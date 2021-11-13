Millet İttifakı'nın siyasi programı parlamenter sistem mi? HDP'nin özerklik anlayışı mı?

Millet İttifakı'nın artık parlamenter sistemi geri getirmek iddiasıyla bir araya gelen partilerden ibaret bir ittifak olduğunu iddia etmek ikna edici olmayacaktır. Çünkü HDP için aslolan "parlamenter sistem" değil, "demokratik özerklik" veya "öz yönetim"dir. Millet İttifakı, CHP üzerinden HDP ile kurulan yeni ilişkinin siyasi programını esastan değiştirdiğinin ne ölçüde farkında? Belki de İyi Parti'nin küfre kadar varan asabileşmesinin ardında, farkında olduğu bu yeni siyasi programı örtme çabası var.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin birinci veya ikinci turda yüzde 50+ 1 oy mecburiyetini getirmesi, siyasi partiler arasındaki ittifakları icbar ediyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı direnişle başlayan AK Parti- MHP ittifakı cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğiyle beraber siyasi bir ittifaka dönüştü ve Cumhur İttifakı adını aldı. Bunun karşısında muhalefet de CHP-İyi Parti ve bir takım küçük partilerin dahil olduğu Millet İttifakı ortaya çıktı. Ancak Millet İttifakı'nın oy toplamı AK Parti'nin oy oranını geçmeye yetmediği için baştan itibaren HDP'nin tercihi ve sonrasında da AK Parti'den ayrılabilecek siyasi partilerin alabileceği oy oranı seçimler açsından stratejik bir nitelikteydi. HDP baştan beri Millet İttifakı'nın dışarıdan örtülü destekçisi oldu.

Varlık gösteremeyen partiler

Diğer taraftan AK Parti'den ayrılan Gelecek ve Deva partileri hiçbir varlık gösteremedikleri için Millet İttifakı'nın HDP'ye olan bağımlılığı arttı. 2019 yerel yönetimler genel seçimlerinde Türkiye genelindeki oy oranları değişmese de, İstanbul ve Ankara seçimlerinin HDP desteğiyle alındığı kanaati, Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkinin adının konulmasına yönelik baskıları arttırdı.

Tezkereye hayır oyu

HDP'nin artan baskıları neticesinde TSK'nın terörle mücadele için Irak ve Suriye'de görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığının TBMM'ye sunduğu tezkereye CHP tarihinde ilk defa hayır oyu verdi. Böylece şimdiye kadar Erdoğan'a karşı olmak ve parlamenter sistemi savunmak dışında muğlaklık battaniyesine sarılan Millet İttifakı içindeki CHP-İyi Parti ve küçük partiler açısından sıkıntılı bir süreç başladı. CHP tezkereye hayır oyu vererek CHP- HDP ilişkisini alenileştirmek üzere ciddi bir adım atmış oldu. Bu adımla Millet İttifakı'nın siyasi projesinin mahiyeti değişmiş oldu. Çünkü HDP parlamenter sistemle beraber açıkça "demokratik özerklik" istediğini ilan etti.

Demokratik özerklik meselesi

CHP daha önce kendi sağındaki partilerle ilişkilerinin üzerini örtmek ve tartışmaları engellemek için kullandığı muğlaklık battaniyesini, kendi solundaki HDP ilişkisinin üzerini örtmek ve demokratik özerklik tartışmalarını engellemek için CHP ile HDP arasında kullanmak istiyor. Ancak artık herkes HDP'nin dahil olduğu bir siyasi ittifakın esas siyasi projesinin demokratik özerklik olduğunu biliyor.

