Farklıklarımızla bir arada yaşayabilecek miyiz?

Türkiye artık kendi soruları ile yüzleşmenin ve farklılıkları bir tehlike olarak gören paradigmayı terk etmenin sancıları içindedir. Türkiye nasıl ki, patolojik laiklik anlayışının ürettiği başörtüsü sorununa getirilen toplumcu çözümler ile son on yılda bu açıdan gündemimizi değiştirebilmişse, tarihinin en sancılı sorunlarından biri olan Kürt meselesinde de benzer demokratik mekanizmaları kullanarak çok önemli mesafeler kat etmiştir. Kürtler ile ana akım Türk toplumu arasında ne tür farklılıklar vardır ki bu iki topluluk barış içerisinde yaşayabilmek için çokkültürcülük siyasetine ihtiyaç duyabilsin? Baktığımızda bu farklılıklar, kullanılan dil dışında temerküz edebileceği ikinci bir somut ayrım noktasına ulaşamamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kuruluş yıllarında her ne kadar Osmanlı Devleti'nin devamı olmadığı yönünde son derece reddedici bir kimlik izhar etmiş olsa da gerçeklikte durum bunun epeyce ötesindedir. Türkiye, Osmanlı'nın borçlarını ödediği gibi onun kurumsal birikimini ve kadro kaynaklarını da büyük ölçüde devraldı. Osmanlı'nın millet sistemi üzerinden dizayn edilmiş olan bir arada yaşama etiği ulus devlet biçimine çevirmek açısından Cumhuriyetin radikal bir kopuş olduğu ifade edilebilir. Türkiye, enkazından onlarca devlet çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun kimlik siyasetini olduğu gibi devam ettiremezdi. Her dinsel topluluğa ve etnik gruba ait devletlerin kurulmaya başlandığı bir anda bu konuda ısrarcı olmak gereken çözümü sunamazdı. Türkiye Cumhuriyeti bu siyaseti uygulama konusunda herhangi bir imkana sahip bulunmamaktaydı. Bizzat Osmanlı'nın tasfiyesini zorunlu kılan bir uluslar çağında Millet sisteminde ısrar etmenin, artık geçerliliği kalmamış bir siyasi etiği ayakta tutma gayretinin beyhude bir çaba olduğu aşikardı.

Bunun için Cumhuriyet rejimi uygulamış olduğu radikal modernleşme ve İslamiyet karşısında aşırı dışlayıcı bir politika takip ederken ve dünyada uygulamasına neredeyse Fransa dışında rastlayamadığımız bir dışlayıcı laiklik/laikçilik biçimini uygulama sahnesine koyarken adeta paradoksal bir biçimde de yeni ulus-devleti din üzerinden inşa etmeye gayret etti. Cumhuriyet elitlerinin geçirmiş oldukları pozitivist merhaleler ile dini inançlarını büyük ölçüde yitirmiş olmaları gerçeği bile onların yeni kurulmakta olan Devletin kurucu öğesinin yine de İslam olması gerekliliğine halel getirmedi.

Kenetlenmiş bir kimlik

Türkiye bugüne kadar çokkültürlülük tartışmalarında adından bahsedilen bir ülke olmamıştır. Her ne kadar içerisinde özellikle Osmanlı imparatorluğunun parçalanması ile onlarca Balkan ve Kafkas halklarından oluşan etnik grupları ve ülkede bin yıldan fazla bir zamandır yaşamlarını sürdüren Kürt nüfusuna sahip bulunsa da Türkiye kimlik siyaseti olarak son derece katı bir ulus-devlet söylemine dayan bir Türk kimliği siyaseti geliştirmiş, bu farklı toplulukları Türk kolektif kimliği altında birleştirerek tartışmaları daha Lozan Antlaşması'nda bitirmiştir. Bu anlaşmaya göre ülkede azınlık olanlar sadece dini gruplar olarak tanımlanmış, Yahudi ve Hristiyanların dışında bir azınlık anlayışı kabul edilmeyerek bunun dışında kalan tüm Müslümanlar etnik kökenlerine bakılmadan Türk hanesine dahil edilmiştir.

Çokkültürcülük çözüm mü ?

