Bölgesel işbirliği şansı 2.0

Geniş kapsamlı bölgesel bir işbirliği için bölge ülkeleri henüz hazır olmasa da ikili, üçlü veya daha fazla ülke arasında Türkiye ile konu bazlı işbirliği yapması için konjonktürel olarak bir fırsat penceresi aralanmış durumda.

2021 sona ererken nasıl bir yıl geçirdiğimize dönüp bakan analizler sık sık yapılır. Pek çok kişinin grinin çeşitli tonlarını yansıtan analizler yapması da şaşırtıcı değil zira zor bir dönemden geçiyor küresel düzen. Ancak tüm bu gri tonlar arasında sıcak bir ışıltı da göz kırpmıyor değil. Son dönemde, gerek Körfez-Ortadoğu bölgesinde gerekse de Güney Kafkasya'da Türkiye'nin de içinde yer aldığı belirli ülkeler arasında ilişkileri normalleştirme ile alakalı bir eğilim gözleniyor. Her iki bölgenin de çatışma yorgunu olduğunu biliyoruz. Ancak bu yorgunluk halinin ötesinde normalleşme neden şimdi sorusu sıkça soruluyor. Genel yönelim normalleşmenin sebeplerini ve sonuçlarını ikili ilişkiler çerçevesinde arıyor.



İstikrar alanı inşası

Elbette, sonuç ikili ilişkileri dönüştürecek ancak atlanmaması gereken bir hususun olduğunu düşünüyorum: Türkiye'nin yakın çevresinde müşahede edilen bu yumuşama havası, Ankara'nın 2000'li yılların başında denemiş olduğu bölgesel istikrar alanı inşa etme girişimini yeniden gündeme getirebilir. Bir başka deyişle ikili ilişkilerde başlayan yumuşama Türkiye'nin uzun yıllar arzu ettiği bölgeselleşme için aralanmış bir fırsat penceresi olabilir. Geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz ay hem Ankara-Körfez, hem de Ankara-Güney Kafkasya ilişkileri açısından sıcak mesajlarla doluydu ve iki yumuşama dalgası tesadüf olamayacak kadar net. Bugün gelin kuzeyimizde ve güneyimizde başlayan bu yumuşama ve diplomatik sıcaklığın bizi nerelere götürebileceğini tartışalım.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin tüm desteğini verdiği 44 gün süren II. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferi ile neticelenmiş, Bakü hükümeti işgal altındaki Karabağ ve yedi reyonu Ermeni işgalinden kurtarmayı başarmış, Rusya'nın da araya girmesiyle 44 günün sonunda elde edilen statüko üzerinden bir ateşkes ilan edilmişti. Savaşın ardından galipler ve mağluplar dillendirirken Ankara yeni durumu gözden geçirerek bölgede kendisinin de dahil olacağı 3+3 formatında bir işbirliği mekanizması kurulması fikrini Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Rusya Federasyonu'nun takdirine sunmuştu. Aslında bu işbirliği mekanizmasının bölgeyi galip ve mağluplarıyla yaşanılabilir, refah üreten bir bölge haline getirmek gibi sonuçta normatif bir yönü var. Ancak Ankara'nın yegâne derdinin normatif, soyut bir fikir ileri sürmek olmadığını da görüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş sürecinde de tartışıldığı gibi bölge Hazar Havzası ve ötesi ile üretici, tüketici ve insan kaynağını bir araya getirebilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin barış ve istikrar üretebileceğini göstermek için Güney Kafkasya'daki düğüm ile işe başlamak son derece cazip bir fikir. Zira tarafların işleyen yollara, sınırlara, hazır alıcı ve satıcılara ihtiyacı var. Kısaca fonksiyonel işbirliğinin oluşabilmesi için birinci koşul olan güçlü ihtiyaç hali bölgede 44 Gün Savaşını kazanç ile kapatamayan taraflar, özellikle de Yerevan ve Tahran için mevcut. Bu fonksiyonel işbirliğinin Ankara tarafından, bir kazan-kazan işbirliği olarak sunulması muhataplarının ihtiyacını siyasi iradeye dönüştürme çabasıydı aslında.

