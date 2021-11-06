Bereketli Hilal'in yarını

Sykes-Picot ve Sazonov, bugün İsrail için Suriye ve Irak'a uygulanıyor. Buna karşı durmazsak ve İdlib'ten çekilirsek Hilal'in sırtına da hançer vururlar. Çünkü Rusya ve ABD'nin amacı, Türkiye'yi, İdlib'in altından geçen M4 ve M5 karayolundan uzaklaştırıp, PYD'nin de yol bekçisi olacağı federal bir Suriye kurmaktır. Neden son günlerde adı DEAŞ-Horasan olan, başı ve hedefi olmayan bir örgüt sahaya sürüldü? Şii ve Sünni camilerde yaşanan patlamaları Irak'tan iyi biliyoruz. Tıpkı, 6/7 Eylül 1955, 6/8 Ekim 2014, 12 Eylül öncesi sağ-sol, Çorum ve Maraş olayları gibi...

Yönü Kâbe'ye doğru, ellerini açmış, dua eder vaziyette oturmuş ve ayaklarını uzatmış yaşlı bir adama benzeyen Bereketli Hilal'in (Fertile Crescent), sağ ayağı Nil Nehri gibi Akdeniz'e dalarken sol ayağı da Dicle Nehri gibi Basra Körfezi'nde kaybolmaktadır. Filistin, Lübnan, Lazkiye ve Hatay/Akdeniz hattından başlayarak, sırtını bin kilometrelik Toroslara dayadıktan sonra ve Hakkâri-Zağros dağlarından Basra Körfezi'ne inen; üstü su ve bereketli Harran toprağı olduğu gibi altı da petrol gibi siyah altınla dolu olan Bereketli Hilal'den (Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak), bir asırdır maalesef kan ve gözyaşı akmaktadır. Bunun sebebi ise İngiltere, Rusya, Fransa, ABD, İran ve küresel şirketler yani Batı(l)'dır.

Kanlı bir proje

20. yüzyılda bu coğrafyayı parçalayanların, 21. yüzyılda hedefi ise; Nil-Toroslar ve Basra Körfezi arasındaki Bereketli Hilal'i, şehir devletlerine çevirmektir. Bir asır önce, Rus Sazonov'un, iki deniz (Hazar-Akdeniz) arası Ermenistan hayali, Çanakkale Zaferi ve Kürt Hamidiye Alaylarının nalları arasında kırılırken; Şerif Hüseyin'in kısmetine de Arap İmparatorluğu yerine Kovid-19 gibi sürekli mutasyona uğrayan bir İsrail, parçalanmış Arap Yarımadası'nda en az yedi devletçik, bir de oğlu Abdullah için özel imalat, İsrail'e tampon olacak Churchill'in hıçkırığı bir devlet (Ürdün) kalmıştı.

Bugün BOP kapsamında uygulanan kanlı Arap Baharı Projesi sonucu toplumsal, toprak ve siyasi yapısı kırılan, Suriye ve Körfez Savaşı'nın enkazında yanan Irak, son bir asrın en korkunç sürecini yaşamaktadır.

Deli Petro'nun hayalleri

Bir yandan İran ve terör örgütleri diğer yandan da etnik çatışmalara sürüklenen bu ülkelerde, Bereketli Hilal'in Akdeniz ucunda Hmeymim hava, deniz ve Tartus kara üslerine kavuşan Rusya bulunmaktadır. Bu, Deli Petro'nun hayallerini bile aşan bir hedeftir. Suriye ve Irak'ta ise İran ve ABD aynı üslere sahip bulunmaktadır.

Tarihten ibret almayan İran ise San'a, Bağdat ve Şam'da at oynatmaktadır: Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Ensarullah Kuvvetleri (Husiler), gövdesi İran kafası Rus olan Suriye Ordusu ve Irak'taki Haşdi Şabi Örgütü.

