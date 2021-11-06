Her durumda bir kurtuluş vardır. Dönüş de varış da "yol"adır.

Kusurlu yol tariflerine itibar etmek, ruhumuzda hiçbir karşılığı olmayan şeylere mütemadiyen rağbet göstermek belli ki uslanmadığımızın işaretidir. Bazen hadi işiniz rast gelsin diyenler bize yol açıklığı dilemezler, madem öyle ne haliniz varsa görün demek isterler. Tam da bu bir hayli acıtıcı ve oldukça tuhaf uğurlama cümlesine maruz kalmamak için kendimizi duada tutmanın bir yolunu bulmak gerekir. O hâlde derdimiz istikametse aslolan 'yol'u takip etmektir. Bizi yoldan edenin derdi ortada bırakmaktır. Gösterişli ve mutantan ilgilere yöneldiğimizde geçiciliğin tuzaklarına düşmüş oluruz. Yolun da bir müfredatı vardır, menzile ulaşma çabasında ne zaman ne yapılacağı bellidir. Ne var ki bütün bunlar da bize zor gelir. Arada oyalanmayı, dikkatimizi dağıtmayı, başka şeylere dalmayı arzu eder bunları da sözümona dinlenme kabilinden görüp kendimizi bir güzel ikna ederiz. Belki o arada kervan çoktan yola düzülmüştür, gözden kaybolalı çok olmuştur.

Aslolan yolu doğrultmak ve ondan sapmamaktır. Gideceğimiz yer bellidir; onu ne arafta arıyoruzdur ne de arasatta. Güzergâhımız enlemiyle boylamıyla bellidir. Yaptığımız her ne varsa irademiz dahilindedir, savrukluk başka bir şeydir, hem bunun kitapta da bir yeri yoktur.

Yolu tastamam doğru tayin etmek, pusulayı kaybetmemek ve kıbleyi doğrultmak önemlidir. Niyetimiz bellidir, yola çıkmışızdır. Bizi bekleyen şeylere aklımız kestiği ölçüde hazır ve nazırızdır. Sürprizler de kaderdir, onlardan kaçmak olmaz. Bununla beraber bilgimiz dahilinde işleyen şeylerle yürümek keyif verir, nerden neyin geleceğinden daha en başta haberdar olmak, temkini elden bırakmamak ve gözümüzü yoldan ayırmamak bizi hikâyenin sahibi kılar. Yolu kaybetmek tehlikedir, yoldan çıkmak afettir.

Hep aydınlıkta yürünmez

Yol hep aydınlıkta yürünmez. Gidilen yolun da bizi imtihandan imtihana sürükleyen handikapları vardır. Ortalık güllük gülistanlık olduğunda yol almayı kim istemez? Gidilecek yer bellidir, yolun kıvrımlarına hakimizdir, etrafta bizi yanıltacak bir gölge bile yoktur. Almış başımızı gidiyoruzdur. Ama hep öyle olmaz. Yol dediğimiz türlü detaylarıyla, olmadık vakalarıyla, beklenmedik hâlleriyle maluldür. Yola çıkan bütün bunları bilir, olası sıkıntıların kendisini yoldan edeceğinden haberdardır. Gecesi vardır gündüzü vardır, yağmuru vardır çamuru vardır. Hele sizi hele dumanı. Bütün bu ihtimaller zincirine karşı istikametten ayrılmamak, yolu doğrultmak ve menzile sağ salim erişmek için neler yapılması gerektiğini az çok tahmin etmek gerekir.

Dikkat insanı yorar

Hep dikkat yorar. Sürekli sağa sola bakmanın, her şeyi didik didik etmenin de bir müptezel yanı vardır. Yolculuğumuzun rahat ve huzurlu geçmesi için uymamız gereken ilke ve kurallar bellidir. Ancak sürekli teyakkuz durumu, gerçekliğin doğasına yönelik abartmalar insanda bir tat bırakmaz. Kararınca ilerlemek yol aldırır, bu sadelik olası tehlikeleri bertaraf eder. Ani ve hızlı hareketler, yol ayrımlarını kaçırmamıza neden olur. İfrat ve tefrit yol şeritleri gibidir. Abartı da küçümseme de bizi zikzaklara mahkum eder.

