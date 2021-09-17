Laiklik İslamofobik bir kaldıraç değildir

Kurtuluş mücadelesini Batılılaşma mücadelesi zanneden ve Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunu adeta büyücülük ayini gibi, alet ettiği Zeybek havası eşliğinde Türk kadınını Batılı tarza dönüştürme mizanseniyle ifade eden, kendi değerlerine savaş açan algı, cumhuriyeti ve elbette onun unsuru olan laikliği anlamayı bir türlü başaramıyor. Türkiye'deki laiklik sorunu, laiklik adı altında, laikliği devlet dini haline getirip devlet gücünü kullanarak, milletin neye nasıl inanacağından nasıl giyineceğine kadar müdahale ederek, İslamofobik bir inanca uygun halk yaratma arzusunun bir türlü atlatılamamasından kaynaklanmaktadır.

Laiklik kavramı Türkiye siyasi ve toplumsal hayatında ve bunun uzantısı olarak da hukuki zemininde bir türlü dengelenememiş, daha çok sloganik alanda ideolojik içeriklerle anlam kargaşasına düşmüş kavramlardan biri. Özellikle farklı zaman ve zeminlerde anlamından kaydırılarak İslamofobik slogan haline indirgenmiş bu kavram, hala anlamıyla örtüşen işlevine kavuşamamıştır. Devletin bir dini veya dini tüm içeriklere haiz ideolojisi de olamayacağı, devletin suç teşkil etmeyen hiçbir inanç, felsefi veya ideolojik görüşe tarafgir veya ayrımcı yaklaşamayacağı, bu tür yaklaşımlara da müsaade edilmeyeceği ilkesi anlamındaki laiklik ilkesi, Türkiye'de nedense sadece İslam inancının yaşamsallığına ilişkin görünümlere bir tahammülsüzlük olarak işlevselleşmiştir. Tüm darbe girişimleri ve uzantısı olan tüm uygulamalarda öne çıkan tavır budur. Elbette Türk Milletini millet ve onun ülkesini vatan yapan değerlerin temel kaidesi, bu milletin yaşamsallığı ile yorumladığı inanç sisteminden başka bir şey değildir ve bu inancı hedef almak ise vatanı, milleti ve onun devletini hedef almaktır. Özellikle bu değerlerin korunmasına matuf bir ilke olan laiklik ilkesinin milletin değerleri ile karşı karşıya getirilmesi, siyasal ortamın temel kavramlara ilişkin söz varlığının dengelenemeyen boyutları yanında, eğitim sistemimizin, kavramsal anlam üretimi ve bunun tedavülünde ne kadar yetersiz kaldığını gösteriyor.

İşgalciyi kurtarıcı sanmak

Kurtuluş mücadelesini Batılılaşma mücadelesi zanneden ve Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunu adeta büyücülük ayini gibi, alet ettiği Zeybek havası eşliğinde Türk kadınını Batılı tarza dönüştürme mizanseniyle ifade eden, kendi değerlerine savaş açan algı, cumhuriyeti ve elbette onun unsuru olan laikliği anlamayı bir türlü başaramıyor. Bu durumun modernlik ve çağdaşlaşma üzerinden savunusu ise kavram kargaşası içinde düşman kim, biz kimiz, modernlik ne sorularında iyice düğümleniyor. Modernlik, akıldışılığı dini olanla izah edip aklı merkeze alan Batı için milat olsa da, 'akletmeyenden daha şerli kim olabilir' ayetinin muhatapları için aklın önemi, Batı modernliğinin miladı ile izah edilemez. Belki de kendi aklı ve kavramları ile düşünmeyen akıl bu iki durumun da dışında kalarak modernliği Batı tarzı lüküs hayat modası formu dışında algılayamıyor. Hak bilincini ve buna dair temel kavramlarını kaybetmiş bir zihniyetin, işgalciyi kurtarıcı zannedip, onun adına kendi kendinin şagili konumuna düşmesi kaçınılmazdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik varlıkları adlandırma yeteneğidir. Kavradığı varlığı adlandıran insan bu kavramlar ile bağlamlar kurarak düşünebilir.

