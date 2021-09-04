Çin Batı'ya tek kurşun atmadan kazandı

Rusya'nın kötü geçmişi, Taliban'ın arkasındaki esas güç olan Pakistan'ın Çin ile yakın ilişkileri ve Afganistan'ın Kuşak Yol Projesi'nin önemli duraklarından biri olması, Çin'i avantajlı konuma getiriyor. Bu nedenle Çin, Batı'ya tek kurşun atmadan Taliban ve Pakistan üzerinden büyük bir zafer kazanmıştır.

18 Ağustos 2021 tarihinde El Cezire Tv'de yayınlanan "Witness: Afghanistan's Own Battle" isimli 2014 yılında çekilmiş bir belgesel "ABD/NATO ve 20 yıllık yönetim neden çekildi?" sorumuzun cevabını tüm ayrıntılarıyla veriyordu aslında. Belgeselde Afgan ordusuna işsizlikten yazılan, edebiyat bölümü mezunu ve aynı zamanda boksörlük de yapan bir askerin, Taliban'la mücadelesi anlatılıyordu. Olaylar, Helmand Vilayeti, stratejik Sangin şehrinde geçiyordu. Girdikleri çatışmaları kaydeden askerler, NATO'nun neye yaradığını, bol mermi ve düzgün teçhizata rağmen maaşlarını düzgün alamadıklarını, ABD gelirkenki umutları ile şu anki çıkmazı bütün doğallığıyla anlatıyordu. Yüzlerce askerin katıldığı kırsal operasyonlarda rastgele yapılan seri atışlara mukabil, 2-3 kişilik Taliban militanına karşı Afgan ordusunun başarısızlığı, disiplinsizliği, yaralılarını, karanlık basmadan alıp geri çekilişi ve uyuşturucu tarlalarında çalışan halktan göremediği destek... Asker, "Afgan halkına canım feda ama siyasilere asla" diyordu. Berbat bir şekilde taşınan ve düşürülen yaralının, sabah Afgan bayrağına sarılı tabutla toprağa gömülmesi, adeta beş yıl sonra gelecek Taliban zaferi gibi görülüyordu. Coğrafya, inanç, gece, halk ve hiçbir acelesi olmayan zaman, Taliban safındaydı. Vakit, Napolyon ve Hitler'e kefen olan Rusların general kışı gibiydi.



Büyük hezimet

Bu süreç daha önce de yaşanmıştı. İngiltere (1840-1919) ve Rusya'dan (1979-2009) sonra ABD için de (2001-2021) Afganistan üçüncü imparatorluklar mezarlığı oldu. Özellikle mücahitlerin anası olan dağlık coğrafyanın verdiği savunma imkânı, Afgan halkının savaşçı karakteri ve dış müdahaleye karşı ortak cihad ruhu gibi en başta gelen sebeplerle, yabancı bir gücün burada tutunması imkânsızdır. Ancak ABD'nin hezimetini ne İngiltere ne Rusya yaşadı.

ABD, politikalarını özellikle Afgan asıllı Zalmay Halilzad ve Unocal danışmanı 2001'den sonraki Devlet Başkanı Hamid Karzai üzerine bina etmiştir. Karzai ilk yıllarda ekonomik ve sosyal anlamlarda belli bir başarı sağladıysa da ülkeyi terk eden Eşraf Gani yönetimi, tam bir fiyaskodur. ABD ve kukla yönetimin aşağıdaki nedenlerden dolayı yıkıldığı görülmektedir:

Neden başaramadılar?

1. Afgan halkının Batı'ya düşman, Asya ve İslam eksenli olması,

2. Sadece uyuşturucu ve işgal güçlerine hamallık üzerine kurulan, sürdürülmesi iki taraf için de imkansız rant ekonomisi,

3. Çin ve Pakistan'ın Taliban'a desteği,

4. Küreselci şirketlerin Amerikan halkını kontrollerindeki medya ile aldatmaları ve esas güçlerini Çin'e taşımaları,

5. Milli bir ruha sahip olan Taliban'ın Afgan halkı gibi dinini yaşaması (Örneğin, Taliban milli kıyafetlerle savaşırken; Afgan ordusu US Army kıyafetleri ve eğitimi)

6. Afgan ordusunun dolara bağlı olmasına karşın, Taliban'ın cihat odaklı olması,

7. Kukla hükümet ve yandaşlarının sefahat derecesinde yaşamalarına rağmen, Afgan halkının çok zor şartlarda yaşaması,

8. Başta uyuşturucu ekonomisi olmak üzere hükümetin, kültürel yozlaşmayı medya üzerinden desteklemesi...

Rusya'nın kötü geçmişi, Taliban'ın arkasındaki esas güç olan Pakistan'ın Çin ile yakın ilişkileri ve Kuşak Yol Projesi'nin çıkış noktalarından biri olması Çin'i avantajlı konuma getiriyor. Bu nedenle Çin, Batı'ya tek kurşun atmadan Taliban ve Pakistan üzerinden büyük bir zafer kazanmıştır. Günümüzde, Afganistan stratejik konumu, Orta Asya enerji kaynakları ve yer altı hammadde kaynakları nedeniyle önemli bir konumdadır. Kuşak-yol projesinde bir kara delik olan; Tacikistan-Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayacak demiryolu inşası ile altyapı çalışmalarına en az 60 milyar dolar ayıran Çin'in, 2002-2011 yılları arasında Afganistan'ın yeniden yapılandırılması için yaptığı toplam yardım tutarı 140 milyon dolar civarındadır.

