Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro! Emekçilerin sorunları çözüm masasında

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren çalışma hayatının temel sorunlarında çözüm için önemli adımlar atılıyor. Sorunun kimlerle, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede çözüme kavuşturulacağı belli. Sosyal tarafların katkılarıyla kalıcı çözümler üretmek geniş emek kesimlerinde memnuniyet oluşturacak. Düzenlemeler yapılırken eksik bırakılacak küçük hususlar bile milyonlarca kişinin aldığı hakları gölgeleyebilir. Bu nedenle çalışma hayatının temel meselelerinde sosyal tarafların ortak çalışma yapacak olması emekçiler açısından önemli.

Çalışma hayatında çalışanların temel beklentilerinin çözülmesine ilişkin önemli adımlar atılıyor. 2021 yılında milyonlarca emekçiyi ilgilendiren kamu toplu sözleşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Hem kamu görevlileri hem de kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde genel bir memnuniyet oldu. Burada sağlanan uzlaşma geniş emekçi kesimlerinin beklentileri olan konularda da adım atılacağı beklentisini artırdı. Emekçilerin beklentisi olan temel konuları geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro ve asgari ücret düzenlemesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." Çalışma hayatında çok geniş kesimleri ilgilendiren meselelerle ilgili adımlar atılacağının ifade edilmesi son derece önemli. Meselelerin sosyal taraflar arasında bir araya gelerek konuşulması ise daha da önemli. Zira tarafların meseleleri tartışması daha kalıcı çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Milyonlarca emekçinin haklarında gelişmeye sebep olacak düzenlemeleri yaparken eksik bırakılacak küçük hususlar bile milyonlarca kişinin aldığı hakları gölgeleyebilir. Bu nedenle çalışma hayatının temel meselelerinde sosyal tarafların ortak çalışma yapacak olması emekçiler açısından önemlidir.

Asgari ücret

Asgari ücret, genel ücret seviyesini de etkilediği için ücretle geçinen milyonlarca işçiyi ve ailelerini ilgilendiriyor. Asgari ücret yalnızca asgari ücret civarında ücret alanları değil ücretle çalışan bütün işçilerin ücret zamlarını da belirlemede önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Asgari ücrete yapılan zam oranı asgari ücretin üzerinde alan işçilere yapılacak zam oranlarında kıstas alınıyor. Bu çerçevede baktığımızda SGK verilerine göre kayıtlı yaklaşık 16 milyon işçi yapılacak artıştan bir şekilde etkilenecektir. Kayıtlı 16 milyon işçinin ne kadarının asgari ücretli olduğunun tespitinde SGK verileri ile TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri kullanılmaktadır. Burada da kayıt dışı çalışma, prime esas kazancın düşük gösterilmesi ve benzeri nedenlere gerçekçi bir rakama ulaşmak zor. Kayıtlı işçilerin yaklaşık olarak yarısı olan 8 milyon işçinin asgari ücret ve onun az bir miktar üzerinde ücret aldığını söylemek mümkündür. Asgari ücret, "işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret" olarak tanımlanmaktadır. Burada işçinin kendisi dikkate alınırken aile bireylerinin dikkate alınmaması sorunludur. Ülkemizde asgari ücret, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' tarafından belirleniyor. Komisyonda 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisi yer alıyor. İşçi ve işveren temsilcileri en çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonları tarafından belirleniyor. Bu kapsamda 5 Hükümet temsilcisinin yanı sıra Türk-İş ve TİSK'ten de 5'er temsilci komisyonda yer alıyor. Aralık ayının ilk haftası başlayan görüşmeler genellikle Aralık ayının son günlerinde sonuçlanıyor. Çoğunluk esasına göre alınan karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Mevzuatımıza göre komisyon asgari ücretin belirlerken "ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını" göz önünde bulundurması gereklidir. Bu nedenle salgının etkisiyle temel gıda fiyatlarındaki artış ile gıda dışı harcamalardaki artışların dikkate alınması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın açıklamalarına bakıldığında Hükümetin çalışanları memnun edecek bir artışı masaya getireceği görülmektedir. Ancak asgari ücret artışında Hükümet tarafının hakem rolünde olduğunu unutmamak gerekir. Zira kamuda en düşük işçi ücreti yaklaşık 4.500 TL'dir. Asgari ücret daha ziyade özel sektör işyerlerini ilgilendirmektedir. Hükümet burada daha öncede yaptığı gibi işverenlere yapacağı bazı desteklerle işçilerin eline geçecek asgari ücretin artmasını sağlayabilir. Halen asgari ücret desteği olarak devlet işçi başına 75 TL vermektedir. İşverenlerin tutumlarının asgari ücretin seviyesini belirlemede en önemli unsur olduğunu belirtelim. MÜSİAD, Ankara ve İstanbul Ticaret Odası başkanlarının "asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde olmalı" açıklamaları emekçiler açısından olumlu karşılandı. Ancak TOBB ve TİSK gibi henüz bu konuda açıklama yapmayan kuruluşların yaklaşımları da son derece önemli. Kayıtlı istihdamın yüzde 50'sini sağlayan ve her konuda açıklama yapan TÜSİAD, asgari ücrete dair henüz bir fikir beyan etmedi. Asgari ücrette meslek gruplarının beklentilerinin tespitine ilişkin olarak bakanlık bir kamuoyu araştırması yapıyor. Bunun sonuçları paylaşılacak. Görünen o ki asgari ücrete çalışanları memnun edecek bir artış yapılması kuvvetle muhtemel. Son 12 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda 1 yıl hariç sürekli enflasyon üzerinde artış yapıldı. Hatta 2016 yılında enflasyon oranının 3 katı kadar artış yapıldı. 2021 yılında ise enflasyon oranının 1,5 katı artış yapıldı. Son 12 yılın en yüksek artışı ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. 2022 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 30 ve üzerinde bir artış yapılması durumunda son 20 yılın en yüksek artışı olacak.

