Çözümün tek adresi kim?

Hafta içinde HDP'nin yayınladığı Demokratik Tutum Belgesi'nde terörü lanetleyen bir ima dahi yoktu. Ancak bol bol demokrasi ve barış vurgusu vardı. Peki şu an toplumsal barışı zehirleyen kim? Kanlı cinayetler yapan kim? Daha doğrusu topluma ve devlete karşı elinde silah bulunduran kim? Devlet mi? İktidar mı? Toplum mu? 1990'lardaki gibi ret, inkar ve asimilasyon politikalarının bitirilmiş olması sorunun ana gövdesini teşkil eden siyasi boyutunu çözüme kavuşturdu ama işin devamını getirmek gerekir ki onun da muhatabı doğrudan halktır, bölge insanıdır. HDP daha önce kendisine büyük bir fırsat olarak tüm ülke bileşenleri tarafından ikram edilen "sorunu Meclis'te çözelim" kredisini tüketti.

Kürt meselesi olarak bahse konu edilen olgu, zaman ve zemine bağlı olarak değişiklik arz eden bir yapıya sahiptir. Zira konu, en başından beri esas yaslandığı ana kaynaktan ayrıştırılmak üzere inşa edilmiştir. Bir başka ifade ile etnik bir sorun olarak zuhur etti ama siyasi ve toplumsal alanı dönüştüren bir proje olarak hayatiyet kazandı. Özellikle bölgenin sahip olduğu muhafazakar ve geleneksel yapının dönüştürülmesi için son derece önemli bir rolü yerine getirdiği tüm kamuoyunun malumudur. Zaten örgüt de şu an kendi varlık nedenini dört ana başlıkta (bölgenin gerici ve feodal yapısını sonlandırmak, kadınları özgürleştirmek, gençleri örgütlemek ve Ortadoğu halklarına öncülük etmek olarak) özetlemektedir ki bunların hiçbirisinin Kürtler ile ya da Kürtlerin hakları veya yaşam standartlarının iyileştirilmesi ile alakası yoktur. Aksine onların varlığını anlamlı kılan temel toplumsal değerlerdir. Var olan bir sorun üzerinden bazı işbirlikçilerle birlikte başka bir toplumsal mühendislik projesinin hayata geçirilmesi operasyonudur esasında.

Reddi mirasın doğal sonucu

İmparatorluğu envai çeşit entrikalarla dağıtan ve yeni bir sistem tesis eden İttihatçıların en büyük hedefi toplumun tarihsel ve kültürel olarak tevarüs ettiği tüm yapıları bertaraf etmekti ve bunu bir şekilde de başardılar. Reddi mirasın doğal sonucu olarak toplum için yeni bir ortak payda arayışına girdiler. Pek çok konu gündeme geldi ama sonunda; gerektiğinde etnik orjinli yönü ağır basan, gerektiğinde de kültürel yüzü görünür olan, istedikleri zaman müspet de menfi de olabilen milliyetsiz ve imtiyazsız ama temelde ve özde "muhayyel" bir milliyetçiliği ortak payda olarak benimsediler. Etnik kökeni olmayan bir milliyetçilik olduğu iddia edildi ama hiçbir ötekiye ve farklılığa tahammülü olmayan bir ulus fikrini inşa ettiler. Aslında bir mucize beklediler, etnik, dini, ideolojik ve siyasi tüm sorunları çözecek bir ulusçuluk doğsun istediler ama olmadı. Kurdukları sistem ulus üstü olacaktı ama aksine tüm etnik yapılarda milliyetçi duyguları derinden kamçılayan bir atmosfer doğdu. Yönetilenlerin çeşitliliğine ihtiyaç olabilecek bir sistem inşa etme vizyonu olmayınca bu kez onları homojenleştirmek için yeni projeler uygulayıp hayata geçirdiler. Dünyadaki yeni gelişmelere işaret edilerek kurulan ulus devlet modeli, mevcut örneklerden çok çok faklı oldu. Dünyada demokrasi ile hayatiyet bulan ulusçuluk fikri bizde tek parti rejimi ile inşa edildi ve sonuç tam anlamıyla kaos oldu.

Millet hafızasındaki yara

Farklılıkları bir arada yaşatan bir sistem inşa etmek yerine, onları tek tipleştirmeye kalkıştılar ve çok ciddi sosyolojik sorunların doğmasına neden oldular. Bugün sahip olduğumuz pek çok sosyolojik ve siyasal sorunların ana kaynağı tek partidir, halk partisidir.

Milletin hafızasında ve kültüründe çok derin yaralar açtılar. Ama her vesile ile insanlar kendi yaralarını sarmayı başardı. Milletin kardeşlik ve birliktelik için gösterdiği azim ve kararlılık çeşitli ideolojik projelerle sabote edilemeyince devreye cunta faaliyetleri ile kanlı terör örgütü girdi.

