Brezilya seçimlerinde çarpıcı bir geri dönüş: Lula da Silva

Ekonomik durağanlık, enflasyondaki artış ve alım gücündeki zayıflık, sağlık ve eğitim politikalarında devletin sosyal politikaları, suç oranlarındaki artışa bağlı olarak yayılan güvensizlik ortamı, silah mülkiyeti konusu ve Amazon yağmur ormanlarına yönelik katliamlar Brezilya halkının temel kaygıları. Lula da Silva'yı bu sorunlara çözüm vaadleri koltuğa getirdi.

"Açılan henüz cennetin kapıları olmasa da, cehennemin kapıları kapandı"

Seçim Maratonu

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı koltuğunu 2018 seçimlerinde rakibi Fernando Haddad'ı geride bırakarak Michel Temer'den devralan aşırı sağ siyasetçi Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerinde İşçi Partisi adayı eski cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşısında kaybetti. Sao Paulo ve Minsa Gerais eyaletleri Brezilya nüfusunun toplamının üçte birine sahip iki eyalet olarak seçimlerin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Lula da Silva Minas Gerais eyaletinde çok az bir farkla da olsa Jair Bolsonaro'ya galip gelirken Sao Paulo'da ise Bolsonaro sandıktan lider çıkmıştır. Bolsonaro orta büyüklükteki şehirlerde sandıktan galip ayrılırken çok kalabalık ve çok seyrek nüfusa sahip bölgelerde ise Lula da Silva kazanmıştır. Coğrafi açıdan oldukça ilginç bir profil çizen bu sonuçlar aslında bir başka önemli veriyi daha içinde barındırmaktadır. En fazla ormansızlaşma yaşayan bölgelerde ormansızlaşma politikalarını yürüten Bolsonaro sandıkta öne çıkmıştır. Ormansızlaşma politikalarının uygulandığı bölgelerde popülaritesini arttırarak seçim sonuçlarının analizinde oldukça çarpıcı bir duruma sebebiyet vermiştir.

Siyasi ve coğrafi iki kutup

Siyasi duruşları bakımında iki karşıt kanattan aday olan Lula ve Bolsonaro, 2 Ekim 2022 tarihindeki ilk turda birbirlerini bu yarıştan eleyecek oranda oya ulaşamayınca 31 Ekim 2022 tarihindeki ikinci turda cumhurbaşkanlığı yarışına devam etti ve sonunda yüzde 50.9 oranında oy toplayan Lula da Silva galip geldi. Çok yakın oranda oy alan iki siyasetçinin karşıtlığının Brezilya halkı nezdinde de oldukça belirgin bir ikilik gösterdiği açıkça görülmektedir. Coğrafi açıdan da ülkedeki oyların iki ayrı kutba ayrıldığına ve iki karşıt siyasi kampa destek verdiğine şahit olmaktayız. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında hapiste olduğu ve siyasi adaylığı yasak olduğu için Lula da Silva başkanlık yarışına girememişti. Hapiste bulunmasının sebebi Brezilya devlet petrol şirketi olan Petrobas ve bir inşaat firması üzerinden sözleşme karşılığı rüşvet almaktan suçlu bulunması olsa da, Lula da Silva 580 gün hapis yattıktan sonra mahkumiyet ve siyasi cezasının iptal edilmesiyle siyasete geri dönme şansı yakalamıştır.

Jair Bolsonaro cumhurbaşkanlığını kaybetse bile sağ kanattan siyaset yapan milletvekilleri Kongre'de çoğunluğu elde ettiği için Lula da Silva hükümeti devraldıktan sonra yasama çerçevesinde politika üretirken sert bir muhalefetle karşılaşacak gibi görünmektedir. 2003 Ocak ayından 2010 Aralık ayına kadar ard arda 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan Lula da Silva siyasette muhaliflere alışık bir başkandır. İşçi Partisi siyasetçisi olarak Liberal Parti muhalefetiyle her zaman sıcak siyaset içinde olan Lula da Silva'nın, bu kez çok daha zorlu ve sesli bir muhalif kesimle karşı karşıya kaldığından siyasi ittifaklar konusunda bazı hamleler yapacağı tahmin edilebilir. Lula'nın başkan yardımcısı olarak seçtiği Geraldo Alckmin'in önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Lula'ya karşı yarıştığı hatırlandığında Lula da Silva'nın siyasi ittifak yapma konusunda ne kadar ileri gidebileceği de görülmektedir.