CHP ve Millet İttifakı'nın İyi Parti ile diğer küçük partilerden oluşan bileşenleri HDP'nin demokratik özerklik talebini tartışmak yerine Avrupa Yerel Özerklik Şartı'na konulan itirazî kayıtların kaldırılacağı vaadiyle bu meselenin hiç değilse seçimlere kadar geçiştirilebileceği kanaatindeler. Halbuki HDP açısından "demokratik özerklik" kavramının Avrupa Yerel Özerklik Şartı ile hiçbir bağlantısı olmayan liderleri olarak takdim ettikleri Abdullah Öcalan'ın çerçevesini çizdiği, kendilerini bağlayan bir tür anayasal metin olarak gördükleri KCK sözleşmesine dayanan ve bileşeni oldukları Demokratik Toplum Kongresinde beraberce ilan ettikleri bir muhtevası ve tarihi var. Bu açıkça Türkiye'nin egemenliğine karşı bir mücadele anlamına gelmektedir. Dolayısıyla artık kim ne derse desin HDP'nin içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın artık Erdoğan karşıtlığı ve parlamenter sisteme indirgenemeyecek, HDP'nin "demokratik özerklik" vaadini de içine alan bir siyasi programı var. Bu bakımdan artık Millet İttifakı'nın siyasi programını anlayabilmek ve eleştirebilmek için Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu, KCK'nın sözleşmesinde yer alan, HDP'nin de dahil olduğu Demokratik Toplum Kongresi'nin ilan ettiği "demokratik özerklik" anlayışı ve tarihi üzerinde durmak lazım.

17 Temmuz 2005'de açıklanan KCK Sözleşmesinde yer alan demkratik özerklik kavramı bilahare aynı mantıkla HDP geleneğinin partilerinin programlarında bu tarihten itibaren yer almaya başlamıştır.

Gerekli koşullardan kasıt ne?

14.07.2011 tarihinde Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk "demokratik özerklik" ilanında şöyle diyordu: "Demokratik Özerklik projesinin mimarı Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Demokratik Özerklik temelinde Demokratik Türkiye'nin inşasına daha fazla katkı sunması için gerekli koşulların yaratılmasını istiyoruz." PKK liderlerinde Bese Hozat 14 Temmuz 2015 tarihinde Özgür Gündem'de "Yeni Süreç, Devrimci Halk Savaşı Sürecidir" başlıklı yazısında, ilan ettikleri "devrimci halk savaşı"nın siyasi hedefi olarak "demokratik özerklik"den bahsediyordu. "Bulunduğumuz aşamada Özgür Kürdistan'ı kurmanın ve Demokratik Cumhuriyet Türkiye'sini inşa etmenin bütün koşulları oluşmuştur."

"Devrimci ve demokratik güçler içinden geçtiğimiz bu devrimsel süreci iyi ve doğru değerlendiremez, mücadelelerini radikalleştirerek yürütemezse çok büyük kaybederler. Stratejik kalıcı demokratik gelişmeler ancak Önder Apo'nun özgürlüğüyle, Kürdistan'da ve Türkiye'de demokratik ulus projesine dayalı demokratik özerkliği kurmakla ve savunmakla mümkündür." Dönemin HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın sivil meclisler, kadınlar ve gençler tarafından ilan edildiğini iddia ederek meşrulaştırmaya çalıştığı süreci KCK, Özgür Politika gazetesinde, demokratik özerklik ilan edilen Varto'daki gelişmelerin kendi silahlı güçleri marifetiyle olduğunu açıklıyordu:

"Varto'da dün başlayan çatışmalar sabah saatlerine kadar sürerken, ilçenin giriş ve çıkışları HPG'lilerin kontrolüne geçti. Hendeklerin kazıldığı (Varto'nun) tüm ana caddelerinde silahlı gruplar denetim sağlarken, Muş Valiliği, ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti." KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı ve Türkiye'ye karşı devrimci halk savaşı ilan eden Bese Hozat ise demokratik özerklik veya öz yönetim ilanını şöyle değerlendiriyordu: "Öz yönetim ilanlarının ve uygulamalarının her yerde geliştirilmesi gerekiyor. Devletin her türlü yönelimi karşısında da çok güçlü bir biçimde toplumsal direniş ve öz savunmayla kendi sistemini halkımızın savunması gerekiyor. Öyle olmalı ki polis tek bir kişiyi tutuklamaya dahi cesaret etmemelidir." KCK/PKK'nın ilan ettiği "devrimci halk savaşı"nı destekleyen Demokratik Toplum Kongresi 17 Aralık 2015 tarihinde demokratik özerklik ve özyönetim deklarasyonu yayınlıyordu. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle'nin açıkladığı deklarasyonun yazılmasında, açıklanmasında dönemin HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Fügen Yüksekdağ da yer almış ve birer konuşma yapmışlardır. Abdullah Öcalan'a defalarca atıfta bulunularak başlanan deklarasyondaki atıfların amacı, burada zikredilen fikirlerin Öcalan ve KCK sözleşmesinin çerçevesinde ortaya konulduğunun bilhassa vurgulanmak istenmesidir. Ayrıca bu dönem Bese Hozat'ın örgüt adına ilan ettiği devrimci halk savaşı ve onun bir unsuru olarak ilan edilen demokratik özerkliğin etrafındaki silahlı grupların halk direnişi olarak meşrulaştırılmaya çalışıldığı ve sahiplenildiği görülüyor. Devrimci halk savaşının, KCK sözleşmesinin ve Öcalan'ın siyasi hedef olarak ortaya koyduğu demokratik özerkliğin Demokratik Toplum Kongresinin bileşenlerinin ortak program olduğu açıkça ifade ediliyor.

