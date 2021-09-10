İran İsrail arasında nükleer gerginlik

Covid-19 salgını, sert ekonomik yaptırımlar, iç sorunlar gibi nedenlerle dar boğaza giren İran'da yapılan seçimlerle başa geçen İbrahim Reisi yeni kabinesini açıkladı. Yüksek enflasyon, bütçe açığı, geçim sıkıntısı, milli paranın değer kaybına uğraması, halkın alım gücünün azalması, işsizlik, bankacılık sistemindeki önemli problemler yaşandığı, bizzat dini lider Hamaney tarafından dile getirildi. Yeni kabineyi kabul ettiği toplantıda yaptığı tavsiyelerde, seçim döneminde halka verilen vaatlerin tutulmasını istedi. Eğer verilen vaatler herhangi bir takım problemlerden dolayı gerçekleştiremiyorsa, bu durumun halka izah edilip, özür dilenmesini talep etti ki böylece halkın güven duyguları zedelenmesin.

İlk ayrışma

Cumhurbaşkanı Reisi'nin "şahin" muhafazakârlardan oluşan kabinesi, bir isim hariç Şura Meclisi'nden güvenoyu aldı. Cumhurbaşkanlığı 1. Yardımcılığına getirilen Muhammed Muhbir de tıpkı Cumhurbaşkanı Reisi gibi dini lider Hamaney'e yakın biri ancak iki isim de birbirleriyle hiç yakın çalışmadı. Aralarındaki ilk ayrışmanın da Ekonomi Bakanı belirlenirken yaşandığı iddia edildi. Muhbir'in önerdiği Muhammed Rıza Farzin'in, Reisi tarafından reddedildiğine dair haberler İran medyasında boy gösterdi.

Uçuk vaatler

16 yıl Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı (1981-1997) yapmış olan Muhsin Rızai ise, Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yüksek Ekonomik Koordinasyon Konseyi Sekreteri ve Hükümetin Ekonomik Kurumu Sekreteri olarak göreve başladı. Ancak bu atamaların, kısa vadede çözüm bekleyen ciddi sorunlara nasıl çare olacağı da büyük bir soru işareti. Rizai, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday iken, eğer Başkan olursa, nakit sübvansiyonları on kat artıracağına ve İran Riyali'nin değerini dolar ve euro düzeyine çıkaracağına dair uçuk vaatlerde bulunmuştu. Ekonomi ile ilişkili diğer bakanlıklara getirilen isimlerin de etkin çözümler sunması pek olası gözükmüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhsin Rızai ve İçişleri Bakanı olarak atanan DMO'ya bağlı eski Kudüs Gücü komutanı Ahmed Vahidi hakkında, 1994 yılında 85 kişinin hayatını kaybettiği Buenos Aires'te Arjantin Yahudi Derneği'ne (AMIA) yapılan terör saldırısı nedeniyle Interpol'un "yakalama" kararı bulunuyor. Ruhani döneminde Yol ve Şehircilik Bakanı olan Muhammed Eslami de, 2008 yılında Savunma Sanayii Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı iken "nükleer silah sistemlerinin geliştirilmesi programına" dahil olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu. ABD ve Kanada'da eğitim gören Eslami, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Ali Ekber Salihi'nin yerine İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına getirildi.

İstihbarat Bakanı, bir dönem Meşhed'deki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfının başkanlığını da yapan aynı zamanda İran yargısı karşı-istihbarat şefi olan İsmail Hatib olurken Savunma Bakanlığına ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani getirildi. İki ismin de, Devrim Muhafızları ile Savunma ve İstihbarat Bakanlıkları arasındaki derin rekabeti dizginleyeceği öngörülüyor. İlk işaret, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizadeh'in, İran'ın füze gücünü artırmak için Savunma Bakanlığı ile işbirliğini genişletme planlarını duyurmasıyla geldi. Bu arada stratejik bakanlıklara DMO kökenli isimlerin getirilmesi, İran'ın "yayılmacı" ve "şahin" politikasını daha da artıracağını gösteriyor. Reisi'nin kabinesinde Sünni isimlere yer verilmezken iki Şii Kürt Bakanlık koltuğuna oturdu. Kirmanşahlı İsa Zarepur İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı olurken, Sineli Hüccetullah Abdulmeliki ise Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı oldu. Böylelikle Kürt nüfusun yoğun olduğu eyaletlerdeki hareketlenmelerin de önüne geçilmek istenmiş olabilir. Önceki Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, İran Kürtlerinin merkezi olan Sine'de bir stadyumda yaptığı konuşmada "İran Kürdistanı kadar Erbil'in güvenliğini de önemsiyoruz. O yüzden 'Bıji Kürdistan' diyorum." sözlerini de yeniden hatırlayalım.

