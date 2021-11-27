Düşünememe, üniversite ve dijitalleşme

"Dijital teknoloji" diyor Hüsamettin Arslan, "İnsana sağırdır ve orada söyleşi veya diyalog imkansızdır." Halbuki okumak insanın kendi kendisiyle ve yazarla diyaloğudur. Dijitalleşme arttıkça hem hocalar hem de üniversiteler plastiğe dönüşecek, sosyal bilimlerde eser üretimi azalacak ya da birbirinin kopyası, derinliği olmayan çalışmalar, bir kere bakılıp ikinciye rafa kaldırılan projeler etrafı saracak. Francis Bacon, "Çelişki veya ret, inanmak veya kanıksamak, konuşmak veya tartışmak için değil de tartmak ve düşünmek için okumalıyız." der. Düşünme ve tartma için çoğulluk değil, yalnızlık, hız değil, durmak, ayakta koşturmak değil, masada kitabın başında saatlerce oturmak, yani okumak gerekir.

"Düşünme hayatımız, modernleşme sürecimizin hızlanmasıyla birlikte giderek kompüterize olmaktadır. Bu bir dijitalizasyon sürecidir. Heidegger'in kendi zamanında Batı üniversitelerini dikkate alarak eleştirdiği şey, yani üniversitelerin dijitalizasyonu günümüzde hızla Türkiye'de ve dünyanın Batı dışı ülkelerinde gerçekleşmektedir. Hem de tahayyül bile edemeyeceğimiz bir hızla. Dijital cumhuriyet. Düşünme ağır ve kesif bir kompüterizasyon sürecine maruz kalıyor. Düşünmenin ibadet olduğu çağların çok uzağındayız veya ibadet formu değişti. Bizim toplumumuz gibi Batı-dışı toplumların durumu sürekli ve yoğun bir entelektüel kriz, bir entelektüel buhrandır. Buhran komadır; buhrana sürüklenmek komaya girmektir. Entelektüel buhrana sürüklenmek nerede olduğunu bilmemektir. Düşünmenin, neresindeyiz sorusuyla yüz yüze kalmak ve ona hiçbir cevap bulamamaktır. Etrafımızı, kuşatan ve muhatap olduğumuz entelektüel ideolojiler okyanusunun, bir fikirler ve akımlar okyanusunun neresindeyiz? Her yerinde ve hiçbir yerinde. Entelektüel buhranımız, bir fikirler okyanusunda kılavuzsuz kalmaktır. Kaderimiz sürekli kriz ve buhran. Bu buhranı yalnızca Batılı egemen entelektüel ideolojilere sadakatle bağlandığımız zaman aşabiliyoruz. Türkiye'de "düşünür" Batılı egemen entelektüel ideolojilere bağlılıkla eşitleniyor. Bu egemen entelektüel ideolojilere ne kadar sadakatle bağlıysanız, o ölçüde "düşünür" veya entelektüel olarak görülüyorsunuz. Batı'da günümüzde en gözde entelektüel ideoloji, kompüterin önünde secdeye kapanmadır. Dünyadaki gelişmeler, ve Türkiye'deki gidişat Heidegger'i doğrulamıştır. Türkiye'de tapacağı, önünde secde edeceği entelektüel putu veya putları kendisi yapamayan ve bunları yapan Batı'daki entelektüel ortodoksiye sadakatle bağlı, kendisine ve toplumuna sağır bir entelektüel ortodoksi vardır. Bu ortodoksi, ortodoksinin ortodoksisidir. Benim için ise "entelektüel olmak put kırıcılığa talip olmaktır"; "düşünme bir put kırma eylemidir", "düşünmek put kırmaktır"; "egemen ortodoksinin putlarını kırmaktır". "Entelektüel putkırıcıdır". Bu, peygamberlerin izinden gitmektir. Bizim geleneğimizde düşünmek sünnettir. Entelektüellerin, düşünen adamların sünnetidir. Modern uygarlığın putlarını kırmaya, modern Batı'nın ürettiği putları kırmaya talip olmalıyız. Fakat ne yazık ki bunun için Batı dediğimiz entiteyi ve onun düşünme geleneklerini iyi bilmemiz gerekir. Hepimiz, içinde yer aldığımız süreçte, Batı düşünme geleneklerinin ve Batılı büyük üstatların çömezleriyiz. Sanki kaderimiz sadece öğrenci kalmak."

