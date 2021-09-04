Ormanlar yandı ya kültür de yanarsa

Yörük kültür mirası geleceğe taşınacak en değerli kültür unsurlarından biridir. Yörük yerleşimlerinde altyapı ve diğer hizmetlerin sorunlarının çözülmesi, Yörük göçlerinin devamını sağlamak üzere göç edilen yaylalara yaşamı kolaylaştırıcı alt ve üst yapının kurulması, bilhassa yangınlardan sonra Toroslar'da büyük önem taşıyor.

Türkiye 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren doğa, orman koruma ve çevre açısından bir bakıma yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Bu tarihten itibaren 38 ilimizde 270 orman yangını çıktı. Bunların 16'sı ise 'hiç olmadığı kadar büyük' yangın kategorisindeydi. Yangın felaketinden çok fazla ders çıkartmak gerekiyor. Tabiat her halükarda kendisini yeniler ancak onun kadar önemli olan bir diğer konu beşeri coğrafyadır. Bilindiği gibi Toroslar'da devam eden Yörük kültürü, bu yıl hepimizin içini de yakan Akdeniz yangınlarından olumsuz etkilendi. Özellikle röportaj veren bir Yörük kadının sözleri hala kulağımızda... Dağlarda otlayan keçilerin azalmasıyla bitki örtüsünün yangına elverişli ortam hazırlandığını söyleyen kadın "Rahata alıştık. Şehirlere kaçtık buraları bıraktık" ifadeleriyle aslında çift taraflı bir kazanımın elden gitmek üzere olduğunu gösterdi. Toroslar'da Yörük yaşamı ve kültürünü korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak zorunlu milli bir görev olarak ele alınmalıdır.



Kültüre darbe

Toros sıradağlarının yer aldığı Akdeniz bölgesi dünya genelindeki sayılı biyo-coğrafi bölgeler arasındadır. Bu nedenle Toroslar sadece bir yükselti ve orman varlığına sahip olmanın ötesinde biyolojik çeşitlilik ve endemik türler bakımından son derece önemlidir. Ancak Torosların öneminin sadece fiziki coğrafya ile sınırlı olmadığı da kesindir. Özellikle insanın insan yaşantısının ve iktisadi faaliyetlerinin fiziki ögelerle etkileşimini ve etkileşim biçimini ele alan beşeri coğrafya bakımından, "Yörük yaşamı ve kültürü" boyutuyla adeta hazine değerindedir. Çünkü yüzlerce yıldan beri Türklerin, Oğuz kolundan olan Yörüklerin tabiat ve coğrafyayla uyumlu kıldıkları hayat tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenledir ki yaygın orman yangınları sadece orman varlığına değil aynı zamanda özgün Yörük Türkmen kültürüne de çok önemli darbe vurmuştur.

Yörük yaşam döngüsü

Yukarıda saydığımız nedenlerle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili paydaşların yanan bölgelerdeki (ve yanmayan ancak yaşantısını zor şartlara rağmen devam ettiren) Yörük kardeşlerimizi "sadece yardım yapılacak ve sorunları bu şekilde çözümlenecek bir kesim olarak görmemesi" gerekir ki böyle görmediğine inanıyorum.

Yapılması gereken "bütüncül bir anlayışla Toroslarda Yörük kültürünün sürdürülebilirliğini sağlayacak bir uygulama paketinin" oluşturulmasıdır. Yani orman yangınları sonrası Toroslarda yerel yaşamı yeniden kurmak ve sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel tüm unsurları dikkate alan bir yaklaşımla sürdürülebilir bir Yörük yaşam döngüsü oluşturmak üzerine odaklanılmalıdır.

Göçün devamı sağlanmalı

Bu çerçevede, insan odaklı, kültürel, katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımıyla yeni bir süreç inşa edilmeli ve yönetilmelidir.

Bu kapsamda Yörük Türkmen çiftçilerin tasarrufunda bulunan alanların tarımsal ormancılığın (agroforestry) sağlayacağı faydaları da dikkate alarak genişletilmesi ve yeter gelir elde edilecek bir düzenlemeyle orman içi alanlarda tarım yapılabilecek "ormanla dost tarım" diyebileceğimiz nitelikteki ve mera olarak kullanılabilecek alanların, biyolojik çeşitlilik, eğim/erozyon, toprak profili ve varlığı vd teknik konular dikkate alınarak Yörük köylerine tahsis edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yörük kültür mirası geleceğe taşınacak en değerli kültür unsurlarından biridir. Yörük yerleşimlerinde altyapı ve diğer hizmetlerin sorunlarının çözülmesi, Yörük göçlerinin devamını sağlamak üzere göç edilen yaylalara yaşamı kolaylaştırıcı alt ve üst yapının kurulması, Yörük yaşam kültürüne uygun olarak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde köylerde yaşayan çiftçilere eğitim ve materyal desteğinin sağlanması gerekmektedir.

Ormanla dost üretim

Orman ağaç türlerinin yetiştirilmesini ve tabiatın korunmasını esas alarak ekonomik ve sosyal faydalar üretmek üzere bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerini bilinçli olarak bütünleştiren tarımsal ormancılık (agroforestry) çalışmaları Toroslar ve Yörük yaşam kültürü bakımından ele alınmalıdır. Tarımsal ormancılık konusu dünyada gelişmiş pek çok ülkede birkaç yüzyıldan beri uygulanagelmektedir. Ormanla dost bitkisel üretim, meyveli ağaç yetiştirme ve hayvan yemi üretimi gibi tarımsal üretim ve ormanı birleştiren tarım bitkileri üretim sistemi (agrisilvicultural system) ve evcil hayvanlarla ormancılığı birlikte ele alan silvopastoral sistem ve bitkisel-hayvansal üretimi orman plantasyonuyla birlikte ele alan agro-sylvo pastoral sistemin pek çok uygulama alanı bulunmaktadır. Özellikle burada Toroslar'da yangın riskini düşürmek üzere silvopastoral yani kızılçam ve meşe gibi türlerin de yer aldığı ibreli ve yapraklı orman alanlarda hayvan otlatılması konusu önemlidir. Yörük kültüründeki keçi yetiştiriciliğinin yaygınlığıyla ilişkilendirilerek yem bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi mümkündür. Bu yöntem üzerinde durulmalıdır.

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