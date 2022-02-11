Her varlık alemi bir ümmettir

Bütün canlılarla birlikte sonuçta hepimiz bir yüce divanda hesaba çekileceğiz. Bu endişenin yüreklere sığmadığı bir egemenlik ilişkisi mi yoksa onların asla anlayamayacakları bir eşitlik sistemi mi daha merhametli ve adildir?

Ontoloji, ta antik çağdan bu yana varlığın mahiyeti, konumu ve kategorilendirilmesi üzerinde duran bir felsefe alanıdır. Varlığın gerçekliği, var olanı var olan yapanın ne olduğu, var olanlar arasında nasıl bir illiyet rabıtası olduğu insanlığın en çok kafa yorduğu konulardır. Bu alanda her ne kadar bir fikir birliğinden söz edilmez ise de varlığın hiyerarşik bir konuma sahip olduğundan kuşku duyan kimse olmadı modern zamanlara kadar.



Antik filozof Platinos, varlığın hiyerarşik bir düzen içinde olduğunu söyler. Ona göre en üstte tek olan yüce bir ruh vardır. Diğer varlıklar da ondan sûdur etmişlerdir. Ki İslam dünyasında da aynı teorinin var olduğunu biliyoruz. Keza İnsanın varlığa ilişkin belki de sorduğu ilk sorulardan birisidir bu konu. Onun var olma durumunu belirleyen faktörler veya onun sahip olduğu konumun ne olduğunun bilinmesi en büyük meraktır.

Klasik İslam düşüncesinde en yüce varlık O'nun iradesidir. Ondan bir iz (ruh) taşıyan tek varlık ise insandır ve o da çok özel olarak donatılıp bu dünyaya gönderilmiştir. Sahip olduğu bu donanımların hakkını vermesi halinde sonsuz mutluluğun kapısını aralayacaktır. Aksi halde eldekinin kıymetini bilmemesinin bedelini çok ağır cezalarla ödeyecektir.

Egemenlik meselesi

Varlığın dikey bir düzlemde olmasının doğurduğu en kritik sorun "egemenlik" meselesidir ve bu "imkan" mükafat ve ceza diyalektiğinin de en kilit kavramıdır. İnsana muhatabı olduğu her şeye hükmedebileceği yolları gösteren bir ayrıcalık bahşedilmiştir. Ona akıl verilmiştir ve o bu akıl sayesinde doğanın, evrenin, toplumun ve bireyin tabi olduğu yasaları keşfedebilme imkanını elinde bulundurmaktadır. Geçenlerde vefat eden büyük alim, mütefekkir Cevdet Sait, bireysel ve toplumsal yasaların varlığından bahsederken bunların arkasındaki hikmete işaret etmek istemişti. Hikmeti, yani batıni olan sırları da çözebilme imkanına sahip olma ayrıcalığı insana verilmiş en büyük ikram değil midir? İşte bu ayrıcalık ona sınırsız bir iktidar alanı sunmaktadır. Bu bağlamda bugün dünyada en güçlü olan disiplinlerden birisinin de tıp olması tam da bu nedenden dolayıdır. Tıp bilimi sayesinde doktorlar, insan anatomisinin bağlı olduğu tüm yasaları bildikleri için insanın bedeni üzerinde sınırsız bir egemenlik kurabiliyorlar. Annenin karnındaki çocuğa dahi müdahale edebilen bir gelişmişlik düzeyindeki bir disiplinin gücünü varın siz düşünün...

Hal böyleyken insanlık, verili olan bu ayrıcalığını adil bir temelde disipline etmesi gerekirken onu bir iki alan dışında tamamen paranteze alarak bugünki modern dünyayı okumak ve sorunları kotarmak istiyor. Sırf egemenliğin sevimsiz imajından kurtulmak için. İşin ilginç olan tarafı ise zaten bu olguyu da sevimsiz hale getiren bizzat kendisi oldu. Güç, egemenlik, iktidar ve hiyerarşi günümüz dünyasının en şeytani kavramlarıdır. Oysa ona bahşedilen ayrıcalık tam da bu kavramlarla ilgili bir konudur. Bu durumda denilebilir ki günümüz insanı doğal/fıtri olan ayrıcalığını paranteze alarak daha çok insani hasletlere sahip olacağına inanmaktadır. Bir başka ifade ile fıtri olan hiyerarşiyi yok ederek daha çok merhametli olma iddiasındadır. Oysa aksine bu durum onu daha da merhametsiz kılacaktır. İnsanoğlu sahip olduğu ayrıcalığını ve kendisine bahşedilmiş olan ikramları uygunsuz meziyetler olarak görüp kendisini diğer canlılarla eşitleyerek tarihi sorumluluktan, yeryüzünde adaleti tesis etmekten ve vicdanlara merhameti yerleştirmekten kurtaramaz.

