Olmak ya da sahip olmak

Dil varlığın kendisi ise, görme bozukluğu olmadığı sürece hiçkimse ve hiçbir şey olduğundan farklı görünemez. Bunun aksini ileri sürmek ise bu önermenin en önemli kanıtıdır. Öyleyse gerçekte sahip olduğumuz da olduğumuzdan başka bir şey değildir. Şiir, şairin varlıkla konuşmasıdır. Şair ve varlık aynı dil üzerinden şiir olarak konuşur. Bu karşılıklı ilgi ve alakaya dair bir konudur. Roman ise varlıkla konuşmaz, onu konuşturur. Bu yüzden şiir, varlığa olan ilgi ve alakanın ürünü olarak ilmin, romansa varlığı bilmenin ürünü olarak bilimin kapısını aralar.

Dil varlığın kendisidir. Çünkü her varlık mündemiç olarak ifadesi kadar ve bu ifade de onun kendisi kadardır. Öyleyse dilin başına gelen varlığın, varlığın başına gelen de dilin başına gelir.

Tabiat, varlıkların kendilerine tab edilen anlamın ifadesi ile birbiriyle etkileşimde oldukları bir dil ortamıdır. Burada var olmak ifadeler ile gerçekleşir. İfadesi olmayan ise var değildir. Dil özelde insana mahsus bir kavram olsa da burada dili var olan her şeyin ifadesi olarak ele alıyoruz. Bu anlamda varlıklar dünyası, varlıkların ifadeleri kadar etkileşimde oldukları dilsel bir mekandır. İnsan bu mekansal dilin içinde olsa da kendisini buradan ayrıştırabilen ve ona, ayrıştığı dille kurduğu medeniyet üzerinden müdahale edebilen bir varlıktır.

Çekim alanları

Burada hiçbir değişiklik yoktur ki evrenin geri kalanı ondan etkilenmemiş olsun. Newton'un çekim yasası olarak fark ettiği bu etkileşim fizik ilmine dair bir konu olarak ortaya konsa da en çok sosyal bilimciler tarafından tefsir edilmiş ve Einstein'cı izafiyetle evrilme eğilimine girerek mütalaası sürmekte olan bir mevzudur. Evrenden ayrışıp ona müdahale edebilen insan, bu yasanın içinde ve aynı zamanda ona müdahale ederek, edindiği yere göre çekim alanları kurmuştur. Bu yerin merkezi ise insanın, ayrıştığı evren karşısında onu görme üzerinden edindiği anlamdır.

Her şeyin bir tür dil olan çekim ile birbirine bağlı olduğunu keşfeden insanın bu alanı varoluş ilişkilerinin kurgulanmasında, durduğu yerin anlamı üzerinden ürettiği araçlarla kendi var oluşunu gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu tecrübe üzerinden evrenin, olgusal gücün çekim yasalarına bağlanmış görünen bir düşünceyle yapılan natüralist yorumu, farklı algılar altında tüm medeniyetlerin üzerinde yer aldığı ana yapıyı oluşturmuştur.

Değer merkezli yapı

Medeniyet, insanın evrene müdahale ettiği kadar kendisine de müdahale edebilen ve bu yolla kendine has anlam ilişkileriyle kurulmuş hak-değer merkezli bir yapılanmadır. Bu bakımdan her medeniyetin temelinde, kendisini hak diğerlerini de bundan uzak görme eğilimi vardır. Adeta inanç merkezli, kutsanmış bu değerlerin etrafında bir araya gelen insanlar da bu algının motive ettiği yönelişlerle, içinde yer aldıkları medeniyetin hatlarını oluşturur. Farklı medeniyet havzalarının fay hatlarını çizen bu husus aynı medeniyet içinde görünen çelişkilerin de temelinde yer alır.

Bireysel ve toplumsal yönelişleri biçimlendiren algıları belirleyen ve değerlere dönüştüren nedir? Eğer biz bu soruyu -insanın yönü kendi anlamının kaynağıdır- olarak cevaplarsak olmaya; -insanın yönü kurduğu güçle hakim olduklarıdır- biçiminde cevaplarsak sahip olmaya doğru yönelen sistemlere ulaşırız. Bu önermeleri ileri sürmekle yazıya, sonuçları ile önermeler arasındaki tutarlılığın sorumluluğunu da yüklemiş oluyoruz.

Bu önermeler bağlamında medeniyetlerin temeline koyduğumuz dil, hak duygusunun iki algı etrafında sistemleşmesiyle ortaya çıkar. Çünkü dilin araçları olan her ifade bu temel değer ile bağlam kurarak değer ifade eder.

Sahip olma algısı, aracı dili olarak kullanır ve sahip olunan araç kadar dili, bu dil kadar da gücü olacağı anlayışıyla tanımlara dayanır.

Olma algısı ise, zaten her şeyin bir dili olduğu ve bu dili anlama üzerinden varlıkla kurulan alakanın (dilin) seviyesine göre nerede, ne veya kim olunacağı arayışına dayanır. Her iki algı da temelde hak duygusunun somutlaştığı dil ortamında açığa çıkar.

Kimin kavramları?

Tanımları yapan, bu tanımlamalar ile kendini merkezde özne kılarken, tanımladıklarını da nesneleştirir. Bu yolla onları, onlar yoluyla başkalarını ve hatta kendini bile dilediği gibi doğrudan ya da dolaylı olarak değiştirebilir. Tanımlanmış olan kendi kavramları ile kendi sözünü söyleyene kadar, tanımlayanın tarifidir. Kişi kimin kavramları ile var olmuşsa onun eseridir.

