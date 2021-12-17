Normalleşmede sıra kimde?

Türkiye'nin Ermenistan dahil dış politikada sorun yaşadığı ülkelerle diyalog kapısını hep açık tuttuğu göz önünde bulundurulursa, Türkiye-Suudi Arabistan normalleşmesine dair yeni adımların atılması beklenebilir. Blok halinde hareket eden Suudi Arabistan-BAE ikilisi, Türkiye ile normalleşme noktasında farklılaştı. Abu Dabi veliahtı Muhammed bin Zayid ekonomiyi önceleyerek rasyonel adımlar atarken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman çekimser davranıyor. Tel Aviv yönetiminin, Abu Dabi'nin İran, Suriye ve Türkiye ile normalleşmesinden rahatsızlık duyması muhtemel. Nitekim mezkûr üç aktör de tarihsel olarak farklı angajmanlar, motivasyon ve araçlarla hareket ediyor olmakla birlikte İsrail ile mücadelede öne çıkmaktadır.

Son aylarda Körfez bölgesinin jeopolitiğini etkileyen dinamikler ciddi ölçüde değişmeye başladı. Söz konusu durum daha çok yerel düzlemde yaşanan gelişmelere yansıdı. Bu anlamda özellikle Körfez içi güç dengelerinin yeniden şekillendiği söylenebilir.



İlişkilerde dönüşüm

Türkiye ile ilişkilerin de bu dönüşüm silsilesinde yerini aldığı görülmektedir. Bu anlamda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri-Suudi Arabistan-Bahreyn bloku arasında süregelen gerilim ve güç mücadelesinin yavaşlatıldığı ve güç dengelerinin bölgesel ölçekten Körfez ölçeğine doğru evirildiği iddia edilebilir. Nitekim yaşanan birçok küresel, bölgesel ve yerel gelişme Körfez'de güç dengelerinin yenilendiğini ve bu kapsamda Türkiye'ye yönelik bakışın değiştiğini ortaya koymaktadır. Körfez içi güç dengelerini değiştiren ilk gelişme Katar'a yönelik 5 Haziran 2017'de başlatılan ambargonun sonlandırılmasıdır. 2014'te benzer ambargoyu farklı boyutlarıyla tecrübe eden Katar'ın Körfez içi jeopolitik rekabette Suudi Arabistan-BAE blokundan farklı bir dış politik çizgi izlemek istediği bilinmektedir. Katar'ın özellikle dış politikada İslami hareketlere karşı olmayışı aksine Müslüman Kardeşlere mensup isimleri desteklemesi mezkûr blokun Katar'ı cezalandırmasına neden olmaktadır. Trump gibi Körfez'deki iddialı dış politika izleyen Suud-BAE ikilisine açık çek veren ABD başkanı da 2017'deki krizin perçinlenmesine sebep olmuştur. Nitekim Trump ambargonun başlarında Twitter hesabından Katar'ın terörü desteklediğini ifade etmiş, Körfez içi gerilimin dozunu artırmıştır.

Fakat Trump'ın seçimleri kaybetmesi ile Körfez içi güç dengelerinde radikal değişimler yaşanmıştır. Biden'ın başkanlık arifesinde Katar'a yönelik ambargo sonlandırılmıştır. Suudi Arabistan'ın el-Ula şehrinde yapılan Körfez İş Birliği Konseyi ile Katar'a yönelik ambargonun kaldırılma süreci başlamıştır. Körfez'in bir blok halinde hareket etmesini sağlamak amacıyla atılan bu adım, aslında tüm Körfez ülkelerinin uzlaşısı üzerine inşa edilmemiştir. Bu anlamda BAE'nin Katar'a yönelik ambargonun sonlanmasına sıcak bakmadığı belirtilebilir. Nitekim devam eden süreçte gerek yayın organları gerek farklı araçlarla BAE Katar'ın Müslüman Kardeşler politikasını radikal biçimde eleştirmeye devam etmiştir. Körfez krizinin son bulması ile başlayan bu fikir ayrışmaları yerel ölçekte yeni bir dinamik açığa çıkarmıştır.

İş birliğinden rekabete

Dolayısıyla el-Ula zirvesi ile Körfez içi dengeler değişmiştir. Bu anlamda 2017-2021 arası Körfez'e dair yapılan analizlerdeki blok siyasetleri de yeniden şekillenmiştir. Artık Katar karşıtı bloklaşma yerini Suudi Arabistan-BAE rekabetine bırakmıştır. Katar'a yönelik uygulanan ambargonun sonlandırılmasından oldukça rahatsız olan BAE, Suudi Arabistan ile siyasi ve ekonomik rekabete tutuşmuştur. Söz konusu rekabetin siyasi boyutu Yemen, Suriye ölçeğinde tartışılıyordu. Bu kapsamda BAE'nin 2018'de Esed rejimi ile normalleşmesi ve Yemen'de Suudi Arabistan'ın aksine ülkenin toprak bütünlüğünü zedeleyen politikalar takip etmesi Riyad-Abu Dabi hattındaki ortaklığın rekabete dönüştüğünü göstermişti. Benzer şekilde ekonomi alanında da son yıllarda yaşanan gelişmeler iki ülkenin "ulusal çıkarlarını" öncelediklerini ortaya koymaktadır. Hanedanların ve ailelerin çıkarları anlamına gelen bu "ulusal çıkarlar" büyük oranda bölgesel ticaretin merkezi olma ve ekonomilerini petrol-dışı gelirlerle çeşitlendirme gibi noktalarda karşı karşıya geldi. Dolayısıyla 2010 sonrası Körfez jeopolitiğini büyük oranda şekillendiren veliaht ikilisi arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Her ne kadar Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zayid çeşitli platformlarda sıcak görüntüler vererek iki ülke arası ilişkilerin yolunda gittiği mesajını vermeye çalışsa da BAE-Suudi Arabistan ittifakının yaralandığı rahatlıkla söylenebilir. İttifaktaki bu çatırdama Suudi Arabistan veliaht prensi ve ülkenin fiili kralı Muhammed bin Selman'ın Körfez bölgesine yaptığı diplomatik çıkarma üzerinden okunabilir. Körfez bölgesinin geleneksel hamisi olma iddiasındaki Suudi Arabistan'ın bölge ülkelerine yaptığı bu ziyaret büyük oranda İran karşı cepheye Suudi Arabistan'ın öncülük etme isteği şeklinde yorumlanmıştır. Muhammed bin Zayid'i rahatsız eden bin Selman'ın bu hevesi, iki ülke arasındaki ittifakı sorgulanmasına yol açmıştır. Ayrıca bin Selman'ın Katar Emiri es-Sani ile yakınlaşması da Riyad'ın Abu Dabi'den bağımsız bir siyaset izlemek istediğini ortaya koymaktadır.