İran'ın dış politikada daha şahin bir yol izleyeceğine dair görüşlerime daha önceki analizimde yer vermiştim. Gerek Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir gerekse DMO'ya yakın bir isim olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, göreve gelir gelmez bunun işaretlerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir, İran'ın sorunlarının çözümünü dışarıda aramayacaklarını belirtirken nükleer müzakerelerin başarılı olacağını düşünmediğini vurguladı. "Ülkeyi yönetme planımız yaptırımların kaldırılmasına dayanamaz ve tahakküm sisteminin, yaptırımları kaldırmayacağını varsayarak plan yapmalıyız." Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise AB yetkilileri ile yaptığı görüşmede nükleer müzakerelere geri döneceklerini ancak zaman kaybına tahammüllerinin olmadığını belirtmişti. Dini lider Hamaney de nükleer tesislere yapılan sabotajlarda ya da İran'a karşı hamlelerde AB ülkelerinin ABD'den geri kalmadığını, yaşanan hadiselerde onların da payının olduğunu söylemişti. "Onlar da Amerika gibiler, fakat dil dökmekte ustalar ve konuşurken de sürekli alacaklılar; sanki müzakerelerle alay eden ve çiğneyen taraf İran imiş gibi."

İran'ın krizden çıkmak için birinci derecede önceliği komşu ülkelerle işbirliğini daha da artırmak. Ana hedef, öncelik bölge ülkelerinde olmak üzere dünyadaki birçok ülke ile olan dış ticaret hacmini daha da geliştirmek. Bu doğrultuda, ülkelerle kurulacak diplomatik ilişkileri, nükleer müzakerelerden tamamen ayrı tutma yolunu benimsenmesi gerekliliği doğuyor. Bunu ne derecede başarabilecekler, önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz.

Komşularla iş birliği

İran komşu ülkelerle kuracağı güçlü ekonomik ilişkilere Beşar Esed yönetimindeki Suriye rejimini de dahil etmek istiyor. 29 Ağustos günü Bağdat'ta, Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildiği "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi" düzenlenmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu zirveye katılmadan önce doğrudan Şam yönetimi ile istişare edeceklerini ve bu tür bölgesel girişimlerde bölge ülkelerinin tamamının önemli rolünü vurgulayacaklarını belirtti. Zaten zirveden bir gün sonra da Şam'a bir ziyarette bulundu. Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile yaptıkları görüşmede yaptırımlara karşı ticari ve ekonomik işbirliği ilişkilerini artırmak için bir yol haritası geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Bu noktada İsrail'in Suriye'de, İran unsurlarına yönelik hava saldırıları da şüphesiz önemli bir durum. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da kabul ederken, nükleer müzakereler konusunda diplomasiyi ön planda tuttuklarını aksi durumda başka seçenekleri uygulamaya hazır olduklarını belirtmişti. İsrail ordu komutanı General Avi Kochavi de, kendi hükümetlerinin emir vermesi halinde çeşitli eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı: "İran'daki faaliyetler için hazırlıklarımızı büyük ölçüde hızlandırdık. Savunma bütçesindeki yeni anlaşmaya varılan artışın önemli bir kısmı bu amaç için. Bu çok karmaşık bir iş, çok daha fazla istihbarat, çok daha fazla operasyonel yetenek ve çok daha fazla silah gerekiyor. Her şey üzerinde çalışıyoruz." Kochavi, İsrail ordusunun temel hedefinin İran'ın Orta Doğu'daki etkisini sınırlamak olduğunu ve bunu İsrail'in kuzey sınırında büyük oranda başardıklarını söyledi. Tabii bu çıkışa cevap gecikmedi. İran ordusu başkomutanı Tümgeneral Abdulrahim Musavi müstehzi bir dille, İsrail'in birçok zayıf noktası olduğunu, ölüm korkusuyla intihar etmek isteyebileceklerini ifade etti.

Müzakere imkanları

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yaptıkları ciddi işbirliğinin İran'ın nükleer faaliyetler konusunda şeffaf olma isteğinin açık bir örneği olduğunu söylese de UAEA, Tahran'ın Şubat ayından bu yana bazı teftişleri askıya almasıyla İran'ın nükleer tesislerindeki izlemesinin "ciddi şekilde baltalandığını" dile getiriyor. Bunun yanında İran da, UAEA'nın yapıcı olmamasına karşın kendilerinden yapıcı bir tutum beklemesinden şikayetçi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın güvenlik denetimi anlaşması kapsamında sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtip, çok yüksek oranda uranyum geliştirildiğini ve durumun çok ciddi olduğunu vurgulamıştı. Yeniden müzakere masasına dönüşünün, uzun süre alması ihtimali ve bu doğrultuda yeni İran hükümetinin geri adım atmaması ilerleyen günlerde işlerin daha da tehlikeli hale gelmesi potansiyeline sahip. Hem ABD hem Almanya, masaya dönmesi konusunda İran'a baskı yaparken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ağustos sonunda Bağdat'ta düzenlenen zirve esnasında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Paris'e davet etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaretinden sonra Katar Dışişleri Bakanı el-Sani'nin Tahran'ı ziyaret etmesi de oldukça anlamlı. Bu noktada Katar ve Türkiye'nin nükleer müzakereler noktasında devreye girmesi ihtimal dahilinde. Her şey bir yana Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'ne göre İsrail'in 90 tane nükleer silahı var. İsrail bu durumu kabul ya da reddetmiyor zira Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) göre ABD'nin NPT üyesi olmayan ülkelere askeri yardım yapması yasa dışı!

frkonalan@gmail.com