Çin ile Türkiye: Aksak Amca ile Kolsuz Bacaksız Amca

Türkiye, dalları budakları hunharca budanmış bir söğüt gibi nicedir. Öyle ki bu güzelim salkım söğüdün haline bakanlar onun Kolsuz Bacaksız Amca olduğuna hükmederler hemen. Oysa o, salkımlarının uzandığı her yere yüzlerce yıl serinlik vermiş bir salkım söğüttür. Yine aynısını yapabilir mi?

Chuang Tzu'nun Kitabı'nda anlatıldığına göre, Kolsuz Bacaksız Amca ile Aksak Amca, Karanlık Bey Tepesinde K'un;lun Yaylalarında, Sarı İmparator'un dinlendiği yerde manzaraya bakıyorlarmış. Ansızın Aksak Amca'nın dirseğinden bir söğüt sürgün vermiş. Aksak Amca çok şaşkın, canı çok sıkkın görünmüş. Bunun üzerine "Ne oldu içerledin mi?" demiş Kolsuz Bacaksız Amca. "Yoo!" demiş Aksak Amca: "Yaşamak ödünç almaktır. Yaşamayı ödünç aldıysak yaşam bir çer çöp yığını olmalı. Yaşam ile ölüm gün ile gecedir. Sen de ben de değişim sürecini seyretmeye geldik, şimdi değişim gelip beni yakaladı. Bunda gücenecek ne var?"

Uyum olsun, zulüm olmasın

Kadim Çin, dünyanın nasıl değiştiğine dair esaslı bilgiler hazinesi. En başta Değişimler Kitabı (I Ching) değişimin her çeşidini bütün veçheleriyle göz önüne seriyor. Tabii bunu, öyle bizim "göz önüne seriyor" dememiz gibi kolayca yapmıyor. Günümüzden yaklaşık üç bin yıl öncesine giden bu harikulade eser, bütünüyle imgelerle örülü. Birbirleriyle sürekli çatışmalar halindeki zamanın Çinlileri için, bugün adları, hikayeleri efsaneler arasında örtülü kalmış kitabın yazarları, bir düzen, ahenk vermek istemişler. İstemişler ki toplumda bir uyum olsun. Zulüm olmasın. İnsanca bir ömür sürebilsin insanlar. Bunun nasıl olacağına ilişkin ilkeleri, değişimin türlü yüzlerini imgelerle göstermişler. Haliyle "öyle önüne serilen" ama epeyce kapalı kalan metinler çıkmış ortaya. Değişimler Kitabı'nın yazarlarıyla aynı niyetlerle hareket eden Konfüçyüs, bu metinleri evvelce yapılan baskılarına göre daha bir özenle yayımlamış. Kendi Konuşmalar'ı böyle şekillenmiş. Benzer bir şekilleniş, Taoculuk'un pîrleri Chuang Tzu ve Lao Tse için de geçerli. "Çiçeklenme" demek daha doğru onlarınki için. Zira Konfüçyüs, Değişimler Kitabı'nın toplumsal hayatı organize eden yanlarını ön plana alırken Taocular, insan tekinin "iç"ine yolculuğuna gerekli olanları, yani değişimi ve onun imgelerini almışlar. Kadim Çin'in insanlık için yüzyıllardır canlı kalan bilgeliği kabaca böyle dal budak salmış.

Kadim Çin'den bugüne kalan

Bugünkü Çin'in bu bilgelikler diyarı kadim Çin ile bağı kaldı mı? Mühim soru bu. Sömürgeci Avrupa milletlerinin mirasını yirminci yüzyılda sürdüren Amerika ve Rusya'nın karşısında ya da yanında bugün Çin, diye küresel bir güç var. Dünyanın bir kısmı, ABD ve Avrupa ülkelerinin üç yıldır süren sömürgenliğini, vahşetini unutup Çin'i, "yeni ABD" olarak tanımlamak istiyor. Bizim açımızdan Çin'in, Uygur Türklerine uyguladığı asimilasyon politikaları da ortada. Bu görüntü içinde sorumuz geçerliliğini koruyor: Bugünkü Çin'in bilgelikler diyarı kadim Çin ile bağı kaldı mı? Eğer kalmışsa, bugünkü Çin, hem Konfüçyüs'ün Konuşmalar'ından hem de Lao Tse'nin Tao Te Ching'inden bîhaber olmalı. Zira yaklaşım biçimleriyle yan yana çoğu kere gelemeyen kendi bilgeleri onlara içlerindeki Müslümanlar'a yaklaşımlarının hiç de insanca olmadığını söylüyor. Ne konfüçyüs'ün Batılı hümanistlere benzemeyen "insanca" tanımı ne de Taocular'ın değişime ilişkin çarpıcı tespitleri bugünkü Çin'i haklı bulacaktır. Bilgelerinden Çin şövenizmi çıkarmak fevkalade yanlış bir tecrübedir. Hatırlayalım... Ne diyordu Tao Te Ching:

