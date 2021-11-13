Kıyamete 1,5°C kala

Zamanı artık termometrelerle ölçmek zorundayız ve gezegenimizin yüksek ateşe bağlı bir havale nöbeti geçirmemesi için başarmak dışında bir şansımız yok.

Tarihçiler ve bilim insanları insanlık tarihini çok çeşitli zaman dilimlerine bölmüşlerdir. Bu zaman dilimleri siyasi tarih veya insanlığın gelişimi ile ilgili olaylar doğrultusunda belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi ile ilgili de Milenyum veya Dijital Çağ gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Ancak bugünlerde bazı küresel sorunlara çözüm bulamazsak bu tanımlamaları yeni bir nedenle yapmak zorunda kalabiliriz. Dünya küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği nedeniyle yeni bir döneme giriyor ve bu dönem insanoğlu için yeni yaşam koşullarının oluşmasına neden olabilir. Şu an bile dünyanın birçok yerinde iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan gelişmeler insan hayatını doğrudan etkiliyor.

Yeni bir çağ mı geliyor?

Özellikle MAPA (Most Affected People and Areas), SIDS (Small Island Developing States) gibi adalarda ve ülkelerde yaşamsal döngü insanlık için son derece zor koşullar içerisinde gerçekleşiyor. Yakın bir gelecekte dünyanın daha birçok alanında yaşamsal koşullar tamamen değişebilir ve insanoğlu yeni koşullara uyum sağlamak zorunda kalabilir. Bu yeni koşulların ne olacağını hiç kimse henüz net olarak bilemiyor. Ama işin sonunda bu değişimlere bağlı olarak yeni bir çağdan bahsetmek zorunda kalabiliriz. Yeni bir buzul çağına bile girebileceğimiz gibi, kurak ve susuz bir süreçte başlayabilir. Burada henüz nihai sonuçların ne şekilde olacağını hiç kimse bilmiyor. Kaldı ki insanlık yeni koşullara uyum sağlayamazsa kendi varlığının geleceği bile tehdit altında kalabilir; kuraklık, susuzluk ve buna bağlı olarak açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Kıtalar arası veya ülke için büyük ve toplu göçler meydana gelebilir. Çünkü iklim değişikliği insanlar ve devletler arasında yaşam için son derece önemli olan kaynaklara ulaşım noktasında eşitsizlikler oluşturabilir. Bu eşitsizlik belki de kaynaklara ulaşmaya çalışan insan grupları veya devletler arasında savaşların çıkmasına da neden olabilir. Bugün bile arazileri tarım yapılabilir olmaktan çıkan insanlar özellikle iklim mültecisi olarak güney-kuzey yönlü göç hareketleriyle dünya gündeminde yer alıyorlar. Üç kıtanın ve tüm yolların kesiştiği Anadolu toprakları belki de bu göç hareketlerinden en çok etkilenecek ülkeler arasında. Bahsi geçen tüm bu meseleler bir çözüm üretilmez ise asla uzak değildir. Bu durumu insanoğlu yeni bir tarihi dönem olarak kayıtlara geçecektir.

Bu anlamda dünyanın ısınma hızının çok hızlı bir şekilde yavaşlatılması gerekmektedir. Bu sorun kendi etkisini lokal ölçekte dünyanın her yerinde farklı biçimlerde gösterse de çözümü hem lokal hem de küresel mücadele ile mümkündür. Bu anlamda ilk kez 1995 yılında Berlin'de gerçekleştirilen COP konferanslarının 26.'sı bu yıl 01-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde İtalya'nın da ortak ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 197 üyesinin toplantısı olan bu konferans, kısaca "Taraflar Konferansı" olarak da adlandırılıyor. Farklı ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşen taraflar konferansı iklim diplomasisinin uzun yıllardır uluslararası düzeydeki en etkili aracı. Diğer yandan taraflar konferansı sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve devlet başkanları düzeyinde iklime dair müzakerelerin yapıldığı son derece önemli bir iklim zirvesi. Tabii COP müzakerelerini Paris İklim Anlaşması'ndan bağımsız düşünmek son derece yanlış olacaktır. Ancak Paris İklim Anlaşması'nın doğmasına vesile olan süreç yine Taraflar Konferansı ile olmuştur. Başka bir deyişle Taraflar Konferanslarında gerçekleştirilen müzakerelerle Paris İklim Anlaşması'na giden yolun taşları döşenmiştir.

İklim diplomasisi

İklim diplomasisinin bir ürünü olan Paris İklim Anlaşması'yla da ülkelerin karbon emisyonu azalımı adına yapması gerekenler ilkesel olarak belirlenmiştir. Paris İklim Anlaşması'na imza atan ülkeler dünya sıcaklık artışını endüstri devrimi öncesine göre 1,5 derece ile sınırlı tutacak karbon emisyonu azalımı için katkıda bulunacağını beyan etmiş oluyorlar. Tabii burada her ülke karbon emisyon salınım miktarını düşüreceğini taahhüt ederken bunu hangi yolla yapacağını kendisi tercih edecek. Türkiye de 2016 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış ama anlaşmaya taraf olmamıştı. Bu durumun Türkiye açısından son derece haklı gerekçeleri de bulunuyordu. Bu noktada Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nda kendisi için adil olmayan noktalarda önemli bir iklim diplomasisi yürütmüştür. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler Türkiye'nin yürüttüğü iklim diplomasisi açısından önemli olmuştur. Paris İklim Anlaşması'na taraf olunmasıyla birlikte ise Türkiye için artık yeni bir dönem başladı. Türkiye "Net Sıfır Emisyon 2053" hedefiyle bu anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etti. Bu noktada da küresel çaplı bir mücadele için Taraflar Konferansı büyük önem arz ediyor. Dünyanın 197 ülkesi bu emisyon salınımı nasıl azaltacağını ve bunu ne kadar sürede yapacağını Taraflar Konferansı yoluyla müzakere ediyor. Nihai olarak her ülke kendi planlamasını da Birleşmiş Milletlere sunacak.

