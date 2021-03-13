Avrupa Parlamentosu'nun büyük açmazı

PKK'ya resim sergisi açtıran, Selahattin Demirtaş için kampanyalar düzenleyen, Türkiye'ye terör üzerinden sözde insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa Parlamentosu üyeleri, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere haddini bildirmiş, milletvekilliklerini düşürmüştür. Bunu nasıl okumak gerek?

Binasında PKK'ya sergi açtıran, "Kobani olayları" ve "hendek barikat" çatışmalarından sonra kaçan HDP'li milletvekillerine bünyesinde basın toplantısı düzenleten, en son Selahattin Demirtaş için kampanya düzenleyen Avrupa Parlamentosu; Katalonya bölgesinin eski başbakanı Carles Puigdemont'nun da aralarında bulunduğu üç Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Yapılan oylamada 400 parlamenter, Puigdemont ile birlikte Katalan siyasetçiler Toni Comin ve Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması için "evet" oyu verdi. Oylamada 248 parlamenter "hayır" oyu kullandı, 40 kadar parlamenter de "çekimser" kaldı. Bizim entelijansiyaya göre demokratik gelişmişliğin zirvesi olan AB'de böylesi bir olayın yaşanması ne anlama geliyor? Biz, 2017 yılında yine Açık Görüş'teki "Batı'nın kursağında kalan heves: Katalonya referandumu" başlıklı yazımızda, Katalonya referandumunun mevzuatla perdelenen parçalanmışlığı gün yüzüne çıkardığını ve gelişmiş demokrasinin yurdu olan Avrupa'nın aslında büyük bir kriz yaşadığını, yükselen ırkçılıkla birlikte etnik taleplerin de görece refah çerçevesinde arttığını yazmıştık. Tabii, şu bizim komprador aydınlar ve onların takipçilerinin bunu anlamasını hiç ümit etmedik. Ne var ki, bu ülkenin yerlilerinde de yani bizde öteden beri anlaşılmaz bir tutum var; savunma stratejisini esas almışız ve savaşı ısrarla kendi topraklarımızda kabul ediyoruz. Karşımızdakilerin bize karşı tek avantajı da bu.



Öyle bir savaş ki...

Evet, bu zaviyeden bakıldığımızda yaşadığımız tam bir savaş. Savaşın ne tarihi, ne hedefi ne de yöntemi yeni değil... İstikrarlı bir şekilde ve ısrarcı bir üslupla Anadolu'yu yenmek, bunun için de bölmek istiyorlar. İçten içe de çıldırıyorlar. Onları dinginleştiren tek husus, çatışmanın körüğü dışında kirli hiçbir eylemi kendi coğrafyalarında bu kapsamda yaşamamaları. Hiçkimse bu değerlendirmelere karşılık; çiçekten, böcekten, emperyalistlerin taşeronu terör örgütü tarafından kana bulanmış barıştan bahsetmek gibi kurnazlığın ve aymazlığın sonuç doğuracağını düşünmesin.

Bu öyle bir savaş ki; Amerika kıtasını, Asya'yı ve Afrika'yı kan deryasına çevirerek sömürmüş, insanlarını köleleştirmiş, oligarşiyi ise "demokrasi, çoğulculuk, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti" gibi tılsımlı kavramların arkasına gizleyerek görece refahının garantisi olan başka coğrafyalarda şiddet üretme ve o coğrafyaların servetini sömürme çarkını devam ettirmiştir. Bizimle hesaplaşmaları da bugün bu çarkın kırılabilir ve yok edilebilir olduğuna dair inancımızdan kaynaklanıyor.

