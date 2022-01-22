KKTC'de seçim istikrar getirecek mi?

2009'da olduğu gibi önümüzdeki dönemde de öncelikle siyasi istikrarı sağlayacak bir hükümetin kurulması, daha sonra alınacak tedbirler, Türkiye'nin mali ve teknik desteğiyle KKTC'nin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlayacaktır.

Kıbrıs Türk toplumu, Barış Harekatından sonra milletvekili seçimi amacıyla 12. defa sandığa gitmiştir. 50 milletvekilinin seçimi için sekiz parti ve üç bağımsız aday yarışmıştır. 203 bin 792 seçmenin bulunduğu KKTC'de, katılım oranı yüzde 57,41 ile tarihin en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Seçimde ülke barajı olan yüzde 5'i geçen beş parti Mecliste temsil edilmeye hak kazanmıştır. Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 39,6 ile birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 31,9 ile ikinci parti olmuştur. Bu partiler sırasıyla 24 ve 18 milletvekili çıkarmıştır. Yüzde 7,4 oy alan Demokrat Parti (DP) 3, yüzde 6,6 oy alan Halkın Partisi (HP) 3 ve yüzde 6,4 oy alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise 2 milletvekili çıkarmıştır. Bir önceki seçimde Mecliste temsil edilen Toplumcu Demokrat Parti (TDP) ise barajı geçememiştir.

Seçim öncesindeki gelişmeler

22 Ocak'ta yapılan seçimi değerlendirmeden önce, son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere değinmekte fayda vardır. 8 Ocak 2018'de yapılan erken seçimden sonra ilk önce CTP liderliğinde dörtlü bir koalisyon kurulmuş, sonra UBP-HP, sonra bağımsızların desteklediği UBP, DP, YDP ve son olarak bağımsızların desteklediği UBP-DP seçim hükümeti kurulmuştur. Dört yılda kurulan dört koalisyon hükümetinde Mecliste temsil edilen altı parti de yer almıştır. Dolayısıyla, seçim öncesi tüm hükümet alternatifleri tüketilmiştir. Ayrıca, bağımsız destekli üçlü UBP hükümetinin uzun süre Meclisi açacak yeter sayıya ulaşamaması ciddi bir tıkanıklık yaratmıştır.

Ekonomi yüzde 16 küçüldü

Öte yandan, partilerin kendi içinde yaşadığı problemler de KKTC siyasetindeki açmazı derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yerine yeni bir UBP genel başkan seçimi ancak Ekim 2021'de Faiz Sucuoğlu'nun ilk turda seçilmesiyle sonuçlanmıştır.

2016 yılında kurulan ve girdiği ilk seçimde yüzde 17 oyla üçüncü parti olarak dokuz milletvekili çıkaran HP'de üç milletvekilinin 2020 yılında istifa etmesi ve aynı yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkan Kudret Özersay'ın yüzde 6 oy alması HP'yi sarsmıştır. Yine, 2016'da kurulan YDP'nin 2021 yılında yapılan kurultayında Genel Başkan Erhan Arıklı ile diğer milletvekili Bertan Zaroğlu'nun yarışı sonucunda, Arıklı tekrar genel başkan seçilmiş ve bunun üzerine Zaroğlu'nun partiden istifası YDP'yi sarsmıştır. DP'de ise Serdar Denktaş, 20 yıl sonra parti genel başkanlığından ayrılmış ve Fikri Ataoğlu yeni genel başkan olmuştur.

Parti içi memnuniyetsizlikler

Solun büyük partisi olan CTP'nin ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterdiği genel başkan Tufan Erhürman yüzde 24 oy alarak ikinci tura kalamamış, CTP'lilerin kendi genel başkanlarına değil Mustafa Akıncı'ya destek verdiği tartışma konusu olmuştur. TDP'de ise Cemal Gürsel Özyiğit'in son defa genel başkanlığa talip olarak seçilmesi parti içerisinde memnuniyetsizliklere yol açmış ve seçim öncesi TDP geleneğinin en uzun süre genel başkanlığını yapmış bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın beklentilere rağmen TDP'ye destek açıklamaması seçimlere bu partinin rahat girememesine yol açmıştır. Görüleceği üzere, seçim öncesinde Mecliste bulunan partiler kendi içerisinde sıkıntılar yaşamıştır.

