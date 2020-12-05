Dinî durum haritası

Bugün modern Türkiye'nin din tarihi açısından müstakil bir okuması yapıldığında artık bir ezbere dönüşmekte hiç de zorlanmayan kimi tarihsel adımların yeniden ele alınıp tartışılması şarttır. Gerçekten de ülkenin kuruluş ve gelişme süreçlerinde ya da çok partili siyasal yaşamla birlikte evirildiğimiz demokrasi süreçlerinde din nerede durmaktadır?

Bizde din üzerine hemen herkesi kuşatan tartışma ve polemiklerin 18. yüzyılın sonlarından itibaren yoğunluk kazanması tesadüf değildir. Batılı bilginin evrensellik hüviyetine ulaşma süreci, İslam dünyasındaki verili-geleneksel bilgi ağlarının da sorgulanmasına yol açmıştır. Gelenekte içeriden bir dille gelişip serpilen din dili çoklukla avamla havas arasında gidip gelen ve ancak başını Sünni ulemayla tasavvufi rehberlerin çektiği bir müzakere alanını ifade eder. Nitekim Osmanlı medreselerinde devletle iç içe bir şekilde şekillenen dinî bilgi evreni gündelik hayatın yer yer esneklik talep eden taleplerini içtihatla değil ama daha çok da fetvayla karşılamaya yönelik bir sistematik içinde işlemekteydi. Gündelik hayatın ağır ve kısmen deruni sayılabilecek işleyişini bozacak kapsamlı büyük ve çeşitlenmiş sosyal olayların seyrekliği, bunların gündelik gerçekliği ve onu kollayan teolojiyi sarsıcı bir yetkinliğe sahip olmaması bu asude ve naif dinselliğin sürgit devamına fırsat veriyordu.



Osmanlı dinî müktesebatının yaslandığı yapılar birbirine rakip ya da birbirinin meşruiyetine dikkat kesilen bir ayrıksılığı kaldıramazdı. Nitekim bu bütünsellik içinde devlet ve saray, medrese ve ulema ayrıca gündelik hayatta tebaanın sürdürdüğü dinî yaşama pratikleri sonuçta aynı teolojinin farklı frekanslarla üretilmiş dillerine tabiydi. Bu durum, geniş bir coğrafyada yer tutmayı başarmış bir dinî söylem stokunun uzunca bir süre görece sorunsuz bir şekilde toplumsallaşmasına, gündelikleşmesine ve başka bir ihtimale kapı aralayamayan buyurganlığına ve haklı olarak da yegâne hakikat iddiasının ancak kendinden menkul olabileceğine kani olacaktır.

‘Seküler bir dinsellik’

Batı’da artık âdetten sayılabilecek bir hatırlamayla ulus devletlerin ortaya çıkmasına yol açan belli başlı gerilimlerin başlangıçta çoklukla travmatik etaplardan geçen hikâyesinin zamanla İslam dünyasında da kendine bir karşılık bulması gecikmedi. Klasik din savaşları, mezhep ortodoksileri, liberal teolojik açılımların habercisi protestan reformu ve giderek ulusal kimliklerle bütünleşen yerel teolojik yapılar sonuçta her biri birbirine karşı bağımsız ve rakip “dinî çoğulcu” reflekslerin zemin kazanmasına yol açmış olmalıdır. Fransız İhtilalinden başlayarak Aydınlanma düşüncesinin yarattığı enerjinin kıymet kazanmasıyla ilerleyen ve sonuçta keşifler dünyasının motivasyonunu takip eden endüstrileşme süreci bugün bizim genel olarak modernleşme bağlamında değerlendirdiğimiz geniş bir alanı kuşatan bir zihniyet yapısının temsili oldu. Gerçekten de bugün gelinen noktada, gerilim, çatışma ve uyum süreçleriyle ilerleyen Batılı yaşam pratikleri en başta deneyime önem veren yapısı ve elde ettiği kazanımları geniş bir tarihsel süreklilik içinde tanımlama kudretiyle rol model olma yolunda İslam dünyasında da belli bir duyarlılığı harekete geçirmiş, hatta paradoksal bir şekilde “seküler bir dinsellik”in heyecanına da teşne olmuş olmalıdır.