Stratejik üstünlük

Bizim, işte bu inançla, bize yöneltilen savaşı tersine çevirebilmek için, levant bölgelerinden türemiş komprador aydınların kulağımıza üflediği komplekslerden kurtulup, etrafımıza şöyle bir bakmamız gerekiyor. Gerçi son birkaç yıldır bölgemizde yapılmak istenen kurgusal operasyonlara karşı güçlü refleksler, bunun da ötesinde Mavi Vatan, Libya, Suriye, Afrika açılımı; Karabağ, Akdeniz ve Karadeniz enerji hamleleriyle hem taktik hem de stratejik bir üstünlük iradesine sahip olduğumuzu da deklare ettik. Esasen, küreselcilerin sermayeyi yerelleştirme kapsamında yürüttüğü gizli operasyonları bu taktik ve stratejilerle dünya ölçeğinde açığa çıkardığımızı söylemek yanlış olmaz. Ne var ki, sınırların dışında sinirleri zorladığımız konulardaki başarımızı anlamsızlaştırmasa da devam noktasında sıkıntıya sokacak bir şekilde içeride bağımsızlıkçı görselli ayrılıkçı mekanizmalarla Türkiye'nin tam bağımsız duruşuna, konumuna ve hedeflerine karşı ortak sayısı fazla işbirlikçi hamleler yapılıyor. Siyaset üzerinden deyim yerindeyse kendi ülkesine tehditler savuran partiler, partililer kitle ve klikler üretiliyor. Sonra da onursuz bütün eylemlere karşı "insan onuru" alaşımlı hain koruyucu zırhlar birilerine hediye edilmek isteniyor. Tam da buraya yoğunlaşmak gerekiyor. Cephede elde ettiğimiz başarı: Kavramlar zemininde, kuramlar ölçeğinde gösterilmezse operasyon yeme noktasındaki geçmiş alışkanlık cepheyi de başarıyı da yok edecektir. Bunu yaşamak istemiyorsak illüzyon kavramların temizliğini ve kadime ait kavramların teminini ve tarifini aynı anda ve hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Onun için hem kavramları sorgulayacağız, hem de etrafımızdaki gelişmeleri gözümüzdeki gözlükleri çıkarıp çıplak gözle, kendi gözümüzle bakacağız. Ta başından beri Katalonya, bize böyle bir fırsat veriyor. PKK'ya resim sergisi açtıran, Selahattin Demirtaş için kampanyalar düzenleyen, Türkiye'ye terör üzerinden sözde insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa Parlamentosu üyeleri, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere haddini bildirmiş, milletvekillerini düşürmüştür. İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan bu üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.

Katalonya sorunu

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki oylamadan sonra "Avrupa Parlamentosu, İspanyol adaletine destek veren ve 'Katalonya sorunu İspanya'da çözülmelidir' mesajı veren bir karar almıştır" açıklamasında bulunurken, özellikle Katalonya sorununun uluslararasılaşmamasının altını çiziyordu. Yani, Katalan milletvekilleri bundan sonra İspanyol mahkemeleri tarafından yargılanacak, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı politikacıların Avrupa Parlamentosunu bir şemsiye olarak görmelerinin önüne geçilmiş olacak. Teröristleri koruyup kollayan, Selahattin Demirtaş hakkında kampanyalar düzenleyen AP'nin demokrasisinin sınırlarını gösteriyor işte bütün bunlar. Birinci Dünya Savaşı sonrası "self determinasyonu" siyasetin merkezine koyan Wilson da İngiltere'nin egemenliği altındaki İrlanda'nın durumu sorulduğunda ne demişti: "Onlar demokratik bir ülkede yaşıyorlar ve meselelerini demokratik yollarla halledebilirler." Propagandaya bulanmış demokrasi de böyle bir şey işte. 2019 seçimlerinde bölgelerinden seçilerek Avrupa Parlamentosuna giren bu üç milletvekili Wilson'un ifadeleriyle "demokratik yollarla" dokunulmazlıklarını kaybettiler. Ama aynı Avrupa Parlamentosu, şiddeti üzerine kurulmuş, terör örgütü ile bağını aleni bir şekilde ortaya koymuş HDP'lileri, hatta kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ı deyim yerindeyse koruma altına almıştır.

Katalonya bize ne söylüyor? Avrupa Parlamentosunun oylaması ne anlama geliyor? 2017'de kaleme aldığımız yazımızda ne demişiz bakın: "Avrupa Birliği, bana göre zaten tam anlamıyla birliğe entegre olmamış İngiltere'nin ayrılışından daha büyük siyasal bir krizle yüz yüze. Bu krizin birincisi ırkçılık ise, ikincisi etnik ayrılıkçılıktır. Katalonya ise bunun görünen yüzü. Birinci Dünya Savaşı sonrası Wilson tarafından ortaya atılan ve birçok itirazlara neden olan "kendi kaderini tayin hakkı" ilkesi, yukarıda belirttiğimiz gibi ekonomik kriz yaşayan Avrupa'nın da üzerinde bir hayalet gibi dolaşıyor. Kim ne derse desin, bana göre hukuk kavramıyla kılıflanan birlik projesi iflasın eşiğinde. Hem de ırkçılık ve etnisite düzleminde."

