Faşizan bir inanç sistemi olarak sömürgecilik: Benzet, benzemeyeni yok et!

George W. Bush'un 11 Eylül yıldönümü konuşmasındaki Müslümanlara karşı "Haçlı Seferi" vurgusu dil sürçmesi değil, fikrin zikri olduğu hiç kimsenin dikkatinden kaçmadı. O gün sömürdüğü topraklar karşılığında o coğrafyalara insanlık bahşettiğini ileri süren algı, bu işin gerçek yüzü ortaya çıktığından beri bunu demokrasi üzerinden yapıyor. Faşizmi diğer ideolojilerle karşılaştırdığımızda en belirgin yönü bir teorisyeni ve teorisinin olmayışıdır. Bu nedenle faşizm her ortamda değişik algılara bürünmeye müsait bir yapıya sahip.

Sömürgecilik bir gerekçe olmadan sistemleşemez ve her sistem kendince yorumlanmış bir hak algısına dayanır. Böyle bir sistemin hak algısı da elbette sömürüyü meşru kılan bir gerekçedir. Bu gerekçe zamanın koşullarına göre farklı görünümlerde kutsallaştırılmış maskeler icat ederek tedavüle çıkar. Bu maskelerin işlevi sömürülecek olanı ötekileştirerek, sömürüyü meşru gösterebilmektir. Benzerlik ve farklılık algısına yaklaşımlar, genel hatları itibari ile biyolojik ve kültürel biçimler üzerinde belirginleşerek birey ve toplumların yaşamsallığını doğrudan şekillendiriyor. Sömürgeciliğin açıktan veya örtülü olarak, kimin daha çok sömüreceğine odaklanmış rekabet ortamı, modern dünyanın şekillenmesindeki rolünü farklı görünümlere evrilerek sürdürüyor. Bu sürecin en belirgin özelliği ise kendisine benzemeyeni veya benzetemediğini düşman algısı üzerinden okumasıdır.

'İnsan kimdir?'

Özellikle II. Dünya Savaşı ile gelinen süreç, Batı'da bu algının faşizm olarak normalleşmesiyle, kendisi gibi olmayanı ya da kendisine benzetemediğini yok etmeyi sloganlaştırmaya varan bir travmanın sonucudur. Bu travmanın atlatılamadığına ilişkin fenomenler, insan kimdir sorusuna küresel anlamda mutabakatla bir cevap verilemediğini gösteriyor.

İstisnaları olsa da insanlık tarihi insanın, birbirine rağmen varoluş mücadelesi olarak devam ediyor. Bu süreç, sanki insanlığın doğası gibi algılanmış ve normalleşmiş durumda. İnsan unsurunun yer aldığı zeminlere mikro ve makro ölçekte baktığımızda genel görünümün ötekileştirici anlayışla şekillenmiş normatif yapılar üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Tarihe böylesi bir genelleme üzerinden bakılması birçok ayrıntıyı görememe tehlikesi barındırsa da genelleyici yaklaşım, ihtiyaç olan perspektifi elde edebilme bakımından görüntüyü daha kapsamlı kadraja alabiliyor.

Hikayesi çok gerilere dayansa da 20. yy'ın başında, batıda ortaya çıkarak sistemleşen faşist rejimler, kendisi gibi olmayanın düşman olduğu algısının en yoğun yaşandığı alanlar oldu. Benzer algılarla üretilmiş ve doğrudan faşizan kavramları taşımasa da içeriği, farklı olanı ortadan kaldırmaya ya da sömürmeye yönelmiş kapitalist ve sosyalist algının, birbirine rağmen karşılıklı bloklar olarak mücadelesi ise faşizan reflekslerin makro ölçekli bir senaryosu olarak gerçekleşti. Kendi varoluşunu, ötekileştirdiğinin yok oluşuna bağlayan bu algıyı, dinler ve ideolojiler olarak yoğunlaşmış inançlar üzerinden anlamak ve tanımlamak çok zor. Çünkü bir inancın ana fikri bu inancın insan ve insanlık için en iyisi olduğu kanaatine yaslanır. İnsanlık için iyi olduğu iddiası ise bunun gerçekleştirilmesi ile savunulabilir. Oysa farklı inanç grupları olarak ortaya çıkan bu yapıların birbirini yok etmeye veya birbirinin kötülüğüne odaklanan tavırlarının arkasında, bu faşizan algıya geçit verecek formda icat edilmiş bir inanç olduğu çok açık. Bu inanç kendisi gibi olmayana veya çıkarlarına hizmet etmeyene en büyük tehdit olma özelliği ile diğer inanç sistemlerinden ayrışıyor. Çünkü bir inanç sistemi olan dinler ve aynı unsurları barındıran modern çağın dinleri olan ideolojiler kendilerinin insanlık için en iyisi oldukları iddiasına dayanır. Elbette böyle bir iddianın göstergesi iyilikte yarışmak ve kötülük ile mücadeledir.

Faşizmi diğer ideolojilerle karşılaştırdığımızda en belirgin yönü bir teorisyeni ve teorisinin olmayışıdır. Bu nedenle faşizm her ortamda değişik algılara bürünmeye müsait bir yapıya sahip. Faşizanlık, hangi ideolojik ortamda olursa olsun, farklı olana katlanmayarak kendisi gibi olmayanı (çıkarlarına hizmet etmeyeni) nefret objesi olarak ötekileştiren ve insanlığı sadece kendisi ile tarif edip sınırlayan algı ve eylemlere dönük bir genellemedir. Çünkü faşizm insanın her ortamda yakalanabileceği, ben merkezli güç ve bunu tahkim edecek çıkar talebine yaslanan narsisist bir hastalık biçimidir.

