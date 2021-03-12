Clubhouse sosyolojisi... Bir orta sınıf uygulaması

Clubhouse, Türkiye'de orta sınıflara tarihsel huzursuzluklarını birbirleriyle paylaşabilecekleri bir mecra sağlarken bir yandan da onları toplumun geri kalanından giderek daha çok yalıtıldıkları kapalı devre bir kültür içerisine hapsediyor. En karşıt görüşlünün bile itiraz edemeyeceği bir söylem kullanmak Clubhouse'un alametifarikası olacak gibi görünüyor. Bunun da nihayetinde farklı ideolojik gruplardan orta sınıfları bir araya getirmeye yarayan bir söylem ürettiği açık.

Türkiye'de orta sınıfların hikayesi yazıldı mı? Ya da şöyle söyleyeyim, orta sınıfların orta sınıf olarak hikayesi yazıldı mı? Sanmıyorum. Belki de ben kaçırdım. Bununla birlikte Türkiye'de yazılan bütün hikayeler de aslında bir bakıma orta sınıfların hikayesidir. Orta sınıf anlatısının Türk düşünce hayatındaki merkeziliği bu hikayenin belirli bir bilinç düzeyinde yazılmasının önüne geçmiştir. Yine de bilinç düzeyinde olmasa da aşinalık düzeyinde orta sınıfların hikayesini çoğumuz tanıyoruz.

"Zinde kuvvetler"

Orta sınıflar bir zaman "zinde kuvvetler" olup Türkiye'de modernleşmenin vites artırmasını hedefleyen bir cuntanın sosyal tabanını oluşturdular. Sonraları Türkiye'nin dünya sistemine tamamen entegrasyonu söz konusu olduğunda "orta direk" olup neoliberal düzenin ana dayanağı ve refah vaadinin muhatabı haline geldiler. 90'larda orta sınıfların üst katmanları geleneksel bir toplumu küresel tüketim kültürüne adapte edebilmek için bütün yaratıcılığını konuşturmuştu. Reklamcılık, televizyonculuk ve eğlence kültürüne yön veren "yaratıcı" orta sınıfların bu dönemde sahip olduğu başarı, maddi kazanç ve kişisel tatmin bugün aynı alanlarda maaşlı çalışana dönüşmüş orta sınıfların uzak oldukları olgular. Türkiye'de orta sınıflar artık Batı toplumlarıyla kültürel açıdan neredeyse senkronize olmuş bir toplumda basit uyarlamacılar olmaktan öteye gidemiyor. Bu sebeple orta sınıfların bir zamanlar sahip oldukları demonik güce duydukları hasret son yıllarda kültürel alanda popülerleşen nostaljik anlatılarla patlak veriyor. Buna rağmen bugün "dijital kültür"ün ürünlerini bütün toplumlara hızla ve hiç de zorlanmadan yayabildiği bir ortamda orta sınıflara erken benimseyicilikten başka paye düşmüyor.

"Bizim gibi insanlar"

Orta sınıfların statü kaybı kaynaklı can sıkıntısı bir süredir farklı arayışların da üzerine oynadıkları bir durum oldu. En son yeni bir dijital platformun tanıtımında ifadesini bulmuştu bu sıkıntı. Bizim gibi insanlar için bizim gibi insanlar tarafından üretilen içerikler mealinde ifadelerle tanıtıyordu platform yapımlarını. Burada üretilen bizlik toplumun büyük bölümünü dışarıda bırakan bir kültürel ayrıma dayanıyordu. Bu ayrımın bir benzeri yakın zamanda Türkiye'de yayılmaya başlayan Clubhouse'da da üretildi. Uygulamanın sadece bir tüketim mecrası olmayıp orta sınıflara sosyalleşebilme ve "birlikte bir şeyler üretebilme" imkanı sağlaması onu mevzubahis platformdan da daha "nitelikli" kılıyor. Bu niteliğin sağlanmasında aslında eski usul yöntemler kullanılıyor. Uygulama davetiye usulüyle yeni üye kabul ettiği için ismiyle müsemma bir şekilde sanal kulüplerden oluşan bir evren vadediyor. Şimdilik sadece IOS platformunda hizmet veren uygulamanın (üstelik sadece son model cihazları kabul ediyor) kendiliğinden üyeleri için sınıfsal bir ayrım yarattığını da söylemeli. Habermas'ın burjuva kamusal alanını tarihsel olarak dayandırdığı salonlarda konuşma hakkına sahip olmak için okuma yazma bilmenin şart olması gibi Clubhouse'un da belirli kuralları var. Bu kurallar oda ve kulüpler için yazılı olarak ifade edilebildiği gibi yazısız kurallar da mevcut. Bazı kulüplere üye olabilmek ve bazı odalarda konuşabilmek için mesela profilinizde ne iş yaptığınızın yazması şart koşulabiliyor. Böyle olunca diyelim ki bir işsizin ya da profile yazılabilecek meşru bir meşgalesi olmayanın uygulamadaki konuşmaya katılması ve katılsa bile ciddiye alınması pek mümkün görünmüyor. Uygulamanın İngilizce dilinin kullanıldığı odalarında daha çok girişimcilik temelli bir sosyalleşme eğilimi öne çıkıyor. Başarı hikayelerini paylaşmak şeklinde meşru kabul edilen girişimcilik ortamlarının yanı sıra nasıl kolay yoldan zengin olunur sorusu etrafında gayrimeşru patikaları da içeren tartışma ortamlarına denk gelinebilir. Gayrimeşruluk eğiliminin Türkçe konuşulan odalarda daha yaygın olduğunu ve bir yandan da Türkçe Clubhouse kitlesinin önünü çekenler tarafından İngilizce konuşulan odalardaki benzer durumlardakinden daha sert bir şekilde karşılandığı da not edilmeli.

