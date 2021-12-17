Hint-Pasifik'te hasmane dostluk

Amerika için Hindistan'ın aldığı S-400'ler büyük sınav. Hindistan'ı tümüyle Rusya'ya teslim etme veya Çin'e itme yönünde gelişigüzel bir strateji takip edemez. Bu kaygıdan dolayı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ı CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutabilmek için ara bir formül üretmenin yollarını arıyor. QUAD ülkelerinin, 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını sağlayacak tasarının yasalaşması durumunda, Amerika'nın müttefiklerine çifte standart uyguladığı, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. ABD ile Rusya ve Çin arasındaki bilek güreşinin Asya-Pasifik'teki merkez ülkesinin yeni adresi Hindistan. Beyaz Saray'ın izlediği strateji gayet açık: "Hindistan'ı yanına çekmek, Çin ve Rusya'dan ayrıştırmak."

Günümüz uluslararası ilişkiler sistemi önemli bir tarihi dönemeçten geçiyor. Aynı anda birçok mevsimi yaşayan ülkeler gibi bir sistem çeşitliliği söz konusu. Bir taraftan karmaşık güç kümelenmeleri oluşturulurken diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasında çalmaya başlayan soğuk savaş tamtamlarının sesi tüm dünyada yankılanıyor.

Gittikçe sertleşen retorik

Aşikâr bir şekilde Amerika'nın Çin'e karşı gittikçe sertleşen retoriği görülebiliyor. Bu durumun ana nedeni, Çin'in dünya egemenliği kurma yolunda siyasi, ekonomik ve askeri alanlara ilişkin attığı adımların, Amerika'da yarattığı tedirginliktir. Haliyle bu vaziyet, diğer devletleri de ulusal çıkarları bağlamında uluslararası sisteme uyum sağlamaya zorluyor. Birçok uzman, analist ve diplomat, ABD ve Çin'in yeni bir soğuk savaşa doğru sürüklendiğini iddia ediyor. Meydana gelen gelişmeler dikkate alındığında, ABD'nin dünya ülkelerini demokratlar ile otokratlar arasında bir taraf seçmeye zorlayacağını işaret ediyor. Washington açık bir şekilde, Rusya ve Çin'i otokrat yönetimlere sahip ülkeler kategorisinde değerlendiriyor. Bu bağlamda Rusya'nın Kırım'ı ilhakı (2014) ve Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetleri ile Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine ve Hong Kong vatandaşlarına karşı işlediği insan hakları ihlalleri, ABD tarafından şiddetle eleştiriliyor. Çin ile ABD arasındaki küresel üstünlük mücadelesinin öncelikle ekonomik, teknolojik ve politik alanlarda yürütüleceğine dair kuvvetli emareler mevcut. Bir başka ifadeyle, Çin'in insan hakları ihlalleri kadar teknolojik üretim kapasitesi ve "Kuşak-Yol Projesi" kapsamında yürüttüğü dev altyapı yatırımları da Washington tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Dolayısıyla Çin ile ABD arasında ortaya çıkabilecek Soğuk Savaş'ı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan Soğuk Savaş'tan ayıran en önemli faktör, küresel ideolojik üstünlük mücadelesinin yokluğu olacaktır. Ama yine de Başkan Joe Biden'ın sıklıkla Çin'e karşı, "Küresel Demokratik İşbirliği" çağrısında bulunmasını da bir kenara not etmek gerekiyor.

Şu aşamada Amerika için elzem olan Çin'le küresel ölçüde mücadele edebilecek koalisyonlar ve ittifaklar inşa etmek ve tüm bu süreçleri stratejik uyum içerisinde yönetmektir. Dünyanın ağırlık merkezinin Hint-Pasifik bölgesine kayışına ilişkin artık herhangi bir şüphe yok. Hatta koronavirüs salgınının bu süreci daha da hızlandırdığı iddia edilebilir. Batı nazarında Çin'in rolü, ekonomik ortaklıktı. Ancak Çin'in şimdilerde güçlü bir rakip durumuna gelmesi ve bu bağlamda artan stratejik, askeri ve ekonomik etkisinin yayılmacı bir görünüm arz etmesi, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika'da ortak bir endişeye yol açtığı, su götürmez bir gerçek.

