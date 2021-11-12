Millet ittifakının ipi kimin elinde?

Ülkedeki sosyolojiyi belirleyen üç temel alan var, dindarlık, etnisite ve kalkınma coşkusu. Bu üç konuya dair sahip olduğunuz temel politikaları netleştirmeden çıkacağınız her yolun sonu çıkmazdır, hezimettir. Ülkenin her bir köşesine gidersiniz ama geri gelemezsiniz. Nitekim öyle de oldu. CHP Yozgat'a gitti ama orada nakavt oldu. İYİ Parti de Bingöl'de. Son bir iki haftadır siyasette HDP/PKK meselesi daha sık gündeme gelmeye başladı. Ve görünen o ki bundan sonra da bu konu hep gündemde kalacaktır ve hatta denilebilir ki önümüzdeki seçimin ana temasını bu başlık oluşturacaktır.

Rivayete göre bir Cuma günü caminin imamı ortalıkta görünmeyince ahali Nasreddin Hocadan namazı kıldırmasını ister. Hoca da hazırlıklı olmadığı için bu işe pek yanaşmak istemez ama ondan başka kimse olmayınca da görevi istemeden kabul etmek zorunda kalır. Ancak hazırlıksız olmasından doğacak aksaklıkları idare edecek bir yol bulmaya çalışırken birden aklına ilginç bir fikir gelir. Namazın erkanını ve hutbenin şekil şartlarını daha iyi bildiğini düşündüğü birisini çekmiş bir köşeye, ben hutbeye çıktığımda ve namaz kıldırdığımda herhangi bir hata edersem senin beni uyarmanı istiyorum demiş. Adam hutbe esnasında veya namazda hem de cemaatin içinde bunun nasıl mümkün olacağını sorduğunda Hoca demiş ki "Bir ucu senin elinde olacak bir ipi ayağıma bağlayacağım ve ben hata ettiğimde sen o ipi çekeceksin ben de hata ettiğimi fark edip okuduğum duayı veya söylediğim konuyu döner düzeltirim". Anlaşmışlar ve hoca çıkmış minbere başlamış hutbenin giriş dualarını okumaya. Adam ipi çekmiş, hoca yanlış okuduğunu düşünüp duayı değiştirip tekrar okumaya devam edince adam bir kez daha ipi çekmiş hoca bir kez daha düzeltmeleri yapıp yine duaları okumaya devam etmiş ancak adam bir kez daha ipi çekmiş. Hoca tekrar düzeltmeye çabalarken cemaatten bir vatandaş ayağa kalkmış ve hocaya öfkelenmiş, önce doğru, sonra yanlış, sonra tekrar doğru, sonra tekrar yanlış okuyorsun Hoca Efendi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun diye seslenmiş. Hoca da o meşhur cevabını yapıştırmış "İpin ucu ipsizin elinde olunca insan hep şaşırır" demiş.

Son bir iki haftadır siyasette HDP/PKK meselesi daha sık gündeme gelmeye başladı. Ve görünen o ki bundan sonra da bu konu hep gündemde kalacaktır ve hatta denilebilir ki önümüzdeki seçimin de ana temasını bu başlık oluşturacaktır. Her ne kadar muhalefet bu konudaki temel fikirlerini ustaca gizlemek isterse de bu işi sonuna kadar götüremeyecekler çünkü ipin ucu onların elinde değil.

Örgüt işin içine girince...

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki AK Parti bu meselenin ana gövdesini oluşturan temel alanlardaki sorunlarını büyük oranda çözdü ama konunun görece daha kolay ve fakat sosyolojik olarak daha etkili olan "duygusal boyutu" bir çıkmaz olarak karşımızda duruyor. Ve yine bana göre iktidar ile muhalefet arasındaki gerginliğin temel nedeni de burasıdır. İnsanlar işin geri kalan kısmını da yine AK Parti'nin çözeceğine inanıyorlar ve ondan bazı adımlar atmasını bekliyorlar. Bölgedeki seçmenin AK Parti'ye karşı nazlanmasının nedenini de burada aramak gerekir. Muhalefet, seçmenin bu konudaki nazlanmalarını kendisine açılan bir kredi olarak görüp tam havalara girmişken birden işin içine örgüt dahil oldu ve işler sarpa sardı.

Lütfü Türkkan'ın partisi mi çözecek?