Türkiye'nin düşünce ahvali

Yukarıdaki sözler Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'la Melamet Dergisi için yaptığımız söyleşiden. Celal Fedai'nin binbir emekle çıkarttığı bu dergi, düşünceye önem veren bir dergi olduğu için maalesef uzun ömürlü olmadı. Gevezelik etseydi ya da melamet diye ağır bir isim yerine komik veya saçma bir isim seçilseydi şu anda varlığını sürdürüyordu. Röportajda Hüsamettin Hoca'ya şu soruyu sormuştum: Sizin de düşüncelerini zikrettiğiniz ve ifade ettiğiniz gibi ünlü Alman filozof Heidegger, çağımızın düşünememekten muzdarip olduğunu söylüyor. Sizce ülkemizdeki düşünme sorunu için de Heidegger'in bu sözü geçerli midir? Türkiye'deki düşünce hayatının bugünkü ahvali nedir?

Türkiye'nin düşünce ahvali ortada. Bu konuda yazı yazdığımıza ve röportaj yaptığımıza göre durum hayli kritik. Düşünmesi gereken akademi düşünememekten muzdarip ve Hüsamettin Hoca'nın doğru bir şekilde tespit ettiği gibi özellikle pandemiyle birlikte gittikçe dijitalleşiyor. Bu satırları kaleme aldığım gün yaklaşık iki saat okul dijital sistemine faaliyetlerimi girmeye uğraştım. Şurada konferans, burada yazı, öteki tarafta program, başka bir yere araştırma projesi vs vs.. Bilgisayarın başında tam iki saat harcadım çünkü benim gibi teknoloji özürlüyseniz sistemi çözmeye uğraşmakla saatleriniz gider. Faaliyetleri girmeyi başardım ancak iki saatin sonrasında ana ekrana benim faaliyetlerin düşmediği anlaşıldı. Çıldırma noktasına geldiğimde asistan arkadaşlardan birisini arayıp gelip beni bu işten kurtarmasını rica ettim. O geldiğinde, beni bilgisayarın başında giden saatlerime ahlanıp vahlanırken ve okuduğum kitapların yarım kaldığından şikayet ederken, yani kendi kendime sövüp sayarken buldu. Araştırma görevlisi arkadaşla da sistemle bir saat kadar uğraştıktan sonra işin içinden çıkamayacağımız anlaşıldı ve asistanımız yan bölümdeki asistanlara soralım diye zekice bir fikir ortaya attı. Sanırım yan bölüm asistanlarından da bir çözüm çıkmayınca okulun sayfasındaki bir yönergeyle sonradan işi halletti. Açıkçası gittikçe dijitalleşen eğitim ve üniversite sistemi elektronik sisteme uymayanları zamanla dışarı atacak gibi gözüküyor. Ya da biz teknoljiden anlamayan hocalar kendimize bilgisayar işlerinden anlayan bir teknik uzman tutacağız. Bilgisayarı yalnızca yazı yazma ve mail göndermek gibi işler amacıyla kullanan benim gibi tiplerin gelecekteki durumu hiç de iç açıcı gözükmüyor. Eğer bir gün asistanlık işi okuldan kalkarsa – ki bu da gündemde - bana da erken emeklilik–emekli de olamadığımız için maaş alamadan emeklilik - yolu gözükecek sanırım. Benim yaşlarımdaki hoca arkadaşların da teknolojiden anladığı yok. Anladığımız şu ki teknoloji genç işi. Sürekli değişiyor ve hızlı değişebilmeyi talep ediyor. Yaşlananlar bu hıza yetişmekte zorlanıyorlar. Çünkü bu dijitalleşme sürekli olarak okuma işini askıya almaya sebep oluyor, okuduğum yönergelerden de bir şey anlamıyorum çünkü bu türden yönergeler hem çok sıkıcı hem de içerisinde önceden pek çok şeyi bildiğiniz varsayılıyor.