Demek sert ve güçlü yandaşıdır ölümün

Yumuşak ve zayıf yandaşıdır yaşamın

Demek güçlü ordu kazanamaz savaşı

Sağlam gövdeli ağaç kurtulamaz baltadan

Güçlü ve büyük olan yenilir

Yumuşak ve zayıf olan kazanır

Dünya artık güçsüz

ABD, 19. yüzyılın sonlarında Ralp Waldo Emerson ve Walt Whitman gibi şairlerinin oluşsun istediği "Amerika idesi"ne ihanet ederek "süper güç" oldu. Ama dünyaya savaş, kan, yıkımdan başka bir şey getirmedi. Rus komünizmi de Ne Tolstoy'a ne Puşkin'e rağbet etti. Rus imparatorluğu hayalleri milyonlarca insana ölüm getirdi. Dünyada her çağda milletler arasında çatışmalar olmuştur. Olacaktır da... Lakin artık dünya, bu savaşları taşıyamayacak kadar güçsüz durumda. Çin'in büyüklüğünü ve gücünü Uygurlar üzerinde tecrübe etmesi, kadim geleneğine zıt. Sadece bu da değil... Dünyadaki dengesizliklerin oluşturduğu çatışma alanlarının hiçbirinde güç ve büyüklük, tecrübe edilmemeli. Edenlerin dünyayı bugün getirdikleri hâl ortada.

Bana öyle geliyor ki bugün dünyada sadece Türkiye, kadim geçmişiyle uyum içinde olmaya çabalıyor. Bütün bir ülke elbette bu istekte değil. Hatta büyükçe bir kısım Avrupa, ABD, Rusya, Çin, İsrail ve İran hayranlığı içinde. Bu grubun içinde en büyük grup Batı, diye tabir ettiğimiz dünyaya meftun. Adeta büyülenmiş haldeler. Türkler, eskiden bırakın zalime baş eğmeyi ona karşı en ufak bir yakınlık duymazlardı. Bunlar, Batı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de zulmüyle kurduğu dünyaya dahil olmak için can atıyor. Kadim geçmiş, onlar için çoktan çöpe attıkları artıklardan ibaret. Fakat öte yanda yıllardır sessiz sedasız gayret ederek Türkiye'yi bugünü, geleceği ve geçmişiyle uyumlu bir hale getirmek için gayret edenler de var. Onlar ise Kutadgu Bilig'de yorumunu bulan devlet idesine yaşanan zamanda bir karşılık bulmayı kendilerine bir hedef olarak belirlemeye çalışıyorlar. Zira bu kitap, Türkler için, Çin'in Değişimler Kitabı'ndan Taoculara ve Konfüçyüsçülere süzülüp gelen fikirlerin ifade ettiklerinin birleştiği muhteşem bir kaynak. Orada hem bu dünya hem de öte dünya için "kut verecek bilgi" var. Batı'ya ve diğer milletlere meftun olanlar "mutluluk" peşindeyken "kut bulmak" peşinde olanlar neyse ki ellerinden gelini yapmaya çalışıyor. İnsan mutluluğu elde ettiği an kaybetmeye başlar. Bu yüzden eski Türkler mutluluğu önemsemez. "Kut bulmak" isterlerdi. Kişi, evladı doğunca kut bulur. Böylesine nadir ve özel bir haldir kut bulmak. Göz aydınlığı verir. Kişi, dünyayı o göz aydınlığıyla görme imkanına kavuşur. İşte böylesine mühimdir kut.