Yeni satranç tahtası

Batı için en çetin sınav artık Asya'dır. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in güzel ifadesiyle, "Asya'nın başarısı Avrupa'nın başarısı olacak ve bunun tersi de geçerli." Şurası çok açıktır ki Çin'den hissedilen tehdit, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) karşılık bulmuyor. Benzer şekilde AB ülkelerinde de Çin'e dair aynı durum tespiti söz konusudur. Bu nedenle AB'nin tüm ekonomik ve siyasi gücüyle Asya'ya yöneleceği ve bu kapsamda ABD ile iş birliği içerisinde hareket edeceği aşikârdır. Zira bu niyet beyanı, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan 13. Asya-Avrupa Toplantısında (ASEM) bir kez daha en üst düzeyde ifade edilmiştir. Dolayısıyla AB'nin dış politika öncelikleri arasında, Asya ülkeleriyle ilişkilerin üst sıralara taşınması ve bu minvalde AB'nin sağlık, ekonomi, iklim ve eğitim başta olmak üzere tüm kurumlarıyla daha önce hiç olmadığı kadar Asya ülkeleriyle ilgilenmeye yönelmesi, sürpriz olmayacaktır. Tüm bu girişimlerden umulan amaç, ticaret, yatırım ve güvenlik ekseninde Asya-Avrupa-ABD arasındaki ilişkileri sıkılaştırmak ve böylece Çin'i kendi mahallesine hapsetmek olacaktır.

Batılı güçlerin, Çin'e karşı yürüttükleri kapsamlı mücadelede, satranç tahtasındaki tüm oyuncuları hesaba katarak hareket ettikleri görülüyor. Amerika'nın Çin'i frenlemek ve baskı altında tutmak amacıyla, jeopolitik merkezli bir oyun düzeni kurma çabasında olduğu anlaşılabiliyor. Bu noktada Şanghay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) önemli üyesi Hindistan'a özel bir değer atfedildiği, meydana gelen gelişmelerden tahmin edilebiliyor. Hatta denilebilir ki ABD ile Rusya ve Çin arasındaki bilek güreşinin Asya-Pasifik'teki merkez ülkesinin yeni adresi Hindistan'dır. Beyaz Saray'ın izlediği strateji gayet açıktır: "Hindistan'ı yanına çekmek, Çin ve Rusya'dan ayrıştırmak." 1.5 milyara yaklaşan nüfusu, büyüyen ekonomisi ve nükleer silah kapasitesiyle Hindistan, Çin'i hem çevrelemek hem de dengelemek bakımdan önemli bir ülke. Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorunları ve bunlardan dolayı iki ülkenin zaman zaman çatışmanın eşiğine geldiği biliniyor. Washington için Çin-Hindistan sınır sorunları, Çin'i bölgede çevrelemede stratejik bir fırsattır. Bundan dolayı, Amerika'nın iki ülke arasındaki sınır sorunlarının derinleşmesine taraftar olduğu ileri sürülebilir. Nitekim ABD açısından arzulanan düşünce ve eylem biçimi, Hindistan'ın ulusal güvenlik bakımından Çin'i en büyük tehdit olarak görmesi ve bu çerçevede Washington'la iş birliğine yanaşmasıdır.

Şüphesiz uluslararası sistemin yeni bir kutuplaşmaya yelken açtığı bir dönemin içerisindeyiz. Ancak burada dikkat çeken nokta, kutuplaşmayla birlikte yeni alt kümelerin oluşumuna ilişkin güçlü işaretlerin varlığıdır. Bu bağlamda ABD'nin Çin'e karşı bölgesel alt kümeler kurma arayışı, dikkatlerden kaçmıyor. Amerika'nın bir taraftan kısaca QUAD olarak adlandırılan "Dörtlü Güvenlik Diyaloğu" girişimiyle Japonya, Avustralya ve Hindistan arasında Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı güvenlik mekanizması oluşturması, diğer taraftan da Hindistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "yeni dörtlü" kurma girişimleri ve son olarak Avustralya, İngiltere ve ABD üçlüsünün kurduğu AUKUS Güvenlik Paktı, Çin'e karşı alt kümeler oluşturma faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Tahmin edileceği üzere Amerika, Pasifik'ten Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada ekonomik, askeri ve siyasi iş birliği ağları inşa ederek Çin'e karşı gücünün güvenliğini korumayı planlıyor.