Efendim "öğreniverin ne işiniz var" diyebilirsiniz. Açıkçası yaş ilerledikçe teknolojiye olan soğukluğunuz gittikçe artıyor, bu türden şeyleri zaman kaybı olarak görüyor ve okumaya ne kadar az zamanınız kaldığını düşünmekten kendinizi alamıyor, acı çekiyorsunuz. Okumaya daha çok vakit ayırabilmek için de ıvır zıvır ne varsa hayatınızdan çıkarmaya yöneliyorsunuz. Mesela annem evde okumaya oturduğumda çöp atmaya bile gitmediğimden yakınır. Bir keresinde yazlığına giderken alt komşuya o yokken bana yemek getirmesini sıkı sıkıya tembihlemiş, komşuya demiş ki "bu okumaya dalar yemek filan yemez, sen arada kapıyı çalıp bir tabak yemek ver." Evet annem haklı okumaya dalıyorum çünkü ben fikirlerimle varım. Fikirlerim yoksa ben bir hiçim. Aklıma doluşan fikirleri internette gezinip faaliyet yazarak değil, uzun uzun kitap okuyarak edinebiliyorum. Kitap okumak kuyu kazmak gibidir. Yüzlerce sayfadan bazen yalnızca tek bir fikir edinir bazen de hiçbir fikir edinemezsiniz. Ancak durum hiç de iç açıcı değil. Üniversiteler dijitalleştikçe okuma ve düşünme rafa kaldırılıyor ve akademinin derin okuma ve araştırmadan ziyade think tanklere dönüşmesi ihtimal dahilinde.

Metafiziğe karşı çıkan bir metafizik içindeyiz: dijital dünya. Sanal gerçeklik. Devasa bir anonimlik. Yasal sorun çıkmadıkça kim izliyor, kim takip ediyor, kimle muhatapsınız bilinmez. Karşımızda öyle bir güç var ki her an aleyhimize dönebilir. Ya yanlış bir tuşa basarsam? İnternette online ders yapıyorum kamera kapalı zannedip ya yanlış bir şey söylersem? Birine verdiğiniz bir e-mail adresi saplantılı bir takipçinizin olmasıyla sonuçlanabilir. Anlık ilgi gösterdiğiniz bu kişinin gittikçe artan ilgisinden, tacizlerinden, cep mesajları ve e-mail yağmuruna tutulmanızdan rahatsız olup soluğu poliste alabilirsiniz. Pascal Bruckner, özgürlüğün sıkıntılarına katlanmadan nimetlerinden yararlanmaya kalkışmayı, masumiyet diye adlandırır. Ne kadar da safsınız!

Hal Niedzviecki, dikizleme kültürü çağına girdiğimizi ifade ediyor. Daha önce bahsetmiş olabilirim ama hatırlatayım; Hal'in kitap okumaktan hala zevk alanlara enfes bir şölen sunan Dikizleme Günlüğü adlı bir de kitabı var. Ona göre hepimiz "Dikizleme Kültürünün" bir parçasıyız. (Niedzviecki Hal, Dikizleme Günlüğü, çev. Gökçe Gündüç, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000) Dikizlemek bağımlılık yapan bir süreç ve komşularımızla, arkadaşımızla, eşimiz ya da sevgilimizle, akrabalarımızla oturup sohbet etmek yerine onları dikizlemeyi tercih ediyoruz. Bizi yalnızca dostlarımız, akrabalarımız ve alakamızın olmadığı insanlar değil, piyasa ve devlet kurumları da dikizliyor.

