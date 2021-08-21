Biz bu dünyaya borçluyuz

Şu an sahip olduğumuz temel sosyalizasyon ajanlarını ve devletin ideolojik aygıtlarını biz kendi özgür değerlerimizle mi inşa ettik? Buna kim açık yüreklilikle evet diyebilir? Hangi ideal demografik yapıya kıyasla bozulacağımız varsayılıyor? Bir sosyolog olarak sahiden ben de çok merak ediyorum acaba bizim sahip olduğumuz ve bozulduğunda da yok olacağımız söylenen o kutsal demografik yapımızın temel parametreleri nelerdir ve kim veya kimler onun temel yapısını inşa etmiştir?

Bugün ülkenin en önemli gündem konusu yabancılar veya teknik ifadesi ile geçici koruma altındaki misafirlerdir. Yani mültecilerdir. Yüz yıla yakın bir süredir insanları tektipleştirmek isteyen bir ulus devlet sisteminin içinde yetişen insanların farklı bir öteki ile karşılaşmaları kolay değildir biliyorum. Ulusçuluğun inşa ettiği yapıyı kutsayan bir ideoloji ile hayata bakanların farklılıklara tahammül sınırlarının son derece dar olduğunun da farkındayım.

Bu tahammülsüzlüğün ifade edilmesinde dile getirilen konuların iki tanesi belki de en çok üzerinde durulması gerekenlerdir. Bunların ilki "Burası bizim ülkemiz, biz bu coğrafyanın sınırlarını İstiklal Savaşı'nda kanla çizerek vatan haline getirdik. Kimin burada yaşayıp yaşamayacağına da ben karar veririm" ifadesinde kendisini bulan yaklaşımdır.

Asıl tehlike faşizm

Diğer tahammülsüzlük gerekçesi de "sahip olduğumuz demografik yapının" bizden tamamen farklı tutum ve düşüncelere sahip olan ve buraya kapak atan bu istilacıların (!) sahip oldukları yüksek dönüştürücü güçle hızla artan nüfus ile tamamen değişeceğidir. Özetle "biz ülkemizde azınlık olacağız ve demografik yapımız bozulacak" gerekçesiyle yabancılara karşı son derece hasmane bir söylem giderek hızla yaygınlaşmaktadır. Ne yazık ki bu faşizmin karşısında da kimse yüksek sesle bir itirazda bulunamıyor. Oysa demografik yapı için ve bu ülkenin geleceği için tehlikeli olan esas konu, ötekinin varlığına tahammül edemeyen bir zihniyetin varlığıdır, ülkedeki havayı bile bir başkasının solumasına izin vermek istemeyen faşizmdir.

Sosyolojik bir okuma yaptığımızda esasında bu konuda sahip olduğumuz yüce değerlerin aşınmış olması sanılanın aksine bu iki konuyla ilgili dile getirilen endişelerden çok daha büyük bir risk barındırıyor geleceğimiz için. Kutsalından soyutlanan bir toplum, sağlıklı ve kalıcı bir gelecek vizyonuna sahip olamaz.

Vahşice katledilmekten kaçıp buraya sığınanlara karşı takınmamız gereken "medeni" tavrı kaybetmiş olmaktan daha büyük bir tehdit olabilir mi?

İnsan olmanın göstergesi

Bizim medeniyetimiz insanın kendisini muhatabına ve sahip olduklarına karşı kendisini hep borçlu hissetmesini emreder. İslam dini, Kuran'da ifadesini bulan şekliyle "Allah insana sonsuz nimetler bahşetmiştir" ve bütün bunların karşılığında da sadece verilenlerin farkında olmasını, yani şükretmesini ister.

İnsana yapılan ikramların en büyüğü ise hiç kuşkusuz akıl ve iradedir. Akıldan daha büyük bir nimet görmedi beni âdem. Bunun karşılığında da ondan beklenen şükür ve hamd etmesidir. Zira o akıl sayesinde dünyadaki tüm imkanları bir nimete dönüştürebilmektedir. Zaten insandan beklenen de bu sınırsız hazineyi ona bahşedene karşı nankörlük etmemesidir. Ama insan çoğu zaman bunun kıymetini bilmez. Bizim geleneksel yapının ferasetli yaşlıları hep derler ki minnet ve şükran insanlığımızın alameti farikasıdır, insan olmanın göstergesidir. Akıl ile elde edilen teknolojiye ve başarıya insanın çok özel bir hayranlığı vardır zira onda aynı zamanda kendi yetkinliğinin de hikayesini görür. Hiç tanımadığı ve bilmediği birisinin aklına karşı duyulan hayranlığın nedeni de budur zaten, lütfedilmiş olana dokunmaktır. Ancak günümüz dünyasında bu duygunun yeri yoktur. İnsan her şeyi kendi yetkinliği ile başardığını düşünüyor. Başarmak en büyük meziyettir. Ben kendim başardım demenin hazzını hiçbir şeye değişmiyor. Ben yaptım, ben başardım ve ben kazandım demek için feda edilmeyecek hiçbir değer kalmadı ne yazık ki.