Hindistan'ın jeopolitik ağırlığı

Uluslararası kamuoyunun ABD-Hindistan yakınlaşmasında merakla takip ettiği güncel bir tartışma da Hindistan ile Rusya arasında imzalanan, S-400 hava savunma füze sistemleri iş birliği anlaşmasıydı. Basında yer alan bilgilere göre Hindistan, Çin ve Pakistan kaynaklı tehditlerden korunmak amacıyla 5,4 milyar dolar karşılığında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmek istiyor. İki ülkenin yaklaşık üç yıl önce bu yönde bir anlaşma imzaladığı ve Rusya'nın da Nisan 2023'e kadar teslimatları tamamlamayı taahhüt ettiği, paylaşılan bilgiler arasında. Geçtiğimiz günlerde Rus haber ajanslarının aktardığı bilgiye göre, Rusya kasım ayının ortalarından itibaren S-400 sistemlerini Hindistan'a teslimatına başlamış. Elbette bu gelişme, en çok Amerika'yı rahatsız etmiştir. Bunun temelde iki nedeni olduğu söylenebilir. Birincisi, Moskova ile Yeni Delhi arasında sıkılaşan askeri iş birliğinin Hint-Pasifik'te oluşturabileceği güvenlik krizi. İkincisi ise ABD'nin Türkiye'ye yaptığı gibi Hindistan'a da "ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA)" kapsamında yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı konusu.

Amerika için S-400 konusunun çetin bir sınav olacağı çok açık. Yukarıda da bahsedildiği üzere Washington, Hindistan'la iyi ilişkiler kurmanın uzun vadeli çıkarlarına inanıyor. O nedenle Hindistan'ı tümüyle Rusya'ya teslim etme veya Çin'e itme yönünde gelişigüzel bir strateji takip edemez. Bu kaygıdan dolayı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ı CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutabilmek için ara bir formül üretmenin yollarını arıyor. Hindistan kritik bir koalisyonun yeni itici gücü. Son yıllarda bilgi teknolojileri endüstrisinde önemli mesafeler kat etmiş bir ülke. Öte taraftan Amerika'da bilgi teknolojileri, sosyal medya, bankacılık, gıda ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren en büyük şirketlerin CEO'larının Hintli olması önemli bir avantaj. Tesadüf müdür, bilinmez ama ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in anne tarafından Hintli olması, Amerika'ya Hindistan'la ilişkileri derinleştirme bakımından yeni olanaklar sunabilir.

Jeopolitik avantaj

Yukarıdaki tüm bu faktörler bir araya getirildiğinde Washington'un Hindistan'a yaptırım yapmamak için kolları sıvadığı ve bu çerçevede QUAD üyesi (Avusturalya, Japonya ve Hindistan) ülkelerin, CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını sağlayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı biliniyor. Çin'i dengelemek ve sınırlamak hedefinde, Hindistan'ın ağır basan jeopolitik avantajı, Amerika'yı bu yönde bir tercihte bulunmaya teşvik ettiği anlaşılıyor. Çin konusunda Hindistan'ın iş birliğine ihtiyaç duyan Amerika'nın, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerini yumuşatarak aşmaya çalıştığı söylenebilir. Ayrıca bu hususta ortaya atılan görüşlere göre, Afganistan'dan çekilen ABD'nin küresel terörle mücadelede Hindistan'a olan ihtiyacının daha da arttığı yönünde.

Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin Hindistan'ın bu hamlesine ilişkin pozisyonu hala belirsizliğini koruyor. ABD'nin ileri sürdüğü en makul tez, Hindistan'ın Çin'e karşı Washington'un en önemli stratejik ortağı olduğu görüşü. Fakat QUAD ülkelerini, 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını sağlayacak tasarının yasalaşması durumunda, bu defa, Amerika'nın müttefiklerine çifte standart uyguladığı, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak.

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