Yenilgiyi örtülü kabul ediş

Seçimlerin gerçekleştiği gün özellikle ilk turda Lula da Silva lehine oy çıkaran bölgelerde oy vermeye giden vatandaşların polis engeliyle karşılaştığı haberleri sosyal medya ve yerel basında yankı bulunca seçimlerin güvenilirliğine olan inancın sarsılmaması adına konuşmalar yapıldığına tanık olundu. Jair Bolsonaro'nun seçimlerden bir gün önce sandıktan çıkacak sonucun her şeyi belirleyeceğine yönelik açıklamalarda bulunması ile birlikte seçim sonuçlarını resmi olarak nasıl ve ne zaman açıklayacağı konusunda halk merak içindeyken seçimlerden iki gün sonra sonuçlara itiraz içermeyecek şekilde kendisi için oy kullanan halka teşekkür konuşması yapmasıyla yenilgiyi örtülü bir kabul edişle ilan etmiş oldu.

Bolsonaro 2018'de seçimleri kazandığında emekli bir subay olarak sosyal açıdan muhafazakar vaatleriyle evanjelik Hıristiyanların, kırsal toprak sahiplerinin ve açık piyasa ekonomisi ve özelleştirmelere yönelik vurgularıyla iş adamlarının desteğini arkasında toplamıştı. Bolsonaro 2018 seçimlerinden önce halkın temel kaygılarına odaklanan bir kampanya yürütmüştü. Suç ve yolsuzlukla mücadele sözü verip ekonomik büyümede artış yaratacağını vaat etmişti. Ancak görev süresince orduya desteği arttıran, silah mülkiyeti yasalarında gevşeme sağlayan, federal eğitimde fon kesintisine giden, pandemi boyunca Covid-19'un tehlikelerini, hastalığın kendisini küçümseyen ve bilimsel ispata dayanmayan çözüm önerileri sunan, bunun sonucunda da Brezilya'yı dünyadaki en yüksek dördüncü pandemi ölüm oranına ulaştıran gevşek politikalar izleyen Bolsonaro, öte yandan da Brezilya'nın yoksul nüfusuna yardım için Auxilio Brasil programına dahil olup rakibi Lula da Silva'nın eski başkanlık dönemlerinde başlattığı Bolsa Familia programının devamı niteliğinde sosyal işler de yapmıştır.

Birleştiricilik vaadi

Lula da Silva başkanlık yaptığı dönemlerde ve tüm seçim kampanyalarında yoksul ailelere yardım programları, açlığı bitirme vaatleri ve sosyal iyileştirme projeleri ile yüksek bir popülarite kazanmış ve görev yaptığı süre boyunca gerçekten de yoksulluk oranında azalma kaydetmiştir; öte yandan bir dizi yolsuzluk, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla karşılaşıp hapis cezasına çarptırılmış ve 2018 seçimlerinde siyasi yasaklı bir mahkum olduğundan Bolsonaro'ya karşı yarışamamıştır. 2019 yılında ev hapsinden serbest kalmak suretiyle siyasete de geri dönüş yapan Da Silva, 2022 seçimlerine kadar büyük bir kampanya yürütmüştür. Bu kampanyanın en büyük özelliği ise önceki başkanlık dönemlerinde sıcak temas kurmadığı evanjelik Hıristiyanlara göz kırparak daha kapsamlı ve birleştirici bir siyaset yürüteceğini vaat etmesi olmuştur.

Brezilya halkının en temel kaygısı ekonomik yönetimken öte yandan covid-19 süreciyle üzerine tartışmaların ayyuka çıktığı sağlık politikaları, çevre düzenlemeleri ve Amazon yağmur ormanlarının katliama maruz kalması olarak ifade edilebilir. Özellikle enflasyon oranlarındaki hızlı ve büyük artış yakıt ve gıda fiyatlarında sıçramalara sebep olurken sosyal alandaki eşitsiz gelir dağılımı da halkın ekonomik kaygılarının derinleşmesini beraberinde getirmiştir. Amazon yağmur ormanlarının içerdiği zengin karbon rezervi sebebiyle sömürülmesi ve bu sömürünün artmasına olanak sağlayan Bolsonaro politikaları halkın kaygılarını arttırmıştır. Dolayısıyla Lula da Silva seçim kampanyasını bu sorunlar üzerine çözüm vaatleri çerçevesinde kurgulamıştır.