"Bu açıdan daha önce DTK'nın kamuoyuna sunduğu, HDK, DBP ve HDP'nin de programlarına aldığı demokratik özerkliğin içeriğini doldurarak kamuoyuna deklare etmek istiyoruz. Böylece özyönetim ilan eden halkımızın amacı ne, ne istiyor soruları daha iyi anlaşılacaktır." Deklarasyonda "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart"ının ötesinde bir siyasi programdan bahsedildiği "bunun yanında, aşağıda belirteceğimiz demokratik özerklik" ifadesinden anlaşılıyor.

Muğlaklık yok artık

Deklarasyonun 10 ve 14. maddeleri açıkça demokratik özerklik veya öz yönetimin yargı ve savunmada Türkiye'den ayrı yeni ve başka bir siyasi yapının: yani, KCK'nın bir egemenlik alanının kurulması anlamına geldiği anlaşılıyor : "10- Yargı Sistemi ve Adalet Hizmetlerinin Özerk Bölge Modeline göre yeniden düzenlenmesi." "14- Özerk Bölge Yönetiminin denetiminde, yereldeki asayişin tümünü sağlayacak resmi yerel güvenlik birimlerinin kurulması, bu birimlerin Anayasal kurallar çerçevesinde ihtiyaçlara bağlı olarak kurulmuş merkezi savunma ve güvenlik birimleriyle koordineli olarak çalışması."

HDP'nin, KCK'nın, Öcalan'ın demokratik özerklik veya özyönetim anlayışı buraya kadar anlattıklarımızın ötesinde siyasi hedeflere ve egemenlik anlayışına sahiptir. Biz burada kısaca meselenin ehemmiyetini anlatacak bir özet yapmaya çalıştık. Türkiye dışında Suriye, Irak ve İran'da kurulması planlanan dört demokratik özerklik bölgesinin bir araya gelmesini açıkça savunan bir HDP'nin, siyasi talep ve hedefleri hiçbir muğlaklık battaniyesiyle sarılacak gibi değildir. HDP, Suriye'deki KCK/PKK/PYD kantonlarını Türkiye'ye taşımak isteyen bir hareketin basit ve alt düzeyde bir bileşeninden ibarettir. Bu bakımdan Millet İttifakı'nın artık parlamenter sistemi getirmek iddiasıyla bir araya gelen partilerden ibaret bir ittifak olduğunu iddia etmek ikna edici olmayacaktır. Çünkü HDP için aslolan "parlamenter sistem" değil, "demokratik özerklik" veya "öz yönetim"dir. Millet İttifakı, CHP üzerinden HDP ile kurulan yeni ilişkinin siyasi programını esastan değiştirdiğinin ne ölçüde farkında? Belki de İyi Parti'nin küfre kadar varan asabileşmesinin ardında farkında olduğu bu yeni siyasi programı örtme çabası var. Ancak HDP'nin demokratik özerklik ve "egemenlik" talepleriyle Millet İttifakı'na dahil olması, bu ittifakın iki temel partisi olan CHP ve İyi Parti'nin ana taşıyıcı kolonlarının büyük tahribat görmesi anlamına denk geldiği aşikardır. Gelecekteki siyasi kriz, sarsıntı ve depremlerde, bu iki partinin seçimleri kazansın veya kaybetsinler kendi enkazlarının altında kalabilecekleri büyük siyasi afetlerin habercisidir. Belki de bu afetler, siyasi yelpazenin muhalif kanadının ancak bu siyasi enkazın temizlenerek yeniden inşa edilmesiyle yeniden kurulabilmesi için bir şansa dönüşebilir.

muratyilmaz67@yahoo.com