistan'ı çöküşün eşiğine getirdi. Yapılan tahminlerde Afgan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 küçüleceği öngörülüyor. Ve de her gün farklı yerlerde patlayan bombalar, düzenlenen intihar saldırıları...

Taliban tedirgin

20 yıllık Amerikan işgali sonrası Afganistan'daki durum işgal sonrası Irak'ta yaşananlarla benzerlik gösteriyor. Uyuyan terör hücreleri aktif hale gelmeye başladı. 2014 yılında adını, satır aralarında okuduğumuz DEAŞ-Horasan (DEAS-K) bugün daha da faal duruma geldi ya da getirildi. Örgüte katılımların gözle görünür şekilde arttığına dair gelişmeler sır değil. Bu katılımlarda eski Afgan güvenlik ve istihbarat yetkililerinin belirgin şekilde yer alması Taliban yönetimi ve bölge ülkelerindeki tedirginliğin artmasına neden oluyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, yakın dönemde etkin önlemler alınması ise olası görünmüyor. Taliban yönetimi, ekonomiyi rayına oturttuktan sonra DEAŞ-K'nın kısa süre içinde rahatlıkla üstesinden geleceklerini belirtiyor. Ancak sahadaki şartlar mücadelenin söylendiği kadar kolay olmayacağını gözler önüne seriyor. Hafta içi başkent Kabil'e bağlı Vezir Han bölgesinde 400 yataklı hastaneye yönelik intihar saldırısında Taliban'ın üst düzey komutanlarından biri olan, Kabil askeri şefi Kari Hamdullah dahil önemli isimler hayatını kaybetti.

DEAŞ-K lideri Ebu Ömer Horasani kod adlı Mevla Ziya Ül Hak 2020 yılı Mayıs ayında Eşref Gani yönetiminde Afgan güçlerinin operasyonunda tutuklanmış, Kabil'in doğusunda bulunan ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi cezaevine konulmuştu. Taliban, Kabil'i ele geçirdikten sonra cezaevinden mahkûmları serbest bırakmış fakat bazı DEAŞ mensupları yanında örgüt lideri Ebu Ömer Horasani'yi de infaz etmişti. Horasani'nin intikamının alınacağını açıklayan DEAŞ-K, yayınladıkları bir video kaydında "mürted" olarak ilan ettikleri Taliban'ın Haçlılar ve Şia ile müttefik olduğunu belirtip, sonuna kadar "mücadeleye" devam edeceklerini beyan ettiler.

170 Afganistan vatandaşı ve 13 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Kabil havalimanı saldırısından iki hafta önce bir DEAŞ-K komutanının oldukça rahat ve konforlu bir şekilde CNN muhabiriyle, bir otel odasında yaptığı röportaj oldukça ses getirmişti. Abdulmunir kod adlı Kunarlı bir terörist, Hintliler ve Pakistanlılar da dahil olmak üzere 600 kişiye komuta ettiğini belirtip, saldırı hazırlığında olduklarını açıklamıştı. Dediği gibi de oldu. Tahliye operasyonları sırasında dünya gündeminde büyük yankı uyandıran kanlı saldırı, bu röportajdan sadece 14 gün sonra gerçekleştirildi. Dört Amerikan istihbarat kurumunun raporlarıyla çuvalladığı bir dönemde bir CNN muhabiri saldırının olacağına dair günler öncesinden bilgi veriyordu. Bunun yanında örgütün 2014 yılından beri faaliyette olan haftalık propaganda gazetesi En Nebe'de ekim ayı başlarında çıkan haberde, Bağdat'tan Horasan'a kadar tüm Hazaraların hedef alınacağı açıklanmıştı. Kunduz ve Kandahar'da, Hazara Şiilerine yönelik özellikle Cuma namazı esnasında terör saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Güç paylaşımı sorunu

Taliban güçleri Afganistan'da hâkimiyeti sağladıktan sonra ABD tarafından eğitilen Afgan ulusal güçleri ve istihbaratçılar tabiri caizse ortada kaldı. Taliban yönetimi söz vermesine rağmen çoğu görevlerine dönemedi. Amerika da sırtını dönünce bu kişilerden DEAŞ-K safına geçenler oldu ve bu sayı her geçen gün daha da artmakta. İçişleri Bakanlığı makamına getirilen, güvenlik ve istihbarat birimlerine hakim biri olan Siraceddin Hakkani, Kabil'de gücü ele geçirmiş görünüyor. Hakkanilerin çoğu stratejik konumlarda zaten. Siraceddin Hakkani'nin 10 milyon dolar ödülle FBI'nin en çok arananlar listesinde olduğunu da hatırlayalım. Ayrıca Taliban üst düzey komutanlarından kardeşi Aziz Hakkani, amcası Halil Hakkani ve kayınbiraderi Yahya Hakkani de 5 milyon dolar ödülle aranıyorlar. Güç paylaşımı adil olmadığı için de homurdanmalar oldukça fazla.

WSJ, Paktiya vilayetinin yönetim merkezi olan Gardez'de orduya ait silah ve mühimmat deposundan sorumlu olan bir Afgan subayın DEAŞ-K'ya katıldığını, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü yazdı. Yine aynı günlerde Paktiya eyaleti başkenti Gardez'in ilk bölge komutanı olan İzzetullah Arian öldürülmüştü. Bölge halkı infazların Taliban tarafından gerçekleştirildiğini söylese de yetkililer bunu teyit etmedi. Taliban'a bağlı güçlerin eski ordu subaylarının ve istihbarat görevlilerinin evlerinde sık sık aramalar yaptığı biliniyor. Eyaletlerde tam olarak güvenlik sağlanamadığı için işlenen cinayetlerin sayısı çok fazla. Taliban güçlerince çeşitli suçlara dayandırılarak yapılan infazların yanında Taliban adı kullanılarak da eylemler gerçekleştiriliyor. Göreve geri dönen çok az sayıdaki güvenlik personeli uzun zamandır maaşlarını alamıyor. Hayat şartlarının oldukça ağır seyrettiği eyaletlerde, cinayetlerin, infazların, faili meçhullerin artması terör örgütlerinin de ekmeğine yağ sürüyor. ABD tarafından eğitilen bazı eski özel kuvvet subaylarının ve istihbarat personelinin DEAŞ-K safına geçmesi iddialarına ilişkin Taliban, ABD ve eski Afgan yönetimini itham ediyor.