Yolda olanın tek derdi belirlediği hedefe ulaşmak değildir. Yola çıkan bir de yoldan çıkmamanın hesabını yapmak zorundadır. Başımıza gelen şeyleri kör şeytana yüklemek kolaydır, sorumluluğu bizi bir anlık gaflette karar kıldıran nefsimize yıkmak beklenilen bir şeydir. Ama biliyoruz ki gözlerimiz vardır görmek için vardır, kulaklarımız vardır duymak için vardır. Gözlerimizi dört açmak hedefe yönelmenin ön şartları arasında yer alır. Kulağımız kiriştedir. Bütün duyargalarımız tetiktedir ve "tehlike nereden gelir" sorusunu bize hep tedirginlik veren bir bekleyişe çevirmemek için beş duyunun bütün canlılığıyla yolculuğumuza eşlik etmesi gerekir. Bunların yetmeyeceğini herkes bilir. Akıl ve kalp, iz'an, irade, feraset ve muhakeme olmadan hareketimize bir yön vermek, adımlarımızı istediğimiz yönde kanalize etmek imkansızdır. At sahibine göre kişner. Sahip kimdir, beden kime tabidir?

Tahrik unsuru

Bazen yolcuyu azdıran sanki sadece yoldur. Yol bizi tahrik eder, onun şehveti bizi yolumuzdan eder. Yol dediğin hız ister, artistlik yapmamıza fırsat verir, başkalarını delirtiriz, şımarıklığımıza bir diyecek yoktur. Azmışızdır başımıza kesin bir gelecek vardır. Aklımız başımızdan gider, yoldan çıkmışızdır.

Yolun bir doğrusunun bir de eğrisinin olduğunu bilmek en doğru başlangıçtır. Önümüzde çatallanan trafikte ne tarafa gideceğimizin bilgisine sahip olmak bizi kararlı kılar. Ortalıkta dolanma yerine, sözüm ona alternatif diye birer seçenek havasında beliren yollara sapmamanın yolu bilmekten geçer. Yol dediğimiz birden fazla kollarıyla bizi sürekli tereddütte bırakır. İlerde sağa döndüğümüzde bizi ne beklemektedir, soldakine sapsak acaba gideceğimiz yere daha mı erken ulaşacağız? Bu soruların hepsi besleyici, hepsi doğru sorulardır. Ne var ki her birini tek tek denemeye vaktimiz yoktur, hele işimizi şansa bırakmanın hiçbir alemi yoktur. Yolu bilmek, bizi yola dahil edecek, yolda tutacak bilgiye sahip olmak gerekir.

Meylimizin sapması korkutur

Yolda ayartanlar hep olacaktır, çeldiriciler beladır, onlardan yakamızı kurtarmak zaman alır. Bizi oyalayanlar yolu uzatırken aldatanlar helak olmamızı isterler. Gideceğimiz yeri bilmek, doğru istikametin hangisi olduğundan haberdar olmak bizi seferde sabit kılar. Bozguncuların şerrinden kurtulmak onları bilmeyi, fitnenin kimden fesadın nerden çıktığını bilmeyi gerektirir. İşin ilginç tarafı bütün bunlar da sonuçta bizi yoldan çıkarmak için seferber olmuşlardır. Dua önemlidir, güçlü birinden yardım istemek her zaman makbuldür ama yalvardığımız her kimse onun bizi doğru yola yönlendirmesi gerekir. Meylimizin sapması korkutur, ilgilerimizin çeşitlenmesi işi zora sokar. Biz nereden nereye gidiyoruz? Mesele budur.