Evrimleşen emperyalizm

Özellikle İtalya ve Almanya'da faşist rejimlerin ortaya çıktığı koşulları incelendiğimizde liberalizm denemeleri üzerinden, sanayileşme ve sömürgecilikten beklediği güce ulaşamamanın yılgınlığı sonucunda ortaya çıkan bir travma olduğunu görüyoruz. Böyle bir travma ürünü olarak ortaya çıkan faşizmin bir güç edinme denemesi olarak toplum beklentilerini manüple eden söylemiyle, kamusal alanı kutsanmış maske fenomenleri dışında hiçbir görüntüye geçit vermeyecek şekilde sterilize ettiğini görüyoruz. Eric Hobsbawm da, genel olarak 1. Dünya Savaşı sonrası Büyük Çöküş olarak ifade edilen buhran karşısında başarısız olan liberalizm ve sosyalizme karşı faşizmin üçüncü bir seçenek olarak tüm dünyayı tehdit edecek bir yükselişe geçtiğini belirtir. Evrimleşerek devam eden emperyalizmin geldiği son nokta ise, ırki refleksleri terk edip -antifaşit bir maske takarak- dünyanın her bölgesinde kendisini tahkim edecek sınıflar üreterek, bunları desteklemek ve çıkarlarına karşı olanları bu sınıfsal ilişkilerle devre dışı bırakma politikalarına dayanıyor.

Gramsci'nin faşizme karşı mücadelede milliyetçileri ve liberalleri de içeren geniş bir cephe önerisinde, faşizmin belli bir kalıbının olmadığı, onun her kalıp içerisinde görünebildiğini anlamak mümkün. Oysa Marxist bloğun milliyetçi ve liberal kesime karşı genellikle toptancı faşizm ithamlarına karşın Gramsci'nin faşizm algısının, kendisi gibi olmayana karşı bir itham olmadığı açıkça anlaşılıyor. Kendi doğrularını, farklı olanın düşmanlaştırılması üzerinde yoğunlaştırarak ifade etme biçimi, esasında adı her ne olursa olsun bu ifadenin içeriğinin hakikat iddiasından yoksun, sadece güç talebi içerdiğini gösterir. Bu açıdan Gramsci'nin faşizmle mücadeleyi sadece sosyalist bir tepkisellik üzerinden değil, daha geniş bir cepheden ele alma isteği, faşizme karşı mücadele verirken faşizme evrilme tehlikesinden sakınma çabası olarak da okunabilir.

Sömürgecilik tarihi, Batı sömürgeciliğinin derin bir faşizan algıdan beslendiğini ortaya çıkartıyor. Bu dönemin en belirgin özelliği ise sömürenin sömürdüğünün insanlığını tartışma konusu haline getirerek kendini meşru zeminde tutma çabasında ortaya çıkıyor. Sömürgeciliğin insanlık dışı eylemlerini, sömürdüklerinin insan olmadığı hükmünü içeren resmi kararlarıyla meşrulaştırmaya çalışmaları aslında yapılanların hiçbir insana yapılamayacak boyutta olduğunun ipuçlarını veriyor. Bu hükme geçit veren algının kaynağında 'Tanrı Baba' inancına dayalı, ona iman etmekle, böyle bir babanın evladı olma ayrıcalığına sahip olma psikolojisi görmezden gelinemez. Bu inanç, servetin çokluğu ile baba tanrının ona olan sevgisini ölçen bir sistem üzerinde, fakirliği ve farklı olanı günahkarlıkla aynı görerek, ötekileştirdiğini ortadan kaldırma meşruiyeti ile faşizan algının teolojisini üreten bir içerik barındırıyor. Bu algı dün İncil üzerinden yürütülürken, bugün bunun demokrasi adı altında yürütülmesini bu inançtan ayrı düşünemeyiz. Bu bağlamda 'Haçlı Seferleri" ile 'Sömürgecilik' faaliyetlerinin ruhu aynı motivasyona dayanıyor. George W. Bush'un 11 Eylül yıldönümü konuşmasındaki Müslümanlara karşı "Haçlı Seferi" vurgusu dil sürçmesi değil, fikrin zikri olduğu hiç kimsenin dikkatinden kaçmadı. O gün sömürdüğü topraklar karşılığında o coğrafyalara insanlık bahşettiğini ileri süren algı, bu işin gerçek yüzü ortaya çıktığından beri bunu demokrasi üzerinden yapıyor. Bugün de aynı teolojik kökenlere yaslanan sömürgeci algıda meşruiyet göstergesi, hiyerarşik olarak örgütlenmiş bu inanç sisteminde güçlü olana itaat etmek ve servet sahibi olmak denkleminde kendisini cari kılmayı sürdürüyor. Servet sahibi olmak ise iman göstergesi sayılarak sistemin sürdürülebilirliğini motive ediyor. Bu durum elbette yeni bir oluşum değil, Batı ilahiyatının kadim kültüründe mevcut olup Makyavel ile de "amaca ulaşmak için her yolun mübah olduğu" teziyle modernize edilmiş bir inanç biçimidir.

Gücün haklılığını meşrulaştırmaya dayanan bu algıda sömürülecek olan veya sömürgeci rakipler daha fazla sömürme yarışında doğal bir düşmandır. 20. yy'da gerçekleşen iki dünya savaşının kodları bu zeminde gerçekleşti.

Bugün neredeyse bütün dünyanın lanetlediği faşizm söylemi, ırkçılıkla sınırlanarak sömürgeciliği cari kılan faşizanlığın farklı görünümlerini ört bas ediyor. Söylemin maskelediği bu durumu görebilmek ise neyin ne olduğunu bilip anlamak olan doğru okumayla mümkündür.

aliosmansezer@hotmail.com