Neredeyse tümü laiklik ilkesinin ihlali olarak ortaya çıkan, özellikle İslami yaşam tarzına karşı tepkisel yaklaşımların, bunu laiklik adı altında yapabilmesi anlaşılması çok güç bir durum. Elbette normalini yani dengesini bulamamış kavramsal algılar ortamında üretilen normlar da, normal kabul edilen bu ortamı tahkim ederek toplumsal ve siyasal normalleşmeyi mümkün kılamıyor. Bu bağlamda bizde, laiklik savunusu adı altındaki neredeyse tüm çıkışlar laiklik ilkesine aykırılıkla malüldür. Üniversitede başörtüsü yasaklarının 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganı eşliğinde yapılmasını ele aldığımızda, burada laiklik vurgusu yapması gerekenler, inancından dolayı üniversite eğitimi almaktan mahrum bırakılan insanlar olmalıydı. Hatta bunu dillendirmeseler dahi vakıa budur.

Bir kavram adı altında yapılan uygulamalar ile o kavramın anlamı örtüşmüyorsa yapılanların o kavram ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu durum aslında bilgiyi manipüle ederek hakikati örtmek için onu araçsallaştıran cehaletin anlamıdır. Dilde ifadesini bulan değerler sistemi kavram ve o kavramın anlamına uygun eylemlerin uyumu ile var olur. Bu uyum bozulduğunda başta dilde olmak üzere o toplumun tüm değerlerinde dağılma başlar.

Bir toplumu millet yapan değerlerle, o milletin üzerinde yaşadığı coğrafyayı vatan yapan değerler aynıdır. Değer sistemi ortadan kalktığında millet ve vatan da ortadan kalkar. Bu açıdan bir dilin anlam dünyasının yaşaması o toplumun millet olarak yaşadığının göstergesidir. Çünkü millet olmak yaptıklarının bilincinde sorumluluk sahibi özne olan toplum olmaktır. Ancak kavramların ne anlama geldiğini onu dayatandan başka kimsenin bilmediği uygulamalara maruz kalmış bir toplum özne olmanın ön şartı olan düşünme yeteneğini, dolayısı ile millet olma yeteneğini kaybedecektir.

Mutabakat zemini

İnsan değer ifade eden anlam ilişkileri üreten ve ürettiği değerler sistemi içinde yaşayan bir varlık. Anlam ilişkisinin kökeni ise varoluşsal anlam arayışıdır. Her toplum anlam ilişkileri ile üretilmiş varoluşsallığın kaynağına izafe edilen değer bilinci etrafında dini bir organizasyondur. Nasıl adlandırılırsa adlandırılsın bu dini organizasyonun merkezinde varoluşun kaynağı, yani bütün varlığın, varlığını borçlu olduğu Tanrı yer alır. Tanrı kavramının genel ifadesi de varlığın varlığını borçlu olduğu zatı veya varlığı ifade eder. Bu yüzden siyasi ve hukuki her yapı bir hak bilincine dayanır ve sistemi onun etrafında kurgular. Toplum, millet ve devlet kavramları da bu hak bilincini cari kılmaya matuf kendine özgü tanrı merkezli dini (borçluluk ilişkisine dair) içerikler taşır.

Her toplumun, üzerinde millet olduğu ortak değerler, o toplumda insani olanı ifade eden toplumsal düzen kuralları olarak ortaya çıkar. Bu değerler üzerindeki mutabakat, o değeri ifade eden kavram ve o kavrama yüklenen anlama ilişkindir. Bu mutabakat kaybolduğunda, yani kavramlar ve o kavramların anlam iliklileri arasındaki uyum kaybolduğunda toplum, denge durumunu kaybederek millet olma vasfını yitirmeye başlar.

Bir toplumun millet hali onun yaşamsallığı ile içselleştirdiği denge halidir. Bu yaşamsallık toplumsal ortamın tüm verilerinin yorumu olarak ortaya çıkar. Bu açıdan millet, salt öğretiyle değil, öğretilerin de dahil olduğu ancak yaşama aktarılabilmiş ortak değerlerde dengelenme ile ortaya çıkar. İşte bu denge hali o milletin devletinin temel prensiplerini ifade eder. Aksi halde vatan, millet ve devlet arasındaki organik bağ kopar ve sentetik bağlar devreye girmeye başlar.

Hukuk-inanç ilişkisi

Özellikle toplumsal denge durumunu temin etmeyi amaçlayan devlet aygıtının, hukuki bir organizasyon olarak üretilmesi, bu dengenin odak noktası olan hakkın merkeze alınması ile mümkündür. Devlet başta olmak üzere hukuka dair olan her şey hakkın gerçekleştirilmesine ilişkindir. Biz halihazırdaki hukuk sistemini hukuk üretme aşamalarına girmeden, iktibas yolu ile katettiğimizden hukuk ve inanç arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanıyoruz. Ve elbette bu boşluk, laiklik kavramının mahiyetine ilişkin savrulmalara da sirayet ediyor. Hak kavramı, ateizm dahil istisnasız bütün sistemlerde dine dair bir kavramdır. Varlığın kaynağına ilişkin atıf Tanrıyı ifade eder ve bu Tanrı tüm varlığı var eden olarak bunlar arasındaki tüm münasebetleri düzenleyen olarak kendisi Hak'tır ve bu hak varlıklar arası ilişkileri tasavvur eden insan için temel ölçüdür. Doğanın kendisini başka bir erke dayandırmayan ateizm için doğa tanrıdır ve bu sistemin ölçüsü 'doğal hak' kavramında somutlaşır. İşte hukukun korumayı amaçladığı ve bu yüzden hukuk sisteminin temel ölçüsü, her sistemin kendine ilişkin tasavvurunda açığa çıkan bu hak bilincidir.

Bir hukuk sisteminin ortaya çıkış süreçleri incelenecek olsa hukukun öznesi olan hakkın merkeze alınıp korunmasına ilişkin hassasiyetler gözlenebilir. Örneğin benzer ifadelerle başlayan Alman ve İsviçre Anayasalarının başlangıç kısmının "Tanrı ve insanlar karşısındaki sorumluluğunun bilincinde olan Alman Milleti... kendi anayasa yapma yetkisine dayanarak işbu anayasayı kabul etmiştir" diyerek başlar. Bu başlangıç metninde anayasanın hak referansına ilişkin atıf açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu durumu devletin dini olduğu biçiminde değil milletin hak referansının kaynağı ile ürettiği devlet aygıtının ilkeleri olduğunu görebilmek gerekir. Çünkü hakkı korumak ve uygulamak için kurulan hukuk sistemi hakkın ne olduğu belirlenmeden yapılamaz. Hukuku iktibas yolu ile edinmemiz bizde böyle bir mevzuyu gündeme getirmemiştir. İktibas edilen hukuk sistemi zaten buna ilişkin süreçlerden geçmiş olarak alınmıştır.

Devlet, millet olmuş toplumun hak bilinci etrafında dengelenmiş değerler sistemiyle üretilen hukuki ve siyasi organizasyondur. Laiklik ise din devleti olarak örgütlenmiş papalığın, tüm yaşamsallığa, tanrısal yetkilerle donatılmış devlet erki üzerinden müdahalesine karşı devleti sınırlayan bir düzenlemedir. Türkiye'deki laiklik sorunu ise, laiklik adı altında, laikliği devlet dini haline getirip devlet gücünü kullanarak, milletin neye nasıl inanacağından nasıl giyineceğine kadar müdahale ederek, İslamofobik bir inanca uygun halk yaratma arzusunun bir türlü atlatılamamasıdır. Bu inancın açıktan yapılan uygulamalarının başarısızlığı karşısında evrildiği son aşama ise, istismar ettiği sema ayini çağrışımlarıyla, flamenko dansçısını andıran dansözün kıvrak dönüşümleriyle arzı endam ediliyor.

aliosmansezer@hotmail.com