Yeni kuşak aydınlar

Batı’nın hiç de yekpare olmayan değişim sürecini tetikleyip harekete geçiren belli başlı soruların kısa sürede kendi dışındaki herkes için de “gerekli” ve “geçerli” birer soruya dönüşmesi mümkündü ve öyle de oldu. İslam dünyasının yeni kuşak aydınları, erken dönem batılı modernleşme süreçlerinin açığa çıkardığı soruları kendi adlarına sahiplenip topraklarına taşımakta hiçbir entelektüel mahsur görmediler. Oysa yoğun, kuşatıcı ve makul bir dindarlığın/dinselliğin hükümferma olduğu bir dünyada Batı’dan gelen soruların da oralarda verilen cevapların da bu coğrafyaya transfer edilirken pekâlâ dönüştürülmüş olabileceği, yerleşik dinî müktesebatın ortaya koyduğu zihniyet yapılarının bu soruları da bu cevapları da uzunca bir süre karşılamakta zorlanacağı belliydi.

Savaşların, tarihten çıkarılmaya yönelik uzun ve derinlikli saldırıların Osmanlı’yı cephelerde bir hayli teklettiği, eski şan ve şöhretini devam ettirmekte zorlandığı, giderek de artık pek de başarılı olamadığının anlaşılmaya başlandığı bir kesitte din yeni bir paradigmatik dikkat içinde sorgulanmaya başlayacak, kadim sınırlarından geri çekilmeye zorlanan bir toplumun dine ilişkin tartışma ve açılımları da farklı olacaktır.

Batı taklitçiliği

Modern dünyanın kendi kendini yenileme ihtiyacı duyarak başta kilise olmak üzere yerel toprak rejimleri, hakim kültürel rejimler ve oturmuş zihniyet yapılarıyla karşı karşıya gelmeyi göze alan enerjisinden İslam dünyasına ilk etapta yansıyan konuların neler olduğu takip edilmeye değer bir liste sunmaktadır. 3. Selim’in düzenleyici icraatlarıyla başlayıp 2. Mahmut’un reformculuğuyla ilerleyen ve sonunda “Ümmet-i Muhammed”i Tanzimat Fermanıyla (1839) buluşturan sürecin yer yer kupkuru Batı taklitçiliği, zayıf özentiler ve gerçekliği ihmal eden kopyacılıkla suçlanan işleyişi zamanla normal bir durum olarak kabul görmeye başlamıştır. Artık iyiden iyice önde giden bir dünyaya dahil olma çabasının belli başlı gerekliliklerinin sıkça dillendirilmeye başlandığı bir vasatta, askerî ve bürokratik reformların soğukkanlı analizlerden çok panik ilgilerin bir sonucu olduğunu görmezlikten gelmek zordur. Ancak belirtmek gerekir ki geç de olsa yeni bir dünyanın gidişatından uzak kalmama çabası altı çizilmesi gereken yeni ve dinamik bir hareketliliğe yol açmıştır.