Şan, şeref, nimet

Kuran-ı Kerim'de, "Andolsun ki biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık". İnsana akıl ile birlikte şan, şeref ve envai çeşit nimet verilmiştir. O Allah'ın yeryüzündeki nimetlerine en fazla mazhar olmuş bir varlıktır ki bu ayette bahse konu "kerremnâ" ifadesinin terkibi de insana çok çok özel ayrıcalıkların verilmiş olduğu anlamındadır.

Günümüzün egemen paradigmasını anlamayı veya yorumlamayı zorlaştıran en kritik başlık, bahsedildiği gibi verili olan imkanları ve ikramları yok saymasıdır. Gerçi Kuran-ı Kerim bunu, insanoğlunun en temel özelliklerinden birisi olarak zikretmektedir. Yok saymak. Ama günümüzdeki durum ise bir tık daha ileri bir durumdur: Yok etmek. Zaten çağdaşlaşma veya modernleşme adına giderek daha bozguncu bir sistemin egemen olmasının asıl nedeninin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ve insan oğlu tarihin hiçbir döneminde kendisine yönelik bu kadar yok edici bir terminatöre dönüşmedi.

Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bu temel insani hasletleri yok etme istenci, bütün varlıkların doğasında mündemiç olan hiyerarşiyi, adaleti ve merhameti ortak bir payda haline getirememiş olmaktandır. Hiyerarşi vardır ve onu adil bir işleyişe kavuşturmak tarihi görevimizdir denilemediği için yok sayılıyor. Kurnazlıkla beceriksizliğini saklama çabası ne yazık ki sonuç vermeye başladı.

Hakikatin sırrı

Müslüman dünyanın kadim tasavvuf geleneğinden Nakşibendilere göre "İsm-i Azam" duasını bilen her kapıyı açar. İsm-i Azam duası ise dokuz isimden mürekkeptir ve hiç kimse bunların Esma-ül Hüsna'dan hangi isimler olduğunu ve hangi sıra düzen içinde olduğunu asla bilemez. Ama bunlardan sadece bilinen tek bir isim var ki o da bahse konu duanın tam göbeğindedir her zaman: El Adl, Adalet. Bu kıssadan hisse derler ki hakikatin sırrına ancak adalet ile varılabilir.

İnsanın egemen olma imkanı ve aletleri var ancak onu adalet ile sınırlandırabilir. İnsan, diğer tüm varlıkları kontrol edebilir, değiştirebilir ve yok edebilir ama ona adalet ile muamele etmesi emredilmiştir. Adil davranamadığı için hiyerarşiyi ve egemenliği yok saymak ancak günümüz dünyasının paradigmasına yakışır zaten. Hiyerarşiyi sağlıklı temellendiremediği için buharlaştırmaya girişmek varlığa karşı takınılan en büyük pervasızlıktır.

İnsan, kendisini diğer canlılarla eşitleyerek iki konuda insanlığı ifsad etti, birincisi ona yüklenen adaleti tesis etme sorumluluğunu yok etti ikincisi de insanı vicdanen ve ahlaken eğiten takva, bilgi ve asalet gibi kavramları buharlaştırdı. Adalet ile varlık arasındaki değersel ilişki ontolojik bir realiteye dönüştü.

Oysa eskiden insanın pratiklerinin çok özel bir anlamı vardı, söz gelimi takvanın toplumda bir bağlamı vardı, bilgeliğin bir sorumluluğu vardı. Ama bugün artık herkes eşittir. Hayvanlar bile insanlarla eşittir.