3600 ek gösterge

3600 ek gösterge sorununu toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Çalışma Bakanımız, yaptığı açıklamada "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi. Memur sendikaları kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması konusunda önceki toplu görüşme dönemlerinde talepte bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2018'de yaptığı bir konuşmada polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini ifade etmişti. Memur-Sen ise 6. Dönem Toplu Sözleşme teklifinin 15. maddesinde bu kapsamın genişletilmesi içeren şu teklife yer vermişti: "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri, Genel İdari Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün (ı) bendinde belirtilen ek göstergelerden yararlandırılır. Kamu görevlilerinin mevcut yararlandığı ek göstergeler eşit oranda yükseltilir. Sınıf, kadro ve unvan ayrımı yapılmaksızın (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) kamu görevlilerinin mevcutta yararlandıkları en yüksek ek gösterge oranları 3600'e yükseltilir." Bu teklif müzakere edilerek 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 51. maddesi olarak üzerinde uzlaşıldı ve resmi gazetede yayımlandı. Bu maddeye göre "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olma üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımlarıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." Dolayısıyla 3600 ek göstergeye ilişkin çalışma Memur-Sen ile Çalışma Bakanlığı heyetleri arasında 2022 yılında tamamlanacaktır.

Ek göstergesi 2200 veya 3000 olan memurların 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde önemli bir artış olacaktır. Görev aylığı tutarlarında da çok az da olsa artış olacaktır. Bu çerçevede 3600 ek gösterge verilmesi durumunda memurların emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 arasında bir artış olacaktır. Mesela Ek göstergesi 2200 olan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memura 3600 ek gösterge verilmesi durumunda emekli maaşı yaklaşık olarak 4.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseliyor. Ek göstergesi 3000 olan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memura 3600 ek gösterge verilmesi durumunda emekli maaşı yaklaşık olarak 4.100 TL'den 5.000 TL'ye yükseliyor. Aynı şekilde 3600 ek gösterge verilmesi emekli olan memurlara ödenen emekli ikramiyesinde de önemli artışlar sağlayacaktır. Mesela Ek göstergesi 2200 olan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memura 3600 ek gösterge verilmesi durumunda yaklaşık olarak 150 bin TL olan emekli ikramiyesi 189 bin TL'ye yükseliyor. Ek göstergesi 3000 olan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memura 3600 ek gösterge verilmesi durumunda yaklaşık olarak 155 bin TL olan emekli ikramiyesi 189 bin TL'ye yükseliyor. Görüldüğü gibi memurlara 3600 ek gösterge verilmesi emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 arasında bir artış sağlamaktadır.

Sözleşmeliye kadro

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre kamu kurumlarında toplam 531 bin sözleşmeli personel görev yapıyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesi uzun zamandır memur sendikalarının talepleri arasında yer almaktaydı. Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme taleplerinde de 17. madde olarak tüm sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına yer verilmişti. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik olarak Memur-Sen'in bu teklifinin yanı sıra yerel seçimlerden sonra sorun yaşanan belediyelere ilişkinde teklifler vardı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra siyasi değişim yaşanan belediyelerde binlerce sözleşmeli memur ve işçi işten çıkarıldı. Özellikle yönetime gelen CHP'li belediyelerde yaşanan emekçi kıyımı nedeniyle yerel yönetimler hizmet kolunda yetkili olan Bem-Bir-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerine işten atılanların geri alınmasını sağlayacak alternatifler sunmuştu. Sendikanın ilgili teklifi şöyleydi: "Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin tamamı istisnasız kadroya geçirilmelidir. 31 Mart 2019 tarihinden önce yerel yönetimlerde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, daha sonra sözleşmesi feshedilenler, sözleşmelerini fesheden kurumlara yapacakları yazılı müracaatları ile aynı esaslar dahilinde tekrar işe alınırlar." Bem-Bir-Sen toplu sözleşme teklifinde belediyelerde çalışan sözleşmeli personel için milat olarak 31 Mart 2019 seçimlerinin alınmasını belirtmişti. Böylelikle ideolojik nedenlerle işten atılan belediye sözleşmeli personellerinin işlerine iade edilmesi mümkün olabilecektir.

Masada bu teklifler müzakere edilerek 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 52. maddesi olarak resmi gazetede yayımlanan şu metin üzerinde uzlaşıldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımlarıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." Dolayısıyla yerel yönetimlerde yaşanan kıyımlar dahil olmak üzere kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması meselesi de 2022 yılında tamamlanacaktır.

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren çalışma hayatının temel sorunları çözüm masasındadır. Sorunun kimlerle, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede çözüme kavuşturulacağı bellidir. Sosyal tarafların katkılarıyla kalıcı çözümler üretmek geniş emek kesimlerinde memnuniyet oluşturacaktır.

@TarkanZengin