Hak duygusunun farklı algılayla ayrışarak ortaya çıkan Doğu ve Batı, salt coğrafi kavramlar olarak değil; daha çok algıların belirlediği toplumsal temayüller doğrultusunda yönelişleri ifada eder. Bu yazıda da bu kavramları yön belirtmek için kullandık ancak buradaki yönü belirleyen güneşin akışı değil, toplumsal yönelişi belirleyen algıların akışıdır. Ancak varlığın dilini kullandığını düşünen doğu, artık batının diline dönüşmüş varlığın dilini kullanarak o da batının dilini kullanmaya yönelmiştir.

Gece ve gündüz gibi, Doğu Batı'yı, Batı da Doğu'yu üreten karşılıklı iki söylem olarak görünüyor. Ancak aynı yapının unsurlarına dönüşmüş olsalar da bu kavramların, farklı söylemleri vardır ve bu söylemler onların temel kodlarını barındırır. Doğu-Batı medeniyetlerine dil bağlamında baktığımızda şiir ve roman, onların izdüşümlerini takibe imkan veren iki araç olarak görünüyor. Batılı olan roman, etken ve edilgen kimlikler üzerinden, tanımlara dayalı özne-nesne bağlamında, çatışmalar zemininde gerçekleşirken, doğulu olan şiir, halini karşısındakine arz eden, karşılıklı diyaloğa dayalı özne-özne zemininde gerçekleşir.

Varlıkla konuşma

Batılı- roman, varlığı dilin aracı olarak kullanırken, Doğulu-şiir, varlığın dilini kullanır. Bu sürecin takibine imkan verebileceğini düşündüğümüz roman ve şiirin serüvenini Doğu-Batı'ya ilişkin parametrik bir grafik olarak görebiliriz. Bunlar farklı algıların ürettiği bu iki dilin izdüşümlerini taşır. Bu algıların fenomenleri batıda roman, doğuda ise şiir üzerinden tevarüs etmiştir. Bu yüzden nerede ve kim yazarsa yazsın roman yazan Batı'dan, şiir yazan Doğu'dan yazar. Goethe'nin Doğu-Batı Divanı da adeta bunun göstergesidir. Bu eserin müellifi bilinmeseydi, onun doğuda yazıldığına kuşku duyulmazdı. Burada amaç romana ve şiire dair bir öygü ve yergi değil, doğunun dilinin şiir, batının dilinin de roman kadar olduğudur.

Şiir, şairin varlıkla konuşmasıdır. Şair ve varlık aynı dil üzerinden şiir olarak konuşur. Bu karşılıklı ilgi ve alakaya dair bir konudur. Roman ise varlıkla konuşmaz onu konuşturur. Bu yüzden şiir varlığa olan ilgi ve alakanın ürünü olarak ilmin, romansa varlığı bilmenin ürünü olarak bilimin kapısını aralar. Batı ya da roman varlığı duymaz, onu dilinin nesnesi olarak konuşturur. Bu bağlam üzerinden roman ve şiirin serüveni doğu–batı serüveninin de ipuçlarını barındırıyor. Doğu, şiir gibi, varlığı insanın, insanı da varlığın içinde inşa eder. Batı da roman gibi, insanı varlığın üzerinde inşa eder.

Varlığı dilin aracı olarak kullanmak, ona kendi anlamının dışında itibari anlamlar yüklemekle gerçekleşir. Bu yöntemde kural, varlığın tanımlandığı kadar, tanımlayana ait olduğudur. Bu tanımlar, tanımlayanın amacı doğrultusunda yapılan teşbihlerle onun gerçekliğini görünmez kılan itibari değerlerle gerçekleşir. Bu yolla itibar kazanmış olan, itibari varlıklar, gerçek varlıklarla ilişkilerinde onların da gerçekliklerini görünmez hale getirip her birini itibari, üniformal varlıklara dönüştürür.

Varlığın dilini kullanmak ise, varlığın gerçekliğiyle tanışıp onun bu gerçekliği üzerinden kendini gerçekleştirmeye dayanır. Burada varlığın diğer tüm varlıkla olan diyaloğunu anlama çabasıyla kendini üretebilmedir söz onuşu olan. Bu, insanın öteki tarafından üretimi değil, kendisi olarak var olduğu ortamdaki tüm varlıklarla kurduğu diyaloğa dayalı, onların her biriyle kurulan bu ilişkinin biçim ve içeriğini delillendiren, tanımlanamayan ancak tanışılıp anlaşılabilen bir oluştur. Buraya kadar ele aldığımız yönüyle medeniyetler, evrenden ayrışmış olan insanın kendi çabası ile ürettiği yapay evrenlerdir. Bu açıdan medeniyetlerin değerler sisteminin, sahip olmaya dayalı araçsal değerlere değil, olmaya dönük insani değerlere yönelebilmesi onların, varlıkların kendisi olmasını mümkün kılan, gerçek evrenin dili ile olan uyumuna bağlıdır. Belki bu durum, her şeyin kendini dil olarak bulduğu evrende, insanın da kendisi olarak görüneceği, evrenin dilinden farklı olmayan insan dilini bulabilmesi ile gerçekleşebilir.

Sonuç olarak dil varlığın kendisi ise, görme bozukluğu olmadığı sürece hiçkimse ve hiçbir şey olduğundan farklı görünemez. Bunun aksini ileri sürmek ise bu önermenin en önemli kanıtıdır. Öyleyse gerçekte sahip olduğumuz da olduğumuzdan başka bir şey değildir.

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