Düşünmek, dilsel mekanın imkanları kadar mümkün

Eğitim sisteminin ontolojisi, içinde bulunduğumuz evrenin varlık dünyasını ifade eden söz varlığıdır. Epistemolojisi de bu söz varlığı ile gerçekleştirilebilecek kavramsal anlam ortamıdır. Bunun için eğitim süreçlerinin başarısı, öğrencinin anlayıp kavramsal ilişkiler kurabileceği yeterli nitelik ve niceliğe sahip kelime ile tanışmasına bağlıdır.

Varlıklar dünyasının tamamı olarak tasavvur ettiğimiz evren algısı, varlıkların ifadeleriyle gerçekleşen bir ilişkisel bütünlük alanıdır. İnsanın evren tasavvuru da bu alanda ifadesini fark edebildiği varlık ve bu varlıkların ilişki örüntüleriyle sınırlıdır. Bu sınırlılığın boyutları insanın içinde var olduğu mekanı oluşturur. Tüm ifadesi fark edilmeyen varlık alanı olan evren, sınırları saptanamadığından kendisine dair boyut algısına izin vermez ve boyutla sınırlanamayan bu ortamda ulaşılabilen ifadelerin imkanları kadar mekan kurmak mümkündür. Sahip oldukları kapasitesinin sınırlarının tespit edilememesi konusunda insan ile evren benzerlik gösteriyor. Keşfedilen her varlık insanın söz varlığında yerini buluyor.



Babil Kulesi efsanesi

Her varlık mündemiç olarak ifadesi kadardır. Bu yüzden ifadeler dilde varlığı temsil eden kelimeye dönüşür. Ancak bir varlıktan söz etmek onun algılanabilen ifadesinin dilin söz varlığına aktarılabildiği kadardır. Varlığı temsil eden kelime varlıkla anlam bağını sürdürdüğü kadar temsil işlevini yerine getirebilir ve eğer kelimeler bu bağlamını kaybederek ait oldukları varlığı ifade etmekten uzaklaşırsa yetkisiz temsilcinin yaptığı işlem gibi tüm anlam ilişkisi çöker. Kimse kimsenin ne dediğini anlamaz hale gelir ve Babil Kulesi efsanesi gerçek olur. İnsan ilişkilerindeki anlaşmazlıkları bundan bağımsız düşünemeyiz. Örneğin laiklik kelimesini, devletin inançlara müdahale etmesi olarak anlayan birisi ile tam aksini anlayan kişinin diyalog ortamını hayal edin. Hayal etmeye de gerek yok aslında bu ve benzeri durumları gördük ve hala da görüyoruz.

Varlığın ifadesine dair farkındalık arttıkça sözün kavramsal derinliği de artar. Dolayısı ile insan, ifadelerinin farkında olduğu varlıklar ortamında, onların bu ifadeleri ile kurduğu anlamsal mekanda kendi varlığını da ifa eder. İşte bu karşılıklı ifade ortamı, anlamsal ilişkilerin gerçekleştiği dilsel mekandır. Bu anlamda her insan sahip olduğu anlam ilişkilerini temsil eden kelimeler ve bu kelimeler ile varlık alanında kavrayabildiği ortam kadar mekan kurar. Dilin mekanı dediğimiz bu alan, varlıkların ifadelerinin insan diline somutlaştığı alandır. Her insanın mekanı da bu anlamda sahip olduğu söz varlığını aşamaz. Çünkü ifadesi fark edilmeyen varlık onu fark edemeyen için yoktur. Akıl, bağlamak, bağlam kurmak demektir. Akletme ya da düşünme eylemi, kelimelerin temsil ettiği varlıklar arasında bağlam kurmakla mümkündür. Varlıkların temsili olan kelimeler, insan aklının nesneleridir ve akıl bu temsiller aracılığı ile varlıklar arasında bağlam kurarak onları kavrar ve kavrayabildiği kadar anlam dünyasına sahip olur.

Anlam dünyası

İnsani tüm faaliyet ortamı, anlam dünyasında gerçekleşir. Bu faaliyet, varlığın anlamını temsil eden kelimelerle mümkün olur. Burada kelimelerin anlamlarıyla kavramsallaşan alan, kavrayan insanın özne olduğu ortamıdır. Öyleyse özne olmak öncelikle anlamakla ve bu anlam üzerinden kavrama eylemiyle mümkündür. Bu yetiye sahip olmayan varlıklar kavrayanın nesnesi olmaktan kurtulamaz.