Bizim Türkiye ekseninde çokkültürcülük talepleri ile ilgili olan görüşümüz, Batı'da ortaya konmuş olan çokkültürcülük modellerinin birebir Türkiye için de en uygun çözüm olmayacağı yönündedir. Çokkültürcülük teorisi daha çok etnik çeşitliliği göç yolları ile ortaya çıkmış, birbiri ile neredeyse hiçbir kültürel benzerliği olmayan etnik ve ırksal grupların bir arada ama yine de hâkim bir üst kimlik altında birleşmesi için ortaya konulmuş gerçekten farklı kültürlere tekabül eden etnik ve ulusal grupları aynı ülke altında barış içinde yaşatabilmek adına üretilmiş bir kültürel bütünleşme projesidir. Bu anlamda Kanada, Avustralya, ABD gibi ülkelerde değişik tarzlar altında gündeme gelmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Kanada'da Meyve Salatası, Amerika'da Erime Potası bir şekilde var olan etnik ve kültürel farklılıkların bir arada tutulması için olası çözüm önerilerindendir. New York, Chicago, LA kentlerinin kenar mahallerinde yaşayan Porto Ricolu ile Korelinin, Vietnamlı ile Küçük İtalya'da yaşayan Sicilya göçmenlerinin hemen hiçbir kültürel benzerliği bulunmaz. Onları bir araya getirecek ortak bir kültürün olmadığı bir durumda çokkültürcülükten söz edebilirsiniz.

Tekrar yineleyecek olursak Batı'da uygulamasına tanık olduğumuz farklılıkların tanınması siyasetiyle, bu toplulukların ana akım topluma olan bağlarının artırılması planlanmaktadır. Ancak tüm fark politikaları onların bütünleşmekte oldukları ana akımdan hiçbir şekilde de bağımsız kılmamaktadır. Söz gelimi Kanada çokkültürlülüğü Anglofon ya da Frankofon kültür gruplarının domine ettiği bir kolektif kültürde etnik Çinli, Kübalı ya da Filistinli olan gruplara verilen lokal kimlik hakları ve siyaseti ile ilgili olmakta, bu toplulukların hiçbirinin kendilerini ana akım toplum yerine koyma hakları da bulunmamaktadır.

Türkiye örneğinde çokkültürcülük siyasetini bir arada yaşamanın ideal modeli olarak sunmanın çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasal ve askeri elitlerin Osmanlı'nın yıkılış hikayesinin aşamalarına bizzat canlı birer tanık olarak katılmış olmaları, Osmanlı kimliğinin tarihte yüzlerce yıl başarı ile ayakta tuttukları kimlik siyaseti olan millet sisteminin artık işlemez olduğunu kavramış olmaları, modern Türkiye için yeni bir kimlik politikası belirlenmesini de zorunlu hale getirmişti. Will Kymlicka'nın da ifade ettiği gibi Osmanlı kimlik siyaseti gerçekten de en güçlü biçimi ile uygulandığı dönemlerde dünyanın en gelişmiş bir arada yaşama modelini sunmuş, bu hali ile liberal olmayan çoğulculuk biçimlerinin de en iyi modellerinden birini sergilemiştir.

Kürtler istisna mı?

Ülkemizde kimlik ve farklılık politikaları etnik düzlemde daha çok Kürtler üzerinden yürütülmektedir. Bu tartışmaların zemininde nüfusun yüzde bir'ini bile bulmayan gayrı müslim azınlıklar tartışma dışıdır. Kürtler ile ana akım Türk toplumu arasında ne tür farklılıklar vardır ki bu iki topluluk barış içerisinde yaşayabilmek için çokkültürcülük siyasetine ihtiyaç duyabilsin? Baktığımızda bu farklılıklar, kullanılan dil dışında temerküz edebileceği ikinci bir somut ayrım noktasına ulaşılamamaktadır. Dil farklılığı bir toplumu bölmek ve farklı bir muamele için kendi başına yeterli bir unsur olarak değerlendirilebilir mi? Dünya'daki çeşitli deneyimlere baktığımızda dili farklı olduğu halde barış içinde yaşayan örneklere de bunun karşısında olan başka deneyimlere de tanık olabilmekteyiz. Belçika, İsviçre, Kanada, Britanya Rusya örnekleri farklı diller konuşan bölgesel etno-kültürel grupların aynı kolektif toplum içerisinde barışçı bir biçimde birlikte yaşayabileceklerine işaret ederken, öte yandan aynı dili konuşmak Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında ortak bir ulusal konsensüs zemini yaratmamıştır.

