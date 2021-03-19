Kamuda kadrolu-sözleşmeli ayrımı bir zorunluluk mu?

Memur Sen'in raporuna göre 2021 Mart ayı itibarı ile kamuda 39 farklı statüde sözleşmeli eleman çalıştırılmakta ve bu çalışanlar arasında 20 civarında özlük farkı bulunmaktadır. Hal böyle olunca da sözleşmeli kamu çalışanları arasında beklentiler ve eleştiriler ortaya çıkmaktadır.

Her insanın hayalidir hayatının konforunu artırmak. Yaratılış gereği insan, aile kurmayı, iyi bir işte çalışmayı, gelir seviyesini yükseltmeyi ve insan onuruna yaraşır bir hayat standardı oluşturmayı hayal eder.



Bilindiği üzere çalışanların büyük bölümü kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların çalışanları çalışma şartlarından ve özlük haklarından memnun durumdalar. Fakat özel sektör kuruluşlarından, kurumsal yapılarını yeterli düzeye taşıyamayan işletmelerin çalışanları, çalışma şartlarının ve gelir düzeylerinin yetersiz olmasından yakınmaktadır. Özel sektör çalışanlarının büyük çoğunluğu daha çok asgari ücret bandında hayatlarını devam ettirmenin mücadelesini vermektedir.

Kamu sektörü çalışanları arasında çok farklı statü farklılıkları oluşmuş durumdadır.

Yeni arayışlar, çözümler

Son yıllarda kamuda kadrolu istihdam yerine sözleşmeli istihdam modeline geçilmiş durumdadır. Kamu otoritesi hizmet üretmekte zorlandığı bölgelere ve alanlara sözleşmeli ve zorunlu süreli çalışma yöntemiyle çözümler aramaktadır.

Devletin tüm vatandaşlarına aynı hizmeti götürmesi gerektiği düşüncesinden hareketle sözleşmeli ve zorunlu süreli çalışma modeli makul kabul edilebilir. Zira özellikle şehir merkezlerinden uzakta yaşayan insanları bulundukları yerlerde tutmak için o bölgelere de yeterli kamu hizmeti götürmeniz gerekmektedir.

Sözleşmeli çalışma modeliyle ilgili çeşitli raporlar yayınlanmakta. Geçtiğimiz günlerde Memur Sen, konuyla ilgili bir rapor yayınladı. Memur Sen raporuna göre 2021 Mart ayı itibarı ile kamuda 39 farklı statüde sözleşmeli eleman çalıştırılmakta ve bu çalışanlar arasında 20 civarında özlük farkı bulunmaktadır. Yani her Bakanlığın hatta her Genel Müdürlüğün nevi şahsına münhasır sözleşmeli personel çalıştırma kıstasları bulunmaktadır. Hal böyle olunca da sözleşmeli kamu çalışanları arasında beklentiler ve eleştiriler ortaya çıkmaktadır.

İtiraz sebepleri

Sözleşmeli çalışma modelinin en problemli noktası iş güvencesi hususudur. Yani sözleşmeli kamu çalışanları belediyelerde hatta diğer kamu kurumlarında sözleşme süreleri bitince yenilenmeyen sözleşmeler sonucunda işlerini kaybedebilmektedir.

Görevde yükselme, unvan değişikliği, kademe ilerlemesi, yer değişikliği, kurumlar arası geçiş gibi hususlarda sözleşmeli kamu çalışanları çok farklı uygulamalara tabi tutulmaktadır. Yani 39 farklı sözleşmeli çalıştırma yöntemi arasında sıkışan sözleşmeli çalışanlar, bir kurumda birçok hakka sahip olurken başka bir kamu kurumunda çalışan sözleşmeli çalışan, birçok haktan mahrum kalmaktadır. Yani devlet nizamı farklı kurumlarda farklı işlemekte ve çalışanların adalet, hakkaniyet duyguları zedelenmektedir.

Özellikle sözleşmeli modelin zorunlu süreyle birlikte işletilmesi ailelerin parçalanmasına, çocukların anne ve baba sevgisinden mahrum büyümelerine sebebiyet vermektedir. Öğretmenlerde zorunlu çalışma yükümlülüğün 3+1 yani dört yıl olduğu düşünülürse bu sürede ve süreçte yaşanan kırılmalar mutsuz dolayısı ile verimsiz bir çalışan modelini de ortaya çıkarmaktadır.

