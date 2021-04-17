Kitlesel, kütlesel ve kültlesel buzlar

Feragat etmek; size ait bir haktan gönül hoşluğuyla vazgeçmektir, onu vermektir. Aslında insan hep bir şeylerden feragat ederek yaşar. Nefes almak bile aslında vermektir. Sadece aldığımız hiçbir şey yoktur. Yaşamak mesela; ömürden vermektir. İnsan hep vererek var olur. Antoine de Saint Exupéry "Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır." derken belki bunu kastetmiştir. Kim bilir?

Mübarek Ramazan ayındayız. Dine en soğuk olanımızın bile bir şekilde maneviyatından etkilendiği -belki- nasiplendiği bir özel zaman kesiti. Ramazan'ın, güzel yurdumun her bir ferdine farklı şekil ve dozlarda da olsa dokunması ne güzel. İnsanlar on bir ayın sultanıyla türlü biçimlerde temas kuruyorlar çünkü doğal akışın çok dışında farklılaşmalar yaşadık. Uzunca bir dönem dinî bilgiden uzak kalmanın, sonra dezenformasyonların ve korku sarmallarının kıskacında dine talip olmanın sancılarını yaşadık. İşte buradayız...



Rakamlar eriyor

Sonunda neredeyse her birimiz, bir değer kaynağı olarak Müslümanlığın aksiyolojik ve epistemolojik versiyonlarından birini temsil eder hâle geldik. İçimizden bazıları, kışkırtıcı ve ayartıcı bilgiler networkünde inancın bir yerinden tutunmaya çalışırken diğerleri "olmasa da olur"a bağladı. Türkiye'den bahsederken artık kimse yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak söz etmiyor. Çünkü rakamlar eriyor. Belki hep olduğu yere geliyor, belki de buzlar eriyor. İnsanlığın küresel ölçekte eridiği bir evre(n)de, bizim erimemizden daha tabii ne olabilir ki... 'Kitlesel buzlar'ın erimesi, bana kütlesel buzulların erimesinden daha önemli gelmiyor. İnanca yönelik sorgulamaların artması ve sonunda ateizm, deizm ya da agnostisizm gibi felsefi görüşlerin yaygınlaşması beni endişelendirmiyor. Çünkü biliyorum ki sorgulama, samimi ve sahici ise sorgulanana yalnızca değer katıyor.

İnkar ve ölüm

Yüce kitabımızda bile zımnen "İnanan bir delille inansın, inkâr eden bir delille inkâr etsin." derken aslında buna işaret ediliyor. Zımnen diyoruz; aslında "Yaşayan bir delille yaşasın, ölen de bir delille ölsün." (Enfâl/42) şeklindedir metnin orijinali. Çünkü bizim anlam dünyamızda yaşamakla inanmak, inkâr etmekle ölmek aynı kapıya çıkıyor. Haddizatında önemli olan inancın da inkârın da rasyonel bir temele dayanması daha doğru görünüyor. Zira biliyoruz ki eğer süreçte akıl varsa, o akıl; onu verenle bir yerde muhakkak buluşuyor.

Fakat bugün insanların çoğu, Tanrı'yı ararken değil; ondan kaçarken ateist oluyor. Dinin bir sığınak olarak görüldüğü demlerden, lâdinîliğin aynı özelliği deruhte ettiği bir döneme geldik. Zira insanlar, ateist olmakla daha özgür olacaklarını varsayıyorlar. Bir dine dair mensubiyet; sınırlanmak, kontrol edilmek, nefsi/egoyu biteviye denetim altında tutmanın yorgunluğunu yaşamak kısaca özgürlükten ödün vermekle özdeş kabul ediliyor.

Özgürlük nedir?

Peki, gerçekten bir dine mensup olmak; kendini onun değer dünyasına ait hissetmek özgürlükten vazgeçmekle eş midir? Soru, özgürlüğün ne olduğu gibi yıllanmış ve muhataplarını yıldırmış bir sorunun çetrefilli yanıtına gelip dayanıyor.

Arapça kökenli bir kelime olan hürr, aynı zamanda "soylu" demek. Tersten okursak 'bende' olmakla asillik zıtlık teşkil ediyor. Klasik İslam düşüncesinde özgür olmak, özgür bir şekilde karar verip fiilde bulunmak anlamında "ihtiyâr" terimi kullanılmıştır. İhtiyârda bulunmakla alelade bir tercih yapmamayı, öncesinde düşünüp tartmayı (tedbir) ve akıl yürütmeyi de içeren bilinçli bir süreç kastedilmiştir. Kelime "hayır" kelimesiyle aynı kökten türediğinden pozitif bir anlamı vardır. Eskiden köylerde adını çok duyduğumuz "ihtiyar heyeti"ne, köyü ilgilendiren meselelerde özgür bir şekilde kararlar verdiği için bu isim verilmiştir. "İhtiyaren hareket etmek" yani özgür bir şekilde karar vermek; "hayır olarak gördüğü şeyi almak, iki şeyden birini tercih etmek, seçip ayırmak ve üstün tutmak" gibi anlamlara gelmektedir. Fakat bugün hayrın/iyinin tanımı ve mahiyeti üzerinde bile konsensüs sağlayacak ortak akıl bulmak zor görünüyor.