Türkiye örneğinde çokkültürcülüğü bir model olarak ortaya sürmememize gerekçe teşkil edebilecek bir başka unsur da farklı etnik ve kültürel grupların Batı'da ortaya çıkan çokkültürcülük modelini işleten ülkelerdekine benzer bir biçimde Türkiye'de de var olup olmadığı konusudur. Çokkültürcülüğün model ülkelerinde etnik topluluklar birbirlerinden her açıdan farklı etnik ve kültürel aidiyetlere sahiptirler. Bir Çinli ile Meksikalı, Rus ile İrlandalı, Laos'tan göç eden bir Hmong topluluğu ile Filistinli Arap göçmenleri arasında birbirine kültürel olarak neredeyse hiçbir benzerlik bulunmaz. Bu toplulukları bir arada tutmak için çokkültürcülükten bahsetmek gerçekten de anlamlı olacaktır. Bir zamanlar Chicago Okulu sosyologlarının ortaya koyduğu gibi bu grupların kendi kültürel aidiyetleri üzerinde duruldukça ve onların kendi farlılıklarını ifade etmelerinin paradoksal bir biçimde bu toplulukları Amerikan toplumuna bütünleşmelerine nasıl imkân tanıdığını ortaya koymuş olmaları çokkültürlülüğün bu tür toplumlarda birleştiren bir fonksiyon icra ettiğini bize göstermektedir.

Yine çokkültürcülüğün merkez ülkelerinde farklı muamele gören etnik toplulukların mekansal anlamda da ayrışma içinde (segregation) topluluk hayatları sürdürdüklerine tanık olmaktayız. Bugün New York, San Fransisco, Los Angeles, Chicago gibi Amerikan ya da Toronto, Montreal, Vancouver gibi Kanada kentlerinde bu ayrışma çok net bir şekilde ortadadır. Bugün için Türkiye'de böylesi etnik adalardan, girilemez sokaklardan bahsetmek söz konusu değildir. Her ne kadar büyük kentlerimizde hemşeri örgütlenmesi ekseninde bir birliktelik hali olsa da, bu o kişilerin büyük şehir hayatına adaptasyonları adına onların sosyal sermayelerini etkin hale getirmelerinin bir sonucu olmaktadır. Bugün için Türkiye'de Hakkari, Van, Tunceli, Batman, Mardin kentlerinden çok daha fazla Kürt İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi büyük kentlerimizde yaşamaktadır. Bu bölgelerde yaşayan diğer alt kültürler de hiçbir kimlik siyasetine izin veremeyecek ölçüde karışmış durumdadırlar.

Birlikte bayram kutlanıyorsa...

Türkiye'de var olan kültür bu tarz bir çokkültürcülük sistemine zemin teşkil edecek kadar bir farklılaşma içermekte midir? Her şeyden öte birbirlerinden ayrı bir Türk ve Kürt kültürü var mıdır? Bu soruya verilecek olumlu cevaplar ancak çokkültürcü fark siyasetini gerekli hale getirebilecektir. Kanaatimizce ülkemizde aslında lokal farklılıkların hemen her yöremizde hissedildiği tek bir kültür vardır. Bu kültürün bileşenleri olan duyuş, hissediş, örf ve töre anlayışları büyük ölçüde bir birlik özelliği göstermektedir. Kutlanan dini ve milli bayramlarda ana akım toplumun birlikteliği tartışmasızdır.

Türkiye'de lokal düzeyde bazı farklılıklardan elbette bahsetmek mümkündür. Bu yöresel farklılıklar bir toplumun bir arada yaşamasına engel teşkil edecek boyutlara hiçbir zaman ulaşmamaktadır. Bir toplum ancak derin bir ayrışma içine girdiği zaman o topluma dair bir beka sorunundan bahsedilebilir. Michael Walzer'in ifade ettiği gibi "toplum tek bir vatandaşlığı olanaksız kılacak bir biçimde radikal olarak bölünmüşse, o zaman toprakların da bölünmesi gerekir". Bu bakımdan böylesi bir ayrışmayı haklı çıkaracak bir ortamın ve şartların Türkiye'de var olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yöresel ve dilsel ayrımlar karşısında devletin daha dahil edici ve kapsayıcı bir siyaset izlemesinin de bir zorunluluk olduğu görülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son zamanlarda benimsemiş olduğu yeni paradigma bu sorunların aşılması yönünde geniş toplum kesimlerinde bir iyimserlik havası esmesine sebep olmaktadır.

