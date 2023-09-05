Disney'e karşı sessizlik ve kültürel iktidar meselesini doğru anlamak

Türk siyasetinin iç meselelerinde popüler isimleri örgütleyip tavır almaya zorlayan menajerler acaba Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamamasına neden kayıtsız kaldı? Örneğin, bu platform Amerikan şirketi değil de Arap şirketi olsaydı, yaşananlara yine suskun kalınır mıydı? Ya da tartışmanın merkezinde TRT olsaydı, bu mesele, bir yandan sektör çalışanları diğer yandan muhalif siyasi partilerin ortak çabalarıyla neredeyse bir milli güvenlik sorunu haline dönüştürülerek tartışılmaz mıydı?

Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisi yayınlayacağını duyurmasının ardından, bu karardan vazgeçildiğini açıklaması tepkilere neden oldu. Özellikle Ermeni haber sitesinin iptal kararının arkasında Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) olduğunu açıklaması olaya farklı bir boyut kazandırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararın 'Türk milletine saygısızlık' olduğunu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Disney Plus'la ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan oyuncuların değil, senarist ve yönetmenlerin de bir Amerikan medya şirketinin Atatürk karşıtı tutumuna tepki göstermemesi ise yeni bir tartışmaya neden oldu. Türk siyasetinin iç meselelerinde popüler isimleri örgütleyip tavır almaya zorlayan menajerler acaba bu kez neden kayıtsız kaldılar? Örneğin, bu platform Amerikan şirketi değil de Arap şirketi olsaydı, yaşananlara yine suskun kalınır mıydı? Ya da tartışmanın merkezinde TRT olsaydı, bu mesele, bir yandan sektör çalışanları diğer yandan muhalif siyasi partilerin ortak çabalarıyla neredeyse bir milli güvenlik sorunu haline dönüştürülerek tartışılmaz mıydı?

Sektör, uzun zamandır uluslararası şirketlerin sunduğu imkanlardan yararlanmakta. Oyuncular ve yapım şirketleri uluslararası platformlarda yer alabilmek için birbirleriyle yarışırken ciddi ekonomik gelir elde etmekteler. Benzer şekilde İkinci Dünya Savaşı'nın ardından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin sinemaya çok ciddi yatırımlar yapması, birçok sinemacının da gözünü Hollywood'a dikmesine neden olmuştu. Hollywood, neredeyse sinemayı bir sanat olmaktan çıkarıp endüstri haline getirerek büyük bir ekonomik güç elde etti. Tarkovsky'nin 'Şiirsel Sinema' adlı eserinde belirttiği gibi, sinema yüksek karlar elde etmek isteyen ABD'li yapımcıların eline geçmişti. Bazı yönetmenler ise bu eğilime prim vermezken ülkelerinde bağımsız filmler çekmeye devam ettiler. Sektörün büyük bir kısmı ise endüstrinin çarklarına dahil olmak için mücadele verdiler.