Türkiye, "kut" bulabilecek mi yaşanan zamanda? Bu, "değişim"in mahiyetini doğru yakalayabilmesine bağlı kanımca. Kolsuz Bacaksız Amca ile Aksak Amca'nın çıktığı irtifa bize bu bahiste fikir verebilir belki. Bu iki "eksikli", eksiklerini öyle telafi etmişler ki Sarı İmparator'un dinlendiği yere, Karanlık Bey Tepesine, K'un;lun Yaylalarına kadar muhayyile güçleriyle çıkabilmişler. Oradan görülebilecek manzara ile tüm yeryüzünü tarassut edebiliyorlar. Tam bu haldeyken, kolsuz bacaksız oluşuyla bir kütüğü andıran Amca'nın değil de ondan daha canlı olan Amca'nın dirseğinden söğüt sürgün veriyor. Söğüt, canlanmak için azıcık bahaneyle bile yetinebilen bir ağaçtır. Yeter ki biraz nem alsın toprak üstünde. Hemen o kütük canlanıp sürgün verir. Hele de toprakla buluşursa değmeyin keyfine... Baharın dallarına su yürüyünce onun ince dallarından çocuk neşesine eşlik edecek ne güzel düdükler yapılır. İnce bir budak seçilir. Bir ucunun kabuğunu dişinizle odunsu kısımdan bir parça ayırırsınız. Sonra o kısımdan tutup elinizin biriyle bir yana diğeriyle öbür yana yumruk yapar ters yönde çevirirsiniz. Su yürüyen söğüt kabuğu odunsu kısımdan boşlar. Çektiniz mi elinizde kalır derisi. Sonra ne ezgiler çıkar, çalmasını bilen için: Değişimin ezgileridir bunlar. Türkiye, bu ezgileri çalanlara hasret. Vaktiyle keçi çobanları söğüt dalından düdükler yapıp çalarak gönüllerini eğlemiş, nefislerini terbiye etmişlerdi. Sonra ney de üflediler. Kanun çalarak yasalar koydular. Her inceliğin musikide makamını buldular.

Değişirken aynı kalan

Türkiye, dalları budakları hunharca budanmış bir söğüt gibi nicedir. Öyle ki bu güzelim salkım söğüdün haline bakanlar onun Kolsuz Bacaksız Amca olduğuna hükmederler hemen. Oysa o, salkımlarının uzandığı her yere yüzlerce yıl serinlik vermiş bir salkım söğüttür. Yine aynısını yapabilir mi? Değişimini doğru anlamlandırabilirse, evet, yapabilir. Peki, değişimi nasıl doğru anlamlandırabiliriz? Kanımca bunun en güzel cevaplarından birini, on yedinci yüzyılda yaşamış Japon şairi Matsuo Başô vermiş: "Değişmeyen bilinmeksizin temel inşâ edilemez ve değişen bilinmeksizin üslûp yenilenmez." Maalesef biz Türkiye'de yaşayanlar bu veciz sözdeki ilkeyi kavrayamayacak kadar pozitivist bir eğitimden geçtik. Bu yüzden de ne yukarıda andığım kadim Çin'e ait metinler ne de İbn-i Arabî'nin, Yunus'un, Mevlânâ'nın metinleri bizim için gizini aşikâr edebiliyor.

Nedir değişirken aynı kalan? Bunlar temel taşlarıdır. Yüzlerce yıl, kara, yağmura, güneşe karşı dayanıklıdırlar. Bunlarla üslûp çalışması yapılmaz. Yapılmaz da zaten. Üslûp, temelde değil üst katlarda sergilenebilen bir şeydir. Türkiye, temel taşlarında üslup deneyleri yapan ilahiyatçılardan, edebiyatçılardan, siyasetçilerden, akademisyenlerden çok çekiyor. Bunlar dirseklerinde söğüt sürgün vermesini istemeyen amcalar olarak kendi donmuşluklarını, kurumuşluklarını hayat olarak sunuyor insanlara. Değişim onları bir türlü gelip bulamıyor. Bir de hep "gücenik"ler. Buna hiç hakları yokken üstelik. Lakin değişimin gücü onları da elbet gelip bulacaktır. Dünya böylesine bir hâl almaktayken Türkiye nasıl yüz yıl, iki yüz yıl önceki gibi kalabilir. Türkler tarih boyunca dünyanın değişime, dolayısıyla gelişmeye en açık milleti olmuşlardır. Bu, onların hem en zayıf hem de en güçlü yanlarıdır. Şimdiye kadar temel taşlarına bigâne kaldıkları için değişimleri sorunlar doğurmuş olsa da bunları dahi hayra döndürmeyi başarmışlardır. Bu defa hazırlıklı olmak gerekir. Dirseğinden söğüt sürgün veren sonrası için ayrı titizlikler göstermek zorundadır.

Türkiye ve Çin... Hangisi Kolsuz Bacaksız Amca hangisi Aksak Amca? Ben Türkiye'nin dirseğinden söğüt sürgün verecek Aksak Amca olduğu görüşündeyim. Dahası öyle olmasından yanayım. Ve Çin'in, dünya medeniyet destanına vaktiyle sunduklarına bugün yüz çevirmiş olmasını, buraya kadar izah etmeye çalıştığım kontekst içinde ifade etmeyi sorumluluk olarak görüyorum. Bakalım önümüzdeki yıllar hangisinin yaşanan zamanda kadim geçmişiyle uyum içinde değişimine şahitlik edecek. O vakti duyanlar bizden sonra gelenlere Başô üstadın şu harika haikusunu şerh etsin:

Ses veriyor gergin kiriş

bir lavta gibi tatlı

ücrâ bambu evinde

fedai.celal@gmail.com