O günden bugüne çok şey değişti. Özellikle salgın, Avrupa'da, dünyanın birçok bölgesine göre daha derin izler bıraktı. Söz gelimi İtalya ve İspanya Koronavirüs ile mücadelede görece refahı yüksek birlik ülkeleri tarafından yalnız bırakıldılar ve bunu sonucunda da her iki ülkeden de Avrupa Birliğine "AB'nin temelini oluşturan dayanışma ilkesi sadece sözde kaldı" eleştirileri yükseldi. Tabii burada aşırı yorum yapmamak gerekiyor. Birliğin yaşadığı krizi derinleşmiştir evet. Fakat, Koronavirüs'le birlikte yükselen ulus devlet söylemlerine rağmen, alışkanlıklardan mülhem ekonomik krizin içe kapanarak aşılmasının mümkün olmadığı da bir gerçek. Ama yine de söz konusu yazımda da belirttiğim tehlike Avrupa'nın yüzüne çarpmaya devam ediyor: "Avrupa eğer ekonomik büyümesini artıramazsa ve şimdilik görece bir dengeye sahip refahını koruyamazsa –ki bana göre orta vadede bu çok zor görünüyor- mevzuat kılıflarıyla çerçevelenmiş birlik hukuku, harekete geçmiş fay hatları karşısında çaresiz kalacaktır."

2020 yılında AB ekonomisi bırakın büyümeyi, yüzde 6,4 küçüldü. 2007-2008 krizini önceden bilen iktisatçı Nouriel Roubini'nin 2020 ve sonrasına ilişkin öngörülerini dikkate alacak olursak, hele hele Koronavirüs'le birlikte artan kamu borcu, yaşlı nüfustan mütevellit sosyal güvenliği ayakta tutacak nüfusun azlığı ve benzeri birçok konu sistemi sürdürülebilirliğini tehlikeye sokuyor. Dolayısıyla, bizim öngörümüze bağlı olarak da önümüzdeki süreçte çatışmalar artacaktır.

İşte AP'nin kararına bir de bu zaviyeden bakınız. Dedik ya Katalonya turnusol kağıdı işlevi görüyor. Güç ne zamana kadar perdeleyecek bazı şeyleri onu da bekleyip göreceğiz.

Oligarşik müktesebat

Fakat bana göre büyük bir yalan bütün kıtanın üstüne çöktü çökecek. Ne diyordu Hitler: Yalan ne kadar büyük olursa inanılması o denli olanaklıdır. Mevzuatla gizlenen oligarşik müktesebat, alttan alta kendisini gösteriyor.

Şunu unutmamamız gerekiyor. Avrupa Birliğinin mevzuatı da sömürge mevzuatıdır. Bize bakışı belirleyen de budur. Bazıları, ne zaman ki bir anayasa tartışması çıksın, hemen sivillik vurgusunun yanına liberal anayasa söylemini de ekleyiveriyor. Oysa liberal anayasa oluşturabilmek için ya kolonileriniz olacak ya da o kolonilerden biri olacaksınız. Anayasa hedefinin sadece sivil anayasa ifadesiyle kavramsallaştırılmasını doğru bulmuyorum. Tam bağımsızlıkçı ve sivil ruhla yazılmış yerli ve milli bir anayasa, bizim tarihe güçlü bir dönüşümüzü sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda sık sık altını çizdiği konunun da bu olduğunu düşünüyorum.

Böylesine körlük ortamında Katalonya üzerinden bir çelişkinin altını çizmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu üzerinden bize özgürlük diye sunulan şeylerin ancak ve ancak bizi kontrol mekanizması olarak kullanıldığını görmemiz gerekiyor artık. Nasıl ki, ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, PKK uzantısı HDP'nin milletvekillerinin de dokunulmazlıkları kaldırılmalı, Türkiye'nin demokrasisi güçlendirilmelidir.

hasanh15@gmail.com