Kur'an-ı Kerimde bu konuya dair bize vazedilen çok önemli iki kıssa var. Birisi Hz. Süleyman'ın hikayesidir. Malum, kendisine kuş dilinin öğretilmesi de dahil olmak üzere bütün varlığa hükmetme yetkinliği ve hükümranlığı bahşedilmişti ve yeryüzünde artık egemenlik altına alacak arz aramaya çıkmıştı. Peygamberliğinin mucizesi olarak sahip olduğu hükümranlığını herkese göstermek için son olarak Sebe Kraliçesi Belkıs'ın tahtını da almak istedi. "Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmuş olarak gelmezden önce hanginiz onun tahtını bana getirecek?" Cinlerden güçlü kuvvetli hilebâz biri: "Sen şu makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Gerçekten de hem buna gücü yeten hem de güvenilir biriyim" dedi. Yanında kitaptan bir ilim bulunan ise: "Sen gözünü açıp kapamadan onu sana getiririm" dedi. Tahtı yanında duruyor görünce de: "Bu, Rabbimin lûtfundandır. O beni imtihan ediyor; acaba şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim. Tabii ki şükreden ancak kendi nefsi için şükretmiş olur, dedi." (Neml Süresi, 38-40).

İkincisi ise Hz. Musa'nın kavminden ve akrabası olan Karun'un hikayesidir. Sınırsız mal ve mülk sahibi olan Karun'un edindiği zenginliğe karşı temel yaklaşımına işaret etmek için bize vazedilmiştir. Rivayete göre Karun, Hz. Musa'dan Simya ilmini de öğrenerek kıymetli madenlerle servetine servet katmış ve artık zenginliği ile gururlanmaya başlamıştı. Kendisinden zekât verilmesi istendiğinde o da bu serveti ben kazandım deyip bunu reddetmişti. Kur'an-ı Kerim'de; "Kârûn, Mûsâ'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allâh, şımarıkları sevmez!" (el-Kasas, 76) O zenginliği ile böbürlenince ve ayette buyurulduğu gibi şımarınca da kendisi ve tüm serveti helak olup gitti.

İki temel tavır

Bu iki kıssa da bize iki temel tavır öğretilmektedir. Birisi Hz. Süleyman'ın hükümranlığına hüküm kattıkça ve güçlendikçe dile getirdiği "rabbim beni imtihan ediyor" diyen tavrı ve diğeri de elinde bulunan her şeyi "ben kazandım" diyen Karun'un şımarıklığıdır.

Bugün ülkemize gelen mültecilere karşı takınılan tavırları da bu iki kıssadaki darbı mesellere benzetebiliriz. "Bu ülke benim kimseyle paylaşmam" duygusunun eşlik ettiği enaniyet sahibi birisinin varlığı, sahip olduğumuz demografik yapı için tehike arz etmiyor mu sahiden? Dahası bu ülke benimdir, bu topraklar bizimdir, bu coğrafyayı ben vatan yaptım her isteyen gelip burada yaşayamaz diyenlerin pek çoğundan çok daha fazla o mültecilerin atalarının emeği, kanı ve harcı vardır bu kadim coğrafyada. Ama hükümranlık onda işte. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyor.

Çanakkale şehitliğinde Suriye'den gelen misafirlere itiraz edenlerden çok daha fazla Suriyeli şehit var. Cumhuriyetin harcında, Afganistan'dan gelenlerin atasının onlara itiraz edenlerden çok daha fazla maddi katkıları var.

Kendisi bir başka coğrafyadan kaçarak gelip buraya sığınmış olanların görece daha çok yabancı düşmanlığı yapması da ayrıca irdelenmesi gereken hastalıklı bir ruh halidir. Bu ülkenin sınırlarının kanla çizildiği ve büyük bir mücadele verildiğinden kuşku yok ama esas muvaffakiyeti veren Rabbül Alemin'dir. Biz gayret ettik, Allah da bize inayetini bahşetti. Buna rağmen "Ben kafir Yunan ile savaştım ve kazandım ve burası benim ülkem, bir başkasının elini kolunu sallayıp bu topraklar üzerinde gezmesini istemiyorum" demek o kutsal değeri yok saymaktır ve yukarda bahsettiğim kendini tüm muhataplarından alacaklı görmekten kaynaklanan hastalıklı başka bir ruh halidir. Hayatları tehlikeye giren insanların gelip sığındıkları bu coğrafyanın üzerinde gezmelerine ve içinde yaşamalarına tahammül edilmemesinin arka planında da hep bu alacaklı olma psikolojisi (ve hastalıklı ruh hali) vardır ve bu duygunun kitlesel hale dönüşmüş olanı da faşizmdir. Bir diğer konu da sahip olduğumuz demografik yapının bozulacağı endişesidir ki işin slogan boyutunu aşıp aklı selimle düşününce son derece tutarsız ve mesnetsiz bir gerekçe olduğu görülecektir.

