Cumhuriyetten demokratik cumhuriyete: Sivil bir anayasa ihtiyacı

"Kötü yasalar en kötü tiranlıktır" der İngiliz muhafazakar düşünürü Edmund Burke. Türkiye'de halen darbe anayasası yürürlüktedir. Anayasa darbe döneminin bir ürünü olduğu için temel hak ve özgürlükleri korumaktan uzaktır. Anayasanın konusu eğer devletse, bu darbe dönemi anayasası birey hak ve özgürlüklerinin lehine değil, devletin lehine yazılmış bir anayasadır. Milli Uzay Programı hayata geçirildi ve belki de 2023'te Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Ay'a gidebileceğiz. Sorun şu ki, uzaya gidiyorsunuz ama anayasanız darbe anayasası. Başkanlık sistemine geçtiniz fakat bu sistemin daha sorunsuz işlemesini sağlayacak demokratik hak ve özgürlükler konusunda standartlara uygun bir anayasanız hala yok. Bu kapsamda şu soruyu sormanın da artık modası çoktan geçti: Türkiye'nin yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacı var mı? Bu şunu sormak gibi: Yağmur yağar mı?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hükümetin yeni programı olan "İnsan Hakları Eylem Planı" hakkında açıklamalarda bulunurken eylem planının nihai amacının yeni ve sivil bir anayasa olduğunu söyledi. Bu açıklamanın hemen arkasından uzun süredir rafa kaldırılmış olan yeni ve sivil bir anayasa meselesi kamuoyunda tekrar gündeme geldi. Netice itibariyle son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan meselelerden birisi sivil bir anayasa ihtiyacı oldu. Hem iktidar hem muhalefet yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğini kabul ederken anayasa yapma sürecinin nasıl gerçekleşeceği konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiller. Anayasanın yapılma süreci ve kabulü hususundaki belirsizlikler sürüyor.



Yazısız anayasa

Anayasalar temel yasalardır. Toplumsal sözleşmelerdir. Kanunlar anayasalardan türemezler hatta onları öncelerler. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren anayasalar olmasa da kanunlara, yasalara, kurallara rastlarız. Kanunlar önce anayasalar sonra gelir. Anayasalar devlet örgütlenmesinin dayandığı ilkeleri gösterdiği gibi temel insan haklarına da öykünen metinlerdir. Dünyada çeşitli anayasa tecrübeleri vardır. Kimi ülkeler temel yasalarını uzun uzun yazarlar, kimileri beş on sayfada anayasa metnini (çerçeve) oluştururlar, bazıları da İngiltere gibi yazısız bir anayasaya sahiptir. Anayasaların bazıları muhteva ve ruh bakımından liberal, bazısı devletçi kimisi ekolojik kimisi ise despotik ve askeridir. Liberal demokratik anayasaların en önemli özelliklerinden birisi devlet gücünü sınırlandırma işlevidir. Bu türden anayasalar bireylerin hak ve özgürlüklerini, sivil toplumu güvence altına alarak devlet iktidarını mümkün olduğunca sınırlandırırlar. En azından sivil ve demokratik bir anayasanın bu özelliklere sahip olması beklenir. Elbette bu özelliklere sahip olmayan asıl amacı devleti korumak ve yüceltmek olan anayasalar da mevcuttur. Bu türden anayasalar ise genelde askeri darbelerin ürünü olarak karşımıza çıkarlar.

"Kötü yasalar en kötü tiranlıktır" der İngiliz muhafazakar düşünürü Edmund Burke. Türkiye'de halen darbe anayasası yürürlüktedir. 12 Eylül Darbesi sonrasında askeri yönetimin idaresi altında bu anayasa yaptırılmış ve yürürlüğe sokulmuştur. Anayasa darbe döneminin bir ürünü olduğu için temel hak ve özgürlükleri korumaktan uzaktır. Anayasanın konusu eğer devletse, bu darbe dönemi anayasası birey hak ve özgürlüklerin lehine değil, devletin lehine yazılmış bir anayasadır.