Sakatlar ülkesi

Dünyada tatlı su zengini olmasına rağmen; Afganistan, susuz, aç ve uyuşturucuya müptela edilmiştir. Tarım arazilerinde tohum olarak Ruslar ve Amerikalılar tarafından milyonlarca mayın serpilmiş ve adeta sakatlar ülkesi olmuştur. 35 milyonluk nüfusun en az yarısının işi, evi ve ailesi yoktur. Bugün Afanistan'dan yoğun bir göç söz konusudur. Ülkelerini işgal eden katillerin uçak tekerlerinden düşüp ölenlerin görüntüleri hala aklımızda... İnsanlar binlerce kilometrelik yollara düşürülmüştür. Ülke insansızlaştırılmıştır. Afganistan'ı yeniden ihya etmek için Konya ve Belh merkezli olmak üzere Mevlana Paktı ismi verilebilecek bir girişim düşünülebilir. Çünkü Afganistan, insanlığın en önemli değerlerinden Hz. Mevlana'nın (Afganistan-1207/Anadolu-1273) doğduğu yerdir. Tıpkı son iki asırda Batılılar gibi o zamanlar da insanlık Moğollar tarafından kan ve gözyaşına gark edilmişti. Ve Hz. Mevlana, şehirlerin anası Belh'ten huzurun merkezi Konya'ya, huzur ve barışı serpe serpe gelmişti. Yaşayan Mevlana olan Mesnevi, bugün insanlığı kurtaracak mükemmel bir kitaptır. Aksi takdirde yani o coğrafya için böylesi bir gözetme olmaksızın Çin ejderhası üçüncü imparatorluk mezarlığına altın dişler için dalmak üzeredir.

Orta Asya enerji kaynaklarının en uygun güzergâhı, zengin maden yatağı ve Çin'in kuşak yol için göz koyduğu Afganistan, Mevlana Paktıyla beş yıl içinde ayağa kalkabilir, iç ve dış mültecileri evlerine dönebilir. Bu Pakt'ın başarılı olması halinde sıra Suriye ve Irak'a da gelebilir.

Manevi fatihler

Bin minareli şehir Herat, Hindistan'ı fetheden Mahmud'un memleketi Gazne, Hz. Ali'nin ebedi makamı Mezar-ı Şerif, camisi yıkılmış da olsa dünyanın en uzun ikinci Minaresi (Cam), Fahrettin-i Razi, İbn-i Sina, Mevlana'nın şehri, peygamberlik mührünü öpen Hz. Ukkaşe'nin de medfun olduğu, şehirlerin anası Belh, son nefeslerini vermek üzere. Oysa bir zamanlar Rumi olan Anadolu'nun manevi fatihleri, Horasan erenleri, çoğunlukla Afganistan'dan gelmişlerdi. Bu nedenle şimdi vefa zamanıdır. Binlerce yıllık asaletimiz ve dinimiz bunu emrediyor.

Afganistan'ı ihya etmek için, Pakistan, İran, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında, sadece iktisadi, ilmi, sosyal ve kültürel bir pakt kurabiliriz. Bu paktın amacı sadece Afganistan'ın eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık, yol, su ve elektrik gibi temel alt yapı oluşturmak ve sivil hayatı ayağa kaldırmak olmalıdır. Bu Pakt'ta İran istikrar; Pakistan istinaf duvarı, Türkistan, Ruslara karşı bel kemiği olarak görülebilir. Türkiye, tıpkı Mevlana gibi Afganistan'ın ruhu ve aklıdır.

Batı harabeye çevirdi



Müslümanların altın çağlarından birini kuran, Abbasilerin de kurulduğu yer olan Horasan bölgesi, (Ebu Müslim-i Horasani-750), öncesinde ve sonrasında en az dörder asır; ilmin, İslam'ın, zenginliğin, insanlığın ve dünya siyasetinin (Gazneli, Selçuklu, Timur, Babür...) Doğu'daki merkezi olmuştur. Ancak önce İngilizler (1839-1919), ardından Ruslar (1960-1989) ve son olarak da ABD öncülüğündeki Batılılar tarafından (2001-2021) harabeye çevrilmiştir. Sykes-Picot ve BOP'un ilk uygulama sahaları (Afganistan'ı ikiye bölen Durand Hattı-1893) maalesef burası olmuştur.

hseyhanlioglu@gmail.com