Egemenin ideolojisi

Özellikle ABD'nin Hollywood'u yumuşak güç unsuru şeklinde kullanmasına dönük yapılan akademik çalışmalar Hollywood'un sinema üzerindeki etkisinin sadece ekonomik boyutuyla sınırlı olmadığına, meselenin siyasi ve kültürel kısmına da dikkat çekti. ABD, sinema sektöründen hem para kazanıp hem de çok geniş kitlelere ulaşma imkanıyla propagandasını yapıp, poltikalarına meşruiyet zemini oluşturdu. Hollywood yapımları Amerikan sermayesi tarafından konrtol edildiğinden, filmlerde Amerikan bakış açısı güçlü bir şekilde yansıtılarak, ABD değerleri ve yaşam tarzı evrensel bir norm halini aldı. Bu sayede farklı kültürel ve sosyal geçmişe sahip toplumlar sinemada izledikleri/gördükleri formları bir standart olarak kendi yaşamlarına tatbik etmeye başladı. Yapımlarda, ABD kiminle mücadele ediyorsa, ABD'nin haklı olduğu duygusu pekiştirilerek, dünyanın farklı coğrafyalarında kalplerin Amerikayla birlikte atması sağlandı. Başta Fransa olmak üzere birçok ülke ABD'nin sinema sektörünü ele geçirip, yönlendirmesine karşı önlemler almaya çalışsa da ABD'nin kültürel hegemonyasına karşı koymakta yetersiz kaldılar. Özellikle Avrupa'nın ABD karşısındaki etkisizliğine rağmen, egemen sınıfların çıkarına uygun hareket etmeden sanatsal üretimini sürdüren sanatçılar da oldu. Tarkovsky, Ozu, Bela Tarr, Angelopulos, Kiyarüstemi gibi isimler halen sanat duyarlılığı yüksek sinemaseverlerin önceliği olmayı sürdürüyor. Fakat kültür endüstrisinin parçası haline gelen aktörler, Gramsci'nin kültürel hegemonya bağlamında işaret ettiği gibi baskın grubun normlarını doğal görüp kabullendiler. Kabullenişin altında iki temel neden yatmaktadır; birincisi, şu anda dünya sinema sektörünün yüzde 70'inden fazlasını kontrol eden ABD yapımlarından ekonomik kazanım elde etme düşüncesi. İkincisiyse, batıdışı söylemlerin marjinalleştirilmesine bağlı olarak Batılı ideolojik anlatının benimsenmesi, Batılı hegemonik söylemin referans noktası haline gelmesidir. Böylece sektör, rızaya dayalı/gönüllü olarak egemenin ideolojik aparatına dönüştü. Disney tartışması, özellikle son yıllarda Türkiye'de muhafazakar ve seküler camia arasındaki kültürel iktidar tartışmaları açısından da önemli bir örnektir. Bu açıdan rızaya dayalı üretim konusu meselenin doğru konumlandırılmasına zemin oluşturacaktır.

Öncelikle bu rekabetin sadece Türkiye'de değil modernleşme süreçlerinin yaşandığı Tunus, Hindistan, Japonya gibi daha birçok ülkede görüldüğü unutulmamalı. Bu tarz ülkelerde gelişmenin sadece Batı tipi bir modernleşmeyle mümkün olabileceği tezi meselenin özünü teşkil etmektedir. Batı modernliğini insanlık tarihinin en üst aşaması olarak kabullenen toplumsal kesimlerle Batı'nın sömürgeci ve tek tipleştirici politikalarına karşı kendi kültürel birikimine yaslanarak gelişebileceğini savunanlar arasındaki bir anlayış farkından bahsediyoruz. Bu sebeple aslında modernleşmeyi savunanlar tüm dünyada örnekleriyle görüldüğü gibi Batılışlaşmayı referans almaktadırlar. Örneğin Türkiye'de Milli Mücadele İngiliz'e, Yunan'a, Fransız'a yani Batı'ya karşı kazanılmış bir zafer olmasına rağmen bugün, Milli mücadeleyi önemsediğini söyleyen kesimler ilericilik ve çağdaşlık dendiğinde yine Batılılaşmayı anlamaktadırlar. Benzer şekilde Japonya'da kendilerine atom bombası atan ABD'ye, Tunus'ta ülkelerini sömürgeleştiren Fransız'a, Hindistan'da 40 yılda 100 milyona yakın insanı öldüren İngiltere'ye karşı aynı yaklaşım sergilenmektedir.

Ve köle efendisi gibi konuşmaya başlar

Postkolonyal çalışmalar, egemen gücün yerel unsurları nasıl dönüştürdüğünü açık bir şekilde gösterir. Birinci aşama egemen kültürün yerel kültürü siyasi, ekonomik, askeri ve eğitim araçlarıyla baskılamasıdır. İkinci aşamada yerel kültür kendisini egemen kültürün bir parçası olarak görmeye başlar ve yerelliğinden sıyrılmaya çalışır. Son aşama ise yerel söylemin rızaya dayalı biçimde dönüşmesi, yani kölenin efendisi gibi konuşmaya başlamasıdır. Bugün Türkiye'de sadece genç dizi oyuncuları değil düşünce ve sanat dünyasında kültürel bir iktidar kurduklarını varsayarak, biricikliğini ilan edenler, üzerine bastıkları toprakta karşılaştıkları her şeyi, kendilerini egemen kültüre yaklaştırıp yaklaştırmadığına bakarak değerlendirme tuzağına düştüler. Neticesinde, Cumhuriyet'in bağımsızlık karakterini geri planda tutarak sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledikleri Cumhuriyet değerlerini de araçsallaştırdılar. Milli mücadele ruhunu tam olarak kavrayamadıklarından ötürü Disney gibi egemen kültürün bir ürünüyle karşılaştıklarında ne yapacağını bilemediler.