Bugün uzay çağındayız ve uzaya seyahatin ticarileştiğini, dünyanın güçlü ülkeleri tarafından uzayın bile metalaştırıldığını, parsellendiğini görüyoruz. Türkiye de bu konuda bir takım çalışmalar yapıyor ve uzayın iskanında dev ülkelerle rekabet etmeye dönük hamleler gerçekleştiriyor. Söz gelimi Milli Uzay Programı hayata geçirildi ve belki de 2023'te Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Ay'a gidebileceğiz. Sorun şu ki, uzaya gidiyorsunuz ama anayasanız darbe anayasası. Üstelik bir süre sonra dünyada uzay hukuku adı altında güçlü devletlerin oluşturacağı kurallar silsilesinin ortaya çıkacağı kesinken siz hala darbe anayasasıyla yola devam etmeye çalışıyorsunuz. Başkanlık sistemine geçtiniz fakat bu sistemin daha sorunsuz işlemesini sağlayacak demokratik hak ve özgürlükler konusunda standartlara uygun bir anayasanız hala yok. Bu kapsamda şu soruyu sormanın da artık modası çoktan geçti: Türkiye'nin yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacı var mı? Bu şunu sormak gibi: Yağmur yağar mı?

Basitliğiyle ünlü anayasa

Demokrasi teorileri alanındaki en önemli çalışmalara imza atan isimlerden birisi olan Amerikalı siyaset bilimci Robert A. Dahl, Amerikan Anayasası Ne Kadar Demokratik? (Dahl Robert A., Amerikan Anayasası Ne Kadar Demokratik?, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya, 2015) adlı bir kitap yazdı. Bu kitap Dahl'ın 2000 yılının sonbaharında verdiği Castle derslerinin değişmiş ve genişletilmiş içeriğine dayanıyor. Yani kitabın içerisinde savunduğu fikirleri kitabı kaleme almadan çok önce üniversitede ders olarak vermiş. Dahl'ın yazdığı bu metinde ele aldığı temel mesele Amerikan anayasasının ne kadar demokratik olduğu meselesidir. Dahl şu soruyu da sormaktadır: Amerikan anayasasının değişmesi gerekli midir? "Biz Amerikalılar neden anayasamızı tutmak ve kullanmaya devam etmek zorundayız?" Yani Dahl, kitabında dünyanın en demokratik anayasası ya da anayasalarından birisi olarak kabul edilen (çünkü halkın yoldan çıkmış bir hükümeti devirme yetkisi bile vardır) Amerikan anayasasının demokratik olmayan yanları olup olmadığını ve değişip değişemeyeceğini sormaktadır. Dahl kitabında kısalığı ve basitliğiyle ünlü Amerikan anayasal sisteminin günümüz demokratik standartlarına ne kadar uyduğunu değerlendirirken şu soruyu da sormadan geçmiyor: Eğer Amerikan anayasası çoğu Amerikalının düşündüğü kadar iyi ise niçin diğer demokratik ülkeler onu kopya etmediler? Gerçekten de Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkeleri Amerikan anayasasını kopyalamaktansa kendi anayasalarını yapmayı tercih ettiler. Biz ise anayasamızın bazı kısımlarını Batı ülkelerinin anayasasından kopyaladık.

Demokrasi tartışmadır

Dahl demokrasinin hem kelime anlamından hem de demokrasi için gerekli olduğunu düşündüğümüz uygulama ve kurumlardan anladığımız şekliyle demokrasi durağan bir sistem değildir demektedir. Gerçekten de demokrasi demek "tartışma" demektir. Dolayısıyla da demokrasi diğer siyasi rejimler içinde değişmeye en açık olan siyasi rejimdir. Dolayısıyla demokratik bir sistemde anayasalar çağının gerisine düşebilir ve nihai olarak anayasalar hiç de kutsal metinler değildirler. Nitekim Dahl kitabında Amerikan anayasası ile ilgili değerlendirmelerinde söz konusu anayasanın kutsal bir metin olmadığını ısrarla vurgularken hem yapıldığı şartları hem de anayasacıların sınırlılıklarını ortaya koymaktadır. Dahl oldukça ileri giderek geçmişteki anayasacıların sadece nihai olarak cahil olmakla kalmayıp önemli ölçüde kendileri için mevcut olan imkanlarla da sınırlı olduklarını söyler. (s.13) Hepsi erkek olan anayasacılar nihai belgeyi imzaladıklarında kölelik henüz bir kurum olarak devam etmektedir. Zira özgürlükten çokça bahseden ve deklarasyonu kaleme alan Thomas Jefferson'ın yedi yüz kölesi vardı. O dönemde Amerika'da köleliği savunanlar köleliğe muhalefet edenlerden çok daha güçlüydü. Bu yüzden Amerika'da köleliğin yasaklanması bir yüzyılın dörtte üçü bir zaman almıştır ve bir iç savaşa mal olmuştur. Köleler ve kadınlar, yerli Amerikalılar uzun yıllar oy verme hakkından mahrum olmuştur. Kadınların oy kullanma hakkını kazanması bir buçuk yüz yılı, yani 1919 yılını bulmuştur. Siyahilere yapılan anti-demokratik uygulamaların etkisi bugün dahi sürmektedir. Siyahi yurttaşlar polisin doğrudan hedefi olmaktadır. Irkçılık Amerika'da kol gezmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında demokrasi dinamik ve işleyen bir süreç olduğu için anayasayı da donmuş bir yapı olarak düşünmek doğru değildir Dahl'a göre. Anayasalar değişen şartlara göre yeniden düzenlenebilir, yeniden kaleme alınabilirler. Amerikan anayasası 1798 ile 1992 tarihleri arasında on yedi kez değişmiştir. (Her ne kadar Dahl kitabında mevcut Amerikan anayasasının değişmesinin önündeki engellerden söz etse de nihai aşamada sıklıkla anayasanın kutsal metin olmadığını ve değişmesi gerektiğini ısrarla vurgular)

