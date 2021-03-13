Millet İttifakı'nda aday krizi erken patladı

Kadınlar Günü tweet krizinin asıl odağı aslında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı meselesidir. İmamoğlu bu çıkışla adaylığını tahkim ederken Akşener'in de önünü kesmiş oldu. Her ne kadar Akşener HDP ile anılmaktan rahatsız olmadığını söylese de kitlesi ve partisinin yöneticileri onunla hemfikir değil.

CHP'nin gayri resmi genel başkanı gibi davranan ve kendisini geleceğin cumhurbaşkanı olarak gören şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye Genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklindeki paylaşımına İYİ Parti'den farklı tepkiler geldi. Davetsiz kahvaltı misafiri olan Demirtaş'ı küstürmek istemeyen sayın Akşener -ben değil ama- "Bazı arkadaşlar rahatsız olmuşlar" dedi. Nitekim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" mesajıyla tartışmalara katıldı. Buna rağmen yine de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyu "önemsiz" görmeye devam ediyor.



İşin 'proje' boyutu

Son seçimlerde güç birliği eden bu üç partinin kurdukları ittifak üzerine siyaset sosyolojisi açısından bir okuma yapmak kolay değildir. Zira işin "proje" boyutu siyasi yönünden çok daha fazladır.

Proje bahsine girmişken bir konuyu dikkatlerinize arz etmek isterim, Türkiye'de popüler olan siyasi ve toplumsal analizlerin ana gövdesini "komplo teorileri" oluşturduğundan dolayı sahiden de "proje" olana dair analizler yapmak kolay değildir. Ama İmamoğlu'nun bugüne kadar yürüttüğü tüm siyasi ve politik çalışmaları sistematik bir okumaya ve analize tabi tuttuğumuzda bugüne kadar ki tüm çalışmalarını domine eden (yerli veya yabancı hiç fark etmez) bir "üst aklın" var olduğunu söyleyebiliriz ve bahse konu olan bu mesaj da o "gizli eli" kanıtladı aslında. Benim burada bahse konu etmek istediğim ne İmamoğlu'nun kişisel PR çalışması ne de siyasi kariyer planlamasıdır. Siyasetin olağan işleyişine yapılan müdahaleler, onu bağlamından koparmaktadır. Siyaset, sadece askeri cunta tarafından rafa kaldırılmaz, onu işlevsizleştirmek de itibarsızlaştırmak da rafa kaldırmaktır.

Elbette İmamoğlu'nun verdiği bu mesaj siyaseti işlevsiz kılıyor değil ama burada gündem bizzat paylaşılan konuyla ilgili hiç olmadı ve olmaycak da. Bir niyet okuması yapmadan söylüyorum, bu mesajla sahiden de kadınlar gününün kutlandığını ve kadın sorunlarına işaret edildiğini iddia edebilir miyiz? Böyle bir ima dahi gören oldu mu?

Kadınlar günü mü kutlandı?

Bu mesajın içeriğinde kadınlar gününü kutlayan sıcak bir ifadenin olduğunu söyleyebilecek birileri yok karşımızda. Konu ne olursa olsun amaç "hedefe ulaşmaktır" mantığının bir başka yansıması değil midir bu?

Bunun için de kendisini bulunduğu makamdan soyutlayarak ülke siyasetinin bir aktörü haline getiren bu hamle aynı zamanda onun devam eden görevindeki zaaflarını da maskeleyecek bir boyut kazanıyor ki bu her zaman ona her şeyi araçsallaştırma imkanını bahşetmektedir.

Ama esas konu bana göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı meselesidir. İmamoğlu bu çıkışla adaylığını tahkim ederken Akşener'in de önünü kesmiş oldu. Her ne kadar Akşener HDP ile anılmaktan rahatsız olmadığını söylese de yukarıda vurgulandığı gibi kitlesi ve partisinin yöneticileri onunla hemfikir değil. Belki de Akşener bu çıkışın kendi adaylığını sabote eden bir konu olduğunun bile farkında değil. Millet İttifakı'nın potansiyel tüm adaylarını ustalıkla bertaraf eden bir hamle oldu bu mesaj. Aynı zamanda o bu mesajla birlikte HDP tarafından da koşulsuz kabullenilecek tek aday haline geldi. Nitekim Mithat Sancar da ona sahip çıkılması gerektiğini grup toplantısında dile getirdi.

Epistemolojik kardeşlik

Bu arada bir hususu daha dikkatlere arz etmek isterim, AK Parti çevreleri sürekli İmamoğlu ile HDP/PKK arasındaki organik bağa işaret edip "ulusalcı" kitlenin CHP'den kopacağını varsayıyor. Tamamen yanlış bir okuma. Zira bu kesimdeki Recep Tayyip Erdoğan nefreti onlara her şeyi yaptırır. Bu nefretin asıl nedeni de kendi "mülkleri olarak gördükleri ülke yönetimi"nin tarlasında onun millet için bir "saray yapmış" olmasıdır. İktidarı millet ile paylaşan siyasilere karşı özel bir nefretlerinin olduğunu tarihten de biliyoruz. Ama bilinmelidir ki nihayetinde ulusalcılığı da HDP/PKK'yı da besleyen damar aynıdır. Son kertede epistemolojik bir kardeşliklerinin olduğunu da söyleyebiliriz.