Bu çaresizlik akademi ve sanat alanında yürütülen çalışmalarda da görülür. Örneğin Türkiye'de marksizm ya da postmodernizm denildiğinde akla gelen ilk isimlerin dünya marksist ve postmodern literatürüne katkı sağladığını söylemek zordur. Platon, Kant, Heidegger, Foucault çalışan felsefecilerimize bakalım. Bırakın Amerika'da, İngiltere'de okutulmayı komşumuz Bulgaristan'da, Suriye'de bu isimlere atıf yapılmış mıdır? Ulusal sınırların dışına çıkıldığında varlığından haber olunmayan isimler Türkiye'de kurgusal bir kültürel iktidar oyunu oynayarak insanları hizaya sokmaya çalışıyor. Bu çevrelerin çabası Batılı güçlerin saygınlığını kazanmak adına dünyadaki gelişmelerden Türkiye kamuoyunu sadece bilgilendirmek düzeyinde kaldığı söylenebilir. Bir anlamda Batı'daki fikirleri ülkemize naklederek, Türkiye'de belli başlı düşüncelerin bayiliği yapılmaktadır. Bayilik, tahmin edileceği gibi bir başkası tarafından imal edilen bir ürünü pazarlamaktan öteye geçmez. İşte tam bu noktada Türkiye'de kültürel iktidarcılık oynayan çevrelerin pazarladıkları ürünün kendilerine ait ürün olmadığı görülmelidir. Türkiye'de yahut Batıdışı toplumlarda kendi kültürel ve tarihsel birikimine yaslanarak, düşüncesini güncelleyip evrensel bir iddia ortaya koyabilenlerin muarızı bayilik yapanlar değil, ürünün sahibi olan Batı'dır. Bugün Türkiye'de yahut Tunus'ta, Brezilya'da, Hindistan'da, Japonya'da kendi kültürel birikimine karşı özgüvensiz duranların, toplumu hizaya çekmek için benimsedikleri söylem Batı imalatıdır. Siyasal, kültürel, dini olgulara hatta kadına, aileye, doğaya ilişkin tekrar edilen kanaatler, 19. yüzyıl oryantalistlerin yazdığı metinleri hatırlatmaktadır. Kendi toplumsal birikimini yok sayıp, geleneksel değerlere karşı kompleksli bir tavır takınan, mimariden kılık kıyafete, gündelik yaşam tercihlerine kadar tüm kabulleriyle, sadece Batılı formların tatbik edilmesi, bahsettiğimiz toplumsal kesimler üzerindeki kolonyalist etkiyi göstermektedir.

Ödül törenlerinde cumhuiyetçi mesajlar veren aktörlerin, Disney karşısında sessiz kalması tesadüfle açıklanamayacak derin bir soruna işaret etmektedir. Ödünç kıyafetle baloya katılan ergen, dikkat çekmeyi başarır. Kendi kıyafetiyle katıldığı başka bir baloda ise dikkat çekmeyi başaramadığında artık kerametin kendinden değil kıyafetten kaynaklandığını anlar. Bu durumda iki ihtimal vardır, ya kendisiyle barışıp mutlu olmaya karar verecek ya da kendini beğendirmek adına başkalarına ait kıyafetleri giyip şizofreniyi sürdürmeye devam edecektir. Batılılar, belli kesimlerin kendilerine benzemeye çalıştığını bildiklerinden, 'efendi' olmayı doğal bir hak görüyorlar.

Hal böyleyken kültürel iktidar konusunu ele alırken küresel hegemonyayı göz önünde bulundurmamak her zaman meselenin eksik anlaşılmasına neden olacaktır. Efendiyle yarışmak kolay değildir. Sanat, düşünce ve akademide benzer düzeyde üretmeyi, rekabet etmeyi gerektirir. Sahici bir hesaplaşma için, evrensel arenada 'hesaplaşmaktan' başka bir yol bulunmamaktadır.