Aslına bakılırsa 2. Viyana bozgunuyla birlikte fark edilmeye başlanan nispî gerilemenin nasıl ve ne şekilde aşılıp telafi edilebileceğine yönelik arayışların Tanzimat fermanının ilanına kadarki süre içinde ortaya konan formülasyonlarında içkin olan buyurganlık, tepeden inmeyi vazgeçilmez kılan meşruiyet beyanı ve toplumu bir türlü içine katmayı başaramayan inhisarcılığı bugün hâlâ devam eden Batı karşıtı söylemler için ciddi bir gerekçelendirme imkanı taşımaktadır. Devlet ve iktidar tarafından indirgemeci ve yer yer dönüştürücü dil oyunlarıyla topluma kabul ettirilmeye çalışılan Batılılaşma projesinin bugün nasıl olup da sıradan insanlar nezdinde bile hep bir ihtiyat payıyla birlikte değerlendirilmeye açık olduğuna bakmak gerekir. Cumhuriyet Türk modernleşmesinde sert, radikal ve uzlaşmaya açık olmayan tercihleriyle bilinir. Osmanlı modernleşmesinde din bir meşruiyet aygıtı olarak anlaşılır nedenlerle sık sık hatırlanırken Cumhuriyet döneminde artık ona bu gerekçeyle yaklaşabilmenin bile hiçbir anlamı kalmayacaktır. Dinle devletin arasını toplumun apaçık fark edeceği bir şekilde açan siyaset erkinin, halkın gündelik alışkanlıklarını, ortak maneviyatla iç içe geçmiş yaşama melekelerini değiştirmeye yönelik sınır tanımaz hamleleri Batı karşısında beklenmedik bir karşıtlık ve ürküntü duygusunun artmasına yol açmıştır. Kemalistleşme sürecinde dinin nasıl değerlendirilip okunacağı konusunda birbirini nakseden pek çok uygulama adımından sarih bir hedefe ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu bağlamda Daru’l-Fünûn marifetiyle gerçekleştirilmesi beklenen dinde reform, Türkçe ezan ve Türkçe ibadet uygulamaları, Elmalılı Hamdi Yazır’a ve Ahmet Naim’e yaptırılan yüksek dinî derinlikli tefsir ve hadis çalışmaları, Rıfat Börekçi, Ahmet Hamdi Akseki ve Ömer Nasuhi Bilmen marifetiyle toplumsallaştırılan modern dinî müfredat, açılan imam hatip mektepleri, ileride hayata geçirilecek İlahiyat fakülteleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve bir de daha en başta Diyanet İşleri Reisliği gibi adımları sekter laiklik uygulamaları içinde tutarlı bir düzlemde açıklamak zordur.

Sıra dışı bir gerilim

Erken dönem Cumhuriyet uygulamaları içinde dinin nerede “tutulup” nasıl bir ruhla “tanzim edilebileceği” konusu Batılılaşma çabalarının ortaya çıkardığı aydın zihinlerle ciddi anlamda karşı karşıya gelen sıra dışı bir gerilim yaratmıştır. Toplumu hızla modernleştirme çabaları, dini, kültürel bakiye düzeyinde bile olsa görmek isteyen geleneksel grupların beklentileri, taşra refleksleri ve dünya gerçekleri bir araya geldiğinde açık söylemek gerekirse dinî alanın nasıl deruhte edileceği noktasında ciddi bir kafa karışıklığının olduğu söylenebilir. Bugün modern Türkiye’nin din tarihi açısından müstakil bir okuması yapıldığında artık bir ezbere dönüşmekte hiç de zorlanmayan kimi tarihsel adımların yeniden ele alınıp tartışılması şarttır. Gerçekten de ülkenin kuruluş ve gelişme süreçlerinde ya da çok partili siyasal yaşamla birlikte evirildiğimiz demokrasi süreçlerinde din nerede durmaktadır? Tahliye, tasfiye, tebdil ve tenkil kavramlarıyla birlikte ele alınan bir sosyolojik sürecin ileride inkişafla değişecek boyutları üzerinde bugün çok az durulmaktadır. Dönemin şartları, zamanın ruhu ve kimi reformist aktörlerin din konusundaki eleştirel ya da düşmanca duygularının bu süreçteki bazı hazır kabullere nasıl fırsat verdiği konusu ihmal edilmeden ahlak temelinde konuşulmayı ve müzakereyi gerektirmektedir.