Darbeler ile terör arasındaki illiyet rabıtasını da bu çerçevede okumak gerektiğinin altını çizmek gerek. Zaten ilk dönemde son derece basit bir insan hakları ve demokrasi açığı sorunu iken darbelerden sonra konu uluslar arası devasa bir krize dönüştü. Ama işin esas okunacağı alan ise toplumsal yapı ile alan ilişkisidir. Zira bunca zamandır devam eden terörün asıl hedefi sürekli bir kaos ortamı oluşturmaktır, sosyolojiyi ifsat etmektir. Terörün silahlı unsurlarına karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü mücadele ile eşdeğerde öneme sahip olan bir diğer mücadele de halk tarafından yürütüldü esasında. PKK terör örgütünün sözümona Kürtler için ve sözde onların adına işlediği hiçbir cinayet halkın birlikteliğini dağıtamadı, Anadolu insanın sahip olduğu derin feraseti yok edemedi.

Örgüt kendince bu sorunu aşmak için 90'lardan sonra yeni bir strateji belirledi ve yapısal olarak iki ana kola ayrıldı. Siyasi ve sosyolojik faaliyetler yürüten sözümona sivil (!) aktörler ve dağda silahlı mücadele yürüten askeri (terörist) kanat olmak üzere. İşte örgüt adına faaliyet yürüten tüm siyasi yapılar ve aktörler özde onun toplumsal alandaki çalışmaları için varlar. Bir başka ifade ile örgütün nüfuz edemediği sosyolojik yapıları dağıtmak üzere faaliyet yürütürler. Toplumda var olan kardeşliği sağlayan toplayıcı faktörleri dağıtmak üzere çalışmalar yapacak bir yapılanmaya gittiler ve bölgeden birisi olarak söylemem gerekir ki maalesef başarılı da oldular. Her ne kadar terör örgütü daha çok işlediği vahşi cinayetler, uyuşturucu, vs gibi kriminal konularla anılsa da onun esas gücü bana göre sosyolojik alanda meydana getirdiği değişim ve dönüşümlerdir. Zaten elan ülkenin başını da ağrıtan kısmı burasıdır. Bedenen ölen örgüt siyasi faaliyetler sayesinde ruhen yaşamaya devam etmektedir. Örgüt adına siyasi faaliyet yürüten çevrelerin içinde bulunduğu sıkışmışlığı bitirecek olan en kritik hamle ise onu bu alanda meşrulaştırmaktır ve muhatap almaktır.

Legal statü talebi

Hatırlanacak olursa PKK, büyük fedakarlıklarla başlatılan çözüm sürecini bitirmek için tarihinin en şımarık hareketlerinde bulunmuş ve onlarca kanlı eylem gerçekleştirmişti. Ama hükümet çelik bir irade ile süreci sonuna kadar devam ettirmekte kararlı idi. Ta ki Amerika Suriye'de PKK'yı mayın eşeği olarak kullanacağını deklere edene ve bölücü başının da PKK terör örgütünü meşru ve legal bir siyasi aktör olarak kabul edilmesini sağlayan bir yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesini isteyene kadar da devam etti. Meselenin çözüm mercii olarak TBMM'nin işaret edilmesi kulağa hoş gelen bir ifadedir. Son derece güçlü ve kolay bir yoldur da aynı zamanda. Hiçbir riski de yok ve herhangi bir zorluğu da. Çok cazip bir teklif olması bakımından da kimsenin itiraz edemeyeceği bir öneri olarak görünüyor ancak bu konu ile hemhal olanlar da çok iyi bilirler ki meclisin işaret edilmesinin arkasında bambaşka bir amaç vardır.

HDP'nın varlık nedeni PKK terör örgütüne legal ve sivil bir statü kazandırmaktır. Bunu nasıl yapabilir peki? Bunu ancak Meclis üzerinden yapabilir. Bu hedef, çözüm sürecinde İmralı ile yürütülen görüşmelerin de temel konularından birisi olmuş ve HDP/PKK'nın süreci bitirmesinin de ana gerekçesi olarak işaret edilmiştir.

Eğer Sn. Kılıçdaroğlu "Kürt meselesini Meclis'te çözelim" ifadesini sadece zamana ve zemine göre söylememiş ise, ki öyle olmasını dileyelim, bence durum çok daha vahim. Zira o da HDP'nın asıl varlık sebebinin andığımız hedef olduğunu en az hem sizin kadar hem de benim kadar biliyor.

Siz iyi niyetli olun ve Sn. Kılıçdaroğlu'nun masum bir niyetle böyle bir öneride bulunduğunu dillendirin ama ben kötü niyetli birisi olarak CHP'nın genetik kodlarında bu sorunu doğuran bir damar olduğunu biliyorum. Örgüte meşruluk kazandıracak bir yol arayışına mebni olarak söylenen bir söz olma ihtimali bana göre daha yüksektir. Bununla beraber bilindiği gibi örgüt, asıl gücü olan sosyolojiyi manipüle etme imkanını CHP'nin oklarından birisi olan "milliyetçilik" ilkesinden alıyor. Kavim milliyetçiliğinin maskesi ile yürütülen "devlet milliyetçiliği" resmi bir ideoloji olarak herkesi imtiyazsız ve sınıfsız olarak gördüğünü söylemekle beraber uygulama hiçbir zaman öyle olmadı.