Bir taşla kuş katliamı

Ez cümle İmamoğlu bir taşla kuş katliamı yaptı. HDP'ye olan diyet borcunu da ödedi onlara bir hayat öpücüğü de verdi. Akşener'i de bertaraf etti CHP genel başkanını da.

Öte yandan son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki başarısızlığı ve sorunları Belediye Meclisinde AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun akılcı ve ikna edici bir dil ile kamuoyuna duyurmasının neden olduğu olumsuzluğu da bertaraf ediverdi.

Müttefik ve rakip

Yukarda zikrettiğim cümleye tekrar dönelim, bütün bu saydığım senaryoların ve hesapların hangisinde ülkenin temel sorunlarından birisi için siyaset üzerinden üretilen bir proje var? Ama pek çok entrikalı senaryodan bahsedebiliyoruz.

Kendilerini geleceğin cumhurbaşkanı olarak gören İmamoğlu ile Akşener'in rekabet denkleminde HDP'nin kilit bir konumda olması CHP'ye avantaj, İYİ Parti'ye dezavantaj sağlıyor ama ikisi de ona muhtaçlar. İşin ilginç olan diğer bir tarafı ise müttefik oldukları halde rakip olmalarıdır. Tabii müttefik oldukları için de hangisinin fedakarlık yapacağını bir türlü hesap etme gereği duymuyorlar. Zaten İmamoğlu da kendisini bu konumda görerek bu mesajı vermektedir. Üslubu da kişisel tavırları da ittifakın diğer partilerine karşı bir yönetici edasındadır.

Bu tavrında da bence haksız değildir. Hem ittifakın en büyük partisinin en önemli aktörü olması, (ki o da biliyor ki partisinin genel başkanı siyasi alanda lider olacak vasıflara asla haiz birisi olamadı) hem de kendisine her gün "Çok çok başarılıyız, iktidar seni görünce çok telaşlanıyor bak" mealindeki ifadelerin telkin edilmesi, onun kendisini ayrıcalıklı görmesine neden olmaktadır. O da bu ayrıcalıklı pozisyonunun gereğini yaparak müttefiklerinin ikisini de birlikte anarak tebrik etmek istemiştir. Kendisini her iki partinin de patronu olarak görüyor olması da işin bir başka boyutu.

Akşener ise ortağının siyaset, ülke, ekonomi, demokrasi gibi amaçlarının olmadığını elbette yakından biliyor, tek hedefin Erdoğan'ı devirmek olduğunun farkında ve o işi kendisinin yapabileceğine ikna olduğu için daha büyük bir oy kitlesine sahip olmakla beraber tek başına asla bu işi yapamaycağını bildiği için onları kendisine mahkum görüyor.

Görüldüğü gibi konuyu analiz ettiğimizde ne yazık ki elle tutulur siyasi bir proje yok karşımızda.

Son seçimlerde aynı pusulada yer alan bu partilerin birbirlerinin politik tavırlarına ve tercihlerine mesafeli olmaları beklenmez ama iç işleyiş farklı cereyan etmektedir. Ki bu çelişki onları içten içe kemirip durmaktadır. Malum "anayasa hazırlama" konusu bir hayli gündemde kalmış ve İYİ Parti'nin hem bunu inkar etmesi hem de savunması kolay olmamıştı. Kurulan bu ittifakın doğal siyasi iç dinamiklere dayandığını söylemek de mümkün değildir. Ama yine de birlikteler. Siyaset üretmek için kurulan bir çatı değil ama siyasi proje üretiyormuş gibi davranılıyor. Simülasyon ile gerçeklik arasındaki uçurum her geçen gün büyüyecek.

Siyaseti itibarsızlaştırmak

Son olarak Millet İttifakı'na dair iki konuya işaret edip konuyu noktalamak isterim: Birincisi siyasetin işlevsiz kılınması ikincisi de itibarsızlaştırılmasıdır. Türkiye çok kadim sorunları olan bir coğrafyada bulunuyor. 250 yıldan beri devam eden sorunların yaşandığı bir coğrafyanın merkezindeyiz. Sahip olduğumuz mirasa tekabül eden güçlü çözüm mekanizmalarını tesis edebilmiş değiliz.

Bütün bu olumsuzlukların bertaraf edilmesine giden yolda siyaset en kilit konuma sahip olan kurumdur. Siyaseti işlevsiz kılmak, itibarsızlaştırmak ve yetkisiz kılmak tüm sorunların anasıdır. Ama Millet İttifakı'nın asıl başarmak istediği konu bana göre AK Parti'yi de siyasi faaliyet yürüten bir alan olmaktan çıkarmaktır. Bir başka ifade ile onun da muvazenesini bozmak ve siyasi rekabet alanından çıkarmaktır. Bunu başaramayacaklarını sanmak en büyük hatalardan birisi olur.

mazharbagli@gmail.com