Özne olmanın yani kavrayabilmenin aşamaları, öncelikle varlığın ifadesinin farkında olmak, sonra bu ifadeyi anlayıp insan dilinin temsil aracı olan kelimeye dönüştürebilmek- bir anlamda varlığın ifadesini insani ifadeye dönüştürüp insanlaştırmak- ve kelimelerin anlamlarıyla temsil olunan varlıkları boyutlandırabilmekle gerçekleşir. Böylelikle insanın boyutları da açığa çıkıyor. Bilim, teknik, sanat, hukuk, siyaset, ahlak ve felsefi boyutlar insanın kendi türü de dahil, varlıkla kurduğu kavramsal ilişki boyutlarıdır. Elbette insanın boyutları bunlarla sınırlı değildir. Kavrama yeteneğindeki derinlik, sığlık ve yeni farkındalıklar mevcut boyutları şekillendireceği gibi yeni boyutları da ortaya çıkartacaktır.

İfadenin, yani varlığın algılanması ile başlayan süreç, insan dilinin kelimesine, kelimenin algılanması ise kavrama ve kavramların da algılanması yeni kavramsal boyutlara dönüşerek dilsel mekanı dinamize eder. Bu mekanın boyutları ise, burada temsil olunan varlıkların ifadesiyle insan dilinde somutlaşan kelimelerin niceliği ve niteliği kadardır. Bu açıdan dilin ve elbette o dili kullanan toplumun mahiyeti o dilin sahip olduğu imkanlar kadar mümkün olur.

Eğitimin söz varlığı

Varlık dünyasının ifadesinden yola çıkılarak kurulan dil ortamı sahip olunan anlamsal yetinin kavramlarında değere dönüşerek bir toplumu millet olma özneliğine dönüştürür. Burada millet olmak ırki bir topluluğu değil kavradığıyla değer üreten ve bu değerleri yaşam tarzına aktaran özneleşmiş bir topluluğu ifade eder. Bu topluluk yaşamaya değer bulduğu, kavrayarak ürettiği ortamı sürdürülebilir kılmak için sistemler kurar. Bu sistemler bütünü ise devlet olarak, hukuki ve siyasi bir organizasyonla vücut bulur. Devletin hukuki yönü o aşamaya kadar ulaşılmış değerlerin, toplumsal düzeninin sürdürülebilmesinin temel kodlarını, siyasi yönü ise sürekli değişen insan ve varlık dünyasında bu değişimleri ve dönüşümleri toplumun hakkaniyet bilincine uygun yönetebilmeyi ifade eder. Siyaset bunu, her biri toplumun hak algısında kök bulan ahlak, hukuk ve adalet ilkeleriyle yapar. Toplumun hak algısını açığa çıkartan ahlak, hukuk ve adalet anlayışından kopuk bir siyasi faaliyet, devlet gücünü kullanma tekeliyle, o toplumun özne olarak dinamik olduğu anlam ilişkilerini ortadan kaldırarak onu nesneleştirmeye yönelir. Bu açıdan özellikle hukuki ve siyasal sistem ile eğitim sisteminin söz varlığı, bir toplumun anlam dünyasıyla bağını sürdürüp özneliğini muhafaza edebilmesi açısından büyük önem taşır.

Varlığın ifadesini insan dilinde somutlaşarak temsil eden kelime, ilk ortaya çıktığı kök anlamın kaidesi üzerinde, dilin bir unsuru olarak varlık bulur ve dile geldiği her zaman ve mekanda bu kökün üzerinde gelişebilir. Ancak kök anlamını kaybettiğinde veya buradan kopartıldığında, artık o temsil ettiği varlığın anlamını ifade edemez. Çünkü bir kelime ifade ettiği anlamı gerçekleştirebildiği kadar kendisi olabilir. Aksi takdirde ifade ettiği ile temsil ettiği anlam ilişkisi koparak kavramsallaşmaya geçit veremez. Anlamın ham hali olan kelimelerin ideal formu onun temsil ettiği varlık dünyasına ilişkin bağlamlarla kavramsallaşabilmesidir. Ancak bir kelime ifade ettiği varlıktan kopartılırsa, anlam dünyasından kaybolur.

Sözün muhafazası

Dilin, içinden geçtiği zaman ve mekanın anlamlarını taşıyarak gelişebilmesi o toplumun gelişmişliğinin somut verisidir. Bu açıdan sözvarlığımızın muhafazası ve cari kılınması büyük önem taşıyor. Dilin değerler sisteminin en temel kaidesi olduğunu düşündüğümüzde onu cari kılacak sistemlerin bu kaideden kopartılmaması gerekir. Bu açıdan hukuk ve eğitim sistemi dili cari kılacak önemli iki sistemdir. Diğer sistemlerden farklı olarak hukuk sistemi dilimizin sözvarlığını kendi terminolojisi içinde en iyi muhafaza etmeyi sürdürüyor. Ancak kendi terminolojisi ile bu alanda sınırlı kalıyor. Bu açıdan hemen herkesin zorunlu olarak dahil olduğu eğitim sistemi Türkçe'nin sözvarlığını kapsayacak periyodlarla planlanmalı.

