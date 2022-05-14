Kiracının yeni derdi: Tahliye taahhütnamesi

Taahhütname, tahliyeyi kolaylaştırmak adına sektör uyanıklarının çıkardığı yeni icat. Kiracıya bir yıl sonrası için mekanı tahliye edeceğine dair taahhütnameyi, kira sözleşmesi ile birlikte imzalatıyorlar. Kiracı bir yıl sonra istenen kirayı vermez ise önce ihtar ve sonrasında “hoş geldin” tahliye davası… Peki böylesi bir durum karşısında kiracının hakları neler?

Taahhütname, tahliyeyi kolaylaştırmak adına sektör uyanıklarının çıkardığı yeni icat. Kiracıya bir yıl sonrası için mekanı tahliye edeceğine dair taahhütnameyi, kira sözleşmesi ile birlikte imzalatıyorlar. Kiracı bir yıl sonra istenen kirayı vermez ise önce ihtar ve sonrasında "hoş geldin" tahliye davası... Peki böylesi bir durum karşısında kiracının hakları neler?