Anayasa moral bir ifade olarak da anlaşılabilir çünkü bireylerin hak ve özgürlükleri, eşitlik ilkesi öncelikle ahlak felsefesinin konusudur. Bunlar ahlaki standartlardır. Bir toplumun en başta ahlaki standartlarında bozukluk varsa toplumun genelinde, kurumlarda yozlaşma ve çürüme kaçınılmazdır. Haklar ve özgürlükler konusunda çok başarılı olduğu sıkça kabul edilen Amerikan anayasasının dahi değişebileceği, değişmesi gerektiği demokrasi uzmanlarınca söyleniyorsa eğer bizim de anayasamızın dünyadaki demokratik standartlara ne kadar uyduğunu araştırmamız ve kamuoyunda tartışmamız bir gerekliliktir. Cumhuriyetten Demokratik bir cumhuriyete geçişte anayasanın nasıl olacağı büyük bir önem taşımaktadır.

Hukuk mu politika mı?

Milletçe şunu sormak zorundayız: Bizim sorunumuzu hukuk mu politika mı çözecek? Ben hukukun değil, politikanın önceliği olduğunu düşünüyorum. Bunun neden böyle olduğu belki başka bir yazının konusu. Kısaca söylenecek olursa burada izlenecek yol ve yöntem bellidir: Demokratik tartışma. İstenirse yol, yöntem de tartışılabilir. Bu da demokratik tartışmadır. Demokratik ve sivil bir anayasanın oluşumu akademik çevrelerden başlayarak medyayı ve kamusal alandaki diğer entelektüelleri içine alan, sivil toplum örgütlerini ve daha sonra da geniş halk kitlelerini içine alarak sürekli genişleyen bir tartışmayı gerektirir. Süreci sadece siyasi partilerin birkaç üye verdiği bir komisyona emanet etmek doğru değildir. Netice itibariyle siyasi partiler genel fayda ve çıkarı temsil ettikleri söylense de aslında hiziplerdir. Ünlü Alman sosyolog Max Weber'e atıfla birisi için Tanrı olan diğeri için şeytan olacaktır. (Partiler gerekli şeytanlardır!) Anayasal süreç tamamen partilere terk edilirse daha önce olduğu gibi partilerin bir süre sonra masadan anlaşamadan kalkmaları ihtimal dahilindedir. Bu durumda halka, kamuoyuna dönmek ve anayasal süreçte partilerden ziyade halkın aktör olmasını talep etmek en iyi yol gibi görünüyor. Hatta ileri giderek şunu söyleyebiliriz: anayasayı halk yapsın uzmanlar kaleme alsın. Geçmişten gelen ve "Toplum düşünemez onun adına ben düşünürüm" diyen toplumsal mühendislere ve savundukları vesayet sistemlerine verilecek en iyi cevap budur. Seçkinlere karşı halkın, sivil toplumun, kamuoyunun oluşturduğu baskı, sürecin daha rahat işlemesini sağlayabilir ve yeni, sivil bir anayasaya kavuşabiliriz. Herkes hakkını hukukunu koruma konusunda bu geniş tabanlı olarak yapılan yeni anayasaya güvendiğinde mevcut toplumsal kutuplaşma da büyük ölçüde azalacak ve Allah'ın izniyle cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçiş yapabileceğiz.

bengulg2000@gmail.com