Bununla birlikte yoldan çıkmak da dünyanın sonu değildir. İnsanın başına her şey gelir. Gözümüz kararmıştır, bir an gaflette bulunmuşuzdur. Yol göstericilerin şerri bizi fena halde yakalamıştır. Gözümüzü yoldan ayırmış, etraftaki nevzuhur labirentlere kaydırmışızdır. Öyle ya da böyle biz bu yolda sebat edememişizdir. Kendimize en yakın bildiğimiz yoldaşımız bizi bilerek aldatmış, yanımızdan ayırmadığımız rehberimize bir şeyler olmuş, bizi orta yerde bırakmış, çekip gitmiştir. Yardım istediğimiz insanlar yol düşkünü çıkmış, aklı karışık pek çok kişinin önerilerine bel bağlayıp ortalık yerde dönüp durmuşuzdur.

Kaybetme telaşı

Durum vahimdir, gideceğimiz yere varamamış, geldiğimiz yeri de neredeyse bulamayacak kadar unutmuşuzdur. Yön duygularımıza bir şeyler olmuş, erzakımız bitmeye yüz tutmuş, artık içimize kaybetmenin korkutucu telaşı ve hüznü sinmiştir. Olsun, yol yerinde durmaktadır, ne gam! Sapmalar basite alınacak gibi değildir, sanki zıvanadan çıkmışızdır, işin aslını söylemek gerekirse sanki bu yol bizi resmen deli etmiştir. İmtihanı kaybetmiş, dağlar başında kalmışızdır.

Yola yeniden revan olmanın, bize artık çok uzak düşen menzile yeniden ulaşmanın yolu çıktığımız yere geri dönmektir. Bir durmak, gündüzse güneşe, geceyse aya bir bakmak gerekir. Her zamanki yerinde duranlardan bir zarar gelmez. Sabitelere dönmek ayrıntılara gömülmüş zihni eski haline çevirir. Nerede kalmıştık sorusu yeniden başlamanın ilk kıvılcımını ateşler.

Yaşadıklarımız bizatihi tecrübedir. Ders dediğimiz şey en başta birer ibret olarak zihnimizin baş köşesine yazılmalıdır. Artık tekrar tekrar aynı hatalara teslim olmanın kabul edilebilir hiçbir mazereti yoktur. Bundan böyle kusurlu yol tariflerine itibar etmek, ruhumuzda hiçbir karşılığı olmayan şeylere mütemadiyen rağbet göstermek belli ki uslanmadığımızın işaretidir. Bazen hadi işiniz rast gelsin diyenler bize yol açıklığı dilemezler, madem öyle ne haliniz varsa görün demek isterler. Tam da bu bir hayli acıtıcı ve oldukça tuhaf uğurlama cümlesine maruz kalmamak için kendimizi duada tutmanın bir yolunu bulmak gerekir. O hâlde derdimiz istikametse aslolan "yol"u takip etmektir.

Yoldan çıkmanın hiçbir sevimli yanı yoktur. Bizi yoldan edenin derdi ortada bırakmaktır. Gösterişli ve mutantan ilgilere yöneldiğimizde geçiciliğin tuzaklarına düşmüş oluruz. Yolun da bir müfredatı vardır, menzile ulaşma çabasında ne zaman ne yapılacağı bellidir. Ne var ki bütün bunlar da bize zor gelir. Arada oyalanmayı, dikkatimizi dağıtmayı, başka şeylere dalmayı arzu eder bunları da sözümona dinlenme kabilinden görüp kendimizi bir güzel ikna ederiz. Belki o arada kervan çoktan yola dizilmiştir, gözden kaybolalı çok olmuştur. Belki sis çökmüş, işaret levhaları görünmez olmuştur. Belki karanlık sizi de yutacak kadar etrafınıza inmiş, siz kendinizi bile seçemez bir hâle düşmüşsünüzdür.

Her durumda bir kurtuluş vardır. Dönüş de varış da "yol"adır.

@darulmedya