Peki özgürlüğün sınırlarını kim tayin eder? Modern paradigmada bu yetki, bireyin kendisinden başkasına terk edilemeyecek kadar kişisel bir hak olarak kabul edilir. Fakat tarih boyunca özgürlüğün hem tanımı hem de sınırı hep başka kavramsal ya da kurumsal otoriteler tarafından tanımlanmıştır.

Yasak koyan olmayınca...

En başta dinler, bu yetkiyi yaratıcıya vermiştir. İnsanı var eden ve onun var kalımını sağlayacak tüm imkân ve donanımları önüne seren bir kudretin, bu yetkiyi deruhte etmesinden daha doğal bir durum yoktur. Şimdilerde ise modern insan, bu Tanrısal yetkiyi ele geçirdiği zehabının sancılarını yaşamaktadır. Verili sözcükleri tahrif ettiğimiz için inanç, bizi terk ediyor. Karamazov Kardeşler'in İvan'ı yüz yıldan önce bir vakitte "Tanrı gittiğinde her şey mübah olacak." kehanetinde bulunmuştu. Öyle de oldu.

Zincirlerinden kopmuş arzular bile başlı başına birer kölelik değil miydi? İnsan yaşamının en büyük zorluklarından biri, kontrol edilemeyen arzuların yarattığı anafordu. Fransız psikanaliz Jacques Lacan çok geçmeden "Tanrı yoksa hiçbir şey mübah değildir." uyarısında bulunacaktı ama kulak asan da çıkmayacaktı. Lacan, "Eylemlerimize yasak koyan bir üst otoriteye inancı kaybettiğimizde, daha özgür olmayacağız; aksine başkaları daha insafsız ve yeni sınırlar/bariyerler örecek hayatımıza..." diyordu. Öyle olmadı mı?

Semavi kitaplar insan yaratıldıktan sonra ona, arzda imtiyaz sağlayacak yetenekler verildiği hususunda hemfikirdirler. Ademe isimler öğretilmiştir. Yani varlıklar, kavramlar, anlamları ve en önemlisi isim verme becerisi. Bir şeye isim verebilmek için onu keşif ya da icat yoluyla var etmeniz iktiza eder. İnsanoğlu bu özelliğini o kadar mahirane bir şekilde kullanmaktadır ki otantik, ontolojik, orijinal olanların da anlamına müdahale hakkını kendinde görmeye başlamıştır. Verili olanları reddedip yerine kendi yaptıklarımızı/taptıklarımızı ikame etmeye başladığımızda ise üzerinde mutabık kalınacak kavramlar haritasının yavaş yavaş silindiğine, kütlesel buzlarla birlikte kültlesel buzların da eridiğine, pişmanlık ve çile üfleyen hüzünlü neyin eşliğinde şahit oluyoruz.

İnsan vererek yaşar

Şurası bir gerçek ki Allah'ın varlığını kabul etmek, dilediğince yaşamak yerine; dilediği gibi yaşamaya cesaret ve kast etmek demektir. Bu kastın da dereceleri vardır. Herkes aynı "kast"ta yer alacak diye bir kaide yoktur. İdrak edilmiş ve içselleştirilmiş bir imanla hayat, 'size göre'leştirilebilir. Dinin idealize ettiği bu değilse de zannımca yaşantılarla bile isteye, göz göre göre aşındırılmış ve hırpalanmış bir iman imansızlıkla eş değildir. Yaşarken size giydirilen ya da sizin edindiğiniz ahlaki yargıların Kur'anî yargılarla paralelize olması, kuşkusuz size değer katar. Fakat amelsizliğin, imandan götürse de imanı götürmediğini bilmek; bir Valium (müsekkin) etkisi yapabilir.

Ateizm insanı kanatlandırır (özgürleştirir) derken çoğu insan, ahlaki yargılardan muaf tutulmayı ve dinî mükellefiyetlerden beraat/feragat etmeyi kasteder. Feragat etmek; size ait bir haktan gönül hoşluğuyla vazgeçmektir, onu vermektir. Aslında insan hep bir şeylerden feragat ederek yaşar. Nefes almak bile aslında vermektir. Sadece aldığımız hiçbir şey yoktur. Yaşamak mesela; ömürden vermektir. İnsan hep vererek var olur. Antoine de Saint Exupéry "Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır." derken belki bunu kastetmiştir. Kim bilir?

mehmetodemis@hotmail.com