3+3 mekanizması

Bu bağlamda, Azerbaycan Ankara'nın bölgede 3+3 mekanizmasıyla bölgesel bir işbirliğini cesaretlendirmesi fikrine oldukça sıcak ve olumlu bir tepki verdi. Bekleneceği üzere, 3+3 inisiyatifinin önünde duran en önemli engel, Ermenistan'daki Paşinyan hükümetinin bu konudaki tavrının net olmamasıydı. Ermenistan'ın Rusya'nın denetiminde peyk bir devlet olma hali ile Karabağ eliti etkisinde militerleşme arasında gidip geldiği biliniyor. Bu "kırk katır mı kırk satır mı" haline bir de diasporanın marjinalleştirici etkisini ekleyelim. Paşinyan'ın hareket alanının oldukça dar olduğu tahmin ediliyordu. Ermenistan içi karışıklıkların darbe teşebbüsüne kadar varabileceği beklentisi de vardı. Tüm bu sahayı Paşinyan adına daha yönetilebilir hale getiren faktör Rusya'nın Ankara'nın söz konusu bu inisiyatifine olumlu yaklaşması oldu. Moskova'nın aklında bölgeyi Batı'nın eli-kolundan biran önce kurtarma derdi var. Ayrıca ABD'de etkili Ermeni diasporasının Ermenistan mevzuna bulaşmasını da arzu etmiyor. Bu nedenle Ankara'nın inisiyatifini Ermenistan'ı bölge politikalarına bağlayacak ve bu anlamda Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin derinleşmesini de kolaylaştıracak bir fırsat olarak gördü. Sonuçta, Moskova, Ankara-Bakü arasındaki yakınlaşmanın yeni aşamasını en net olarak okuyabilecek başkentlerden biridir.

Sonuçta Paşinyan hükümeti Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme yönünde iradesi olduğunu belirten açık sinyalleri geçtiğimiz günlerde verdi. Türkiye-Ermenistan arasındaki son normalleşme denemesi tabii bir ilk deneme değil. Hatırlanacaktır, bu amaçla taraflar arasında 2009 yılında da temaslar olmuş, futbol diplomasisi ve Zürih süreci yaşanmıştı. Ama bu sefer Ermenistan ve Türkiye konuyla ilgili birer özel temsilci atadılar. Ayrıca, Türkiye yumuşama sürecini Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yaptığını sürekli vurguluyor. Yerevan da Azerbaycan ve Türkiye normalleşmelerini beraber götürme sinyalleri veriyor. Kısaca taraflar araya İsviçre gibi bir müzakereci ülke koymuş değiller. Bu da bu süreç adına söylenebilecek en önemli avantajlardan biri kuşkusuz. Ayrıca unutulmamalı 2009 Yeni Soğuk Savaş'ın kendini bugünkü kadar hissettirdiği bir dönem değildi.

Rusya ve ABD nerede duruyor?

Yeni Soğuk Savaş bir rekabet ilişkisini tanımlıyor. Türkiye bu rekabete hep mesafeli yaklaştı, ama kendi adına açılan fırsatları da değerlendirmekten geri kalmadı. Biraz önce de hatırlattığımız gibi Moskova'nın Ankara-Bakü-Yerevan üçgeninde yaşanması olası yumuşamaya yeşil ışık yakmasının temel nedeni ABD'nin bu bölgeye girmesini istememesi. Washington'un bölge ile ilişkisi hep inişli çıkışlı olmuş, ilgisizlik ile renkli devrimlerin alkışlanması arasında gidip gelmiştir. Gelecekte de durumun bugünkü belirsizlikten farklı olabileceğini gösteren bir işaret şimdilik yok. Ancak Rusya, ABD karar verdiği taktirde kullanabileceği enstrümanların alanı şimdiden daraltmak istiyor zira gri alanlar adı üzerinde gri alanlardır. Zaten, Paşinyan Ermenistan'ından gelen Türkiye ile normalleşme talebinin Ankara-Bakü hattında kabul görmesinden sonra Washington yönetiminin de kendi taktiksel çıkarları gereği olası bu yumuşamayı onayladığı ve bunun esas sebebinin ABD'nin Rusya'nın bölgede dengelenmesi hedefiyle ilgili olduğu söylenebilir.