Yasin Aktay Hoca'nın da belirttiği gibi "Türkiye'de samimi niyetlerle ve arayışlarla başlamış olan demokratik açılım veya çözüm sürecini her fırsatta vatana ihanet gibi resmeden bir anlayışın en fanatik temsilcilerinden biri" olan Lütfü Türkkan'ın partisi mi bu sorunu çözecek? Ya da o "Süreci devletin zaafı gibi okuyup bundan kendilerine bir fırsat devşirmeye kalkışan PKK ve HDP" mi CHP'nin "Mecliste çözelim" önerisine evet diyecek? Bu sorunu asıl doğuran ideolojinin kurucu iradesi olan cuntacı Halk Partisi mi var olan demokrasi açığını kapatacak?

Muhalefet bloğunu oluşturan her bir partinin bu meseleye bakışı birbirinden ayrı ama meseleyi bir ortak paydada buluşturmak istiyorlar. Kendileri açısından belki bir sorun yok ama seçmen öyle görmüyor ve görmeyecek de. Bundan dolayı da sahaya indiklerinde çok farklı tepkilerle karşılaşacaklarını öngörmemiş olmaları kabul edilebilir bir konu değildir.

Görünen odur ki 2023 seçimine giderken her iki ittifak bloğunun en çok konuşacağı konuların başında terör ve bağlantılı alanlar olacaktır. Bu konuda son derece gururlu bir geçmişe sahip olmakla beraber AK Parti, sessiz bir devrim olarak yaptıklarını söylemekten gereksiz bir endişeyle imtina ediyor. Zira çözüm süreci, bu ülkenin alicenap insanlarının samimi niyetlerinin bir sonucuydu. Bunu terör örgütü ve onun siyasi uzantısı olan HDP'nin kötü niyetli bir suiistimal fırsatı olarak değerlendirmiş olması onların ayıbı ve kabahati"dir AK Parti'nin değil.

Yirmi yıllık iktidarına çok şey sığdıran AK Parti'nin bana göre en parlak projesi yıllardır ülkeye kan kusturan terörü bitirmek için attığı samimi adımlardır. Bölge insanımızın kopma noktasına gelen duygusal bağlılığını yeniden tesis eden o çalışmalar sayesinde bugün kamu otoritesi güçlü bir şekilde işlemektedir. Terörle mücadeledeki güçlü meşruiyetin en önemli altyapısının da bu çabalar sayesinde olduğu gerçeğini unutmamak lazım.

Muhalefet ise kontrolü asla kendilerinde olmayan bir mekanizmaya teslim olmuştur, nerede ne konuşacağını veya kime karşı ne söyleyeceğini hangi konuda nasıl karar vereceğini bilemeyeceği için hep agresif tavırlar sergileyecektir. Artık her konuya önce örgütün beyanatlarına bakacaklar ve sonra karar verecekler. Onların bu tavırları hem siyaseti hem de bunca provokatif saldırılara rağmen hala sapa sağlam duran sosyolojiyi de tehdit edecektir maalesef. Halkın kendisine sivil siyaset yapmak için verdiği sonsuz krediyi şiddete tebdil ederek siyasi bir mevta haline HDP'yi bu konunun baş aktörü haline getirmenin çok ağır bir bedeli olduğunu acı bir şekilde göreceklerdir. Nitekim tezkereye hayır diyen CHP'ye içerden yapılan muhalefetin neden olduğu kriz günden güne büyümektedir.

Terör baronları

Esasında ülkenin en dramatik sorununu kalıcı bir çözüme kavuşturmanın kolay olmadığı, dahası amiyane tabir ile terör baronlarının buna rıza göstermeyecekleri gereceğini dikkate aldığımızda yine de bu konuda çok büyük adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Nitekim örgüt elebaşları da bu sorunu, sahipleri ile birlikte muhafazakar bir siyasi harekete ve mütedeyyin bir sivil siyasi aktöre çözdürmediklerini birkaç gün önce itiraf ettiler.

Bugün hem bölgesel güç dengelerinin hem de küresel aktörlerin özellikle de bu coğrafyada dikensiz bir gül bahçesi istemediklerini biliyoruz. Bir imparatorluk kültürünü tevarüs eden millet de bu gerçeğin farkındadır. Milletin bu konudaki öngörüsünü hafife almanın bedeli ağır olacaktır.

Muhalefet bloğu sanırım şunun farkında değil, siyaset sosyolojisine göre vatandaş, siyasetçinin açık yüreklilikle söyleyemediği ve içinde sakladığı fikirlerle ve projelerle çok daha yakından ilgilenir. Her ne kadar meydanlarda çok parlak vaatler dile getirilse de insanlar bir bütün olarak siyaseten ortaya konulan fikirlere ve projelere göre tercihte bulunurlar. Bir başka ifade ile vatandaş söylenenleri, davranışları ve geçmişi bir bütün olarak ele alır ve değerlendirir.