Toplumun kahir ekseriyetini oluşturan muhafazakar mütedeyyin insanları terörize etmek için az gayret göstermediler ama hamdolsun ki Necmeddin Erbakan gibi bir siyaset dehası onların elinden tuttu ve sivil siyaset alanından çıkmalarına asla izin vermedi. Eğer bu konuda sahiden de Meclis bir çözüm mercii ise ki öyle olması sanıyorum hepimizin dileğidir, orada PKK terörünü lanetleyen kararlara şimdiye kadar niçin HDP'nın katılmadığını da sormak gerekmez mi? Ya da sözgelimi CHP bu hafta PKK terörünü lanetleyen bir mutabakat metnini meclise getirip oylamaya sunsun bakalım meşrulaştırmaya gayret ettiği partneri olan HDP meclisin iradesine uyuyor mu uymuyor mu görelim bakalım.

Keza hafta içinde HDP'nın yayınladığı Demokratik Tutum Belgesi'nde terörü lanetleyen bir ima dahi yoktu. Ancak bol bol demokrasi ve barış vurgusu vardı. Peki şu an toplumsal barışı zehirleyen kim? Kanlı cinayetler yapan kim? Daha doğrusu topluma ve devlete karşı elinde silah bulunduran kim? Devlet mi? İktidar mı? Toplum mu? İttifak belgesi olarak da okuyabileceğimiz bu metnin birinci maddesinde demokrasiden, özgürlükten ve çoğulculuktan bahsetmesi ise esasında trajikomik bir durum, PKK mı demokrasi istiyor sahiden?

Milliyetçi paradigma

Benim bu konuda dikkat çekmek istediğim esasında başka bir konu var; örgütün dönemsel olarak yaşadığı değişimlere uygun bir mücadele stratejisinin bir türlü kurumsallaşmamış olması terörle mücadelenin en zayıf noktasını teşkil etmektedir. Bu tarz bir stratejinin belirlenmemiş olması örgütün her seferinde yeniden dirilmesine neden oluyor. Bugün örgütün silahlı kanadı ile yapılan mücadele son derece başarılı bir düzeydedir. Ama örgüt artık sadece silahlı elemanlardan oluşan bir yapı değildir. Denilebilir ki bugün örgütü yaşatan en önemli ayağı onun arkasındaki dış bağlantılardır. Dolayısıyla da iç dinamiklerini tamamen bitirmiş olmak sorunu çözmekte kolaylaştırıcı bir etki doğurabilir ama tamamen bitirmeye yetmez.

Onun her bir sac ayağını kesecek bütüncül bir mücadele stratejisi belirlemek ve her bir alanda da farklı bir yapı ile mücadeleyi sürdürmek gerekir. Söz gelimi onun sosyolojik etkisini kıracak çalışmalar için ayrı bir ekibe, dış bağlantılarını bitirmek için de başka bir ekibe ihtiyaç vardır. Keza kamu işleyişinden kaynaklanan açmazların da bertaraf edilmesi için başka bir yol haritasına ihtiyaç vardır. İnsan hakları ve demokrasi ile güvenlik politikaları senkronize bir şekilde yürütülmelidir. Bütün bu işlemleri meclise ihale etmek ise hem gerçekçi olmaz hem de mümkün değildir.

Özetlemek gerekirse bugün var olan sorunun ana kaynağına indiğimizde kuşkusuz karşımıza Tek Parti zihniyetinin ve resmi ideolojinin yaslanmış olduğu "muhayyel milliyetçi" paradigma çıkacaktır. Bu alan üzerinden bölge insanını manipüle ederek kendisine varoluşsal referanslar oluşturan örgütün istismar alanlarını bitirmek için de onun gölgesinin üzerine düştüğü vatandaşların aidiyet sorununu çözmek gerekir ki bu da ancak yeni ve sivil bir anayasa ile mümkündür. İşte o zaman buradaki vatandaşlarımızı adil ve hakkaniyetli bir sistemin varlığına ikna edebilir ve aynı zamanda da sistemin (meclisin) içine özgün varlıkları ile dahil edebiliriz. Bu bağlamda hükümetin "yeni anayasa çağrısı" doğrudan bu sorunu ismen zikretmezse dahi CHP'nin içi boş "HDP ile Meclis'te çözelim" önerisinden daha gerçekçi ve işlevsel bir yoldur.

1990'lardaki gibi ret, inkar ve asimilasyon politikalarının bitirilmiş olması sorunun ana gövdesini teşkil eden siyasi boyutunu çözüme kavuşturdu ama işin devamını getirmek gerekir ki onun da muhatabı doğrudan halktır, bölge insanıdır. HDP daha önce kendisine büyük bir fırsat olarak tüm ülke bileşenleri tarafından ikram edilen "sorunu Meclis'te çözelim kredisini" tüketti. Artık bir daha böyle bir kredinin açılması sosyolojik olarak doğru değil ve işlevsel de olmayacaktır. Ama günlük politik çıkarlar için belki de her yol mubahtır.

mazharbagli@gmail.com