Clubhouse'un ortaya serdiği girişimci orta sınıflık halinin Türkiye için tamamen yeni olmadığı düşünülebilir. Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de Tanzimat öncesine dek götürülebilecek Batılaşma çabalarının kurumsal odaklarından biri kulüpler ve localar olmuştur. Türkiye'yle ilişkili Batılılar ile siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan Türkiye'de seçkin pozisyonunu işgal edenler arasında bir tür alışveriş ortamı işlevi gören bu yapılar henüz ciddi bir akademik araştırmanın konusu olmadı. Bu tür kulüpler günümüzde kurumsal olarak işlevselliğini yitirse de organik düzeyde farklılaşarak ve ideolojik açıdan renk değiştirerek etkinliklerini devam ettiriyor. Weber, Amerika'da kapitalizmin gelişiminde önemli bir rol atfettiği mezheplerin yanı sıra bu tür spor, kültür ve sanat gibi farklı dallarda etkinlik gösteren kulüplerin faaliyet alanları dışında ekonomik, siyasi ve sosyal kararlarda etkin rol oynadıklarını söyler. Bizde de benzer bir şekilde kulüplerin sosyolojisi yapılsa girişimci orta sınıfların sosyal performanslarına dair ilginç veriler ortaya konabilir. Clubhouse kısmen buna imkan tanıyor. Uygulamadaki farklı oda tipleri farklı sosyallikleri görünür kılıyor. Şimdiye kadar daha etkin olan "kamuya açık" odalar Twitter'dakine benzer tartışmalara sahne oluyor. Ancak bu noktada Clubhouse kültürünün Twitter'daki gibi uç söylemlerin ifadesine dayanan bir kavgacılıktan farklılaştığı görülüyor. Her uygulama gibi Clubhouse'un yapısı itibariyle öne çıkardığı sosyal tipler var. Yani kendine has "fenomen"leri. Clubhouse fenomenleri Twitter'ın daha çok trollük şeklinde tezahür eden fenomenliğinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Belki de uygulamanın erken dönemi olduğu için farklı mahallelerin birbirini dinlediği ve birbiriyle konuşmaya çalıştığı Clubhouse'da farklı sosyal söylemlerini herhangi birini dışlamadan orta noktada buluşturan "uzlaşmacı" tipler öne çıkıyor. Hitabet de burada önem kazanıyor. Daha çok TED konuşmalarından devşirilmiş gibi duran bir "hikaye anlatıcılığı" prim yapıyor. En karşıt görüşlünün bile itiraz edemeyeceği bir söylem kullanmak Clubhouse'un alametifarikası olacak gibi görünüyor. Bunun da nihayetinde farklı ideolojik gruplardan orta sınıfları bir araya getirmeye yarayan bir söylem ürettiği açık.

