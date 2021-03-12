Dinî eğitim: Muğlak ve heveskâr

Dinî pedagojik tahayyülden mahrum bir tedrisatın hem toplumsal meşruiyetinin zayıflığı hem de ancak var olanı içselleştirmekten çok öğütmekle ilişkilendirilecek bir aktiviteyi kutsallaştırıcı çabası din dilinin fakirleşmesinde etkili olmuştur.

Din alanının eğitim ve öğretime yönelik boyutları son birkaç yüzyılın vazgeçilmez tartışmaları arasında yer alır. "Nasıl bir toplum?", "Nasıl bir gelecek?" ve "Nasıl bir hayat?" soruları etrafında şekillenen bir gelecek tasavvuru dinî alanın sınırlarını sürekli gözden geçiren bir teyakkuz halinde sabit kalmayı seçmiştir.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin hiç de berrak olmayan sisli dünyasında dinin nerede duracağı-tutulacağı ya da anlamlandırılacağı problemi ileride sadece Cumhuriyetçilerin bir konusu olarak lanse edilse de bu sorunun kökleri daha da derinlere götürülecek bir içerik ve bağlam üretir.

Genç kuşak arayışlar

Gerçekten de Osmanlı'nın gerileme-çözülme ve tarihten tasfiyeyle sonuçlanacak yıkılma süreçlerinde bu fiili durumu ortaya çıkaran gerekçelerin neler olduğu sorusu asla ihmal edilmemiş, aksine etrafını sarmalayan dünyanın gidişatıyla kendi gerçekliği arasında giderek artan mesafenin nasıl azaltılacağı konusunda başta din olmak üzere belli başlı kültürel ve entelektüel müktesebatın neredeyse tamamı yeniden harekete geçirilmiş, bu bağlamda dinî olanın bütün boyutlarıyla yeniden masaya yatırılması konusunda özellikle genç kuşak arayışlar içerisinde coşkulu bir heyecan kendini sürekli canlı tutmayı başarmıştır.

Reformlara ruh veren enerji

Osmanlı İmparatorluk düzeninin dışarıdaki dünyaya ayak uydurmaktan çok onu anlamaya yönelik gecikmiş heveskârlığının dine yer yer sadakat yer yer de eleştirel bir düzlemde bakmayı mecbur kılacak bir perspektifte gidiş gelişler yaptığı bellidir. Nitekim başta Tanzimat olmak üzere belli başlı reformlara ruhunu veren asıl enerji, elimizden kayıp giden bir dünyaya dahil olmaktan çok onu anlamaya yönelik bir çabayı sürekli canlı tutmanın yollarını bulmaktı. Bu beklenti din ve dinî alanın bildik yapı ve temsillerini yeniden ele alma, onu farklı bir yorumlamayla devlet gereklilikleri içinde yeniden inşa etme gibi bir dizi ameliyeyi manevi bir rükün olarak topluma mal etmekte gecikmeyecektir.

Buna karşılık Cumhuriyetçilerin meram ve niyetlerinde bu denli açığa çıkmış bir muğlaklıktan söz etmek mümkün değildir. Modernleşme sürecini kendi inisiyatifleriyle birlikte başlatmaktan keyif aldıkları tartışmasız Cumhuriyetçi kurucu elit için hem Batı ulaşılması gereken bir hedefti hem de Batılılaşma bu tartışması yüce sayılan hedefe ulaşmak için biricik bir vasıtaydı.

Sorun yaratacak kurucu başlangıç

Ne var ki başlangıç süreçlerinin kolaycılığı mutlaklaştıran ruh halinde din de sonuçta kendisinden bir an önce kurtulunması gereken arkaik bir fenomenken çok geçmeden bu kanaatin yersizliğini ağır bir şekilde hissettiren sosyoloji, atılan radikal adımlardan kademeli bir hızla vazgeçmeyi mecbur hale getiren yeni bir süreç başlatacaktır.

Dinin daha başta sorunlu bir bakiye ve eğer onunla bir şekilde ilerlenecekse üreteceği maliyetten çoktan şikayetçi olmaya hazır bir girizgâhın ortaya çıkardığı sendelemeler Türkiye'ye ileride pek sorun yaratacak kurucu bir başlangıç var etmiştir. Dinden uzak durmakla onu bir şekilde tasfiye etmeye ya da onunla korporatif bir şekilde de olsa bir yer bulmaya kadar varan arayışların ileride ortaya çıkaracağı sorunları özellikle 80'lerden sonra yoğun bir şekilde hissederek kavramak daha mümkün bir hâle gelecektir.

Modernleşme hedefi

Modern Cumhuriyet'in ürettiği paradigmalara da bütün boyutlarıyla yansıyan dert ve hedef modernleşmektir. Yukarıda da vurgulandığı gibi bir yandan Batılılaşma çizgisinden modernliğe dahil olma bir yandan da artık dünya ölçeğinde rağbet gören ulus-devlet modelleri içinde kendi tarzını üretme iştiyakı, devasa güç, varlık ve organizasyonlarıyla dinin nerede tutulacağı sorusunu pek çokları için yakıcı birer azaba dönüştüren kaygılara yol açacaktır. Gerçekten de Türkiye'nin gerek tek partili gerekse çok partili siyasi yaşam teşekküllerinde hayatın hangi istikamette kurgulanacağı ve gündelik dilin hangi tahayyül üzerinden Batı'ya yöneltileceği konusunda sayısız uygulamalarla şekillendirilen pek çok örneğin içinde din de kendi nasibini almış, ister kaba ve baskıcı bir retorik içinde isterse ılımlı ve liberal bir genişlik içinde din sonuçta ulus-devlet tabiatının parçası haline getirilmekte gecikmemiştir.