Öte yandan, bu süreçte Covid-19 pandemisi KKTC ekonomisini oldukça olumsuz etkilemiştir. Turizm ve yükseköğretimden elde edilen gelirin milli gelirin yaklaşık yarısını oluşturması ve özellikle turizm gelirlerinde yaşanan kayıp ve yabancı öğrencilere dayanan üniversitelerde öğrencilerin adaya gelememesi ekonomiye oldukça olumsuz yansımış, 2020 yılında KKTC ekonomisi yüzde 16,2 küçülerek tarihin en büyük küçülmesini yaşamıştır.

Gelirlerdeki bu daralma, enflasyonun yüzde 46'ya yükselmesiyle bütçeyi daha da zora sokmuştur. Kriz öncesinde KKTC bütçesinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan maaş ve maaş benzeri ödemeler, artan enflasyonun maaşlara yansıtılmasıyla daha da artmış, 2021 yılında uzun süredir yapılmadığı kadar iç borçlanma yapılmış ve memur ile emekli maaşları Türkiye'den gelen katkılarla gecikmeli olsa da ödenebilmiştir. 2022 yılında Meclisten geçen bütçede 2,68 milyar TL açık (bütçeye oranı yüzde 20,9) bulunmaktadır.

UBP ve CTP'nin başarısı

Seçim sonuçlarını incelediğimizde, seçimde şüphesiz en başarılı çıkan parti UBP olmuştur. UBP oylarını bir önceki seçime göre yüzde 4 ve milletvekili sayını ise 3 artmıştır. Son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılara ve 2020 yılında Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaşanan sancılı kurultay sürecine rağmen neredeyse tek başına iktidarın yakalanacak olması, UBP'nin örgütlü gücünün başarısı olduğu yadsınamaz. Seçim sürecinde dile getirilen siyasi ve ekonomik istikrar sloganı vatandaştan karşılık bulmuştur. Öte yandan, bu başarı yaklaşık 30 yıllık genel başkanlığın ardından 2010 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Derviş Eroğlu'ndan sonra, UBP'nin yeni liderinin henüz üç ay önce genel başkan seçilse de Sucuoğlu'nun olabileceği görüşünü de kuvvetlendirmiştir.

Seçimin diğer bir başarılı partisi CTP olmuştur. CTP, bir önceki seçime göre oylarını ve milletvekili sayısını yüzde 50 artırmıştır. Bu sonuç, CTP'yi güçlü bir anamuhalefet partisi haline getirirken genel başkan Erhürman'ın da liderliğini güçlendirmiştir. Seçime katılan adaylar içerisinde en fazla karma oy alan ismin de Erhürman olması, parti dışında da Erhürman'ın teveccüh gördüğünü göstermektedir.

Seçimde görece başarılı olan parti DP olmuştur. DP, oylarını ve milletvekili sayısını korumuştur. Serdar Denktaş'ın genel başkanlığı bırakması ve Denktaş ailesinin DP ile arasına mesafe koymasına rağmen partinin milletvekili sayısını koruması, DP'yi görece başarılı kılmaktadır.

Diğer bir göreceli başarılı parti de YDP olmuştur. Kurultay sonrasında Zaroğlu'nun istifa ederek aynı tabana hitap eden UBP'den aday olmasına rağmen YDP oylarını ve milletvekili sayısını muhafaza etmiştir. Ancak, bu oy oranın YDP'nin gerçek potansiyelinin altında olduğunu da ifade etmek gerekmektedir.

Seçimin başarısız partilerinin başında HP gelmektedir. 2015 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 20 ile önemli bir başarı elde eden Kudret Özersay liderliğinde 2016 yılında kurulan HP, 2018 yılında girdiği ilk seçimde yüzde 17 oy ile 9 milletvekili kazanmıştır. Seçimden sonra kurulan dörtlü hükümette yer almış, daha sonra UBP ile hükümet ortağı olmuştur. 2020 yılında önce Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olan Özersay yüzde 5,7 ile hayal kırıklığı yaşamış, daha sonra ise partiden üç milletvekili istifa etmiştir. "Temiz toplum" sloganıyla mevcut sağ ve sol partilere alternatif olma amacıyla ortaya çıkan HP, girdiği ilk seçimlerde başarılı olsa da, aldığı yüzde 6,7 oy ile dördüncü parti olabilmiş ve sadece üç milletvekili çıkarabilmiştir.