Doğrudan tehdit

Ancak bu yıl yapılan Taraflar Konferansı yani COP 26 her zamankinden daha da önemli. Bunda iklim değişikliği ve sonuçlarının artık insanoğlunu doğrudan tehdit ediyor olması etkili. Bu nedenle Paris İklim Anlaşması ile belirlenen sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlı tutulması hedefine nasıl ulaşılacağı bu zirvenin de ana gündemiydi. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, İskandinav ülkeleri, Amerika, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika ve Uzak Doğu ülkesi ülkeleri, bu konferansa dev stantlarla katılım sağladı. İklim Konferansı'na katılım sağlayan ülkelerin stantlarında iklim değişikliğiyle mücadele noktasında; sorunlar, çözüm önerileri ve insanlığa çağrı yapan söylemler en dikkat çekici şekilde ifade edildi. İklim değişikliğiyle birlikte kısa ve uzun vadede yaşanabileceklere dair öngörülerin bilimsel yollarla tespiti tüm ülkelerin öncelikli gündemi. Yeni koşulların ne olacağı ne gibi sonuçlar doğuracağı geleceğe ve muhtemel yeni koşullara hazırlıklı olmak adına son derece önemli bir mesele. Özellikle İskandinav ülkelerinin bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ve çalışmalar gerçekten manzaranın ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Eriyen buzul tabakalarının incelmesi sonrası güneş ışınlarının buz altı karanlığında yaşayan mikroorganizmalara yaptığı ektilere kadar çok detaylı çalışmalar söz konusu. Norveçli bilim adamları yakın bir gelecekte Norveç fiyortlarının sıcak su akıntılarına maruz kalacağın ve bu durumun fırtınalara yol açacağını ifade ediyorlar. Yine Sahra altı Afrika ve Kongo Havzası ülkeleri ormansızlaşma ve çevre kirliliğiyle mücadeleye, Brezilya; Amazon ormanlarının rehabilitasyonuna, Rusya nükleer santralin doğa dostu bir enerji üretim yöntemi olduğuna, Japonya karbon salınımı yapmayan üretime özellikle değinmiştir. Avrupa Birliği, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Birleşmiş Milletler ise uluslararası örgütler olarak kendi çözümleriyle stantlarını kurmuşlardır. Bu arada iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ülkeler arasında yerel ve bölgesel işbirliği de gözden kaçmamalı. Mesela Kuzey ülkeleri yani Nordic ülkeleri, İngiliz Devletler Topluluğu (Commonwealth), Afrika ülkelerinin iklim konusunda daha yakın bir diplomasi ve işbirliği geliştirdiği açıkça görülmektedir.

Üç kıtanın merkezi

Bu noktada üç kıtanın birleştiği merkez ülke konumunda olan Türkiye'de özellikle Türk Dünyası, Ortadoğu ülkeleri ve Balkan devletleriyle üç farklı bölgesel işbirliği geliştirilebilir. Bunun dışına Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Havzalarının da Türkiye'nin iklim diplomasisini geliştirebileceği yeni alanlar olabilir. Ancak şunu da asla unutmamak gerekir: Dünya ekolojik sistemini ülke sınırları gibi siyasi ve fiziki haritalarla bölemezsiniz bölünemez. Lokal ölçekli ekolojik sistemler dünya ekolojik sisteminin bir parçası olduğu için sonuçları tüm dünyayı etkileyecektir. Burada yaşam döngüsü tek bir sistem olarak çalışıyor ve işler bir yerde yolunda gitmez ise domino etkisi yapabiliyor. Bu anlamda yerel ve bölgesel işbirliği çok önemli olduğu kadar bu çalışmaların tek başına sonuç vermesini beklemek tarihi bir hata olur. Burada BM, AB, NATO gibi uluslar üstü örgütlerin daha büyük insiyatif alması son derece önemli. Hatta bilimsel çalışmalar da yine aynı şekilde küresel çapta yürütülmeli. Dünyanın acilen Sanayi Devrimi öncesi sıcaklığa geri dönmeye yani hızlı bir şekilde soğumaya ihtiyacı var. Bunun yolu da öncelikle karbon gazı salınım miktarını düşürmekten geçiyor. Tabii burada birçok gizli servisin iklim değişikliğiyle mücadele/uyum noktasında farklı projeleri olduğunu da belirtmek gerekiyor. Hatta dünyanın doğal süreçlerine müdahale etmeyi amaçlayan jeomühendislik çalışmalarının olduğu da bir gerçektir. Atmosferin doğal yollarla yaptığı ısı ve ışık dağılımı ve hareketlerini artık dünyanın geleceği için müdahale etmek bir çözüm olarak görünse de bu müdahalenin sonuçlarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Bilinen tek bir gerçek başarıya giden yolda bilim dünyasının iklim değişikliği noktasında çok daha etkin hale getirilmesidir. Sorunların tespiti ve çözümlerin üretilmesi ancak ve ancak bilim dünyasının bu sürece etkin katılımıyla mümkün olacaktır. Diğer yandan kamu, özel sektör, bilim dünyası çalışmalarının toplum tabanında kabul görmesi başarıya ulaşmada son derece etkili olacaktır. Zamanı artık termometrelerle ölçmek zorundayız ve gezegenimizin yüksek ateşe bağlı bir havale nöbeti geçirmemesi için başarmak dışında bir şansımız yok.

tugrulcamas@gmail.com