Çoğulculuğun bir toplumu parçalayacağı ve yok edeceği şeklindeki yaklaşım ve paranoyaların tam tersine aslında paradoksal bir şekilde makul düzeyde kabul gören farklı grup kimliklerinin tanınmasının engellenmesinin, alt kültürlerin varlıklarına müsamaha ile yaklaşılmamasının bir toplumun bir arada durmasını güç hale getireceği gerçeği ülkemizde de artık kabul görmeye başlamıştır. Türkiye kendi içinde bulunan bütün dil grupları ve mezhebi farklılıklar zemininde hesaplaşmasını çokkültürcülük söylemlerinin ötesinde de çözüme kavuşturacak dinamikleri yakalayabilir.

Merhum Hüsamettin Arslan'a göre otantik Türk ve otantik Kürt bir arada Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur ve asla birbirinin ötekisi değildir. Onlar bir ve aynı milletin insanlarıdır tam aksine. Sorun etnisist Türk ve Kürt anlayışını taşıyan elitist yapılar arasındadır. Türkiye'de yaşanan kimlik tabanlı sorunların kökeni ulus-devlet yapılanması ekseninde ortaya çıkan ve etno-seküler bir şekilde tanımlanmış dar Türk kimliğinde bulunmaktadır. Ona göre sorunun kökeni, Türk modernleşmesinin daha ilk günlerinde etnisist bir biçimde tanımlanmaya başlanan Türk kimliğinin kurgusunda yatmaktadır. Bu kurgu daha sonra Türk kimliğinden sonra en etkili kimlik olan Kürt kimliğinin de aynı yolu tutarak kendini etnisist bir şekilde inşa etmesi ile neticelenmiştir.

Sonuç olarak şu noktalar üzerinde durmak mümkündür. Türkiye örneğinde çokkültürcülük modeli çerçevesinde çözüm arayışları yerine bu toplumda yüzyıllardır beraber yaşayan ve bu anlamda sayısız kültürel ve dini ortaklıkları olan toplulukların bir arada yaşama için daha farklı modeller kurabileceklerinin ve bu konuda güçlü bir potansiyel bulunduğunun altı çizilmelidir. Bu, hiçbir biçimde var olan Kemalist modernleşme siyasetinin tavizsiz bir şekilde devam ettirilerek var olan sorun ve açmazların görmezden gelinmesi ya da kimlik taleplerinin fasit bir daire içinde karşılıksız bırakılması anlamına da gelmeyecektir.

Türkiye artık kendi soruları ile yüzleşmenin ve farklılıkları bir tehlike olarak gören paradigmayı terk etmenin sancıları içindedir. Türkiye nasıl ki, patolojik laiklik anlayışının ürettiği başörtüsü sorununa getirilen toplumcu çözümler ile son on yılda bu açıdan gündemimizi değiştirebilmişse, tarihinin en sancılı sorunlarından biri olan Kürt meselesinde de benzer demokratik mekanizmaları kullanarak çok önemli mesafeler kat etmiştir. Bu durum Türkiye'de farklılıkların demokratik sürece dahil edilmesi konusunda iyimser olmamıza imkân vermektedir.

Türkiye farklılık ve çeşitliliği bir sorun ve korkulacak bir olgu olarak görmekten vazgeçecek bir olgunluğa erişme inisiyatifi almak istemektedir. Bunun önündeki direniş odakları hala varlığını sürdürmeye devam etse de devlet-millet kaynaşması içinde bu sorunların aşılması imkân dahilindedir. Parekh'in ifade ettiği gibi ancak zayıf bağlara sahip toplumlar, farklılıkları tehdit olarak görürler. Bu, onların farklılıkları hoş karşılayıp birlikte yaşama becerisini gösterecek güvene sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Oysa Türkiye'de yaşayan farklı etnik gruplar ve alt kültürler dolayımında ortada olan farklılıklarımıza rağmen söz konusu grupların birbirleri ile olan ortaklıkları bu farklılıklardan zarar görmeyecek kadar büyüktür.

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