Zengezur'un vaatleri

Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin önünü açan jeopolitik hamle, 44 günlük II. Karabağ Savaşı'nın sonunda Azeri topraklarındaki Ermenistan işgaline son verilmesiydi. Böylece, Ankara'nın Ermenistan'la ilişki kurma konusunda yıllardır aklında olan şart da gerçekleşmiş oluyordu. Böylece Ankara ve Bakü Hükümetlerinin Erivan ile gerçekleştirilecek bir normalleşme konusunda hem fikir olmalarının önü de açılmış oldu. Meselenin bir boyutu II. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün sahada elde ettiği kazanımları korumasıyla ilgili. Ancak meselenin bu kazanımları artırmak ve farklı kazançları tetiklemek ile ilgili bir boyutu da var ki, hem Bakü'nün hem de Ankara'nın neden hevesli olduğu anlaşılabilir. Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin Azerbaycan ile doğrudan kara yolu bağlantısının kurulması, bu koridorun Türk Dünyası ile ticaret alanında belirli konularda olası bir bölgesel işbirliği zeminin gerçekleşmesine katkı yapma olasılığı bölgeyi istikrarsızlaştırıcı siyasi etkilerden arındırmak ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Mevcut riskler

Zengezur, Türk Dünyası adına oldukça önemli bir fırsattır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın vücut bulması bu konuda hevesi artırmıştır. Bu bağlamda gerek Zengezur Koridoru meselesi nedeniyle gerekse de Türk Devletler Teşkilatı'nın attığı adımlar nedeniyle İran, Türkiye'nin bölgede artan nüfusundan rahatsızlık duyacaktır. Bu konudaki hassasiyeti Tahran'ı Güney Kafkasya siyasetinde hep yanlış ata oynattı. Tahran yeni bir yanlış seçim daha yapmayı, eğer gerçekten bir şeyler kaybetmeyecekse göze alır. Bu nedenle 3+3 modeline karşı ikircikli tutumunu koruyor, bir eliyle dışında kalmamaya çalışıyor, bir eliyle rahatsızlığını ifade ediyor. Tahran-Bakü ilişkilerinde gerginliğe yatırım yapmak İran'a fazla bir şey kazandırmasa da 3+3 sürecinde bir sürünceme noktası olacaktır. Tahran'ın sorun yaratma konusunda elinin ne kadar serbest olduğunu ise Tahran-ABD, Rusya, Türkiye, Körfez ilişkileri belirleyecek.

Tabii, bölgede olası bir işbirliğini zorlayacak en önemli sorun sözde 1915 tarihli Ermeni soykırım iddiaları olacaktır. Ancak, Erivan Hükümetinin içinde bulunduğu iktisadi zor şartlar Ermenistan'ı bu konuda bir orta yol bulma yönünde zorlayabilir. Zira, Ankara ve Erivan arasındaki olası normalleşme sonucu iktisadi açıdan Türkiye üzerinden Dünya'ya açılma imkânı kazanacak Ermenistan için bu durum göz ardı edilemeyecek önemdedir. Ancak, gene de Yerevan hükümetinin Ankara ve Bakü'yle anlaşmasını engellemek üzere devreye hem Ermenistan'daki aşırı milliyetçi grupların hem de diasporanın girebileceği unutulmamalı. Ermeni diasporasına uzun bir süre ev sahipliği yapan Fransa'nın Ankara'nın öncülüğündeki 3+3 formatına taş koyması kendisinin bölge dinamikleri dışına itilme olasılığı yüzünden pekâlâ gerçekleşebilir.

Fırsat var

Tüm bu risklere rağmen, 3+3 formatında başlangıç adımları atıldı. Ekonomik kazanç ve yanlış tercihler nedeniyle kayıp olasılığı büyüdükçe aktörlerin bölgesel işbirliğine daha da yönelmesi beklenebilir. Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki bölgeselleşme önerilerinin Körfez'deki yumuşa dalgasıyla üst üste binmesi ise elbette tesadüf değil. Aktörler, platformları zorlu coğrafyalarda, risklere rağmen işleyebilir hale getirdikçe, niçin diğer bölgelerde de bu deneyimleri tekrarlamayalım sorusu soruluyor.