Kafkaslarda çığırtkanlık yapan İran, eğer iki asır önce Osmanlı Sefiri Seyyid Mehmed Refi Efendi'yi dinleseydi (https://www.avrasyaetudleri.com/sayi/avrasya-etudleri-59-2021-1_ff84b0 ) ne "Büyük Oyun" ne de Sykes-Picot-Sazonov uygulanabilirdi. Tarih maalesef bugün de tekrar ediyor ve daha da edecek gibi.

Verimli Hilal'e uygulanacak Sykes-Picot-Sazonov'un II. versiyonundaki son engel, bir asır öncesindeki Osmanlı gibi Türkiye'dir. Bu engeli ise ABD, Rusya, İsrail ve İran, Kürtleri, PKK üzerinden mankurtlaştırarak aşmaya çalışmaktadır. Bugün Kafkaslarda olduğu gibi Türk-Kürt ittifakını kıramayan Batı, bir asır önce Anadolu'da Ermenistan kuramamıştı. Son yirmi yılda parçalanan, Bereketli Hilal bölgesinde özellikle Irak ve Suriye'ye son dikişler atılmaktadır. Bahar ayındaki Papa'nın tarihteki ilk Irak seferi, İdlib, PYD'nin ABD temasları, Soçi Zirvesi, Irak seçimleri ve Erbil'de 24 Eylül'de yapılan "Barış için Yeniden Kazanmak" toplantısı, gelecek on yılların Sykes-Picot-Sazonov'u olarak görülmektedir. Bugün hiçbir sokağına rahatlıkla girilemeyen Irak, ABD'nin vurduğu ve İran'ın da sırtlanlar gibi pençesine aldığı bir av konumunda bulunmaktadır. Bu sırtlanların lideri ise Kasım Süleymani idi. Süleymani, Irak'ın polis, istihbarat ve askeri gücünü tamamen ortadan kaldıran, İran benzeri paralel ordu-devlet yapılanması olan Heşti Şeabi'yi (Halk Gücü) kurmuştur.

Sayısı net olarak bilinemeyen ve yaklaşık 150 bin kişilik, tamamen Şiilerden oluşan Heşti Şaabi (HŞ) Kasım Süleymani'nin talebi ve Şii dini lider Ali Sistani'nin emri üzerine kurulmuştur. Geçen yıl öldürülen Süleymani, Feyaz, Muhendis, Ali ve Adil Amiri, lider kadrosunu oluşturmakta olup bunlar doğrudan İran lideri Ali Sistani'ye bağlıdır.

Devlet içinde devlet olan Heşti Şeabi'nin, parası ve elbisesi Irak halkından ama ideolojisi İran'dan gelmektedir. İran'a bağlı Heşti Şeabi kanuni iken bizzat Irak Sünnilerinin kurduğu Aşair-il Vataniye yasadışıdır. ABD'li McGurk tarafından anayasası yazılan Irak'ın, Kürd Cumhurbaşkanı, Şii Başbakan ve Sünnilerin azınlıkta olduğu 329 kişilik Irak Parlamentosu'nda güç Şiilerdedir. (40 Sünni, 5 Mesihi, 1 Ezidi, 1 Ermeni, 76 Kürt vekilden arda kalanı 206 kişi Şiilerden oluşmaktadır.) İran, bugün Irak'tan çaldığı parayla geçiniyor. Aynı şekilde Irak, Türkiye'den 1 TL'ye aldığı elektriğin on katını İran'a ödüyor. Buradan İran, yıllık tahminen 50 milyar dolar gasp ediyor. Kendi petrolünü de Irak üzerinden dünya pazarına sürüyor.

Katil taziye yemeğinde

Bahar ayında Papa'dan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de "Barış ve Yeniden Kazanmak" başlıklı bir konferans yapıldı. Babil'in intikamını Irak'tan 2 bin yıl sonra alan İsrail ile barış yapılmasını savunan ve Irak asıllı Yahudilerin Irak'a geri dönmesi talep eden konferans, New York merkezli, Center for Peace Communications (CPC) adlı kuruluş tarafından düzenlendi.