Dış politika bağlamında neler konuşuldu?

Dış politika bağlamında analiz edildiğinde iki adayın da farklı vaatler ve pratikler içinde olduğu açıkça görülmektedir. Seleflerinin aksine, Bolsonaro küreselleşme karşıtı söylemde oldukça net bir duruş sergilemiştir. Brezilya'nın egemenliğine saldırı unsuru olarak gördüğünü uluslararası kurumlara karşı sert söylemlerde bulunarak ülkeyi Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Paris İklim Anlaşması gibi pek çok uluslararası düzenlemeden uzaklaştırmıştır. Brezilya'nın yakın ilişkiler içinde bulunduğu Küba ve Venezüella'dan izole hale getirmek için hamleler yapan Bolsonaro hükümeti ABD eski Başkanı Donald Trump ile oldukça yakın dirsek temasında olmuştur. Joe Biden ABD Başkanı olarak seçildikten sonra Bolsonaro Brezilya'nın dış politikasında ABD ile çekişen bir söylem benimsemiştir. Bu siyasi yaklaşım Bolsonaro'nun dış politikada Brezilya'yı izole eden ve kendisiyle paralel politikalar izleyen başkanlarla yakın ilişkiler kurma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Lula da Silva, aksine, Brezilya'yı bölgesel ilişkiler kurmada aktif rol oynayacak bir konuma getirme eğiliminde olmuş ve bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kurma konusunda kurumların destekleyicisi politikalar yürütmüştür. 2022 seçimleri için düzenlediği kampanya söyleminde vaatleri Brezilya'nın yine bölgedeki ülkelerle ilişkilerini geliştirerek lider bir rol oynayacağı üzerine olmuştur. Şili ve Kolombiya'da da son seçimlerde sol hükümetlerin başa gelmesi özellikle Lula'nın seçim kampanyasında önemli bir rol oynamış ve söyleminde yer edinmiştir. Küresel Güney söylemi bağlamında Brezilya'nın bölgesel işbirliklerinde lider rolünü canlandırması Lula da Silva'nın en önemli dış politika vaadi olmuştur. Seçim sonuçlarıyla birlikte Lula'nın başkanlığını tebrik ederek tanıyan ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bölgedeki Latin Amerika ülke liderlerinin Brezilya'nın "dünyaya dönüşü"nü selamladıklarını söylemek mümkündür. Bundan sonrası için önemli birkaç husustan bahsetmek gerekmektedir.

Güven sağlamak zorunda

Öncelikle Lula'nın başkanlığını ve kuracağı hükümeti halk nezdinde güvenilir kılacak tek şey seçim sonucu değildir. Dolayısıyla, özellikle "Açılan henüz cennetin kapıları olmasa da, cehennemin kapıları kapandı" gibi bir ifadeyle kapanan seçim maratonunun ardından Lula da Silva, vaatlerini gerçekleştirmek suretiyle ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden söylemini halka ispat sunarak ve halkın gözünde doğrulayarak güven sağlamak durumundadır. Halkın çok temel kaygıları mevcuttur; yukarıda da bahsedildiği üzere ekonomik durağanlık, enflasyondaki artış ve alım gücündeki zayıflık, sağlık ve eğitim politikalarında devletin sosyal politikaları, suç oranlarındaki artışa bağlı olarak yayılan güvensizlik ortamı, silah mülkiyeti konusu ve Amazon yağmur ormanlarına yönelik katliamlar Brezilya halkının kaygılarıdır. Bu kaygıları merkeze oturtarak kurgulanan seçim kampanyası vaatleri Lula da Silva'yı koltuğa getirebildiği gibi koltukta geçirdiği süre boyunca bu vaatleri gerçekleştirmek hususunda attığı veya atmadığı adımlar, yaptığı veya yapmadığı politik hamleler de bir sonraki seçimlerde koltuğun yeni sahibini belirleyecektir. Dolayısıyla iç siyaset ve dış politika vaatlerinin icraatlar ile uyuşması Lula'nın başkanlık süresini belirleyen en önemli unsurdur.

Nilay Ökten Kemaloğlu/ Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi