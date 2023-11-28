Küresel adaletsizlik sorunu ve İletişim Zirvesi'23

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Dünyanın ortak paydası inanç, kültür, insan hakları, evrensel prensipler, teknoloji, güvenlik, hükümranlık hakları, istikrar, sürdürülebilirlik, dayanışma...gibi çok kapsamlı unsurları ve bu unsurların hepsini çevreleyen iletişim boyutuyla küresel adaletsizlik sorunu. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'23'ün içeriği de bunu ispatlar nitelikteydi.
Dünyanın ortak paydası inanç, kültür, insan hakları, evrensel prensipler, teknoloji, güvenlik, hükümranlık hakları, istikrar, sürdürülebilirlik, dayanışma...gibi çok kapsamlı unsurları ve bu unsurların hepsini çevreleyen iletişim boyutuyla küresel adaletsizlik sorunu. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'23'ün içeriği de bunu ispatlar nitelikteydi.