Kapalı devre kültür

Clubhouse'un kamusal odalarda ürettiği uzlaşmacılık bir yanıyla kutuplaşma söylemini zayıflatsa ve sosyal bir rehabilitasyon efekti yaratsa da bir yanıyla da hakim söylemlerin biraz daha genişletilerek orta sınıf karakterinde kemikleşmesine sebep oluyor. Siyaseten doğruculuk adına her konunun tabu haline getirildiği bir zamanda Clubhouse'un çoğulculuk vaadi sahte temellere dayanıyor. Sadece konuşulabilir olanların konuşulduğu bir ortam olarak Clubhouse sosyal planda birçok farklı söylemin bastırılmasına hizmet ediyor. Diğer yandan uygulamanın sosyal hayatı tamamen sanal bir evrene hapseden dijitalleşme eğiliminin bir parçası olduğu da ayrı bir mesele. İnsanların gündelik hayatta gerçek insanlarla kurduğu ilişkiler bile Clubhouse ile sosyal medya yapısına içerilmiş oluyor. Farklı siyasi, ekonomik ve sosyal merkezler için çok değerli olan kamuoyu bilgisini ve kişisel görüşleri bu şekilde bir uygulamaya emanet etmenin sosyal ve kişisel sakıncaları tahmin edilebilir. Diğer yandan Clubhouse kanalıyla gündelik ilişkilerin sanallaşması toplumu manipülasyona açık hale getiriyor. (Örneğin, uygulamaya girdiğim ilk günlerde karşılaştığım oda başlıklarından biri hatırlayabildiğim kadarıyla şuydu: "Ortadoğu'da resmi din münafıklık mı?" Malum grubun meşhur üyelerinin odayı yönettiğini görünce kahkahayı patlamıştım.) Uygulamanın kendi oluşturduğu adabı muaşerete uygun davranan ve böylelikle kullanıcıların güvenini kazanan ama yorumlarında belirli bir siyasi ajandanın izlerini görebileceğiniz kullanıcılar birçok odada aktif. Uygulamada konuşmacı olabilmek için bazı odalarda aranan profilinde Instagram ve Twitter hesabının bağlı olma şartı bu güven sorunsalına kısmi bir çözüm sağlıyor. Biraz da bu hesaplar üzerinden konuşmacıların kimliğini ve nereden konuştuğunu anlamak mümkün oluyor. Yine de Clubhouse'un ses üzerinden sağladığı sahicilik hissi ile sanallığın imkanları birleşince ortaya hiçbir sosyal medya uygulamasının sahip olmadığı bir etki potansiyeli çıkıyor. Bunun farklı siyasi amaçlar için kullanılabileceğini düşünmek için müneccim olmaya gerek yok.

Uygulamanın kamusal odalarının yanı sıra sağladığı "sosyal" ve "kapalı" odalar kulüp özelliklerini daha çok yansıtacak gibi görünüyor. "Sosyal" odalar sadece konuşmacıların takip ettiği kullanıcılara açıkken "kapalı" odalar konuşmacılara özel bir ortam sağlıyor. Diğer sosyal medya platformlarından farklı bir imkan olarak öne çıkan bu odaların zamanla uygulamanın asıl işlevselliğini oluşturacağı öngörülebilir. Sanal tanışıklıkların yarattığı güvenlik problemlerinin ötesinde bu şekilde kapalı devre yapıların ürettiği kültür ise başlı başına bir sorun arz ediyor. Sesin gelip geçiciliği dikkate alındığında Clubhouse metne dayanan ve bir şekilde paylaşımların izlerinin takip edilebildiği diğer sosyal medya uygulamalarından daha çok dedikoduya alan açıyor. Özellikle kültür, sanat ve edebiyat gibi apolitik olduğu varsayılan konularda mesnetsiz iddiaların, olumsuz imaların ve iftiraların daha kolay paylaşılabileceği düşünülebilir. Bu da farklı grup asabiyetlerinin muarızlarına karşı daha kolay etkinlik gösterebileceği bir ortam sağlıyor. Clubhouse'un zamanla kapalı devre gruplardan oluşan dev bir yankı odaları sistemine dönüşmesi muhtemel. Bu yüzden gerçek hayatta kulüplere yönelik olumsuz ön yargıların benzer şekilde uygulamaya ve buradaki çeşitli kulüplere yönelik de gelişebileceği düşünülebilir. Sonuç olarak Clubhouse Türkiye'de orta sınıflara tarihsel huzursuzluklarını birbirleriyle paylaşabilecekleri bir mecra sağlarken bir yandan da onları toplumun geri kalanından giderek daha çok yalıtıldıkları kapalı devre bir kültür içerisine hapsediyor.

mesutbostan@gmail.com