Türkiye’de dinin bir orta sınıf kültürü, yoksulluğu ya da trajediyi onaran bir ideoloji, tatsızlıkları aşma noktasında bir duygu terapisi gibi adlandırmalarla birlikte ele alınması yıkıcı etkilerini de beraberinde getirmiştir. Dini gündelik yaşam örüntüleri içinde sahici bir noktada tutma konusundaki çabaların çoğu kamusal alana sızma ve orada yer edinme çabalarıyla eş tutularak reddedilmiş ve din uzunca bir süre itibar sorunu yaşamış bir birikim olarak açıkça taşlaşmaya mahkûm edilmiştir. Marjinalize edilmiş, gelenekli ve taşra değerlerinin tahkim edicisi olarak kodlanmış bir referans sisteminden medeniyete, açık görüşlü bir sosyolojik gerçekliğe erişmek kuşkusuz zordu. Nihayetinde din ister istemez din olmaktan çıkacak, bir ideoloji olarak hem de paramparça bir ideoloji olarak ülkedeki belli başlı dinî grupların düşünsel çerçevesini belirleyecekti.

Öte yandan günümüzde dinin devlet ve toplum katlarında nerede “durması” gerektiğine yönelik arayışın sönümlendirildiği de bir gerçektir. Devletle sürekli niza hâlinde bir din anlayışı özellikle cemaat ve tarikatlar için korunan kalıcı bir perspektif olmuştur. Bugün devletin de toplumun da din konusunda çoğu algı ve manipülasyonlarla şekillendirilen bakış açılarından hızla uzaklaşması ve hiç olmazsa dünya ölçeğinde reel bir din tanımında uzlaşmak gerekir. Mevcut yakınlaşmaların da uzaklaşmaların da din ve devlet arasındaki örtük mesafeyi ortadan kaldırması mümkün değildir.

Türkiye’nin reel-politik ve kuşkusuz kültürel insicamını dikkate alan bir hassasiyetle dinin de laiklik ve sekülerliğin de ciddi bir analizini yapmak gerekir. Politik atraksiyonların kullanışlı bir alan olarak dini de yedeklerinde alıp tüketmeleri geleceğin Türkiyesi için ağır tahribatlar yapmaktadır. Toplumu sarıp kuşatan din yorgunluğu ve özellikle de gençlerin ufkunda yer tutmakta giderek zorlanan bir teoloji ileride sıkı bir coşku kaybını beraberinde getirecek kırılma ve çatışmalara yol açma tehdidi yaratmaktadır.

Derinlikli uzlaşı arayışı

Ne Müslüman toplumun ne de meşru devlet yapısının denetimine açık olan kimi örgütlü yapıların büyük toplumu inanç ve itikat noktasında fesada uğrattıkları, dini hakikat tekelini ellerinde tuttuğunu varsayan bu gruplar karşısında mesela Diyanet gibi genel toplum tarafından kabul gören kurumların da hiçbir ağırlık taşımadığı bir dönemde ciddi ve derinlikli bir uzlaşı arayışına girişmek gerekir. Dini Batı karşıtlığıyla, dindarlığı görselliğin iktidar teknikleriyle, maneviyatı arsız bir tüketici çılgınlığıyla hısım hâline getiren bu şekilsiz muhayyilenin hiçbirimize iyi gelmeyeceği açıktır. Devletin geleneksel reflekslerle dini kullanmak, onu gündelik politik enstrümanlardan biri hâline getirme konusundaki bildik pervasızlığının nihayet sonuna gelindiği açıktır. Ne var ki şimdi de istismardan kullanıma, çarpıtmadan dönüştürmeye türlü manipülasyonlarla her geçen gün daha bir şekil değiştirmeye yönelen ve uhreviyatı toptan reddedilmiş katı bir dinsellikte karar kılan başına buyruk söylem cemaatlerinin birbiriyle yarışan rekabetiyle hesaplaşmayı göze almak gerekir. Bugün bu sorunları dikkate almayan ve bunlarla yüzleşmeye vakit bulamayan bir gelecek tasarımı hem Allah’ı hem de hayatı birlikte tasavvur etmek isteyen yeni bir jenerasyon için hiçbir ümit barındırmayacaktır.

@darulmedya