Saddam döneminde İsrail'le ilişki talebinin idam sebebi sayıldığı dönemden gelinen noktaya bakıldığında, Erbil'in haberim yok dediği ve Bağdat'ın kimler yapmış deyip uyutulduğu bir dönemde yapılan konferansta konuşulan konular, katilin taziye yemeğine gelmesi anlamına geliyor. Konferansın bilinçli olarak seçimlerden iki hafta öncesine denk getirildiği görülüyor. ABD'nin Afganistan hezimeti sonrasında yönünü Çin-Pasifik bölgesine çevirdiği bir dönemde Bereketli Hilal bölgesinde yeni bir strateji uyguladığı açık. Buna göre Irak formülünün bir üst aşaması Suriye'de uygulanmak isteniyor. Rusya'nın olduğu yerde Lazkiye Alevi devleti, Fırat'ın doğusunda PYD devleti, İdlib–Halep bölgesinde, kafası olmayan bir Sünni devleti ve hepsini kontrol eden, İran ve İsrail kontrolünde Bağdat'ın daha kötü bir kopyası Şam. Şimdiden Irak seçimlerinin bir benzerinin buraya da uygulanacağını söyleyebilirim.

Hilal'in batı ucunu ( Tartus, Lazkiye ve Hmymem Üsleri) Ruslara 49 yıllığına bedava veren Beşar Esed'in, babası da iktidara gelmek için Golan Tepelerini İsrail'e vermiş, her gün Şam-ı Şerif'i bombalayan İsrail'e bir taş dahi atmamış, Rus hava savunma sistemini ise sadece Türkiye'ye karşı çalıştırmıştı.

Federal Suriye hayali

Sykes-Picot ve Sazonov, bugün İsrail için Suriye ve Irak'a uygulanmıştır. Buna karşı durmazsak ve İdlib'ten çekilirsek Hilal'in sırtına da hançer vururlar. Çünkü Rusya ve ABD'nin amacı, Türkiye'yi, İdlib'in altından geçen M4 ve M5 karayolundan uzaklaştırıp, PYD'nin de yol bekçisi olacağı federal bir Suriye kurmaktır ve buna son bir aşama kalmıştır.

İsrail'in Nil-Fırat arası tezi şu ana kadar Irak ve Suriye'yi parçaladı. Ve hala ana hedef, Hilal'in sırt bölgesi olan Hakkâri'den Horasan'a uzanacak 4H (Hatay, Haseki, Hakkâri, Horasan) yolunu kontrol altına almaktır. Neden son günlerde adı DEAŞ-Horasan olan ama başı ve hedefi olmayan bir örgütün sahaya sürüldüğünü anladınız mı? Şii ve Sünni camilerde yaşanan patlamaları Irak'tan iyi biliyoruz. Tıpkı, 6/7 Eylül 1955, 6/8 Ekim 2014, 12 Eylül öncesi sağ-sol, Çorum ve Maraş olayları gibi...

Yeniden diriliş fikri

İnsanlığa ilim medeniyeti üreten su, toprak, petrol ve güneşin merkezi Bereketli Hilal; Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi tarafından temelleri atılan Osmanlı barışından sonra Pers zihniyeti ve Haçlıların ittifakı altında adeta 'Kanlı Hilal' bölgesi oldu.

ABD'nin terör kuluçka makineleri olan Paul Bremer ve Bred McGurk "Mezopotamya'da, Abbasi Hilafetinin ardından Türklerle devam eden bin yıllık Sünni hâkimiyetini devirdik" derken, Bereketli Hilal'i nasıl bu hale getirdiklerini anlatmaktadır. Buna karşı Anadolu, Kafkaslar, Pakistan, Endonezya-Malezya, Mısır-Garp Ocakları üzerinde yeniden diriliş mümkün. Verimli Hilal'e bakıp dua eden adamı ayağa kaldıralım.

hseyhanlioglu@gmail.com

Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu / Gaziantep Üniversitesi