İnsan hiyerarşinin tepesindekini de kendi konumunu da bilen tek varlıktır. Dahası kendisini nasıl bileceğine dair yolları da inşa edebilir. Ve bu sayede de muhatap olduğu her varlığın değerini bilip takdir edebilir. Bir başka ifade ile Allah'ın, her bir varlık kategorisini ayrı bir ümmet olarak yarattığının bilincinde olabilir. Hatta bunu bilmekle mükelleftir. Sadece bu konuya muhatap değil, aynı zamanda bu durumun ve bu bilginin içerdiği değersel potansiyelin gereğini yapmaya girişmek zorundadır. Bütün canlı türlerini tanrıdan daha merhametliymiş edasıyla eşitleme kurnazlığı insanı bu sorumluluktan kurtarmayacaktır.

Merhametin büyüsü

Tabii her varlık kategorisini eşitleyince adaletin ve merhametin de büyüsü kalmıyor. Oysa ta ilk insandan bu yana dinin, felsefenin, ahlakın ve siyasetin en büyük gayesi insanın sahip olduğu bu egemenlik imkanını adil bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bütün ulu gayelerin amacı yetkinliğimizi adil bir temel üzerine dayandırmayı sağlamaktır. Hep bu imkanı nasıl adil kullanabileceğimiz konusu tartışıldı, konuşuldu. Ama günümüzde insanlık, bu imkanı nasıl yok sayacağını planlıyor.

Son olarak hatırlatmak isterim ki ünlü düşünür Aristotales, insanlığın ilk öğretmeni olma vasfını, hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğu sorusuna aradığı çalışmaları sayesinde elde etmiştir. Elbette pek çok konuda insanlığa yol gösteren ve bununla birlikte tartışılan düşünceleri ve tezleri var ama onun asıl konusu varlık ve varlığın ne olduğudur. Onun ifadesi ile söylemek gerekirse; "Var olanı var olan yapan nedir?" ve ona göre bu sorunun cevabı "zaman"dır. Zaman ise ardışık "an"lardan müteşekkil bir terkiptir.

O halde varlığı mümkün kılan esas bağlam soyuttur, metafiziktir. O bağlam ile buradaki var olanlar arasında bir sıra düzen vardır. Ancak bugün, ne toplumsal kategorilerde, ne varlığın kendi aleminde ne de diğer canlılar aleminde bir hiyerarşinin var olduğunu kimse ima dahi edemiyor. Bazı insanlar diğer varlıklara (ümmetlere) gaddarca davranıyor ve ilk aklımıza gelen ise zalim olanla mazlum olanı eşitlemektir. İnsanı doğal çevre ve hayvanlarla eşitlemek için de insandaki metafizik yok ediliyor ve hayvanlar ile çevreye de inşa edilmiş bir metafizik yükleniyor. Nitekim günümüzde çevre, bize biyolojik olarak yaşam bahşeden bir ekolojik sistem değil, aynı zamanda tanrısal bir güçtür de. Vicdani olarak üzerine titrememiz gereken bir olguya tanrısal bir güç yükleyerek daha çok koruyacağımız fikri, insana olan güvensizliğin eseridir.

Hayvanlara hunharca davrananlara ya da çevreye hoyratça muamelede bulunanlara karşı düşünülen ilk uygulama bir hayvan hakları sözleşmesi metni hazırlamak ve ağır hukuki yaptırımlarla o pervasızlığı önlemek oluyor. Niçin hiçkimse bir vicdan eğitiminden ve adil ilişki düzleminden bahsetmiyor? Herkesin ilk aklına gelen çözümün bir cezai yaptırım olması insanlık için büyük bir ayıptır bana göre. Şahsen bu durumu kendime yediremiyorum. "İçimizdeki beyinsizler yüzünden" hepimize aynı muamelenin yapılması son derece onur kırıcı bir durumdur. Diğer varlıklara ve canlılara zalimce ve hoyratça davrananlardan yola çıkarak tüm toplumu böyle davranacakmış gibi planlamak insana ve vicdana olan inancı bitiriyor.

Kuran-ı Kerim'de "Yeryüzünde hareket eden hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yok ki (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır". (En'âm, 6/38)

Bütün canlılarla birlikte sonuçta hepimiz bir yüce divanda hesaba çekileceğiz. Bu endişenin yüreklere sığmadığı bir egemenlik ilişkisi mi yoksa onların asla anlayamayacakları bir eşitlik sistemi mi daha merhametli ve adildir? Takdir sizin...

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