Bir sosyolog olarak sahiden ben de çok merak ediyorum acaba bizim sahip olduğumuz ve bozulduğunda da yok olacağımız söylenen o kutsal demografik yapımızın temel parametreleri nelerdir ve kim veya kimler onun temel yapısını inşa etmiştir? Şu an sahip olduğumuz temel sosyalizasyon ajanlarını ve devletin ideolojik aygıtlarını biz kendi özgür değerlerimizle mi inşa ettik? Buna kim açık yüreklilikle evet diyebilir? Hangi ideal demografik yapıya kıyasla bozulacağımız varsayılıyor? On yıldır beş milyon insanın içine dahil olduğu bir yapı şimdiye kadar bozulmadı da bundan sonra mı bozulacak?

Batı'nın inşa ettiği demografi

Oysa bana göre de bugün gerek ülkemizde gerekse de dünyanın her yerinde hiçbir kutsalı olmayın Batı Avrupa felsefesi ve değerleri ile inşa edilmiş bir demografik yapıdan daha büyük bir tehlike yoktur hem bizim için hem de bütün dünya için. Batı değerleri ile kuşanmamış hiçbir aktörün müdahil olmadığı, olamadığı bir sistemin inşa ettiği siyasi ve sosyolojik yapının müdafaasını özellikle üçüncü aktörlere yaptırmaları da işin başka bir trajikomik tarafıdır. Söz gelimi Batı'dan daha fazla kuşatıcı evrensel değerlere dayanan tarihsel büyük bir mirasa sahip olan ülkemizde bugün cari olan demografik yapının temel taşlarını bizzat biz kurmadık ama onun savunuculuğunu da biz Batılılardan daha fazla yapıyoruz.

Batı Avrupa toplumlarının tüm dünyaya ihraç ettikleri bu bozguncu sosyolojik yapı verili bir kutsal metin olarak görülmektedir ve hiçkimsenin de bundan vazgeçme imkanı ve gücü de yoktur. Dünyayı makro ölçekte kuşatan bu paradigmatik iktidarın dışında herhangi bir aykırı fikir, entelektüel bir tartışma olarak dahi var olamıyor. Özgün sosyolojik yapılar bir bir buharlaşıyorlar. Buna sevinmemiz gerektiğini bize telkin eden güç bizim de özgünlüğümüze kast etmiştir. Dahası bir sosyolog olarak hangi sosyolojik yapının kutsal ve dokunulmaz olduğunu söylememin de çok kolay olmadığını belirtmek isterim. Ama bu konuda ahkam kesenler çok rahatlıkla herkes tarafından bilinen ve kabul edilen ve dokunulmaz olan bir kutsal yapı varmış gibi davranıyorlar.

Bugün dünyada cari olan paradigmayı oluşturan temel referanslar, en azından bazılarımızın onay vermediği kapitalist ve ateist düşüncelere dayanmaktadırlar. Bir mümin olarak onların kurallarına uymak zorunda hissediyorum ama onlar benim inancıma en azından saygı bile göstermiyorlar. Bu mudur bizim dokunulmaz olan demografik yapımız? Elbette değildir.

Peki bu muhayyel ve kutsal olan demografik yapı başka ne işe yarıyor acaba? En basiti halkın kahir ekseriyetinin reyi ile iktidar olmuş bir siyasi hareket hep ötekinin ne diyeceği tedirginliği yaşamaya devam ediyor. Durumun ne kadar tutarsız olduğunun çok sıradan ve basit örneklerinden birisi de şudur; bütün dünyada muhalefet partileri dezavantajlı kesimlerin hakkını iktidara karşı savunur ama bizde tam tersi bir durum söz konusu.

Normal olan sosyal demokrat çevrelerin hükümete niçin bu insanlara daha çok hizmet vermiyorsun demesidir ama bizde aksine sözümona sosyal demokrat bir partiden belediye başkanı seçilen birisi yabancılara karşı açık bir ayrımcılık yaptığını ve yapacağını hem de bir basın toplantısı ile kamuoyu önünde üstelik hukukçu olduğunu da gururla söyleyerek deklare edebiliyor. Eğer bu ülkede adalet ve hukuk varsa bu faşist zihniyete sahip olanın yeri o makam değildir.

En büyük çelişki ne biliyor musunuz? Göçmenlere karşı çıkanların hemen hemen tamamının, bu insanların ülkesini kan gölüne çeviren (Batılı) medeniyete ve o sisteme ve de bunu yapan aktörlere büyük hayranlık içinde olmasıdır. Son olarak bugün özellikle bizim coğrafyada en çok göç veren ülkeler Suriye, Afganistan, Filistin, Lübnan ve Irak'tır. Peki bu ülkelerdeki insanları yerinden eden çatışmaların, siyasi entrikaların, fakirliğin ve baskıların asıl müsebbibi kim? Kim bu insanların kendi ülkelerindeki beslenme ve barınma imkanlarını ellerinden alıyor? Hiç mi hırsızın suçu yok? Afganistan'da Taliban Rejimi'ni ve ondan kaçan garibanları konuşmadan önce orayı işgal edip bir kan gölü haline getiren açgözlü emperyal işgalci güçleri anmamız gerekmiyor mu?

mazharbagli@gmail.com