Seçimin kaybedeni

Seçimin kaybedeni ise TDP olmuştur. Bu başarısızlıkta, genel başkan Cemal Gürsel Özyiğit'in değişime direnerek parti liderliğini bırakmaması, TDP geleneğinin en uzun süre genel başkanlığını yapmış bir önceki Cumhurbaşkanı Akıncı'nın TDP'ye destek verdiğini beyandan kaçınması, seçimi boykot edenler içerisinde TDP'ye oy veren ciddi bir kitlenin olması ve seçim öncesi sol örgütlerin Bağımsızlık Yolu olarak seçime katılması etkili olmuştur. TDP'nin Meclis dışında kalmasıyla 1976'dan itibaren ilk defa Mecliste sadece bir sol parti yer almıştır.

KKTC iç siyasetinde önemli bir yer tutan Kıbrıs Sorunu, bu seçimde çok fazla gündem olmamıştır. 2017'de Crans Montana'da federasyon zeminine dayanan görüşmelerin Rumların uzlaşmaz tavrıyla çökmesi üzerine farklı çözüm modelleri ortaya çıkmıştır. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve federasyonu savunan CTP'nin aldığı oylar yükselse de diğer federasyonu savunan parti olan TDP'nin Meclis dışında kalması, Türkiye'nin de desteklediği iki devletli çözüm modelinin halkta da karşılık bulduğunu göstermektedir.

Meclisin oluşumuna baktığımızda ise, sadece iki parti grup kurabilmektedir. Meclisin yüzde 38'i (19 milletvekili) yeni seçilmiştir. Adayların yüzde 30'unun cinsiyet kotasıyla belirlenmesinin etkisiyle kadın milletvekili sayısı 11 ile tarihin en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bir önceki dönemde partilerinden istifa ederek UBP'den aday olan üç milletvekili de seçilememiştir.

Bir önceki seçimde yeni kurulan iki parti (HP ve YDP), oyların dörtte birini almışken, bu seçimde bu iki partinin aldığı oy yarı yarıya azalmıştır. Dolayısıyla, seçmenin alternatif arayışlarına bu partiler karşılık verememiştir. Ayrıca, 2010 öncesi yapılan seçimlerde yüzde 80'inin üzerinde gerçekleşen seçime katılım oranının, bu seçimde yüzde 57'ye kadar düşmesi, toplumun mevcut siyasi partilerden memnun olmadığını ve siyasete ilgisinin azaldığını göstermektedir.

İstikrar nasıl sağlanır?

Sağ ve solda yer alan iki büyük partiye yönelen seçmenler, 2013 yılından itibaren sık sık dağılan koalisyonlar yerine daha istikrarlı hükümetler kurulmasını istediklerini göstermiştir. Mecliste çıkan kompozisyon UBP'siz bir hükümeti olanaksız kılmaktadır. UBP'nin önünde HP, DP ve YDP ile ikili veya bu partilerin ikisiyle üçlü koalisyon imkânı bulunmaktadır. Ancak, hangi hükümet modeli olursa olsun kurulacak hükümetin siyasi istikrarı sağlayacak kadar uzun görevde kalması ve uyumlu olması, bekleyen ekonomik sorunların çözümü için gerekli görülmektedir.

KKTC'nin içinde bulunduğu sıkıntılar 2008 yılında yaşadığı krize benzemektedir. Küresel finans krizinin etkisi ve Annan Planı sonrası yaşanan ekonomik büyümenin yatırımlara değil cari harcamalara yönlendirilmesinin ekonomide yaşanan durgunlukla birleşmesi sonucunda KKTC'de yaşanan mali kriz, erken seçime gidilmesine neden olmuştur. Nisan 2009'da yapılan erken seçimde UBP, tek başına iktidara gelmiştir. Seçimden sonra sağlanan siyasi istikrar, hükümetin aldığı tedbirler ve Türkiye'nin mali ve teknik desteğiyle birleşince kriz atlatılabilmiştir.

Sonuç olarak, 2009'da olduğu gibi önümüzdeki dönemde de öncelikle siyasi istikrarı sağlayacak bir hükümetin kurulması, daha sonra alınacak tedbirler, Türkiye'nin mali ve teknik desteğiyle KKTC'nin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlayacaktır.