Körfez‘de su yarığını buluyor

Arap yarımadası üç taraftan kuşatılmış durumdadır. Bundan kurtuluşun tek yolu Türkiye ile yapılacak bir işbirliğinde görülmektedir. Tarih bu anlamda, beş asır önceki gibi kader olan coğrafyamızda, bugün de su, toprak, petrol ve güvenlik için işbirliği yapmayı zorunlu kılmaktadır.

Basra Körfezi'nin çevresindeki ülkeler, dünyadaki kullanılabilir doğalgaz ve petrol kaynaklarının en az yarısına sahiptir. Hazar enerji havzasının güvensizliği ve Afganistan gibi ulaşım problemi olan bölgeler buranın değerini daha da artırmaktadır. Burası aynı zamanda Hürmüz Boğazı ve Çin'in Kuşak-Yol Projesi'nin de üstünde bulunan, tarih boyunca Akdeniz ve Avrupa'ya açılan Doğu-Batı ticaret yollarının güzergâhı konumundadır.



Verimli Hilal bölgesi

Tarih boyunca Sümerler, Babiller, Abbasiler ve Osmanlılar gibi büyük medeniyetlerin kurulduğu, Verimli/Stratejik Hilal bölgesinin doğu ucunda bulunan Türkiye ve Batı ucunda bulunan Basra Körfezi ülkeleri arasında yeni bir tarihi süreç başladığı görülmektedir. Bu yazıda enerji, su, tarım ve güvenlik konuları üzerinden, bir kurumsal yapıya cevap aranacak. Osmanlı İmparatorluğu ve Basra Körfezi ilişkileri, 1510 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun, Şark'ın değerli bir ilim adamı olan Mevlana İdris-i Bitlisi'nin olağanüstü çabalarıyla, Osmanlı'nın 18 Kürt Beyliğiyle İran'a karşı yaptığı ittifakla başlamıştır. Bitlisi, Yavuz Sultan Selim'e bu ittifakla, iki ay içinde Şam ve Bağdat'ın anahtarlarını vaat etmiştir. Yavuz'a göre etten bir kalenin kurulduğu doğu sınırında önce İran'a karşı Çaldıran zaferi kazanılmış (1514) ardından da Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle Mısır (1517) fethedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İran sınırını Sünni Kürtler üzerinden kontrol altında tuttuktan sonra (Kasr-ı Şirin-1639) adeta doğal bir sınır olan Toroslar ve Zağros Dağları'ndan Basra Körfezine inmesi, bölgeyi Akdeniz'le Basra arasında, kaderi birbirine bağlı doğal bir bahçe duvarına çevirmiştir. Körfez ülkeleri ise su ile İran'dan ayrılmıştır.

Böylece günümüze kadar sürecek Türkiye-Körfez/Arap yarımadası ilişkileri başlamıştır. Bu dönemden 1918 yılına kadar adeta bölgenin ana damarları olan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde taşımacılık yapılacak ve Basra'dan Diyarbakır, Birecik ve İskenderun'a kadar insan ve mallar keleklerle taşınacaktır.

Tıpkı bugünkü gibi Çin'in Kuşak Yol projesindeki gibi, Fırat ve Dicle dışındaki baharat ve ipek ana yolları, kervansaray sistemi sayesinde o zamanlarda da Hint ve Çin mallarını, Körfez üzerinden Anadolu ve Avrupa'ya kadar binlerce kilometrelik yola rağmen aktarmaktaydı.

En az dört asır süren Osmanlı hâkimiyet dönemi ve sonrasındaki yarım asırda, balıkçılık ve inci satışıyla ayakta duran Körfez Bölgesi, başta Kuveyt olmak üzere Bahreyn ve Katar, bölge halkı içinden yerel idareciler tarafından yönetilmiştir. Örneğin, bugün Katar'ın kurucusu olan Şeyh Casim El Sani, vasiyetinde, "Osmanlılarla kavgaya girme" der. Çünkü Portekiz ve İran sahilden, bedeviler de çölden talan için gelebilirken, tek kurtarıcı Basra'dan gelecek Hilafetin merkezi Osmanlı idi.

İyi bir denizci ülke olan Umman Devleti, Osmanlıların daima yanında yer almıştı ve Pakistan'a kadar bir alanı kontrol ediyordu. Ancak Osmanlı'nın çökmesiyle Körfez bölgesinde de yavaş yavaş önce arkeolog, seyyah, tüccar, misyonerle başlayan tanıma, anlama, kontrol etme ve askerlerle işgal etme süreciyle, İngiltere'nin işgaline başlamıştı.

Irak'ın enkaza dönüşmesi

1979-88 yılları arasında Irak ve İran savaşında, Irak adeta bir enkaza dönüştü. Irak lideri Saddam Hüseyin, sekiz yıllık anlamsız savaşın, bir milyon askeri kontrolde tutmak, halkı bastırmak ve borçlarını sildirmek gibi maddi-manevi sıkıntılarını kapatmak için, Dicle kenarında kuzu yediği Rumsfeld ve dönemin ABD'nin Bağdat Büyükelçisi April Glapsie'nin "Evet Kuveyt Basra'ya bağlı bir köydü" şeklinde dolaylı onayıyla Kuveyt'i işgal etti. Saddam bu işgalin bedelini Irak'ın ölümü ve kendi idamıyla da ödeyemedi. Irak şu an en az üçe bölünmüş ve ABD-İran işgali altında bulunmaktadır. ABD tarafından öldürülen, Kasım Süleymani'nin paralel artığı olan Haşti Şeabi militanları 150 bin kişiyle, bin yıllık Sünni hâkimiyetindeki, Irak'a adeta İsrail'in Filistin'e davrandığı gibi davranmaktadır.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra zayıflayan İngiltere'nin, 1971 yılından itibaren Bahreyn ve Kuveyt gibi küçük Körfez devletlerinden de çekilip yerini ABD'ye bırakmasından sonra, ABD bölgeyi petrol çıkarları için hayati önemde görmüş ve herhangi bir dış müdahaleyi, Nixon, Carter ve Reagan döneminde Çifte Kuşatma/Yeşil Kuşak gibi doktrinleriyle SSCB'ye karşı korumuş ve herhangi bir dış müdahaleyi, savaş sebebi saymıştır. 1979 yılında İran'da yapılan Şii Humeyni devrimi, Irakla savaş ve tarihteki İran'a karşı duyulan korku ve iç ilişkilerini geliştirmek için altı Körfez ülkesi arasında 1981 yılında kurulan Körfez İşbirliği Konseyi, 2017 yılında Katar'a uygulanan ambargoyla fiilen çökmüş ve karadan/denizden ablukaya alınan Katar'ın imdadına Türkiye yetişmişti.

Türkiye'nin önemi

Bugün benzeri durum işgal altındaki Lübnan, Yemen, Libya, Irak ve Suriye için de geçerlidir. Yemen'in, İran ve Körfez ülkeleri arasında savaş alanına dönüşmesi, Kaddafi sonrası Libya'nın iç savaşla çökmesi, Beyrut Limanı patlaması, Yemen, Sudan, Somali ve diğer bölge ülkelerinde Türkiye'nin bir asır sonra önemi daha iyi görülmektedir. Çünkü özgürlük ve eşitlik naralarıyla gelen demokrat Avrupa, kan, gözyaşı ve sömürüden başka bir şey yapmadı. Örneğin, enerji zengini olan Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt veya Bahreyn'de terör örgütleri olmuyor da neden Lübnan, Suriye veya kontrolden çıkmış Irak ve Libya gibi yerlerde oluyor?

Verimli Hilal'in başı olan Lübnan, Suriye ve Irak üzerinden Basra Körfezi'ne bağlandığı yerden İran, Şii Hilali adıyla Körfez ülkelerine üstünlük sağlamış görülmekte ve Arap yarımadası üç taraftan kuşatılmış durumdadır. Bundan kurtuluşun tek yolu Türkiye ile yapılacak bir işbirliğinde görülmektedir. Tarih bu anlamda, beş asır önceki gibi kader olan coğrafyamızda, bugün de su, toprak, petrol ve güvenlik için işbirliği yapmayı zorunlu kılmaktadır. Son beş yılda yedi emirlikten oluşan ve Türkiye'ye en kötü zamanda bile diyalog içinde olan Abu Dabi liderliğindeki Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) sonra Suudi Arabistan da Türkiye ile görüşmeleri değerlendirmektedir.