Hiçbir politikacı kendisini dayamış olduğu siyasi tarihten bağımsız gösteremez. Hiçbir siyasi hareket, beslendiği ideolojiden ve birlikte yürüdüğü partnerinin fikirlerinden ve tavırlarından kendini tamamen soyutlayamaz. Kendisini çok köklü bir siyasi hareket olarak tanımlayan bir parti geçmişteki/tarihsel uygulamaların hiçbirisinin hesabını vermemezlik edemez.

Bugün kendisini iktidar alternatifi hatta hükümet etme günü belirlenmiş iktidar sahibi olarak gören muhalefet bloğunu bir bütün olarak ele aldığımızda gerek yukarıda andığım başlıklar açısından gerekse de toplumsal taleplerine bir umut ışığı olma açısından kendi kendilerine fısıldadıkları içi boş bir özgüven patlamasından başka hiçbir somut gerçeklik yok elimizde.

Bingöl'de nakavt

Muğlak ve muhayyel bir vaatler listesi var. Oysa unutmamak gerekir ki Türkiye, kim ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum siyasetini çoktan aştı. Ülkedeki sosyolojiyi belirleyen üç temel alan var, dindarlık, etnisite ve kalkınma coşkusu. Bu üç konuya dair sahip olduğunuz temel politikaları netleştirmeden çıkacağınız her yolun sonu çıkmazdır, hezimettir. Ülkenin her bir köşesine gidersiniz ama geri gelemezsiniz. Nitekim öyle de oldu. CHP Yozgat'a gitti ama orada nakavt oldu. İYİ Parti de Bingöl'de. Zaten HDP de garibanlara kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün hunharca katledildiği gün bölge insanın gözünde bitmişti bakmayın siz hala pişkince ortalıkta dolaştıklarına.

Bingöl'deki vatandaşın boynunu kırmak için ona sarılan bir siyasi hareketin bu konularda bir proje üretebilmesi mümkün mü?

Peki bu duruma rağmen muhalefet nasıl iktidar olacağını düşünüyor acaba? Bence tek bir şeye güveniyorlar, AK Parti'nin hata etmesini bekliyorlar ki bu konuda bir beklenti içinde olmalarını gerektiren pek çok uygulama da var ne yazık ki. Gerek aday liselerindeki uygunsuz tercihler gerekse de parti içindeki sert rekabet partinin en ciddi açmazı olarak görünüyor.

Bunun dışında elde tutar hiçbir konunun olmadığını söylersem fazla tarafgir olduğumu düşünebilirsiniz ama sahiden milliyetçi olma iddiasında olan bir partinin milletvekili, ben şehit yakınıyım diyen birisine (velev ki öyle olmasa dahi) galiz bir şekilde küfür edecek kadar kendini kaybedebilir mi?

Ortaya çıkan krizi yönetememiş olmaları da siyaset üzerinden politik proje üretmekten çok mevcut iktidarı itibarsızlaştırma işlevini daha profesyonelce yapmaya odaklandıklarını gösterir. Üstelik bunu da kendi iradeleri ve enstrümanları ile değil, bir başkasının desteği ile yapmaktadırlar. Hükümeti terör, dış politika ve iç sosyolojik dinamikler ile terbiye etmeye veya devirmeye çalışmak en hafif deyimi ile fırsatçılıktır.

Son olarak, önümüzdeki seçimlerin konuları bellidir, Kürt meselesi, ekonomi ve dış politika. Muhalefetin geçmişte bu üç alandaki fikirlerini ve uygulamalarını çok iyi biliyoruz. Eğer aynısını devam ettireceklerse zaten konuşmaya gerek yok. Her bir vatandaş CHP'nin (ulusalcılığın) HDP'nın (terörizmin) ve İYİ Parti'nin (kentli milliyetçiliğin) doğasında mündemiç olan fikirleri ve projeleri çok iyi biliyor. Yok eğer yeni bir proje üretmişlerse de bunu açıkça deklere etmeleri gerekir.

Aksi halde hem iktidar hem de vatandaş gittikleri her yerde onlara bu konuya dair sorular da sorar tepkiler de gösterir. Unutulmasın ki her iki tarafın da söylemleri, geçmişleri ve siyasi ideolojileri bu konu etrafında vatandaş tarafından değerlendirilecek ve öylece tercihler yapılacaktır. Kimse havalara girmesin, bakın aylardır şişirilen İYİ Parti balonu tek bir küfür ile söndü. Sıra diğer balonun patlamasında...

mazharbagli@gmail.com