Doğru bilinen yanlışlanıyor

Bugüne kadar doğru bildiğimiz bir hayat yanlışlanıyor. Kitap okumanın yüceliğine inanç, otoriteye saygı, yüce duygusu sarsılıyor. Belki doğru ve yanlış hayat üzerine en çok düşünmüş kişilerden birisi olan Adorno'nun dediği gibi ben, benim kuşağım ve benden öncekiler kendi bireysel varoluşumuzu bir ideolojiye dönüştürdük. Belki de Bloom haklıdır ve okumak bencilce bir şeydir. Veya üniversite bürokrasisi bencilce bir arzuyu tatmin etmeme engel olduğu için kızıyorumdur. Sorun belki de budur diyebiliriz ancak gelişmekte olan bir toplum için asıl sorun bence derin okumalar yapması GEREKEN kesimlerin OKUYAMAMASIDIR!

İzlediğin seni belirler

Sanatseverler bana çok kızabilir ama saçma sapan bir şeyi –pop art- sanat diye sunmayı başarmış, mesela aynı konserveyi 32 kez resmetmiş, kamera karşısında hamburger yemiş filan ve bolca para da kazanmış -elbette bir felsefesi de var; tabii ben sanattan anlamıyor da olabilirim- Andy Warhol şöyle diyor (bozuk saat de bir kere doğruyu gösterir): "Modern insan önüne çıkan her şeyi yutan bir elektirik süpürgesi gibidir. Bu insanın nasıl biri olacağını izledikleri belirler. Televizyon zaten bu işlevi görür. Artık okumanıza da gerek yok. Kitaplar çöpe, televizyon kalsın! İşte bu yüzden insanlar, insandan çok plastiğe benziyor; tıka basa doydular ve böylece inşa edilmeleri tamamlandı. Tıka basa doysun diye önüne konulanları iade eden insanın ise cevher sahibi olduğu düşünülebilir. (Andy Warhol, San Francisco Chronicle, 1966, Warhol'dan akt. Hal, a.g.e, s.31)

Francis Bacon, "Çelişki veya ret, inanmak veya kanıksamak, konuşmak veya tartışmak için değil de tartmak ve düşünmek için okumalıyız." der. Düşünme ve tartma için çoğulluk değil, yalnızlık, hız değil, durmak, ayakta koşturmak değil, masada kitabın başında saatlerce oturmak, yani okumak gerekir. Bugün akademilerde masada saatlerce kitabın başında oturabilmek büyük bir lükstür. Kitabın başına oturduğunuz anda mail kutunuza düşen bir bilgilendirme maili, online bir kurs, whatsupınızdan gelen dijital ve bürokratik bir iş beliriverir. Artık "düşünmüyoruz" bizim yerimize bilgisayar düşünüyor. Ya da o bilgisayarı icat edenler, geliştirenler ve az gelişmiş ülkelere pazarlayanlar düşünüyor. "Dijital teknoloji" diyor Hüsamettin Arslan, "İnsana sağırdır ve orada söyleşi veya diyalog imkansızdır." Halbuki okumak insanın kendi kendisiyle ve yazarla diyalogudur. Dijitalleşme arttıkça hem hocalar hem de üniversiteler plastiğe dönüşecek, sosyal bilimlerde eser üretimi azalacak ya da birbirinin kopyası, derinliği olmayan çalışmalar, bir kere bakılıp ikinciye rafa kaldırılan projeler etrafı saracak. Yök üniversite sistemini tekrar gözden geçirmezse olacak olan bu. Benden söylemesi. Bırakın okuyan okusun proje vs yapmak isteyen de yapsın. Bana müsaade, ben yine kitaplarıma döneyim.

bengulg2000@gmail.com