Üniversitelerdeki sözleşmeli çalışanların rektörlerin onayı olmadan başka bir üniversiteye tayin olamaması, çalışanın bir şehirde yaşamaya mecbur kılınması, farklı bakanlıklarda çalışan sözleşmeli eşlerin bir şekilde bir araya gelememeleri, maaş ve çeşitli yan ödemeler bakımından çok farklı uygulamaların yürürlükte olması kamuda sözleşmeli istihdam modelinin zayıf ve geliştirilmesi gereken yanlarıdır.

İlginç uygulamalar

Çalışma hayatında tüm çalışanlar bakımından önemli sorumluluklar paylaşılmaktadır. Yetki aynı, sorumluluk aynı, alınan riskler aynı, muhatap olunan kitleler aynı fakat özlük ve çalışma şartları çok ama çok farklı olabilmekte maalesef.

Diyanet personeli bakımından olay ele alındığında 2014-2018 yılları arasında süresiz sözleşmeli olarak istihdam edilen 18 bin 600 kişi bulunmakta. 2018 yalından sonra süreli yani 3+1 şartıyla istihdam edilen kamu görevlileri ile kadrolu çalışan diyanet personeli bulunmakta. Bir yerleşim yerindeki üç camiden birinin görevlisi kadrolu, birininki süresiz sözleşmeli, diğerininki süreli sözleşmeli. Üç din görevlisin de yaptı iş imamlık, müezzinlik fakat tabi olduğu şartlar farklı.

399 sayılı KHK kapsamında KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin durumu çok daha farklı. Özellikle belediyeler bünyesinde çalışan bu sözleşmeli çalışanların iş güvencesi bulunmamaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince Kamu Sen'e üye yüzlerce belediye çalışanının sözleşmesi yenilenmedi ve insanlar bir anda kendilerini işsiz olarak buldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son seçimlerde el değiştirince belediye bünyesindeki kuruluşlarda çalışan binlerce kişi işlerini kaybetti.

Kadrolu personelin kullandığı fakat sözleşmelilerin faydalanamadığı durumlar:

Sözleşmeliler görevde yükselme sınavlarına giremiyorlar, kademe ve derece ilerlemesine tabi değiller, unvan değişikliği sınavlarına katılamıyorlar, her iki eş de sözleşmeli ise sadece eş durumu tayin hakları var, tüm sözleşme gelirleri vergiye tabi, yurt dışında eğitim ve görevlendirme hakları yok, izinleri bir sonraki yıla aktarılamıyor....

Memur Sen Konfederasyonu kamu iş hayatının kangrene dönüşmek üzere olan bu alanıyla ilgili " Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası" dahil çeşitli akademik, sosyal ve hukuksal alanları ilgilendiren çalışmaları bulunmaktadır. Aynı şartlarda aynı işi yapan insanlar aynı özlük haklarına sahip olmalıdır. Kamu gücünü zayıflatacak, adalet duygusunu zedeleyecek, iş barışını bozacak istihdam modelinden vazgeçilmeli ve uygulamada birlik mutlaka sağlanmalıdır.

Model önerileri

Öncelikle devlet, yani kamu otoritesi çalışanları arasında kadrolu–sözleşmeli ayrımına gitmemelidir. İstihdam zorluğu çekilen bölgelerde teşvik yöntemleri devreye konulmalıdır. Fenerbahçe orduevinde çalışan bir askeri personel ile Hakkâri'de terörle mücadele eden bir askeri personel arasında nasıl önemli özlük farkları varsa aynı teşvik uygulamaları tüm kamu çalışanları için devreye sokulmalıdır.

Sözleşmelilik uygulaması illa uygulanacaksa tüm kurumları bağlayacak ortak hukuki zeminler oluşturulmalı, kırka yakın model birkaç modele indirilmelidir. Liyakat, vergi dilimi, yer değişikliği, görevde yükselme gibi noktalarda daha eşit, uygulanabilir, çalışan motivasyonunu artırıcı yöntemler devreye alınmalı, belirli bir süre sözleşmeli olarak çalışan kamu görevlileri doğrudan kadroya alınmalıdır. Sözleşmeli ya da kadrolu kamu çalışma sistemini öngörülebilir bir modele dönüştürme zarureti vardır. Farklı dönemlerde uygulamaya alınan aflar ve çok sık yapılan yönetmelik değişikliklerinin ortaya çıkardığı aksaklıkların giderilmesi gibi pek çok konuda yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.

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