Suudi Arabistan da BAE gibi olabilir mi?

Ülkemizde en çok sevilen Suudi Kralı hiç şüphesiz 1973 Arap-İsrail savaşında Batı'ya petrol ambargosu uygulayan ve bu uğurda şehit edilen Kral Faysal'dır. Genellikle tarım ve hayvancılık ürünlerini sattığımız ve petrol aldığımız Suudi Arabistan'la ilişkiler, özellikle 2010-2017 arasında gerilemiştir. Ankara–Riyad ilişkileri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Katar'a uygulanan ambargoyla adeta bükülmüştür. Ancak KİK'nin Katar'la barışması, İran'ın artan nüfuzu, Biden'ın iktidarındaki ABD'nin ağırlığını bölgeden Güney Çin Denizi'ne kaydırması ve Trump gibi bölgeye açık çek verilmeyeceğini açıklaması ve Türkiye'nin Körfez sermaye ve enerjisine duyduğu ihtiyaç nedeniyle, ilişkiler yeni bir aşamaya geçmiştir. G20 Zirvesi'nde Kral Selman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını ve Türk ürünlerine yönelik herhangi bir ambargonun olmadığını ifade etmiştir.

Özellikle ve Fırat ve Dicle nehirlerini GAP ile kontrol atına alan Türkiye'de yetişen tarım ürünlerine ve tatlı suya Körfez ülkeleri ciddi ihtiyaç duymaktadır. Bu, güvenlik ve petrol kadar hayatidir.

Tarihi makas değişikliği

Son zamanlarda Katar ve BAE ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans ve turizm alanlarında imzalanan anlaşmalar, başta Suudi Arabistan olmak üzere Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında gelecekte kurulması zaruret hali alacağı düşünülen, kurumsal bir yapının ilk adımları olarak görülmektedir. Çünkü bölgesel bir güçten küresel güç olmaya evrilme aşamasında olan Türkiye'nin de sermayesine ve enerji kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Avrupa ve ABD'den gelmeyen sermaye, tahminen İngiltere'nin de teşviğiyle Körfez ülkelerinden gelmektedir. Aynı şekilde parçalanmış ve İran'a karşı oldukça savunmasız olan Körfez bölgesini korumak, ABD sonrası dönemde, Türkiye tarafından mümkün görülmektedir. Bu nedenle bu yıl içinde Katar ve BAE'den gelen milyar dolarlar özellikle askeri ekonomi alanında hızla büyüyen Türkiye'ye can suyu olmaktadır. Aksi takdirde Irak, Suriye ve Yemen'i yıkan İran'ın bir adımlık mesafedeki birer lokmalık olan Bahreyn ve Katar'ı yutmaması için bir neden yoktur. Afganistan'da yenilmiş, Ukrayna ve Çin denizine yoğunlaşan bir ABD, bölgende tek kadim dostu olarak İran'a karşı Türkiye'yi görmektedir.

Kısaca, son bir asırda Osmanlı'ya karşı bağımsızlık naralarıyla aşiret devletlerine bölünen Körfez'de su yarığını bulmaktadır. Türk dünyasıyla ve Kafkasya zaferiyle gücü iyice hissedilen Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında; su, tarım, güvenlik ve enerji için bir pakt neden olmasın?

Kaderimiz olan bu coğrafyada, tarih de geleceğimizdir. İsrail ve İran'ın yayılması, bor–lityum'un artan önemine karşı, petrolün 30 yıl içinde bitmesi ve değersizleşmesi, suyun ve tarımın artan stratejik önemiyle yukarı havzada, askeri ekonomisiyle güçlenen Türkiye-Körfez ilişkilerinde yeni bir tarihi makas değişliği görülmektedir.

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Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu / Gaziantep Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