Al-Uta Anlaşması'nı izleyen süreçte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye, İran gibi ülkelerle ilişkilerini normalleştirme çabası içine girdiğini hep beraber gördük. Türkiye zaten Mısır'la bir süreç başlatmıştı, İsrail'le yapılan telefon diplomasisi Suudi Arabistan ve BAE'nden gelen yumuşama talebi ile birleşince şu sorunun cevabı merak edilir hale geldi. Körfez-Kuzey Afrika ekseni yeni bir işlevsel bölgeselleşme fikri için Ankara'ya bir fırsat verebilir mi. Hemen denilecektir ki burada 44 günlük bir savaş yaşanmadı. Açıkçası Libya'dan Yemen'e bölge bitmemiş çatışmaların bölgesi ve unutulmamalı Türkiye'nin son yıllarda sahada ve denizlerdeki askeri başarısı Körfez ülkeleri dahil Türkiye'nin içinde olmadığı eksenlere yatırım yapan aktörleri tekrar düşünmeye sevk ediyor.

Niye Türkiye'nin kapısı çalınıyor?

Başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkeler bugüne kadar özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde sürdürdükleri iddialı ve saldırgan politikalar sonucu yorgun düşmüşlerdir. Yorulmuş oldukları bu mücadeleden yeterince karlı çıktıkları da söylenemez. Nihayetinde Trump dönemi İran'ı durdurmaya yönelik geliştirilen politikalar başarılı olmadı. 7. Tur Viyana görüşmelerine önceki turlarda verilen kararları göz ardı eden İranlı müzakerecilerin yeni taleplerle gelmiş olmaları büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu nedenle, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Israil Başbakanı Bennet arasında yapılan son görüşmelerde 2015 İran nükleer anlaşmasının çökmesi halinde İran nükleer kapasitesinin bombaya dönüşmemesi için ortak bir strateji arayışı geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Nükleer anlaşmanın kurtarılabilmesi için birkaç hafta kaldığını belirten Amerikalı uzmanların bu açıklamaları karşısında İran'ın Anlaşma sınırlamalarına dönmesi için ikna edilememesi demek bölgenin ciddi bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalması demektir.

Tüm bu olumsuzluklar yetmiyormuş gibi ABD Başkanı Biden'ın ABD önceliklerini Asya Pasifik'e yöneltmiş olması Körfez'de bir süredir mevcut bulunan ABD tarafından terk edilme sendromunu hortlatmıştır. Bu nedenle Körfez ülkeleri askeri tedarik konusu da dahil olmak üzere iktisadi ve siyasi alandaki tüm ilişiklerini ABD dışında ülkelerle çeşitlendirmeye hız vermişlerdir. Böylesine gergin bir ortamda hem Körfez ülkelerinin hem de Israil'in dolaylı yollardan da olsa şimdilik Tahran'a baskı yapılması için Türkiye gibi ülkelerle hızlı bir diyalog içine girmesi gerekmektedir.

Bölgesel işbirliği şansı 2.0

Geniş kapsamlı bölgesel bir işbirliği için bölge ülkeleri henüz hazır olmasa da ikili, üçlü veya daha fazla ülke arasında Türkiye ile konu bazlı işbirliği yapması için konjonktürel olarak bir fırsat penceresi aralanmış durumda. Eğer Türkiye daha önce hayal ettiği gibi kuzeyinde ve güneyinde sektörel zeminde- başta ticaret olmak üzere- işleyebilecek bölgesel platformların oluşumunu tamamlayabilir, bunlara bölge ülkeleri tam bir işlev yükleyebilirse, küçük ama cazip istikrar adacıkları ortaya çıkabilir. Ondan sonra da bölgesel sorunları bölge ülkeleri bir araya gelerek çözsün formülüne yaklaşabiliriz. Bu fırsatı bölge ülkeleri ve şimdilik Yeni Soğuk Savaş'ın çok ısınmamasını isteyen büyük güçler değerlendirecek mi göreceğiz. Ama şimdilik sıkıntılı 2021'i bu yumuşama dalgası ile bitirmemizin bölgesel sorunlara bulaşmış tüm ülkeler için bir şans olduğunu vurgulayalım.

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