Abu Dabi'nin farklı çizgisi

BAE ise Suudi Arabistan'ı dengelemek ve küresel siyasetin bölgeye yansımalarından oluşacak zararları azaltmak adına dış politikada aktör çeşitlendirmekte ve var olan iş birliklerini güçlendirmektedir. BAE, 2020 Eylül'ünde normalleşme anlaşması imzaladığı İsrail ile resmi ilişkileri kurumsallaştırmaktadır. Bu kapsamda İsrail başbakanı Neftali Bennett'in BAE'ye yaptığı ziyaret oldukça kritiktir. Nitekim İsrail tarihinde BAE'yi ziyaret eden ilk başbakan olan Bennett'in bu adımı, İsrail'in Körfez siyasetinde etkin olmak adına istekli olduğunu kanıtlamaktadır. Tel Aviv yönetimi Abu Dabi'nin İran, Suriye ve Türkiye ile normalleşmesinden rahatsızlık duyuyor olabilir. Nitekim mezkûr üç aktör de tarihsel olarak farklı angajmanlar, motivasyon ve araçlarla hareket ediyor olmakla birlikte İsrail ile mücadelede öne çıkmaktadır. Dolayısıyla İsrail, BAE'nin bağımsız hareketlerini dizginlemek ve Biden'ın İran siyasetindeki olası değişimlere karşı Abu Dabi'yi yanına çekmek istemektedir. Söz konusu durum diğer bir deyişle İsrail-BAE iş birliğini artması da Körfez'deki dengeleri değiştirmektedir. BAE'nin Bahreyn'i de peşine takarak İsrail ile iş birliğini derinleştirmesi Kuveyt-Katar gibi İsrail ile normalleşmeye mesafeli bakan aktörleri Körfez'deki jeopolitikte farklı bir noktaya taşımaktadır. Söz konusu durum Arap siyasetinde de Kuveyt-Katar'ın öne çıkmasını sağlamaktadır.

Normalleşme sorunsalı

Körfez bölgesinde ortaya çıkan bu farklı dinamikler yerel güç dengelerini değiştirmektedir. Bu güç dengeleri Türkiye ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğini de etkilemektedir. Mısır, Libya, Doğu Akdeniz gibi bölgesel meselelerde Türkiye karşıtı cephede yer alan ve bu cephenin ABD, Avrupa, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği gibi aktörler arasında yayılmasını amaçlayan BAE pragmatist bir adım atarak Türkiye ilişkileri normalleştirmeyi tercih etti. Tedrici olarak atılan bu normalleşme adımı Körfez'deki güç dengelerini etkiledi. Nitekim bir blok halinde hareket eden Suudi Arabistan-BAE ikilisi de Türkiye ile normalleşme noktasında farklılaştı. Bu noktada Abu Dabi veliahtı Muhammed bin Zayid ekonomiyi önceleyerek rasyonel adımlar atarken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman Türkiye ile normalleşmeyi henüz tercih etmedi. Suudi Arabistan açısından Türkiye ile normalleşme ikilem haline dönüştü. Birçok farklı unsurdan oluşan yapıcı atmosfere rağmen Suudi Arabistan'ın Türkiye ile normalleşmemesi üç dinamik üzerinden açıklanabilir. Bunlardan ilki, ABD'den gelen belirsiz sinyallerdir. Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a başta Kaşıkçı meselesi ve Yemen'deki insan hakları ihlalleri olmak üzere birçok noktada baskı yapması halinde Riyad'ın Ankara ile yakınlaşmayı tercih edeceği tahmini yapılabilir. İkincisi İran anlaşmasının geleceği ile alakalıdır. Buna göre yine Biden yönetimi ile ilintili olmakla beraber Riyad'ın Tahran üzerindeki yaptırımların kalkması durumunda İran'ın dengelenmesi adına Türkiye ile yakınlaşması beklenebilir. Üçüncüsü ve normalleşmeyi asıl belirleyen dinamik veliaht prens bin Selman'ın Suudi Arabistan dış politikasını kişiselleştirme siyasetini bırakmasıdır. Bin Selman Türkiye ile normalleşmeyi Erdoğan ile mücadele bağlamında okumakta ve psikolojik olarak Ankara ile yakınlaşmaya mesafeli durmaktadır. Bin Selman'ın söz konusu siyaseti terk etmesi Riyad'ı Ankara'ya yakınlaştırabilir. Türkiye'nin Ermenistan dahil dış politikada sorun yaşadığı ülkelerle diyalog kapısını hep açık tuttuğu göz önünde bulundurulursa, Türkiye-Suudi Arabistan normalleşmesine dair yeni adımların atılması beklenebilir.

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Mehmet Rakipoğlu / Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