Varlık evreni, varlıkları temsil eden kelimelerle kavranabilir. Bu anlamda eğitim sistemi her kelimenin kök anlamını ifade eden, yani kelimenin neyi temsil etmek için ortaya çıktığı anlamı bilmek ve zaman içinde bu anlam ilişkilerinde nasıl kavramsallaştığını bilmekle amacına ulaşabilir. Kavram ve varlık dünyası arasında nitelik ve nicelik olarak yeterliliği olmayan bir sistem, kelimelerle ilişkilendirerek kurduğu anlam dünyasında yaşayabilmek gibi bir farkındalıkla dünyaya gelen insanın, insani mahiyetine geçit vermeyecektir. Anlamsal boyutların sabiteleri olan kelimelerin kavramsallaştırılması bu açıdan öncelik arz eder. Örneğin daireler, çemberler ve küresel boyutla ilgili çalışmaların sabitesi pi sayısıdır. Pi sayısının mahiyetinin çevre ve çapla olan ilişkisi bilinmeden bu alanda hiçbir kavramsal çalışma üretilemez. Ya da hakkın yerine getirilmesi ile dengenin sağlanması süreçleriyle ilgili siyasi ve hukuki alanın sabitesi olan hak kavramının anlamı tanınmadan – ki varlıkların ve onlar arasındaki ilişkilerin mahiyetini dengeleyen ana unsur olarak tanımlanamaz- hukuki ve siyasi sonuçların adaletinden söz edilemez.

Kendi içkin yapısında sınırları tespit edilemeyen evrenin boyutlarından söz edilemez. Bu açıdan insanın evreninden söz ettiğimizde, sınırsız evrende, insanın ulaştığı varlık dünyasının sınırlarından söz ederiz. Bu da tüm insan dilinin söz varlığına tekabül eder. Eğitim sisteminin en önemli amacı ise insanlığın ulaştığı evren içinde onunla anlam ilişkisi kurarak yaşamsal zemini bu zamanın ve mekanın boyutlarına uyumlu hale taşıyabilmektir. Bu açıdan eğitim sisteminin ontolojisi, içinde bulunduğumuz evrenin varlık dünyasını ifade eden söz varlığıdır. Epistemolojisi de bu söz varlığı ile gerçekleştirilebilecek kavramsal anlam ortamıdır. Bunun için eğitim süreçlerinin başarısı, öğrencinin anlayıp kavramsal ilişkiler kurabileceği yeterli nitelik ve niceliğe sahip kelime ile tanışmasına bağlıdır. Türk eğitim sisteminin en büyük zaafı burada ortaya çıkıyor. Örneğin İngiliz eğitim sistemi tüm süreçler toplamında öğrencinin yaklaşık yüz bin kelime ile tanışması üzerine kuruluyken, bizde bu sayı on bini bulmuyor. Bu kelimelerin nasıl verildiğine ilişkin niteliğe bile girmeksizin bu karşılaştırma, iki farklı sistemdeki öğrencinin sahip olduğu evrenin boyutlarına dair ipucu veriyor. Bir eğitim sisteminin kalitesi onun, nicelik ve nitelik olarak çağın ulaştığı söz varlığının üzerinde inşa edilebilmesine bağlıdır.

Belki de en başta söylememiz gerekeni sonuca bağlarsak, aklın bağlam kurması olan düşünmek, varlıkları ifade eden anlamın 'işitilmesi' ile kavramsallaşan ve insanın insan olarak varoluşunu niteleyen isimleri bilmekle mümkündür. –Adem'in en başta vurgulanan vasfı varlıkların isimlerine dair bilgisiyle öne çıkar. Kendi başına anlam taşıyan tüm kelimelerin kökü isme dayanır. 'İşitmek' anlamında semi, isim ile aynı kökün (s m) çağrışımlarını veriyor. Varlığın ifadesini işitemeyen, onu fark edip adlandıramaz.- Çünkü isimler varlıkların ifadesi üzerinden insan dilinde somutlaşarak onları temsil eder ve insan bu temsili kavramsallaştırabildiği ölçüde 'kavrayamadığıyla' bile bağ kurarak kendisi olur. Kişinin ve toplumun sahip olduğu değer ise kendisi kadardır ve bu değer, anlam üzerinden varlıkla kurulan ilişkilerle ortaya çıkar.

aliosmansezer@hotmail.com