Esasen dinle şimdiye kadarki tüm gecikmişlikleri bir tarafa bırakarak sahici ve bütüncül bir şekilde irtibat kurmaya yönelen pek çok kişinin yaşadığı paradoks, onunla kendisi arasındaki açığı çoklukla bir telafi sorunu olarak görmekle tatmin olmayı yetinmeyi seçmesinden kaynaklanır. Dinin, hangi yorumu üzerinden olursa olsun maruz kaldığı şiddetin götürdüklerini yeniden ele geçirme, onları bir bir kendi asli yerine döndürme gibi anlaşılır pek çok hedef nihayetinde bildik bir güzergâh üzerinden istikamet tutturmaktan çok daha yeni açılan bir yol üzerinde kültürel ve duygusal bir hassasiyete bağlı kalarak ilerlemekle sınırlı bir aktivizme yol açmış olmalıdır.

Türkiye'de dinin hem resmi hem de gayr-ı resmi mecralar üzerinden yeniden inşasına dair çoklukla bir proje edebiyatı şeklinde işleyen varlığı hemen her durumda onu asli tabiatıyla kavrama çabası içinde olanların aşmakta zorlanacakları birer handikaba dönüşmüştür. Gayr-ı resmi dinî tedrisatın meşruiyet arayışında devletin din alanını kıymetlendirme konusundaki bazen çekingenlikle bazen de öfke nöbetleriyle irtibatlandırılabilecek tavırlarının ağırlığı çoktur. Devletin ihmallerinin altını çizerek bir şekilde kamusal alandan dışlanan bir öğrenme faaliyetine yeni ve müstakil bir dil kazandırma konusundaki cevvaliyet dinî hayat üzerinde kurulmuş belli başlı tahakküm gruplarının kendi aralarındaki rekabetlerinden beslenen bir yıldırıcılıkla malul olmuştur. Dinî pedagojik tahayyülden mahrum bir tedrisatın hem toplumsal meşruiyetinin zayıflığı hem de ancak var olanı içselleştirmekten çok öğütmekle ilişkilendirilecek bir aktiviteyi kutsallaştırıcı çabası din dilinin fakirleşmesinde, tutuk ve içe kapanık bir dilde karar kılmasında etkili olmuştur. Anlaşılır nedenlerle çoklukla yoksul ve düşük nüfuz alanları arasında kendine bir pazar edinen cemaatlerin ürettiği sözüm ona dinsellik ileride her durumda ezik, özgüveni zayıf ve kuşkusuz fırsatçılığı değerli bulan bir bakış açısında kilitlenmeyi seçmiştir.

Yeni istikametler

Öte yandan resmi dinî tedrisatında iç politik hareketliliğin ve siyasi talepkârlığın gereklilikleri içinde bir kurguya ancak dönüşebilen müfredatı ise genellikle taviz, uzlaşma, protokol ve diplomasi çerçevesinde değerlendirilebilecek yeni birtakım istikametlerde biçimlenmiştir. Devletin din alanına tahsis ettiği yerin bazen bir kadastroyu andıracak şekilde sık sık tasnif ve tasarrufla ilerleyen hacim yer yer genişlemeyle yer yer de acıtıcı bir daralmayla hiç de tutarlılık vaat etmeyen bir seyyaliyeti gerçeklik olarak dayattığı söylenebilir.

Tereddüt ve korku

Ahmet Hamdi Akseki merhumun çok partili siyasi hayatın başlarında erken dönem Türk modernleşmesinde yaşanan din eğitimi maceramızı edebileştirdiği anıtsal makalesinin de gösterdiği gibi devletle din arasındaki ilişkilerin bir sistematiği ve usulünden çok her durumda geçerli bir pragmatizme teslim edilişinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Akseki'nin defaatle vurguladığı gibi devletin din alanına tahsis ettiği fikriyat bir ihtiyacın karşılanmasından çok artık toplumda giderek artan bir tansiyonun zapturapt altına alınmasıyla ilgili korku ve tereddütlerin bir eseri olarak okunmaya daha fazla elverişlidir.

Ana güzergah ve duraklar

Cumhuriyetle birlikte hayata geçirilen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının, kesintiler içinde de olsa her seferinde yeniden tanımlanıp hayata geçirilen din eğitim ve öğretimine ilişkin uygulama adımları ve başta imam hatip okulları olmak üzere, İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri'nin açılmasında yerleşik muhafazakâr bakiyenin hissedilir tazyikinin devlet aklıyla bir şekilde uzlaşmaya mecbur kalışının sonuçlarını müşahede etmek açısından önemlidir.

Bugün dinî eğitimin şekillenişine ilişkin ana güzergahları ele alırken bu durakları dikkate almak önemli ve yerinde bir duyarlılık olarak değerlendirilmelidir.

@darulmedya