'Kudüs'ün fethi' söylemi

İşsiz ve sahipsiz kalan eski istihbaratçı ve askerlerin DEAŞ-K'ya katılmalarının en önemli sebeplerinden biri de maddi imkânsızlık. DEAŞ-Horasan, Irak ve Suriye'den gelen yerel bağışlar, haraçlar sayesinde para sıkıntısı çekmiyor. Afganistan nüfusunun önemli bir kısmı 30 yaşın altında. Geleceğe dair umutları olmayan bu gençlerin, kendilerine cazip teklifler sunan DEAŞ-K gibi örgütlere katılmasını engelleyecek bir ışık da yakın zamanda görünmüyor. Aylık 350 dolar maaş teklifini kabul edip örgüte katılan çok sayıda genç var. "Horasan" işsiz ve heyecanlı gençleri bünyeye çekmek için oldukça etkileyici bir isim. Afganistan, Pakistan, Orta Asya ve İran'ın doğusunu alıp sonra da Kudüs'ü fethederek İslam halifeliğini yeniden yükseltme amacı gençleri cezbetmek için kullanılan en önemli argüman. Eğitimli eski asker ve istihbaratçılar ise, Taliban'ın yanı sıra kendilerini yüzüstü bırakan Batı'ya karşı hınç dolular. Bu tür tecrübeli isimlere, örgüte katılım sağlamaları karşılığında yüklü miktarda nakit teklifinde bulunuluyor. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, terör örgütlerinin yakın bir zamanda tehdit oluşturmadığını ancak kısa sürede bu durumun değişme ihtimali olduğundan ciddiye alınmaları konusunda uyarı yaptı. Kahl'a göre DEAŞ-K, 6 ay ile1 yıl arasında, El Kaide ise 2 yıl içerisinde saldırı yeteneğine sahip olabilecek durumda. ABD topraklarında bir saldırının olma ihtimali ise oldukça düşük seviyede.

DEAŞ-Horasan, Afganistan İslam Cumhuriyetinin çökmesinden, ABD ve Batılı güçlerin geri çekilmesinden de yararlanarak 2020 yılında oldukça fazla güç kazandı. Kabil'in düşmesinden bugüne tam 73 terör saldırısını üstlendiler. Bu durum, önceki Afgan hükümeti döneminde meydana gelen eylemlerden çok daha fazlasının gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

DEAŞ-K hakkında Amerika'dan istihbarat almaya başlamış olsalar da, WSJ'ye göre Taliban yetkilileri istihbarat işbirliğini kabul etmekte isteksizler. DEAŞ-K'ya fazla önem atfetmiyorlar, ekonomik sıkıntılar halledildikten sonra (nasıl çözüleceği belirsizliğini korumakta) örgütü bitirmenin daha kolay olacağı düşüncesindeler. Kabil'in polis şeflerinden Mevlevi Zübeyr Mutmain de verdiği demeçte oldukça rahat bir tavır sergiledi. "Bir tehditle karşı karşıya değiliz ve onlar için endişelenmiyoruz. DEAŞ'a karşı kimseden yardım istememize gerek yok, küçücük bir ihtiyaç bile yok." Bu arada Mevlevi Zübeyr Mutmain, Taliban güçleri yönetimi ele geçirmeden önce intihar bombacılarını ayarlayan ekibin başındaydı. İçişleri Bakanı Hakkani, bu intihar bombacılarını "kahraman" ilan ederek ailelerine para ve giyecek yardımının yanında toprak vaadinde de bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin süreci çok kötü yönetmesi, tamamen başarısız istihbarat raporları, facialara kapı aralayan tahliye operasyonları ve ardından yüzüstü bıraktığı kızgın Afgan güvenlik güçleri... 2014 yılı ortalarında ortaya çıkan DEAŞ-K'ya katılımların her geçen gün artması ve örgütün gittikçe daha da güçlenmesi başarısız bir dış politikanın en belirgin sonuçlarından biridir. Yanlış istihbarat yüzünden çocuklar dahil olmak üzere 10 kişilik bir aileyi katlettiler. Yeri gelmişken ABD, SİHA operasyonları için komşu ülkeleri kullanamıyor. Çoğu S/İHA Cibuti'den havalanıyor.

Kaçınılmaz sonuç

Afganistan'da kötüleşen duruma bir çare bulunup, en kısa zamanda önüne geçilmezse Suriye krizinden çok daha büyük bir kriz dünyayı bekliyor. İşsizlik, açlık, terör saldırıları ve bunun sonucunda kaçınılmaz son: Çok büyük bir göç akını. MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan'ın "İstihbarat ve dış politika: İngiliz, Amerikan ve Türk istihbarat sistemlerinin mukayesesi" başlıklı tezindeki tespit, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin, Afganistan hatta Irak'a yönelik dış politikasındaki başarısızlığının da bir açıklaması mahiyetinde: "İyi istihbarat her zaman için iyi bir dış politikayı garanti etmezken, kötü istihbarat sıkça yanlış politika üretimine sebep olur."

frkonalan@gmail.com